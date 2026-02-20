Допрос Паулюса и миф о превентивном ударе. Долгий Нюрнберг / Егор Яковлев
Новая серия проекта «Долгий Нюрнберг». Она посвящена появлению на процессе генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса, показания которого торпедировали планы адвокатов представить нападение Германии на СССР превентивным ударом. Помимо Паулюса свидетелем обвинения от Советского Союза выступил немецкий генерал пехоты Эрих Бушенхаген, стенограмма допроса которого не публиковалась в советское время. Между тем Бушенхаген подробно рассказал о том, как Германия заблаговременно координировали свои действия с финским генеральным штабом. Многое из материалов, озвученных в ролике, звучит на русском языке впервые.
Нравится видео? Поставьте лайк, это поможет развитию канала!
Концерт «Цифровой истории» в Санкт-Петербурге: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/3796947/
Предыдущая серия: https://rutube.ru/video/241ef7b7d184a9a7f7da25398177f38c/
Экскурсии «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip
«Цифровая история» в аудиоформате на Яндекс Музыке: https://music.yandex.ru/album/31477246?utm_source=web&utm_medium=copy_link
Уникальные ролики и тексты, которых нет в открытом доступе — на наших платных платформах:
«Boosty» — https://boosty.to/d_history
«Sponsr» — https://sponsr.ru/dhistory/
Поддержать проект «Цифровая история»:
«Сбербанк МИР»: 2202 2068 9507 7811
«Спонсорство» на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCmNDf2w5wy9m61bq7IqmWZg/join
Книжный магазин «Цифровая история»: https://digital-history.ru/
Наши площадки:
YouTube — https://www.youtube.com/@dhistory
ВК — https://vk.com/dighistory
Телеграм — https://t.me/egoryakovleff
RuTube — https://rutube.ru/channel/23600725/
Дзен — https://dzen.ru/dhistory
#цифроваяистория #ЕгорЯковлев #ДолгийНюрнбергЦИ
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео- Фридрих Паулюс — профессиональный штабной офицер, выросший в карьере от участника Первой мировой до фельдмаршала Вермахта. - В 1940 году именно Паулюс получил задачу доработать оперативный план нападения на СССР; итогом стала директива №21 — «Барбаросса». - План нападения на СССР разрабатывался с осени 1940 года как завоевательная и колонизаторская война, а не как ответ на угрозу; учитывалось участие Румынии и Финляндии, а также экономические цели — нефть Кавказа, зерно, сырьё, транспортные узлы. - В 1942 году Паулюс принимает командование 6-й армией, успешно действует под Харьковом и ведёт наступление на Сталинград. - В Сталинграде 6-я армия истощается в уличных боях, фланги прикрыты слабыми румынскими войсками; в ноябре 1942 года операция «Уран» приводит к её окружению. - Паулюс просит разрешения на прорыв, Гитлер требует держаться до последнего и обещает снабжение по воздуху и деблокаду силами Манштейна. - Манштейн не отдаёт прямого приказа прорываться; Гитлер в последней радиограмме требует обороны до последнего солдата и патрона. - В январе 1943 года Паулюс получает звание фельдмаршала как прозрачный намёк на самоубийство; он сдаётся в плен, став первым фельдмаршалом Германии, попавшим к противнику. - В дневниках Геббельса отражены ожидания, что Паулюс «умрёт честной солдатской смертью» и станет символом «вечной славы», и шок, когда стало ясно, что он жив и в плену. - В плену (Красногорск, затем Суздаль) Паулюс сначала остаётся убеждённым нацистом, приветствует офицеров гитлеровским жестом, осуждает антифашистский Союз немецких офицеров как «госизмену» и ждёт обмена. - НКВД и политические органы РККА ведут длительную, методичную работу с военнопленными: пропаганда, переписка, влияние через письма и новости о ходе войны. - Перелом в позициях Паулюса наступает в 1944 году: курская катастрофа, поражения в Африке, открытие второго фронта, вступление новых генералов в Союз немецких офицеров, гибель сына Фридриха, репрессии после покушения 20 июля на Гитлера. - Паулюс приходит к выводу о необходимости порвать с Гитлером, пишет обращение к немцам с призывом устранить фюрера и создать новое правительство, которое смогло бы прекратить войну. - После разгрома Германии Паулюсу предстоит новая роль — ключевого свидетеля на Нюрнбергском процессе, прежде всего по вопросу: была ли война на Востоке «превентивной». - Защита на Нюрнберге (Мильх, Кейтель, Йодль и др.) выстраивает линию: удар по СССР якобы был оборонительной мерой против готовящегося советского нападения. - Советская