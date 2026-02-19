Мир После
Обзор средневековой карты послепотопного Мира
#потоп #древний #история
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео1. Карта плавания аргонавтов и «первобытный мир» - Рассматривается карта, созданная Делилем де Салем в 1770 г. для труда по античной истории. - Формально карта описывает «первобытный мир» (в контексте Тимея Платона, Гекатея, Аполлония, Анамакрита), но автор видео считает, что она отражает последствия относительно недавней катастрофы, датируемой не тысячами лет, а средневековьем–новым временем. 2. Автор карты — Делиль де Саль - Французский философ, историк, научный писатель. - По описанию — не фантазёр, занимался исследованием. - Был обвинён в ереси, заключён в тюрьму, его труды уничтожены. - Это подаётся как косвенное подтверждение «неудобности» его выводов. 3. География карты: узнаваемое и странное - Африка, Западная Европа, Аравия — узнаваемы. - Россия, Азия, Индия отделены друг от друга широкими морскими проливами / океаническими каналами. - Скифия показана как отдельный континент. - Центральная Италия (Терения) — отдельный остров. - Новая Земля показана как остров Тазата / Тасата (от реки Таз). - Горы Атлас, озёра-истоки Нила, Шри-Ланка (Цейлон, Топобрана) — распознаются по античным именам. - Указаны города: Эгбатана, Вавилон, Беренис и др. - Скандинавия — отдельный остров, рядом пометки о «предполагаемой Атлантиде» по разным авторам. 4. Север и «первые люди нашего мира» - На большом северном острове: надписи «кимерийцы и скифы». - По линии полярного круга — «Рипейские / Рифейские горы». - Выше — надпись «первые люди нашего мира» и «люди с недостатком света», живущие в сумерках (объясняется особенностями полярного дня/ночи). - Необычно, что древние источники как бы односторонне описывали полярные области (зиму, но не летний полярный день). - Упоминание Ингрии/Ингерманландии — связь с современными территориями, предположение о смешении или близости русских и шведов в прошлом, скорее религиозной, чем «расовой» разницы. 5. Скифия, кимерийцы, Тартария - Автор видео подчёркивает, что кимерийцев и скифов традиционная наука привязывает к северному Причерноморью и более южным территориям, но карта показывает их шире, на севере. - Скифия, по версии видео, занимала огромные пространства, и это было «не тысячи лет назад». - На незатопленной части Азии — надпись «Плато Тартария» (современное Среднесибирское плоскогорье). - На плато указан город «Вавилон Атлантов» — то ли ещё один Вавилон, то ли «первый», библейский. 6. Отсутствие ледникового периода, иной климат - На карте нет следов ледникового периода, судоходные пути на севере открыты. - Автор ссылается на «современные альтернативные исследования» о субтропическом климате на севере до «потопа начала XIX века». - Северная Сибирь показана как затопленная — совпадает с современными моделями затопления при подъёме уровня моря (по цвету на современных картах рельефа). 7. Индия, Балканы, Средиземноморье - Индийский субконтинент показан как отдельный остров (подписан как полуостров, но отделён водой). - Балканский полуостров отделён проливом от Европы; по «морскому рукаву до Дуная» пунктиром отмечен путь по Аполлонию Родосскому. - Названия Греции ещё нет: лишь Фракия, Македония, Самофракия, Геллеспонт. - Афины и иные города обозначены «не на своих нынешних местах». - Пелопоннес — архипелаг, а не полуостров. - Сицилия, Крит, Кипр — острова, как сейчас. - Италия — как отдельный остров (Терения/Флоренция), а западнее — крупный остров «Атлантида» с Корсикой и Сардинией (сегодня — гораздо меньшие отдельные острова). 8. Сравнение с современными спутниковыми снимками - Автор сопоставляет карту с видами Средиземноморья, Кавказа, Гималаев, Крыма из космоса. - Подчёркивает общую закономерность: горные хребты как барьеры, резкая разница климата с юга и севера, возможность отделения крупных массивов суши проливами при подъёме уровня моря. 9. Атлантида в разных местах - На карте несколько обозначений «предполагаемой Атлантиды»: - У западных берегов Африки (по Турнфорту). - У западного побережья Аравии (по Байеру). - В районе Скандинавии (по Рудбёку, Байли и др.). - Делается вывод о множественных «двойниках» стран и топонимов (несколько Индий, несколько Вавилонов, множество Александрий, дублирующиеся Коситириды/оловянные острова). 10. Африка, Эфиопы, «монстры» и мутации - Ниже Скифии — территория Макрориенс / Макробианс, которую некоторые источники связывают с древними эфиопами. - Уточняется, что современные эфиопы биологически неоднозначны (не чисто «негроидная» и не «европеоидная» раса). - Звучит версия, что до XVI века Африка была заселена «античной белой цивилизацией», а негроидное население пришло позже. - Приводятся цитаты Плиния Старшего и описания «монстров» Африки (одноглазые цари, пёсеголовые, люди, ходящие как звери), которые систематически наносились на старые карты. - Из этого делается смелый вывод о возможных древних «генетических экспериментах» по созданию гибридных видов человека. 11. Преображение Северной Африки и пустынь - На карте — множество рек и озёр в тех областях, где сейчас пустыня Сахара и соседние регионы. - Автор говорит о впечатлении, будто «миллионы тонн песка» были высыпаны сверху, засыпав реки, озёра, растительность Африки, Аравии, Южной Азии. - На карте над Сахарой — «злокачественные тропики» (тропик Рака). - Упоминаются озёра Геспера и Тритон, маяк Геспирит; ныне озёр и маяка нет, город Беренис превратился в Бенгази. 12. Свидетельства учёных XVIII века о катастрофе - Цитируется Пётр Симон Паллас, немецкий учёный, энциклопедист, долго работавший в России и Сибири: - При раскопках у ручья Колчеданка на небольшой глубине нашли обугленную древесину, перит, кости крупных животных (слонов/мамонтов), зубы акул. - Упоминаются «крыши домов» в тех же слоях, что и кости мамонтов. - Дерево ещё не полностью разложилось → вывод: слои относительно свежие, не «миллионы лет». - Паллас склоняется к гипотезе «переворота Земли» или резкого катастрофического события. - Николас Витсен, описывая Голландию, говорит о находках ракушек, типичных для Ост- и Вест-Индии, на большой глубине, и также рассуждает о потопах, перевороте Земли или слоёв её коры. - Отмечается, что в XV–XIX вв. (по мнению автора видео) рассказы о потопах, великанах, драконах, пёсеголовых и т.п. давались как научные или документальные, а не как сказка. 13. Темпоральная близость катастрофы - Обращается внимание на почти совпадающие годы жизни: - Делиль де Саль (1741–1816), - Паллас, - Витсен (на столетие старше). - Предположение: они фиксировали последствия недавней катастрофы «по свежим следам», а не описывали события глубокой древности. - Вброс гипотез: «матричное совпадение» биографий, «один и тот же человек» под разными именами — как элемент альтернативной версии истории.
Подробный вывод и философско-практическое осмыслениеСодержательно видео делает несколько взаимосвязанных шагов: 1. Опора на одну карту и ряд старых свидетельств - Отдельный исторический артефакт — карта Делиля де Саля — берётся как ключ к альтернативной хронологии и географии. - К ней «подшиваются»: - античные и раннесредневековые описания (Плиний, Геродот, Диодор и др.), - труды XVIII-вековых натуралистов (Паллас, Витсен), - фрагменты карт Африки с обилием рек и озёр, - спутниковые снимки современных рельефов. - Из этого набора делается вывод о крупной геофизической катастрофе в недавнем прошлом (XVIII–начало XIX века), которая: - изменила очертания континентов, - затопила/осушила большие территории, - уничтожила развитые цивилизации (Тартарию, древнюю Скифию, античную Африку и т.д.). 2. Смысловой разворот: от «античности» к «недавности» - То, что традиционная наука относит к глубокой древности (мир Платона, миф об Атлантиде, архаические этнонимы), автор видео переносит в эпоху буквально нескольких столетий назад. - Важно: это не просто смещение дат, а смена масштаба восприятия истории: - История становится не плавной линией развития, а последовательностью катастроф и смен «матриц» (миров, цивилизаций). - «Античность» перестаёт быть удалённой эпохой — она будто слегка «размазана» по времени и частично присутствует в новой истории. 3. Множественные Вавилоны, Индии, Атлантиды как следы фрагментации памяти - Указание на множество одноимённых городов (Вавилоны, Александрий), стран (Индии), островов (Коситириды) интерпретируется не как нормальная практика переноса названий при колонизации и культурной экспансии, а как: - либо умышленное запутывание, - либо следствие «двойного» существования стран (дублирующих друг друга в разных регионах после катастроф). - С точки зрения традиционной историографии, множественность топонимов — привычное явление: колонисты часто давали новым местам старые имена (Римы, Александрий, Новые Англии, Новые Африки и т.п.). - С точки зрения авторов альтернативных теорий, это признак либо глобальной «подмены истории», либо распада единой географической картины мира. 4. Человек как гибрид: от пёсеголовых до эфиопов - Описания «монстров» (псеглавы, одноглазые, полу-звери) интерпретируются как свидетельство генетических экспериментов над человеком в прошлых эпохах. - Эфиопы, как биологически и культурно особенная общность, приводятся как пример «гибридности». - Здесь происходит любопытный методологический шаг: - мифологические и полумифические описания берутся как прямое эмпирическое свидетельство; - вместо символической, религиозной или пропагандистской интерпретации предлагается биотехнологическая. - В терминах современной науки это крайне слабое доказательство, но философски показательно: человек стремится буквально прочитать даже очевидные метафоры, если ему нужна «сенсационная» картина прошлого. 5. Катастрофизм и переворот Земли - Паллас и Витсен цитируются как учёные, допускающие «переворот Земли», потопы, сильнейшие наводнения как объяснение находок. - В их эпоху катастрофизм действительно был распространён: ещё не сформировалась строгая геологическая шкала, дискуссия «катастрофизм vs. униформизм» только оформлялась. - Автор видео радикализирует этот катастрофизм, фактически утверждая: - катастрофа была недавней, - её следы — в свежих слоях, где ещё не сгнили крыши домов, - это ставит под сомнение геологическую и историческую хронологию. 6. Параллель с современными нейросетями и памятью Если перенести это на язык психологии или даже работы нейросетей, вырисовывается интересная аналогия: - Модель (человеческое сознание или историческое сообщество) пытается «доучить» новое знание, сшивая: - разрозненные данные (карты, цитаты, артефакты), - собственные ожидания (желание увидеть скрытую катастрофу, тайную цивилизацию), - культурные мифы (Атлантида, Тартария, великаны). - Возникает эффект «оверфиттинга» — переобучения: - модель начинает видеть закономерность в каждом совпадении. - общие имена → «подмена истории»; - отсутствие ледников на одной карте → «отсутствие ледникового периода в принципе»; - пески Сахары → «буквально высыпали сверху миллионы тонн». - Это естественный человеческий способ искать смысл, но он показывает, насколько хрупка наша картина мира: несколько ярких артефактов могут радикально сместить интерпретацию всей реальности. 7. Практическая польза такой оптики С точки зрения строгой науки, большинство выводов из видео: - не подтверждены однозначными данными, - опираются на выборочную интерпретацию источников, - игнорируют альтернативные объяснения (ошибки картографов, условные обозначения, ограниченность знаний своего времени, перенос названий и т.д.). Но если выйти за рамки «прав/неправ», то такая версия истории: - напоминает нам о неполноте знаний — историческая картина всегда реконструкция, а не запись с камеры наблюдения; - заставляет внимательнее относиться к источникам: карты, тексты, артефакты — это не «доказательства», а следы, которые всегда нужно интерпретировать; - показывает, насколько легко мы строим большие нарративы на узком наборе данных. С философской точки зрения это важно: истина о прошлом — не готовый объект, а процесс согласования множества несовершенных свидетельств. 8. Опасность идеализации “утраченных цивилизаций” В видео есть скрытое обожествление «античной белой цивилизации Африки», Тартарии, Атлантов, «первых людей нашего мира». Это типичная динамика: - чем меньше мы знаем о каком-то периоде или народе, тем легче сделать его идеальным или демоническим. - реальная история — скучная, противоречивая, полная серых зон; - мифическая история — яркая, цельная, манящая. Такая идеализация опасна не только как научная ошибка, но и как психологический механизм: - она отвлекает от реального настоящего (наших реальных экологических, социальных, духовных проблем), - подталкивает к пассивной ностальгии по «золотому веку», вместо активного создания более человеческого мира сейчас. 9. Баланс: скепсис без цинизма С одной стороны: - многие археологические и геологические находки действительно долгое время объяснялись упрощённо; - часть «древних рассказов» может иметь историческое ядро, переосмысленное в миф; - критика линейной, гладкой истории — здравая: Земля и человечество переживали настоящие катастрофы. С другой: - превращать каждое несоответствие карт и текстов в доказательство всемирной заговорщической подмены — это тоже крайность, только с противоположным знаком; - вместо поиска общей, многослойной картины мира мы выстраиваем ещё один «тотальный миф» — о катастрофе XIX века, матрице, глобальной фальсификации. Возможно, более зрелый подход — допустить: - часть того, что мы называем мифом, действительно может отражать реальные природные и социальные катаклизмы; - наша официальная история — не совершенна и будет пересматриваться; - но скепсис должен быть двусторонним: по отношению и к «официальной версии», и к альтернативным, особенно когда они претендуют на абсолютную ясность.
Итог: о природе истины и памятиВ этом видео история превращается в поле битвы интерпретаций: одна и та же карта может быть: - для академического историка — любопытным, но ограниченным источником обстоятельств картографического знания XVIII века; - для автора альтернативной версии — прямым «снимком» последствий недавней планетарной катастрофы, уничтожившей Тартарию, древнюю Африку и Атлантиду. С философской позиции это показывает: мы видим не «то, что есть», а то, что готовы в это вложить — наш опыт, страхи, надежды, любовь к тайне. Публикации Палласа и Витсена можно прочесть как: - честные попытки людей своего времени объяснить непонятные геологические факты, не имея современных теорий; - или как «доказательства» глобального заговора и матричных подмен. И там, и там человек ищет опору — некоторую версию истины, которая позволит почувствовать, что мир всё же осмыслен. Вопрос, который остаётся открытым и, возможно, важнее самой карты: что для тебя важнее — иметь законченный, цельный миф о прошлом (пусть и спорный), или оставаться в состоянии незавершённого знания, где история — это живой, подвижный поиск, а не закрытая система ответов?