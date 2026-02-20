Чистота понимания: Символ веры острова Эпштейна. Павел Щелин, Алексей Чадаев, Семён Уралов
Почему мировая система больше не работает по старым правилам?
Почему экономическое давление и санкции становятся главным инструментом политики?
И как борьба за технологическое и промышленное превосходство меняет баланс сил?
В этом выпуске подкаста «Чистота понимания» вместе с политологом и философом Павлом Щелиным мы разобрали, как государства переходят от идеологических союзов к жёсткому прагматизму, почему растёт конкуренция за ресурсы, производственные мощности и технологические цепочки и как меняется сама логика международных отношений.
Смотрите прямо сейчас!
18+
Подкаст «Чистота понимания» – авторский проект философа и военно-политического технолога Алексея Чадаева и медиатехнолога и писателя Семёна Уралова, модератор беседы – журналист Иван Князев.
Вместе с приглашенными экспертами авторы подкаста разбираются в сложных вопросах, с которыми каждый человек сталкивается ежедневно, обсуждают острые и актуальные события вокруг, вникают в тонкости и нюансы всех процессов.
00:00 Введение
00:44 Представление ведущих и эксперта
01:07 Тема обсуждения
02:17 Вера и онтология
05:38 Массовая культура и философия
06:42 Кантианская философия и остров Эпштейна
08:29 Логика автономии
10:23 Этика холопов и власть
12:51 Желания и их ограничения
14:30 Табу и власть
15:28 Акт волевого раскрытия
16:39 Массовая культура и воля
19:20 Вера в нечистую силу
28:32 Остров Эпштейна
35:47 Мораль и управление
39:34 Остров Эпштейна и нейтральность
40:33 Сионизм и этничность
41:31 Утилитаризм и польза
42:29 Критерий «лох»
44:59 Желание и власть
51:25 Формула системы
53:14 Логика избранности
56:56 Свобода и власть
59:00 Радикальность и власть
01:00:49 Альтернативные пути к власти
01:01:49 Островная психология
01:03:05 Монотеистическая революция
01:05:10 Магический уровень сознания
01:07:03 Влияние медиа на общество
01:11:52 Паразитарность медиаиндустрии
01:16:07 Товарищеские суды в СССР
01:17:57 Феномен товарищеского суда
01:18:58 Совесть и стыд
01:19:16 Этика и товарищеский суд
01:20:53 Власть и уголовный кодекс
01:23:37 Реакция общественности
01:27:10 Молчание власти
01:30:23 Роль праведников в религиозной сфере
01:31:22 Критика финансового капитализма
01:32:09 Необходимость суверенитета
01:36:57 Объединение против империализма
01:39:45 Остров как зеркало
01:41:54 Социализм или варварство
01:43:25 Онтология прогресса
01:45:13 Варвары и цивилизация
01:47:00 Религии и зависть
01:49:05 Экзистенциальный вызов
01:52:20 Мутация и трансгуманизм
01:55:20 Необходимость адаптации
01:57:13 Поиск решений
01:58:09 Завершение
ТГ-канал Семёна Уралова: https://t.me/su2050
ТГ-канал Алексея Чадаева: https://t.me/chadayevru
ВК-сообщество: https://vk.com/chistpon
«Чистота понимания» в ВК:
https://vkvideo.ru/playlist/-17549882_51213261
«Чистота понимания» на RUTUBE:
https://rutube.ru/plst/720201
#Чистота_понимания | #чистотапонимания | #ЧП | #ВПФ
#щелин #павелщелин #трамп #зеленский #ультиматум #сша #маск #тцк #мобилизация #переговоры #конецвойны #прекращениеогня #перемирие #всу #путин #политика #щелинпавел #щелинпавелпоследнее #павелщелинпоследнее
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Видеобеседа посвящена делу Эпштейна как символу современного устройства элит, сути их веры и природы их власти. - Павел Щелин предлагает рассматривать «остров Эпштейна» как философский феномен: это практическое воплощение принципов Просвещения и автономной морали Канта, доведённой до предела. - Центральная формула: «Да будет воля моя» и sapere aude как сатанинский принцип – разум, не подчинённый ни Богу, ни традиции, сам устанавливает закон, добро и зло. - Элиты острова не просто нарушают табу, а демонстративно создают новый закон из самой своей воли. Власть – не деньги