сторона сначала представляет письменные показания Паулюса, но защита ставит под сомнение всё, что написано в советском плену. - Главный советский обвинитель Роман Руденко предлагает Сталину доставить Паулюса лично в Нюрнберг; Сталин даёт согласие «под вашу ответственность». - Операция транспортировки проходит в обстановке строжайшей секретности; о приезде Паулюса не знают ни англичане, ни американцы. Переводчик и дипломат Энвер Мамедов сопровождает фельдмаршала и психологически готовит его к выступлению. - В момент, когда в суде спрашивают, сколько времени нужно, чтобы вызвать Паулюса, Руденко спокойно отвечает: «Минут 30» — он уже находится в здании суда. - На суде Паулюс подробно описывает, как: - в сентябре 1940 года получил незавершённый план нападения на СССР; - по поручению Гальдера дорабатывал план; - план делался исходя из 130–140 дивизий; - к декабрю 1940 выпускается директива №21 (Барбаросса); - с самого начала учитывалось использование территории Румынии и участие Финляндии; - проводились штабные игры и практические приготовления уже осенью 1940 года; - конечной военной целью был выход на линию Архангельск–Астрахань и уничтожение советских вооружённых сил. - Паулюс подчёркивает: - никаких данных о готовящемся наступлении СССР на Германию у него не было; - война носила наступательный, колониальный и экономический характер; - экономические цели — хлеб, руда, нефть Кавказа, промышленность, транспортная сеть — планировались заранее, как база для завершения войны на Западе и установления господства Германии в Европе. - Он цитирует слова Гитлера от 1 июня 1942 года под Полтавой: если Германия не получит нефть Майкопа и Грозного, войну придётся прекращать. - Защита пытается представить Паулюса как человека, который говорит под давлением или работает на СССР, выудить хоть намёк на «советскую угрозу», но суд вмешивается при попытках задавать вопросы не по теме. - Расхожий анекдот о якобы высокомерном ответе Паулюса на вопрос о «чтении лекций в Москве» — миф: на реальный вопрос он просто ответил «нет». - Показания Паулюса производят сильнейший эффект: говорит не абстрактный эксперт, а человек, который лично планировал нападение; разрушить этот нарратив защитникам почти невозможно. - В Вермахте и среди бывших нацистских элит отношение к Паулюсу разделилось: - часть обвиняла его в «предательстве» и нарушении солдатской чести; - другие считали его выступление разоблачением преступной политики Гитлера и шагом в интересах послевоенной Германии. - Кейтель и Йодль по итогам процесса приговорены к смертной казни и повешены. - Паулюс остаётся в плену до 1953 года; здоровье ухудшается, жена умирает, ожидание репатриации изматывает. - В 1953 его отправляют в ГДР; он живёт в Дрездене, выступает с докладами, критикует милитаризм в Западной Германии, но живёт замкнуто, почти не общается с детьми в ФРГ. - Умирает 1 февраля 1957 года — за день до годовщины гибели его армии под Сталинградом. - Кроме Паулюса, важными советскими свидетелями против мифа о «превентивной войне» выступают: - генерал Эрих Бушенхаген, бывший начальник штаба армии Норвегия, воевавшей против СССР из Финляндии; - он рассказывает о совещаниях в декабре 1940 и июне 1941 года, где финское руководство (Хейдрихс, Мюнхенгейм и др.) участвовало в планировании нападения на СССР, маскировке мобилизации, совместных операциях против Ленинграда и в Карелии; - Бушенхаген подчеркивает, что ни у кого не было даже гипотезы о возможном советском нападении на Финляндию — речь шла именно об агрессии против СССР. - оглашаются показания Иона Антонеску: ещё в мае 1941 года Румыния окончательно согласовала участие в нападении на СССР. - В совокупности это разрушает линию защиты о «превентивной войне» и показывает заранее согласованный характер агрессии стран Оси. - На фоне начала холодной войны (фултонская речь Черчилля, март 1946) подсудимые надеются, что раскол союзников смягчит их участь; Геринг даже рассчитывает дожить «не одну осень и зиму». Но в случае ключевых фигур — Кейтель, Йодль и др. — это не спасает.
Подробный вывод: Паулюс, миф о «превентивном ударе» и хрупкость исторической правдыИстория Паулюса в этом видео — не только биография полководца, проигравшего Сталинград, но и пример того, как личная судьба оказывается встроена в большой спор об истине. С одной стороны — нарратив, который пытаются построить нацистские лидеры на Нюрнберге: «мы не напали, мы защитились». С другой — документально выверенная реальность планирования агрессии.
