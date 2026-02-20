Элиты Латинской Америки, как листья на ветру из Вашингтона | Олег Ясинский и Руслан Сафаров
Усиливается блокада Кубы: выстоит ли Остров Свободы в борьбе с Вашингтоном? О том сложились ли в Латинской Америки нации, о позициях местных элит и левом повороте, о положении дел в Венесуэле после похищения президента Мадуро, об унизительных выпадах Трампа в адрес президента Колумбии, о том, почему российские самолеты прекратили летать в Гавану и о роли Китая в этом макрорегионе говорят публицист, журналист, эксперт по Латинской Америке Олег Ясинский и политолог Руслан Сафаров
Краткие тезисы видео1. Доктрина Монро 2.0 и Трамп - США никогда не «уходили погулять» из Латинской Америки; контроль лишь менял формы. - Заявления Трампа о Западном полушарии как «нашем полушарии» — не новизна, а снятие маски. - Меньше лицемерия, больше цинизма: континент по‑прежнему рассматривается как «задний двор» США (ныне и с Канадой, и Гренландией). - Это не только о Трампе как личности, а о логике развития транснационального капитализма и войны против национальных государств. 2. Латиноамериканские элиты: «братья» ближневосточных - Элиты региона в массе своей не ощущают себя латиноамериканцами, а видят себя «европейцами» или «американцами». - Национальная идентичность используется только электорально, как и «левость», красные флаги и лозунг «павло, унидо, хамасе равенсида». - Сходство с Ближним Востоком: «улица» негодует, элиты делают вид сочувствия, но по сути вписаны в систему США. - Исторически олигархат Латинской Америки всегда ориентировался на внешние центры — сначала Европу, потом Вашингтон. 3. Провал левых проектов и наступление «фашизма XXI века» - Левые и прогрессивные силы недооценили классовый характер конфликта и степень враждебности буржуазии. - Иллюзия «национально-патриотической буржуазии» у Чавеса и отчасти Алльенде: надежда, что часть элит захочет развивать национальный проект. - Попытка играть в мягкую социал-демократию: не трогать медиа-олигархов, сохранять все гражданские свободы для тех, кто сам ведёт гибридную войну. - Сосредоточенность на модных повестках (экология, феминизм, антидискриминация) при уходе от фронтального антиимпериализма и классовой борьбы. - Результат — разгром левых и наступление новой версии фашизма на континенте. 4. Размывание идентичности и «люмпенизация» Латинской Америки - Через сериалы, Netflix, Голливуд, соцсети формируются новые культурные модели: - элиты — «европейцы», - средний класс — «американцы», - низы — подражают мексиканским наркосериалам. - Массовая «люмпенизация» и дебилизация: нормой становится разговор на наркосленге; традиционные национальные культурные коды стираются. - Рушится культурная и национальная идентичность — снижается способность к политической самоорганизации и сопротивлению. 5. Венесуэла: от чавизма к сделке с США - Проблемы коррупции и паразитизма элит существовали ещё при Чавесе; при Мадуро они лишь усилились. - «Баливарианская» риторика соседствует с олигархической практикой: «коммунизм для своих» внутри нефтяного капитализма. - После похищения главы государства (де-факто) США и удара по суверенитету Венесуэла: - армия практически не сопротивлялась, - реально дрались и погибали кубинские охранники, - элиты, по оценке Ясинского, пошли на сделку с Вашингтоном. - Конституция Чавеса превращена в бумажку, нефть де‑факто переходит под контроль США. - Парадокс: несмотря на всё, значительная часть населения поддерживает нынешнее руководство (Дельси Родригес и др.), устав от лишений и желая хоть какой‑то стабильности — даже ценой капитуляции. - США сознательно используют «управляемый процесс» через формально «революционное» правительство как более удобный вариант, чем оппозиционный хаос. 6. Куба: между стойкостью и усталостью - Кубинская реальность неоднозначна: - есть бедность, разочарование, неудачные экономические реформы и рост неравенства; - одновременно — живая революционная культура, память о Фиделе, готовность многих защищать социализм. - В отличие от Венесуэлы, Куба прошла через настоящую революцию и колоссальную культурную работу: воспитание нового человека, массовая культура, образование. - Старшее поколение, сформированное Фиделем, не хочет превращения острова в «американский бордель» и в массе не приемлет возврата к капитализму. - Молодёжь живёт в пространстве YouTube/Instagram/Facebook, не знает капитализма изнутри, но питается американскими культурными кодами — это серьёзный вызов. - Несмотря на тяжелейшую экономическую ситуацию, кубинцы демонстрируют стоицизм и массовую мобилизацию (как после гибели кубинцев в Венесуэле). - США бьют по Кубе в момент её максимальной экономической уязвимости, рассчитывая на внутренний обвал, но остров держится — без массовой поддержки социализм давно бы пал. 7. Роль и ограничения России - Россия — не СССР: ресурсная база и международное положение несопоставимы, особенно на фоне СВО и столкновения с коллективным Западом. - Россия, вероятно, поможет Кубе (в т.ч. нефтью), но логистика и санкции резко ограничивают возможности: - полёты на Кубу осложнены санкциями на самолёты и топливо, - заправка в третьих странах чревата арестом бортов, - альтернативы вроде Никарагуа пока технически ограничены. - Россия предлагала Венесуэле полноценную систему ПВО и иные меры, но не может навязать суверенному руководству решения, как бы оно ни было близко. - Россия не способна в одиночку «спасти» Кубу или Венесуэлу — решающим остаётся фактор внутренней воли и революционного руководства в самих странах. - Снятие ответственности с местных элит и перекладывание её на Россию или Китай — удобный, но ложный нарратив, активно разгоняемый западными медиа, в т.ч. через «левых» комментаторов. 8. Мексика и Колумбия: зависимость и имитация суверенитета - Колумбия: - Густаво Петро — первый «левый» президент, но его власть фактически ограничена стенами дворца. - Армия, спецслужбы, экономика (включая наркотрафик) глубоко вмонтированы в американскую систему. - Американские базы (официальные и неофициальные) сохраняют контроль. - Убийства социальных лидеров и бывших партизан продолжаются, просто прогрессивные медиа меньше шумят, чтобы «не дискредитировать» левое правительство. - Мексика: - крайняя экономическая и политическая зависимость от США («у США сквозняк — у Мексики пневмония»), - при этом Мексика была одним из последних стабильных партнёров Кубы по нефти, - под угрозой санкций США прекратила поставки нефти, сохранив лишь гуманитарную помощь — жест красивый, но структурно мало что меняет. - Угрозы Трампа и против Мексики, и против Колумбии во многом носят популистский характер, но отражают реальную тенденцию усиления давления. 9. Китай: главный торговый партнёр, слабый политический игрок - Китай стал ведущим торговым партнёром многих стран Латинской Америки (Чили, Перу, Бразилия, Эквадор и др.). - При этом политическая и стратегическая реакция Китая на события в Венесуэле и на давление на Кубу кажется крайне сдержанной. - США стремятся вытеснить Китай из региона как подготовку к большой войне за гегемонию: - давление на Панаму, отказ от выгодных китайских проектов; - перспективное давление на другие страны Тихого океана и Карибского бассейна. - Возникает конфликт: местные олигархические элиты завязаны на торговлю с Китаем, но их политический выбор — ультраправые проамериканские режимы (пример Чили: бизнес с Китаем и голосование за пиночетиста Каста). - Потенциальное противоречие между экономическими интересами элит и политическими требованиями Вашингтона может стать точкой напряжения, которую могли бы использовать сильные левые силы — но их сейчас почти нет. 10. Общий вывод Ясинского о Латинской Америке - Краткосрочный и среднесрочный прогноз — пессимистичен: - левые разгромлены или загнаны в гетто, - национальные элиты интегрированы в западную систему, - США переходят к более прямолинейному и агрессивному поведению (доктрина Монро как официальная рамка). - При этом это урок не только для Латинской Америки, но и для России и всего мира: - нельзя надеяться на «естественное» смягчение империи; - нельзя подменять борьбу за суверенитет и социальную справедливость красивыми, но безопасными для капитала повестками; - главная слабость — иллюзии насчёт собственных элит.
Подробный вывод и более широкий взглядСюжет, который разворачивается в этом видео, многослоен. На поверхности — привычная геополитика: США демонстративно возвращаются к доктрине Монро, Латинская Америка снова объявлена «задним двором». Но в глубине это рассказ не только о конкретном регионе, а о типовой человеческой ошибке: о том, как общества снова и снова верят в свои элиты и в мягкость империй — и снова расплачиваются.
1. Элиты как функция имперского центраЛатиноамериканские элиты, в описании Ясинского, напоминают постколониальные элиты почти везде — от арабского Востока до постсоветского пространства. Это люди, которые: - живут ментально не в своей стране, а в условной Европе/США; - используют национальную риторику и левую символику сугубо инструментально; - в момент кризиса выбирают не народ, а гарантии безопасности и капитала от внешнего центра. Это очень похоже на поведение значительной части элит позднего СССР — только там имперский центр был внутренним, а после распада он быстро сместился вовне. Проблема в том, что часть левых поверила в возможность «патриотической буржуазии», которой выгоден сильный национальный проект. Чавес, Алльенде и многие другие искали с ней «мирный компромисс». Результат закономерен: буржуазия, включённая в глобальные цепочки капитала, почти всегда делает ставку на более сильный центр силы. Национальный флаг для неё — не более чем маркетинг. Отсюда практический вывод: там, где не выстроен самостоятельный экономический и информационный контур, элиты не могут быть надёжным союзником проекта суверенитета. Они требуют жёсткого контроля, а не романтического доверия.
2. Размывание идентичности как технология управленияТо, что описано в отношении Колумбии и Мексики — это не просто «тлетворное влияние Netflix». Это метод: если разрушить устойчивые культурные коды, человек перестаёт мыслить в категориях «мы» и «наше будущее» и начинает мыслить в категориях «успеха», «красивой жизни», «личного спасения». Так человек превращается из гражданина в потребителя, а из субъекта — в ресурс. Интересно, что похожий процесс шёл и в позднем СССР: подрыв доверия к собственным героическим нарративам, насмешка над коллективными формами жизни, культивация «личного успеха» как единственной ценности — и через десять–пятнадцать лет общество оказалось довольно беззащитным перед приватизацией и внешним влиянием. В Латинской Америке это взаимодействует еще и с наркокультурой: язык, поведение, модели успеха берутся из мира криминальных сериалов. Это тоже форма идеологии — только без манифестов, через мемы и саундтреки.
3. Венесуэла и Куба: два пути исчерпанияВенесуэла и Куба в разговоре звучат как два варианта того, что бывает с революцией спустя десятилетия. - Венесуэла: - Революция не успела превратиться в устойчивую культуру; - нефть дала ощущение лёгких ресурсов, элиты не были «переплавлены»; - коррупция и клиентизм так и не были сломаны; - в критический момент элиты выбрали сделку, а не сопротивление. Здесь революция оказалась сверху и не успела укорениться снизу. - Куба: - Ресурсов всегда было мало, зато была тотальная мобилизация; - десятилетия культурной работы создали поколение людей, для которых справедливость и достоинство не просто слова; - сейчас экономические реформы и ошибки действительно размывают завоевания, но ядро революционного сознания ещё живо. Здесь революция сильно ушла вглубь общества, но усталость и внешнее давление нарастают. Разница в том, что на Кубе до сих пор есть субъекты, готовые «платить» за идею реальной ценой — жизнью, лишениями. В Венесуэле же, по описанию Ясинского, логика стала чисто «шкурной»: усталость от лишений + отсутствие сильного морального ядра у элит = тихое согласие на сделку, даже если она означает фактическую внешнюю опеку. Это болезненно похоже на часть постсоветского опыта: там, где социальный проект не успел укорениться в быту, в языке, в образовании, он рассыпался за считанные годы. Там, где он укоренился глубже — сопротивление дольше, но и усталость тяжелее.
4. Россия: где граница ответственности?Разговор о России в этом видео — попытка выйти из соблазна магического мышления: «Россия (или Китай) придёт и всё спасёт». - Россия воюет почти в одиночку с целым блоком; - ресурсы ограничены, логистика дальних операций сложна; - навязать волю суверенным правительствам (будь то Асад или Мадуро) Россия не может и принципиально не хочет действовать методами США. Отсюда неприятный, но честный вывод: Россия может и должна помогать, но не может заменить собой волю и ответственность народов и руководств этих стран. Это важный урок и для нас самих: иллюзия, что «если мы поможем всем, мир станет лучше», разбивается о реальность — часть партнёров выбирает краткосрочную выгоду, часть просто боится, часть живёт в своих внутренних логиках. В этом смысле честнее не идеализировать ни себя, ни союзников: суверенитет — это не экспортируемый товар, а внутренняя работа каждой страны.
5. Китай: экономический гигант, политический интроверт?То, что Китай стал главным торговым партнёром региона, но не стал центром политической альтернативы — важный симптом. Экономическое влияние без ясного политического предложения оставляет страны в двойной зависимости: - они зарабатывают на торговле с Китаем, - но безопасность, финансы и медиа-контур контролируются США. В итоге в кризисный момент Вашингтон может сказать: «Вы должны пожертвовать вашими китайскими контрактами ради безопасности, иначе санкции, смена режима и т.п.». И местные элиты, по инерции и по страху, склонны послушаться старого хозяина, даже если новый платит лучше. Это ещё раз показывает: экономика без политики не освобождает, она лишь меняет надсмотрщика.
6. Что остаётся народу?В конце разговора Ясинский возвращается к довольно трезвому, почти аскетическому выводу: полагаться на элиты бессмысленно; ждать «правильного центра силы» — тоже. Остаётся тяжёлый, но честный путь: - строить снизу организации, которые не зависят полностью от внешних денег и медиа; - заново формулировать проект будущего, который не сводится к ностальгии («вернём как при Чавесе/Фиделе/в СССР»), - учиться сотрудничать между странами и континентами, не превращая критику друг друга в взаимную демонизацию. Это, по сути, попытка вернуть политику из студий ток-шоу и телеграм-каналов в пространство реальной коллективной ответственности. Можно сказать, что Ясинский — реалист в самом жёстком смысле: он не обещает, что это даст быстрый результат. Но альтернатива — это некомфортная, но точная формула: если мы не создаём свою повестку, её создадут за нас в Вашингтоне, Брюсселе или где‑нибудь ещё — и продадут нам через Netflix и TikTok.
Философски всё сказанное в видео сводится к одному вопросу: - готовы ли мы принимать правду о собственной уязвимости — правду о слабости наших элит, иллюзиях наших обществ и ограниченности «доброжелательных внешних сил»? Потому что пока мы живём в логике «добрый император придёт и спасёт», мы остаёмся теми самыми «листьями на ветру». И здесь возникает вопрос, который, возможно, важнее всех обсуждённых геополитических схем: что должно измениться в сознании обычных людей — в Латинской Америке, в России, в любой стране — чтобы мы перестали ждать спасения сверху и начали строить такие формы жизни и солидарности, которые не так легко сдуть одним циничным решением из Вашингтона или любой другой столицы?