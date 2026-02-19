Нищепанк
Любое цифровое обучение — это всегда удешевление, упрощение и примитивизация для бедных — нищепанк (термин Мараховского), новое цифровое средневековье.
Мир будущего в многочисленных фильмах, книгах, докладах, форсайт-проектах и даже презентациях крупных зелёных банков давно и всерьёз разделён на 2 класса по уровню развития и прилагающимся к нему потребностям:
высший — живое общение, живые учителя, реальная жизнь, развитые социальные навыки, качественные продукты;
низший — цифровые услуги, цифровое обучение, социальный рейтинг, соцсети, компьютерные игры, отсутствие собственности, арендованный транспорт, еда из сверчков.
Про последний пункт. Буквально месяц назад на уроке технологии (так теперь называют то, что осталось от ликвидированных уроков труда) моей дочке в 8 классе показали 40-минутный фильм RT о пользе еды из насекомых. Видимо, готовят потихоньку к «светлому» будущему…
Да и всё остальное в разных формах то там, то тут тоже потихоньку проявляется. Посмотрите на презентации Сбера. Там всё вполне откровенно и без прикрас, именно так они видят наше будущее.
И это разделение общества на страты придумали, конечно же, не они. Ниже отрывок из колонки американской журналистки Нелли Боулз — опубликованной в «Нью-Йорк таймс», этой статье уже 6 лет.
Онлайн делает вещи дешевле. Для школ, больниц, аэропортов, ресторанов это возможность снизить расходы. Всё, что можно делать онлайн, становится дешевле. Богатые так жить не хотят. Люди обходятся дороже экранов, но богатые хотят и могут за это платить. Провести день без сотового телефона, покинуть соцсети и не отвечать на электронные письма — теперь это признак статуса… Контакт с человеком становится люксовым товаром. Чем больше гаджеты проникают в жизнь бедных, тем меньше стараются иметь с ними дело богатые. Чем ты богаче, тем больше тратишься на то, чтобы побыть офлайн.
По сути, вся современная цифровизация — это путь в новый киберфеодализм, разделяющий общество на две касты. На низшую, онлайн-касту пользователей дешёвых цифровых услуг и продуктов и на высшую, офлайн-касту, живущую вне этой среды цифрового нищепанка.
Простой пример. Вы звоните куда-то по делу — а вам отвечает робот, который не может толком ответить ни на один ваш вопрос. Это сейчас повсеместно. Цели таких «инноваций» всегда очевидны: экономия на сотрудниках и избавление компаний и организаций от назойливых граждан, постоянно звонящих со своими проблемами. Во всех других сферах цифровизации принцип ровно такой же.
Любая замена человека роботом — это всегда падение качества услуг. Особенно это заметно в нашем образовании, которое семимильными шагами двигают в сторону цифры. То есть в сторону упрощения, примитивизации и экономии.
В 2021 году в Госдуме Максут Шадаев (глава Минцифры) так и сказал: денег на учителей у нас нет, поэтому внедряем массово «цифровую образовательную среду». Хотя если посчитать те суммы, которые государство тратит на безумную цифровизацию образования, то там хватило бы на всё, но цели, видимо, стоят другие.
Со всеми околообучающими цифровыми развлекаловами, вроде Учи.ру, ситуация абсолютно аналогичная. Это замена живого учителя на дешёвый цифровой суррогат. То есть каждый раз, когда вам предлагают заменить что-то живое на что-то цифровое, то на вас в лучшем случае экономят, а в худшем — делают с вами то, что когда-то было названо термином «люмпенизация»…
Отрывок из книги “Заложники платформ”
Комментарий редакции
Краткие тезисы текста1. «Нищепанк» и цифровое обучение - Любое массовое цифровое обучение — это удешевление и примитивизация образования для «бедных». - Формируется «цифровое средневековье», где технологичность используется не для развития, а для закрепления неравенства. 2. Два класса будущего общества - Высший класс: - живое общение, реальные учителя, офлайн-жизнь, развитые социальные навыки, качественные продукты. - Низший класс: - цифровые услуги, онлайн-обучение, соцсети, геймификация, социальный рейтинг, отсутствие собственности, аренда всего, дешевая еда (вплоть до «еды из насекомых»). 3. Примеры скрытой и явной подготовки к «низшему» будущему - Школьникам показывают фильм о пользе еды из насекомых — как нормализацию «бедного» рациона. - Презентации крупных банков (Сбер и др.) открыто демонстрируют модель платформенного будущего с сильным расслоением. - Идея разделения на страты — не новая, это часть более широкой элитной повестки. 