1. От штабного офицера к автору плана агрессииПаулюс — почти идеальный «технократ войны»: аккуратный штабист, умелый организатор, человек, который долгое время был как бы за кулисами истории. В отличие от харизматичных вождей — Геринга, Гиммлера, Гитлера — он не был политиком, идеологом или трибуном; он был инженером войны. И именно такой человек оказывается тем, кто превращает политическое решение Гитлера «идти на восток» в конкретный, математически выверенный план. Это важный момент: агрессия — не просто воля одного безумца, а слаженная работа больших бюрократических и военных машин. В этом смысле Паулюс — почти модель того, как работает и современный мир: множество людей участвуют в создании систем, чьими последствиями они потом либо восхищаются, либо ужасаются. Как программист, пишущий код для бездушного алгоритма, который потом используется для слежки или манипуляции — формально он «просто делал свою работу». И все же в Нюрнберге именно этот человек оказывается тем, кто проговаривает вслух: да, мы планировали нападение; да, заранее; да, без какой-либо оборонительной мотивации. Его знания делают его свидетельства особенно весомыми — они происходят не из идеологии, а из опыта проектирования самой машины войны.
2. Сталинград и психология «чести»Сталинградский эпизод — это не только военная катастрофа, но и нравственный узел германской военной мифологии. Что ожидает от Паулюса Геббельс (и значительная часть военных элит)? — «Честная солдатская смерть», самоубийство, смерть как жест верности мифу о «чести» и «тысячелетней славе». Дневники Геббельса показывают, насколько сильно эта мифология подменяла реальность: - перед нами не человек, отвечающий за жизни сотен тысяч солдат, - а фигура, которая должна выбрать не между жизнью и смертью, а между «20 лет жизни» и «вечной славой». Это классическая конфликтная точка между реальностью и идеализированными образами. В реальности: - войска голодают и умирают, - генерал имеет перед собой выбор: сохранить себе жизнь и некий шанс на дальнейшее влияние или погибнуть в красивой картинке пропаганды. Выбор Паулюса — не стреляться, а сдаться — ломает этот миф. В глазах нацистской элиты он «предаёт» не только фюрера, но саму символику «чести». Но сама эта «честь» уже давно отделилась от реальности, от ответственности за людей — превратилась в идеологический фетиш. Можно увидеть в этом параллель с современной склонностью людей жертвовать реальным благополучием ради соответствия какому-то образу: «настоящего мужчины», «идеальной матери», «патриота», «духовного искателя». Образ начинает требовать жертв, и эти жертвы кажутся «естественными». Паулюс своим отказом умереть по сценарию Геббельса из этого образа выходит — и этим уже чуть-чуть трескается идеология.
3. Медленный распад веры: от нациста к свидетелю обвиненияВ плену Паулюс сначала остаётся нацистом. Это важный момент: перелом наступает не сразу и не под пытками, а через годы, под действием трёх типов факторов: 1. Реальность войны: курская битва, Африка, второй фронт — Германия стратегически проигрывает, миф о непобедимости рушится. 2. Личная боль: смерть сына — одно из тех событий, когда война перестаёт быть игрой штабов и становится личной трагедией. 3. Моральный шок: репрессии после покушения 20 июля — нацистская машина уничтожает людей, которых Паулюс знал как честных офицеров. Это интересный пример того, как сознание меняется под давлением фактов, если субъект всё-таки способен переоценивать свои убеждения. Сначала он осуждает антифашистский Союз немецких офицеров как «госизмену». Это логичный шаг человека, который живёт в логике присяги и иерархии. Но шаг за шагом реальность оказывается сильнее: - предательство кого? страны или режима? - верность чему? Германии или Гитлеру? В какой-то момент верность Гитлеру начинает казаться изменой Германии. И тогда появляется возможность выйти из идеологической ловушки. Советская система, конечно, активно помогает этому переходу: пропаганда, работа с пленными, личные беседы, доставка письма от жены — это похоже на длинную, методичную «психотерапию», но с политической целью. Можно по-разному оценивать моральный аспект такой работы — но психологически в ней есть закономерность: человек начинает видеть альтернативный нарратив, а не только тот, что вбивали годами.
4. Нюрнберг: спор о превентивной войне как спор о смысле виныМиф о «превентивном ударе» — это попытка не просто оправдаться юридически, а сохранить чувство собственной правоты. Он снимает личную ответственность: — «Мы напали первыми, но лишь потому, что иначе бы напали на нас». Это очень человечный механизм: почти каждый человек, оглянувшись назад, склонен искать оправдание своим действиям — особенно если они были разрушительными. На Нюрнберге этот механизм работает в крупном масштабе: - Мильх, Кейтель, Йодль и другие топ-военные пытаются представить себя не агрессорами, а участниками заранее навязанной им войны. - В логике: «мы всего лишь просчитали риски и ударили первыми». Паулюс рушит эту конструкцию очень сухо, по-штабному, без пафоса: - план готовился с осени 1940; - учитывал союзников (Румыния, Финляндия, Венгрия); - главное — ставил наступательные военные и колониальные экономические цели; - никаких разведданных о готовящемся нападении СССР у него не было. Это столкновение двух версий истины: - субъективной — миф, которым пытается оправдаться подсудимый; - и межсубъективной — того, что подтверждается документами, свидетельствами, сходимостью рассказов других осведомлённых лиц (Бушенхаген, Антонеску и т.д.). Замечательно, что в ход идут не только слова, но и структура планирования: присутствие финского начальника штаба на тайном совещании в 1940-м, маскируемая мобилизация в Финляндии, согласование сроков, направления ударов. То есть перед нами не стихийный «ответный» шаг, а длительный, тщательно организованный проект агрессии. Можно увидеть в этом урок: когда идеологический миф (о превентивной войне, о «освободительной миссии», о духовной «крестовой походности») вступает в конфликт с конкретикой документов, логистики, экономики — именно эта конкретика часто и обнажает истинные мотивы.
5. Личность между двумя мифами: нацистским и антинацистскимИнтересно, что и после войны Паулюс оказывается между двумя идеологическими полями. Для бывших нацистов и многих офицеров Вермахта он — предатель, «несолдат», человек, не выдержавший испытания «честью» и «верностью». Его показания против Кейтеля и Йодля воспринимаются как нарушение некоего «товарищеского кодекса». Для части антифашистов и советского нарратива он — «раскаявшийся фельдмаршал», своего рода образцовый пример прозревшего врага. Но в человеческом измерении он где-то между: - он не был сопротивленцем с 1933 года; - он долго оставался нацистом и до Сталинграда, и в плену; - его поворот связан не только с моральным прозрением, но и с поражением Германии, личными потерями и желанием найти новый смысл. Это неудобная правда для всех мифологий: человек почти никогда не герой и не злодей в чистом виде. Он меняется, плывёт по течению, иногда сопротивляется, иногда поддаётся. С точки зрения философии истины: - каждая сторона стремится сделать из Паулюса «символ» — либо чести, либо покаяния; - но как исторический субъект он скорее пример того, как идеологи и системы используют личность для укрепления своих конструкций — до, во время и после катастрофы.
6. Практический смысл этой историиЧто нам даёт эта история сегодня, помимо знания о войне? 1. Критика мифов о «превентивности» Любая сторона, начиная войну, почти всегда старается объяснить её как вынужденный шаг, как «ответ» на угрозу. История с «Барбароссой» показывает: нужно смотреть не только на публичные заявления, но и на: - структуру подготовки; - экономические цели; - работу с союзниками; - реальную военную логистику. Когда все эти элементы выстраиваются в линию агрессии — «превентивный» нарратив становится прикрытием. 2. Цена послевоенных оправданий Нюрнберг — это не только суд над людьми, но и суд над попыткой переписать прошлое. Подсудимые стараются не просто спасти себя, но и заложить удобную версию истории для будущих поколений немцев. В этом смысле показания Паулюса, Бушенхагена, Антонеску и других — это не окончательная истина, но важный противовес тем, кто пытается снять с себя ответственность коллективным «нас заставили», «у нас не было выбора». 3. Изменчивость человека и возможность переоценки История Паулюса напоминает: даже человек, глубоко вросший в преступную систему, может со временем пересмотреть свою позицию. Это не очищает его от вины за прошлое — но показывает, что даже на поздних стадиях жизни человек может стать свидетелем правды, а не только её искажателем. 4. Опасность идеализированных кодексов чести Когда «честь» отрывается от реальных людей и их страданий, она становится удобным инструментом для власти, которая требует от человека не ответственности, а красивой смерти. В этом смысле отказ Паулюса от самоубийства и его дальнейшие показания — это, как ни парадоксально, более честный поступок по отношению к истине, чем «героическое» самоубийство по ожиданию Геббельса.
Если попробовать всё это свести к одному вопросу, то он может звучать так: