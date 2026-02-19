Нищепанк

Любое цифровое обучение — это всегда удешевление, упрощение и примитивизация для бедных — нищепанк (термин Мараховского), новое цифровое средневековье.

Мир будущего в многочисленных фильмах, книгах, докладах, форсайт-проектах и даже презентациях крупных зелёных банков давно и всерьёз разделён на 2 класса по уровню развития и прилагающимся к нему потребностям:

высший — живое общение, живые учителя, реальная жизнь, развитые социальные навыки, качественные продукты;

низший — цифровые услуги, цифровое обучение, социальный рейтинг, соцсети, компьютерные игры, отсутствие собственности, арендованный транспорт, еда из сверчков.

Про последний пункт. Буквально месяц назад на уроке технологии (так теперь называют то, что осталось от ликвидированных уроков труда) моей дочке в 8 классе показали 40-минутный фильм RT о пользе еды из насекомых. Видимо, готовят потихоньку к «светлому» будущему…

Да и всё остальное в разных формах то там, то тут тоже потихоньку проявляется. Посмотрите на презентации Сбера. Там всё вполне откровенно и без прикрас, именно так они видят наше будущее.

И это разделение общества на страты придумали, конечно же, не они. Ниже отрывок из колонки американской журналистки Нелли Боулз — опубликованной в «Нью-Йорк таймс», этой статье уже 6 лет.

Онлайн делает вещи дешевле. Для школ, больниц, аэропортов, ресторанов это возможность снизить расходы. Всё, что можно делать онлайн, становится дешевле. Богатые так жить не хотят. Люди обходятся дороже экранов, но богатые хотят и могут за это платить. Провести день без сотового телефона, покинуть соцсети и не отвечать на электронные письма — теперь это признак статуса… Контакт с человеком становится люксовым товаром. Чем больше гаджеты проникают в жизнь бедных, тем меньше стараются иметь с ними дело богатые. Чем ты богаче, тем больше тратишься на то, чтобы побыть офлайн.

По сути, вся современная цифровизация — это путь в новый киберфеодализм, разделяющий общество на две касты. На низшую, онлайн-касту пользователей дешёвых цифровых услуг и продуктов и на высшую, офлайн-касту, живущую вне этой среды цифрового нищепанка.

Простой пример. Вы звоните куда-то по делу — а вам отвечает робот, который не может толком ответить ни на один ваш вопрос. Это сейчас повсеместно. Цели таких «инноваций» всегда очевидны: экономия на сотрудниках и избавление компаний и организаций от назойливых граждан, постоянно звонящих со своими проблемами. Во всех других сферах цифровизации принцип ровно такой же.

Любая замена человека роботом — это всегда падение качества услуг. Особенно это заметно в нашем образовании, которое семимильными шагами двигают в сторону цифры. То есть в сторону упрощения, примитивизации и экономии.

В 2021 году в Госдуме Максут Шадаев (глава Минцифры) так и сказал: денег на учителей у нас нет, поэтому внедряем массово «цифровую образовательную среду». Хотя если посчитать те суммы, которые государство тратит на безумную цифровизацию образования, то там хватило бы на всё, но цели, видимо, стоят другие.

Со всеми околообучающими цифровыми развлекаловами, вроде Учи.ру, ситуация абсолютно аналогичная. Это замена живого учителя на дешёвый цифровой суррогат. То есть каждый раз, когда вам предлагают заменить что-то живое на что-то цифровое, то на вас в лучшем случае экономят, а в худшем — делают с вами то, что когда-то было названо термином «люмпенизация»…

Отрывок из книги “Заложники платформ”