и не должность, а право безнаказанно переступать любые пределы. - Педофилия, каннибализм, ритуальность – не «случайные извращения», а символическое жертвоприношение чистого, классический мотив древних культов (Баал, Молох, Астарта): принести лучшее и невинное в жертву тёмным силам ради власти. - Вера элит: они могут не верить «в Бога», но вполне верят в нечистую силу, в сделки с «нижними мирами», в эзотерику, оккультные практики, Таро, демонологию. Сатанизм здесь – не рога и костюмчики, а религия автономной воли. - Массовая культура выступает как медиум (буквально – медиум/медиа), низовое жречество. Через порно, секс-туризм, сериалы, рекламу «бери от жизни всё» в массы спускается та же микродоза этики острова: свобода = отсутствие ограничений. - Теория заговора (conspiracy theory) долго играла роль «предохранителя»: переводила всё в сферу безумия. Дело Эпштейна разрушило этот безопасный экран: «конспирология оказалась правдой», и общество впало в растерянность и вытеснение. - Деление на «людей» и «не людей» (гот/унтерменш, гои/избранные, элита/лох) – ключевая структура. Остров – это «цитадель билетиков в люди»: кто там был, тот и «человек», остальные – расходный материал. - Нацизм, радикальный сионизм, либеральный утилитаризм, финансовый капитализм – разные формы одной логики: нет внешнего закона, избранные сами себе закон, остальные – обслуживающий скот. - Монотеизм (авраамические религии) – это качественный скачок от магии к закону: не «я тебе – ты мне», а заповеди свыше, не торгуемые, не пересматриваемые разумом. С уходом монотеистического Бога сознание катится назад в магию – отсюда бум тарологов, астрологов, эзотерики. - Современный постгуманизм и «биосферная этика» поднимают биосферу над человеком: если люди вредят планете – «меньше людей = лучше климату». Тогда «утилизация» части человечества в логике элит становится «нравственно оправданной». - Советский опыт: – Уголовный кодекс – жёсткий внешний регулятор. – Товарищеские суды – коллективное призывание к совести до преступления. Элиты острова живут в пространстве, где Уголовный кодекс – для лохов, а «товарищеский суд» элиты основан на другой этике: стыдно не нарушать табу, а не дерзнуть. - Реакция в США и мире – растерянность и вытеснение. Нет субъекта, готового назвать вещи по имени и наказать виновных. «Toо big to fail» переносится на мораль: событие слишком велико, чтобы его осмыслить. - Власть религиозных и политических институтов проявляет себя в молчании: ни Ватикан, ни крупные церкви, ни крупнейшие государства не дали внятного морального приговора. - Авторский взгляд: – «Остров Эпштейна» – не просто остров, а зеркало, обращённое к каждому. – Каждый раз, поддерживая культуру разврата, потребляя порнографию, секс-туризм, говоря «я сам себе закон», мы делаем шаг к этому острову. – Вызов не только элитам, но и каждому человеку: вы точно другие или просто не доросли до их уровня безнаказанности?
Подробный выводЕсли убрать шокирующие подробности и попытаться увидеть скелет конструкции, в этом видео по сути обсуждают один вопрос: И здесь остров Эпштейна выступает не как «один ужасный эпизод», а как концентрат эпохи.
1. Автономная мораль Канта как предельный сатанизмПавел Щелин начинает с парадоксальной мысли: «заповедник имени Иммануила Канта». Не потому что Кант писал о педофилии, а потому что он дал принцип: разумное существо само устанавливает себе нравственный закон, исходя только из собственного разума. Отсюда: - Нет внешнего авторитета – ни Бога, ни традиции, ни Откровения. - Мой разум – последний судья, моя совесть – мой же продукт. - В современной формулировке: «меня ограничивает только моя собственная мораль» (как сказал Трамп). На философском языке это звучит благородно. На языке острова – это значит: Отсюда и связь с сатанизмом: классический образ падшего духа – «не буду служить», «да будет воля моя», отказ от всякого «ты должен» свыше.