4. Цитата Нелли Боулз / New York Times (6 лет назад) - Всё, что переводят онлайн, становится дешевле — это выгодно для систем (школы, больницы, аэропорты, рестораны). - Богатые не хотят жить «по цифре» — они платят за офлайн: - менее экранов, больше живого контакта. - «Контакт с человеком становится люксовым товаром». - Чем беднее человек, тем глубже его жизнь уходит в гаджеты и онлайн-сервисы; чем богаче, тем больше он платит, чтобы быть офлайн. 5. Киберфеодализм и две касты - «Цифровизация» ведёт к новому киберфеодализму: - онлайн-каста пользователей дешевых цифровых услуг, - офлайн-каста тех, кто может позволить себе живой мир. - Разделение проходит не только по доходу, но и по качеству среды: люди vs интерфейсы. 6. Роботы и падение качества услуг - Типичный пример: звонок в организацию — отвечает робот, который не решает проблему. - Цели автоматизации: - экономия на сотрудниках, - защита компаний от «назойливых граждан». - Главный тезис: замена человека роботом почти всегда снижает качество услуг (особенно заметно в образовании и медицине). 7. Цифровизация образования как сознательная деградация качества - Образование целенаправленно переводится в цифровой формат — не ради качества, а ради: - упрощения, - удешевления, - примитивизации и массового контроля. - Цитата Шадаева (Минцифры, 2021): «денег на учителей нет, поэтому внедряем массово цифровую образовательную среду». - Автор утверждает: если посчитать реальные траты на «цифровизацию», на учителей тоже бы хватило — значит, цель не экономия, а изменение самой модели. 8. Платформы и «околообучающие» сервисы - Учи.ру и подобные сервисы — это не помощь учителю, а его постепенная замена цифровым суррогатом. - Логика платформ: - стандартизация, - упрощение, - сбор данных, - удержание внимания, - а не глубокое человеческое образование. 9. Цифра как инструмент люмпенизации - Каждый раз, когда «живое» заменяют «цифровым», - минимум — на вас экономят; - максимум — превращают в управляемый, упрощённый, зависимый слой (люмпен-пролетариат нового типа). - Это не случайная побочка прогресса, а системный эффект платформенной логики. 10. Источник - Отрывок из книги «Заложники платформ» — уже само название указывает на идею зависимости от цифровых экосистем как формы нового рабства / крепостного права.
Подробный выводЕсли упрощать до сути, текст описывает не просто критику «цифрового образования», а гораздо более глубокий сдвиг: цифра становится не инструментом освобождения, а механизмом стратификации и удешевления человека.
1. Цифровизация как новый феодальный порядокВ средневековье важнейшее разделение шло по доступу к знанию и телесной «нормальности» жизни: - знать: книги, обучение, учителя, путешествия, дворы; - большинство: устная традиция, тяжелый труд, примитивное питание, минимум свободы. Текст утверждает, что мы входим в аналогичную структуру, только в цифровом обличье: - верхний слой платит за: - офлайн-школы с малыми классами, личных репетиторов, живые кружки; - психотерапевтов, тренеров, живые связи, дружбу и сообщества; - натуральную еду, «безгаджетное» детство, время без соцсетей и экранов. - нижний слой получает: - массовые онлайн-курсы вместо учителей, - чаты-боты вместо специалистов, - «геймифицированное обучение» вместо глубокого мышления, - соцсети и игры как главный формат досуга, - дешёвую функциональную еду («батончик из сверчков вместо нормального белка»). То, что раньше было естественной нормой (разговор, учитель, еда, внимание), теперь становится роскошью, а дешёвым стандартом становится цифровой суррогат. Это и есть логика киберфеодализма: технологии не отменяют иерархию, а закрепляют её тоньше и жёстче.
2. Контакт с человеком как новый «люкс»Интересно, что этот сдвиг мы уже видим в разных сферах: - богатые покупают «цифровой детокс», ретриты без телефонов, школы без гаджетов; - бедные сидят в очередях к «цифровым сервисам», уговаривают чат-бот отвечать по-человечески, пытаются дозвониться до «живого оператора» как к почти мифическому существу. Это напоминает иронию истории: материалисты XX века мечтали, что техника освободит человека, а в итоге получается, что именно человеческое — внимание, время, разговор — становится самым дефицитным товаром. С точки зрения психологии и нейронаук здесь тоже свой парадокс: человеку для нормального развития нужны телесные, эмоциональные, живые контакты, а ему вместо этого дают поток «цифрового взаимодействия», которое: - быстро стимулирует дофамин, - но плохо развивает эмпатию, терпение, глубокое мышление, - и делает человека более управляемым через простые стимулы, лайки, рейтинги. Не случайно автор связывает это с люмпенизацией: люмпен — это не просто бедный, это тот, кто оторван от устойчивых форм жизни, образования, общины, профессии; цифровизация в её платформенной версии создаёт массу людей, у которых есть «аккаунты», но почти нет укоренённости.
3. Образование: от учителя к платформеСамая болезненная часть текста — про школы и цифровое обучение: - Официальный мотив: «на учителей нет денег, поэтому внедряем цифру». - Неофициальный эффект: - снижать значимость учителя как личности и носителя опыта, - стандартизировать обучение так, чтобы оно было удобно системе, а не ребёнку, - собирать данные, строить профили, управлять траекториями, - уменьшать «издержки» — индивидуальность, непредсказуемые вопросы, живую дискуссию. С педагогической точки зрения живой учитель — это: - не только транслятор знаний, - но и носитель эмоциональной среды, ролевой модели, - источник неожиданностей и сложных вопросов. Цифровой сервис, даже очень умный, неизбежно стремится к: - предсказуемости, стандартизации, оптимизации, - выдаче «правильных ответов» по шаблону, - геймификации, которая удерживает внимание, но редко развивает вкус к трудной мысли. Получается парадокс: цифра могла бы помочь учителю (освобождать от рутины, давать инструменты анализа), но в логике экономии и платформизации она становится инструментом выталкивания учителя и удешевления всего процесса. И здесь мы подходим к ключевому философскому вопросу: что мы вообще считаем целью образования — натаскивание или выращивание человека? Если цель — просто «передать навыки», тогда цифра прекрасно справится. Если цель — растить свободных, мыслящих, сложных людей, тогда без живых отношений система обеднеет.
4. «Еда из насекомых» как символЭпизод с документальным фильмом про насекомых — не столько про «страшных сверчков», сколько про символ: - детям заранее нормализуют образ будущего, где: - рацион — функциональный, - удовольствие — вторично, - культурная традиция питания — не важна, - главное — эффективность и устойчивость. В этом можно увидеть экологический аргумент (насекомые действительно могут быть более экологичным источником белка), но автор подчёркивает другой слой: это про принятие роли «низшего класса», для которого «и так сойдёт». Интересно, что и в истории, и в религиях еда всегда была не только биохимией, но и культурным и духовным актом: трапеза, хлеб, вино, жертвоприношения, посты. Замена этого всего на «функциональные протеиновые чипсы» — это не просто экономия, это смена отношения к человеку: он становится механизмом, которому «нужно топливо, а не пир и праздник».
5. Платформы как новая форма господстваНазвание книги — «Заложники платформ» — очень точное. Платформа — это не просто сайт или приложение, а: - инфраструктура, через которую проходят ключевые жизненные процессы: общение, работа, образование, медицина, досуг; - система, которая видит данные, поведение, связи; - механизм управления вниманием и привычками. Стать «заложником платформы» — значит: - зависеть от её правил, тарифов, алгоритмов, - постепенно утрачивать альтернативы: местные школы, живые рынки, соседи, независимые кружки, «аналоговый» опыт. В средневековье крестьянин был прикреплён к земле и к господину. Сегодня человек может быть прикреплён к платформе цифровыми лайками, рейтингами, удобством и страхом «выпасть из системы».
6. Что с истиной и что с нами?Если вернуться к философской рамке, описанной в тексте и в самом термине «нищепанк», можно выделить несколько уровней: - Материальный: дешевизна — реальна. Цифра действительно уменьшает издержки для системы. - Психологический: контакт с человеком становится редким ресурсом, а редкий ресурс всегда превращается в статусный. - Философский: возникает новый тип неравенства — не только по деньгам, но по качеству реальности, в которой живёт человек: - «живой мир» с плотными связями, - «плоский мир» интерфейсов и автоматов. Объективная истина здесь, как почти всегда, недостижима: цифровые технологии могут и обогащать, и обессмысливать; многое зависит от того, кто контролирует их настройку и ради каких целей. Но субъективная правда автора текста ясна: он видит, что логика нынешней цифровизации — не в освобождении, а в удешевлении человека, и бьёт в набат, чтобы хотя бы назвать это своими именами. Практичный вывод может быть таким: - цифру нельзя просто «принять или отвергнуть», важно каждый раз задаваться вопросом: - кого она делает сильнее, а кого слабее? - что она удешевляет: процесс или человека? - кого она освобождает: учителя/врача или корпорацию от расходов? - особенно в образовании, медицине и общении надо сознательно защищать пространство живого контакта, потому что рынок по умолчанию будет его съедать. И здесь возникает открытый вопрос — во многом к вам: