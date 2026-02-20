Почему мировая система больше не работает по старым правилам?

Почему экономическое давление и санкции становятся главным инструментом политики?

И как борьба за технологическое и промышленное превосходство меняет баланс сил?

В этом выпуске подкаста «Чистота понимания» вместе с политологом и философом Павлом Щелиным мы разобрали, как государства переходят от идеологических союзов к жёсткому прагматизму, почему растёт конкуренция за ресурсы, производственные мощности и технологические цепочки и как меняется сама логика международных отношений.

Подкаст «Чистота понимания» – авторский проект философа и военно-политического технолога Алексея Чадаева и медиатехнолога и писателя Семёна Уралова, модератор беседы – журналист Иван Князев.

Вместе с приглашенными экспертами авторы подкаста разбираются в сложных вопросах, с которыми каждый человек сталкивается ежедневно, обсуждают острые и актуальные события вокруг, вникают в тонкости и нюансы всех процессов.

00:00 Введение

00:44 Представление ведущих и эксперта

01:07 Тема обсуждения

02:17 Вера и онтология

05:38 Массовая культура и философия

06:42 Кантианская философия и остров Эпштейна

08:29 Логика автономии

10:23 Этика холопов и власть

12:51 Желания и их ограничения

14:30 Табу и власть

15:28 Акт волевого раскрытия

16:39 Массовая культура и воля

19:20 Вера в нечистую силу

28:32 Остров Эпштейна

35:47 Мораль и управление

39:34 Остров Эпштейна и нейтральность

40:33 Сионизм и этничность

41:31 Утилитаризм и польза

42:29 Критерий «лох»

44:59 Желание и власть

51:25 Формула системы

53:14 Логика избранности

56:56 Свобода и власть

59:00 Радикальность и власть

01:00:49 Альтернативные пути к власти

01:01:49 Островная психология

01:03:05 Монотеистическая революция

01:05:10 Магический уровень сознания

01:07:03 Влияние медиа на общество

01:11:52 Паразитарность медиаиндустрии

01:16:07 Товарищеские суды в СССР

01:17:57 Феномен товарищеского суда

01:18:58 Совесть и стыд

01:19:16 Этика и товарищеский суд

01:20:53 Власть и уголовный кодекс

01:23:37 Реакция общественности

01:27:10 Молчание власти

01:30:23 Роль праведников в религиозной сфере

01:31:22 Критика финансового капитализма

01:32:09 Необходимость суверенитета

01:36:57 Объединение против империализма

01:39:45 Остров как зеркало

01:41:54 Социализм или варварство

01:43:25 Онтология прогресса

01:45:13 Варвары и цивилизация

01:47:00 Религии и зависть

01:49:05 Экзистенциальный вызов

01:52:20 Мутация и трансгуманизм

01:55:20 Необходимость адаптации

01:57:13 Поиск решений

01:58:09 Завершение