2. Почему именно такие извращения, а не «просто разврат»?Возникает естественный вопрос: почему элиты проходят не по пути «мягкого гедонизма» (женщины, баня, шампанское), а уходят в педофилию, насилие, ритуальность, каннибализм? Щелин отвечает в несколько шагов: 1. Не содержание желания главное, а сам акт нарушения табу. – В контианской логике вопрос «почему такие желания, а не иные» вторичен. – Важен принцип: я сам себе источник закона, а не объект закона. 2. Табу существует для плебса. – Преступить то, что другим нельзя, – значит подтвердить свою исключительность и власть. – Власть – это не просто иметь деньги или пост, а иметь право безнаказанно делать невозможное для других. 3. Педофилия и жертвоприношение. – В традиционных культах жертвовали самое ценное и чистое, чтобы получить власть от тёмных сил. – Ребёнок – образ «чистой жертвы». Нарушить это табу – как принести «ягнёнка» Молоху. – Отсюда символическая логика: мы приносим чистое в жертву нечистому, чтобы получить власть и силу. 4. Элиты верят в чёрта, но думают, что управляют им. – В Бога не верят (небо закрыто), зато верят в «нижнюю часть невидимого мира», считают, что «ад снаружи и мы в нём живём». – Это повторение сюжета Фауста: сделка с Мефистофелем – с убеждением, что именно ты используешь демона, а не наоборот. Иными словами, речь не о сексуальной патологии как таковой. Это ритуализированная демонстрация власти сверх закона, даже сверх человеческого.
3. Деление на людей и нелюдей: Эпштейнцентричная цивилизацияЧерез призму острова становится видна суть современного элитаризма: - Есть «человеческий круг», куда вход определяется не богатством, а причастностью к определённым практикам (и секретам). - Есть все остальные, чья жизнь, тело и психика – ресурс, материал, товар. Щелин, ссылаясь на Дугина, описывает это так: - Вся модерная цивилизация – Эпштейноцентрична: все значимые процессы – движение либо к этому острову (максимум власти, дерзости, разрыва с традицией), либо от него (попытки сопротивления). - «Билет в люди» – это не нравственность, не талант, не совесть, а готовность переступить. Не хочешь – ты «лох»; дерзнул – ты «Ubermensch». Нацистская логика (Untermensch/Ubermensch) и сионистский мотив «гоев»/«избранных» тут не случайны: - Сначала идёт онтологическое разделение людей на полноценные и неполноценных. - Потом включается утилитаризм: как более рационально распоряжаться неполноценными (как со скотом или «лишними» детьми у Свифта). Остров Эпштейна – не аномалия, а честный, доведённый до конца ядро модерна: где нет внешнего закона, всегда появится «раса господ» и «раса лохов».
4. Монотеизм vs магия: почему после «смерти Бога» приходят тарологиИнтересная линия беседы – о том, как исчезновение монотеистического Бога возвращает человечество не в рационализм, а в магическое сознание. - Монотеизм (иудаизм, христианство, ислам) – это не просто «один бог вместо многих». Это переход от сделки с богами к недоговорному закону: заповеди нельзя «перечеркнуть рационально» или «переторговаться». - Когда рационалистическая пропаганда (в т.ч. атеизм XX века) вымывает этот образ, разум не остаётся на троне. Он быстро съезжает в старую магию: – Таро, гороскопы, эзотерика, «я духовный, но не религиозный». – Инфляция оккультизма и «нижних духовных инстанций». И здесь медиа выступают как новые медиумы – жрецы для масс. Телевизор встаёт на место иконостаса. Пока «Бог сверху» отступает, снизу поднимаются многоголосые силы, предлагающие: На верхнем уровне это выражается в культе автономного разума и воли, на нижнем – в тарологах и шоу-бизнесе.
5. Массовая культура как подготовка к островуСемён Уралов акцентирует, что сексуальная революция, порнография, секс-туризм – это не фон, а подготовительная база. От Хью Хефнера и «Плэйбоя» до OnlyFans: - Сначала разрушается стыд, табу, представление о святости тела и отношений. - Формула «бери от жизни всё» – это та же этика острова, только «на минималках»: «если можешь – бери, границы условны». - Секс-туризм в Таиланд, на Филиппины, Куба времён Батисты – это дешёвые, массовые аналоги «острова Эпштейна» для состоятельных, но не первых лиц. Отсюда вывод: Пока простые люди «подглядывают в замочную скважину» (порно, треш-контент), элита делает то же самое вживую, закрепляя пропасть: «ты смотришь – я делаю».
6. Советский опыт: совесть, срам и товарищеский судИнтересный контраст: советский проект, при всех его искажениях, пытался строить иное пространство морали: - Уголовный кодекс – жёсткий запрет насилия, эксплуатации, проституции. - Товарищеские суды, профколлективы – институты стыда и совести ещё до преступления. Они опирались на допущение, что у человека есть нечто вроде внутреннего закона – совести. Остров Эпштейна – полное отрицание такого подхода: - Там нет совести как связи с чем-то выше себя. - Есть свой «товарищеский суд элиты», где судят за одно: не дерзнул, не вписался, не оказался «своим». Тут появляется важный парадокс: в наш век, когда закон для элиты часто не работает (см. Мадуро, Саддам, прочие кейсы), единственный возможный суд – моральный, суверенный. Но: - Никто не заявляет себя как носителя контр-суверенитета. - Ни один полюс силы не сказал: «Наша власть – не от этого острова, мы так жить не будем, и мы вас за это накажем». Это и есть сердцевина сегодняшней растерянности.
7. Постгуманизм, биосфера и «лишние люди»Отдельная глубокая линия – сдвиг от гуманизма к биосферной и постгуманистической этике: - Если раньше высшей ценностью считали человека и человечество, то теперь на пьедестал ставят биосферу, климат, планету. - Тогда человек становится лишь одним видом среди многих, а иногда – самым разрушительным. Вывод в логике элит: чем меньше людей – тем лучше для планеты. Отсюда логика: - Экоактивист, летящий частным самолётом, осуждает «избыточных людей». - Элитные практики, сокращающие популяцию (через войны, нищету, демографические провалы), легко маскируются как вклад в устойчивое развитие. В пределах такой этики остров – уже не просто «разврат», а часть большой машины контроля и селекции: кто достоин жить, а кто – только обслуживать и исчезать.
8. Эпштейн как зеркало и как симптом мутацииК концу беседа выходит на самый жёсткий вопрос: Речь не о том, что элиты «биологически другие». Речь о том, что их ценностная и мотивационная структура радикально вышла за пределы людского. - Если это мутация сознания вида, если закрепится тип, для которого нет ни святости жизни, ни границ допустимого, а есть только воля к власти и к удовольствию – наш биологический вид сам себя подрывает изнутри. И тут остров – зеркало: - Когда мы морально ужасаемся: «как так можно?», важно честно спросить себя: а в каком месте моей повседневной жизни я уже играю по их логике – пусть на минималках? - Когда мы говорим «я сам решу, что хорошо и что плохо», мы делаем маленький шаг в ту же сторону, что и они – просто у нас нет их ресурсов воплотить это «до конца». Поэтому вопрос упирается не только в элит и политику, но в бытовую антологию:
Практические и философские выводы1. Мир оказался лицом к лицу с предельно честным выражением своей скрытой логики. Остров Эпштейна – не аномалия, а оголённое ядро той цивилизации, которая построена на автономном разуме, утилитаризме и культе воли. 2. Реакция молчания и вытеснения говорит о слабости позитивной свободы. Все умеют сказать «мы не хотим нацизма», «мы против педофилии», но почти никто не говорит «мы за…» – за что именно, во имя чего, на основании какого закона свыше? 3. Без трансцендентного источника закона любая мораль легко превращается в менеджмент стадом. Тогда всё – от запрета педофилии до табу на каннибализм – становится «набором управленческих решений», которые завтра можно переписать. 4. Выход, если он есть, начинается не сверху, а снизу. – С личной честности: признавать в себе микродозы той же логики – где я уже живу, как будто небо закрыто. – С поиска реального критерия, выше моей воли: Бога, совести, традиции, смысла, который нельзя вывернуть логикой. 5. Политический смысл: любая сила, которая сегодня сможет убедительно сказать: – «Наша власть не от этого острова», – «Есть закон, перед которым мы сами преклоняемся», – и подтвердить это делом – получит невиданный ресурс доверия и легитимности. Но это тяжёлый путь: он требует отречься от «права на всё», в том числе в себе.
И, оставаясь в логике этой беседы, оставлю вопрос открытым: