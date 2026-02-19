“Ответ Мардану: антикоммунизм – последнее прибежище негодяев” Е.Ю.Спицын на радио Аврора. Спецэфир
Эфир на Радио АВРОРА от 18 февраля 2026 г.
Ведущий: Фёдор Бирюков, политический обозреватель ИА «АВРОРА», член Союза журналистов России
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео- Повод эфира — резкое антисоветское и антикоммунистическое выступление журналиста Сергея Мордана на канале «Соловьёв Live». - Спицын отмечает: - удивление и разочарование в Мордане: ранее считал его более трезвомыслящим и вменяемым; - недопустимость агрессивной антикоммунистической риторики на крупной федеральной площадке в условиях войны и необходимости консолидации общества. Ключевые моменты критики Мордана: 1. Неосведомлённость и фактические ошибки - Мордан говорит об «избранном собрании сочинений Ленина» — Спицын утверждает, что такого издания никогда не было, были только полные собрания и тематические сборники. - Ошибка с «69 годами власти коммунистов» — Спицын напоминает хронологию: фактическая власть большевиков/советской власти — около 74–76 лет (1917–1991/1993). - Ложное утверждение о «миллионах убитых коммунистами» в ходе репрессий — Спицын ссылается на исследования (Жуков, Дугин и др.), где показано, что цифры сознательно раздувались в период перестройки и постперестройки. 2. Оскорбление коммунистов как «психически больных» - Мордан: «Быть коммунистом в России — тяжёлое психическое заболевание». - Спицын видит в этом оскорбление: - миллионов членов партии, в т.ч. фронтовиков и павших в боях; - примерно 5 млн коммунистов, погибших на полях Великой Отечественной войны. - Подчёркивает: именно коммунисты стали единственной реально организованной силой, воюющей с фашизмом (и в СССР, и в Европе), когда многие другие партии и элиты капитулировали или сотрудничали с нацизмом. 3. «Коммунисты за 70 лет построили не рай, а только убивали» - Спицын видит за этим горбачёвско-ельцинский антисоветский миф. - Указывает, что: - под руководством коммунистов была построена сверхдержава, достигшая невиданной в русской истории мощи и авторитета; - массовые жертвы сталинского периода сильно преувеличены в пропаганде. - Обращает внимание на избирательность Мордана: Романовская империя существовала ~300 лет и «тоже всё проиграла и развалила», но это Мордан не упоминает. 4. Христианская этика и «кровавые коммунисты» - Мордан апеллирует к христианской этике, осуждая коммунистов и их «миллионы жертв». - Спицын: - напоминает о религиозных войнах в Европе, кострах инквизиции, истреблении еретиков, многотысячных жертвах религиозного фанатизма; - показывает двойные стандарты: если говорить о «христианской этике», нужно честно признать и её исторические преступления. - Приводит пример решения Поместного собора РПЦ от 5 сентября 1923 года, где: - Советская власть и лично Ленин называются выразителями социальной справедливости и дела любви; - говорится, что честный христианин должен быть среди борцов за социальную правду Октября; - собор единогласно желал Ленину выздоровления и называл его вождём борцов за социальную правду. - Из этого Спицын делает вывод: реальная церковь тогда видела в советской власти не «сатану», а социальную справедливость, перекликающуюся с христианскими идеалами. 5. Обвинения коммунистов в «борьбе с Христом» и убийстве священников - Спицын приводит исследовательские данные: - патриарх Тихон в начале 1920-х называл цифру около 322 погибших священников в годы Гражданской войны; - в 1990-е эта цифра чудесным образом раздута до «320 тысяч». - По архивным данным (Хмуртин, Зайцев, Бабкин): - за 1917–1926 гг. убито 870 священнослужителей, причём не только красными, но и белыми; - пик — 1918 г. (506 человек, около 59% общего числа); - далее количество резко сокращается. - Делает акцент: - казнили не за веру, а за конкретные действия: вооружённое сопротивление, агитацию против Советской власти. - большевики не ставили своей целью «войну с Христом» как богословским субъектом; они были безбожниками в смысле мировоззрения, но официальная линия — борьба с мракобесием через просвещение, а не тотальное истребление верующих. - Проводит аналогию: как сейчас поступят с тем, кто откроет огонь по Росгвардии? Ему тоже предложат «санаторий», а не суд? 6. Отношение к научной и европейской мысли - Мордан обвиняет большевиков, что они «взяли на вооружение англо-французские идеи». - Спицын: - признаёт: вся российская наука (и гуманитарная, и техническая) развивалась на основе европейской школы; - Ломоносов учился в Германии; первая Академия наук Петра I состояла во многом из европейских учёных; - если осуждать «европейские идеи», тогда нужно быть последовательным и отвергнуть и научное наследие Европы, на котором стоит и современная Россия. 7. Коммунисты, тарифы и война - Мордан критикует КПРФ за инициативы заморозки тарифов, заявляя, что «война — дело дорогое, за неё платят все». - Спицын: - напоминает, что КПРФ много лет подряд предлагала заморозку тарифов, т.к. рост тарифов тянет рост всех цен; - утверждает: за войну платят не «все», олигархи не несут реальной тяжести, основное бремя ложится на простой народ. - Сравнивает с практикой СССР в ВОВ: - при Сталине было целенаправленное снижение себестоимости вооружений (танки Т-34, ППШ) за счёт технологических решений; - тарифы ЖКХ и подобные сборы не росли, государство не перекладывало нагрузку на население в логике «вы ещё потерпите, война же». 8. Удары по Зюганову и КПРФ - Мордан: - называет Зюганова «клоуном», «ручным коммунистом на содержании у власти», «красной содержанкой»; - утверждает, что все президенты, начиная с Ельцина, «содержали» КПРФ и Зюганова; - искажает факт с «героями труда», представляя, что в стране всего два героя — Зюганов и Ротенберг. - Спицын: - перечисляет реальных Героев Труда (Велихов, Коновалов, Соломин и др. — всего более сотни человек), опровергая слова Мордана; - напоминает, что Зюганов — не «никогда не работавший пенсионер», а математик по образованию, преподаватель, человек с реальной трудовой биографией; - подчеркивает: депутаты КПРФ отдают значительную часть зарплаты в партийную кассу; на эти средства, плюс на госфинансирование (по западной, в т.ч. германской модели), формируются гуманитарные конвои на Донбасс. - Спицын обращает внимание на биографию самого Мордана: - сам честно признался, что собирался вступать в КПСС ради карьеры; - ушёл с «Комсомольской правды» на «Соловьёв Live» ради большей зарплаты; - «продаться дороже можно ему, а всем остальным — нельзя». 9. Защита Антона Карташева и Ивана Ильина Морданом - Мордан обвиняет коммунистов в борьбе против «историка церкви» Карташева, называя критику в его адрес фантомными боями с «белыми». - Спицын приводит цитаты Карташева из писем И. Шмелёву: - июнь 1941: Карташев называет нападение Гитлера на СССР «освобождением Святой Руси», говорит о «невероятной радости» и уверенности в разгроме Красной армии как «армии рабов и предателей»; - 1948 год: Карташев рассуждает о будущей войне Запада против СССР, радуется перспективе атомного разгрома Кремля, пишет о грядущих «новых Нюрнбергах», где будут «вешать Кремль вместе с Патриархом Алексием». - Спицын: - отмечает: это не «кратковременное заблуждение», а последовательная антироссийская, по сути, коллаборационистская позиция; - задаёт вопрос: как можно одновременно апеллировать к христианской этике и оправдывать людей, мечтающих о массовой гибели собственного народа и иерархов РПЦ? 10. История РПЦ и государство - Спицын напоминает: - после Февраля 1917 года Святейший Синод приветствовал свержение монархии, назвав события «волей Божией» во благо России; - РПЦ активно участвовала в идеологическом обеспечении преследований старообрядцев (указ «12 статей» при Софье, массовые репрессии, сожжения и т.п.). - Здесь подчеркивается: если говорить о «жертвах коммунизма против церкви», нужно честно говорить и о жертвах церкви против инакомыслящих (старообрядцев и др.). 11. Личная позиция Спицына - Он заявляет: - сам крещён, носит крестик, верит в защиту Богородицы; - при этом не воцерковлён и не стремится демонстративно выставлять веру напоказ; - не считает корректным врать во имя «защиты церкви» — для него важно опираться на факты, архивы, документы, а не на пропагандистские мифы. - Ключевой мотив — различать: - реальную веру и реальные страдания; - и манипулятивное использование религии для очернения советского периода и коммунистов. 12. Общий вывод Спицына о Мордане - Он обвиняет Мордана: - в историческом невежестве и элементарной безграмотности (ошибки в датах, цифрах, фактах); - в сознательном разжигании антикоммунистической истерии; - в том, что такая риторика объективно работает так же, как украинский бандеровский антисоветизм, выращивая ненависть к собственной истории и разделяя общество. - Завершая, Спицын переворачивает диагноз: - если Мордан говорит, что «коммунисты — психически больные», то Спицын в ответ утверждает, что «психическая болезнь» — как раз у агрессивных антикоммунистов, оторванных от реальности, источников и исторического контекста.
Подробный вывод и философское измерениеЕсли убрать эмоции и идеологические маркеры, в этом видео можно выделить несколько пластов: исторический, нравственный и психологический. 1. История как поле борьбы за образ будущего Антикоммунизм Мордана и ответ Спицына — это не спор о цифрах ради цифр. Это спор о праве формировать коллективную идентичность. - Одна сторона (Мордан) рисует советский период как абсолютное зло: - коммунисты = психически больные; - 70 лет = «просрали всё»; - СССР = машина убийства миллионов. - Другая сторона (Спицын) утверждает: - без коммунистов не было бы Победы, индустриализации, статуса сверхдержавы; - масштаб репрессий демонизирован и вырван из контекста мировой истории насилия; - советский период — не рай, но и не чистый ад; это сложный, противоречивый, но величайший по результатам этап истории России. В терминах философии истории это спор между двумя упрощёнными мифами: «чёрным мифом» о СССР и «светлым мифом» о нём. Спицын, несмотря на явную просоветскую позицию, всё же иногда показывает, что и у церкви, и у империи, и у коммунистов были свои тени. Это уже движение к более сложной, диалектической картине. Но ключевой вопрос: зачем сегодня так ожесточённо воевать с образом СССР? - Потому что образ прошлого — это матрица для будущего: - если СССР представить только как «империю зла», то любые идеи социальной справедливости, плановой экономики, коллективизма автоматически станут «подозрительными»; - если же признать, что СССР сочетал и жестокость, и подвиг, и ошибки, и достижения, — тогда возникает необходимость трезво думать: что из этого опыта стоит взять, а что — оставить в прошлом. 2. Религия, коммунизм и вопрос о «священном» Интересный парадокс: и ортодоксальный христианин, и убеждённый коммунист зачастую живут чувствами причастности к чему-то высшему — к Богу или к Истории, народу, идее справедливости. - Христианин может видеть в коммунистах «богоборцев». - Коммунист может видеть в клириках «слуг капитала» и «мракобесов». Но Спицын, как ни странно, проводит мост между ними, цитируя собор РПЦ 1923 года, который: - видит в коммунистической практике социальной справедливости реализацию евангельского идеала; - призывает честного христианина быть среди борцов за правду. Это как мягкое напоминание: те, кто ближе всего жил к этим событиям, не видели такой пропасти между верой и социалистическим проектом, какую рисуют современные медиаполемисты. Философски здесь можно увидеть конфликт не «Бога и дьявола», а разных способов ответить на одни и те же вопросы: - Как относиться к бедным? - Как делить богатство? - Что справедливо в социальной структуре? Религия и коммунизм по-своему отвечают на них, иногда сходясь (забота о слабых), иногда расходясь (насилие, допустимые средства борьбы). 3. Вина, жертвы и выбор масштаба Спор о количестве жертв (священников, раскулаченных, репрессированных) — это не только про архивы, но и про моральную оптику. - Если акцентировать только на жертвах коммунистов, не упоминая при этом: - жертв империи; - жертв религиозных войн; - жертвы капиталистических кризисов и колониальных войн; — то возникает иллюзия «уникального зла» одного режима. - Если, наоборот, оправдывать любое насилие ради «великой цели», то исчезает личная ответственность. Спицын, скорее, склоняется к тому, что: - насилие было везде — и в церкви, и в монархии, и в революции; - но демонизация именно советского насилия служит конкретному политическому заказу — разрушению уважения к идее социальной справедливости, связанной с СССР. В этом месте возникает серьёзный вопрос о правде: истина — это честное признание всех слоёв насилия, во всех системах, или выборочное выхватывание только одного сюжета для обоснования текущей идеологии? 4. Психологический уровень: кому выгоден антикоммунизм Спицын прямолинейно говорит: бандеровщина выросла на антикоммунизме и антисоветизме; подобная риторика в России работает в том же направлении — расщепляет общество, подрывает уважение к собственной истории. Можно не разделять его оценки, но логика здесь прозрачная: - если поколению внушить, что его предки были: - «психически больными коммунистами», - «рабами кровавой системы», - «палачами священников», — то легче разрушить и чувство национальной преемственности, и готовность к коллективному усилию. С философской точки зрения: - антикоммунизм как тотальная демонизация советского опыта — это всего лишь новое «священное табу», противоположное советскому табу на критику социализма; - вместо одного догмата предлагается другой: раньше «СССР — светоч человечества», теперь «СССР — абсолютный ад». Оба варианта одинаково далеки от живой, подвижной истины. 5. Практический смысл спора Если свести всё к простому вопросу: зачем обычному человеку сегодня этот конфликт Мордана и Спицына? Из прагматичного: - Понимать, что: - медийные фигуры часто работают не с фактами, а с образами, выгодными для текущей власть- или денег-ориентированной конфигурации; - радикальный антикоммунизм так же мифологичен, как и радикальный сталинизм. - Ценить архив, источники, конкретные цифры, а не эмоции и лозунги. - Видеть, что: - ни церковь, ни государство, ни партии не бывают «абсолютным добром» или «абсолютным злом»; - всё зависит от конкретной практики и контекста. И, возможно, самый трезвый вывод: - настоящий интерес представляет не то, кем были «они» — коммунисты, монархисты или священники, — а то, чему мы можем научиться у всех этих эпох: как строить общество, где справедливость не требует массовых казней, а вера не требует костров и лжи?
В конце Спицын задаёт фактически риторический вопрос: разве вы, Мордан, не понимаете, что антикоммунизм подобного типа ведёт к новому расколу и к деградации общественного сознания? И это уже выходит за пределы частной полемики. Можно сформулировать шире: как нам говорить о своём прошлом — о Советском Союзе, о церкви, о революции — так, чтобы это не превращалось ни в самообожествление, ни в самоотрицание, а помогало честно прожить настоящее и свободнее строить будущее?