Лисички: польза для печени и зрения | Почему их не едят черви?

Почему лисички никогда не бывают червивыми?

Правда ли, что сушёные лисички полезнее жареных?

И действительно ли этот гриб может поддерживать печень, зрение и организм в целом?

В этом выпуске мы разбираем:

✔️ Почему лисички не едят паразиты

✔️ Что такое хиноманноза и как она действует

✔️ Польза лисичек для печени

✔️ Лисички и зрение — роль каротина

✔️ Эргостерол и витамин D2 в грибах

✔️ Почему жарка может разрушать часть активных веществ

✔️ Как правильно сушить лисички, чтобы сохранить их свойства

Лисички (Cantharellus cibarius) — один из самых интересных лесных грибов с точки зрения биохимии. В их составе обнаружены каротиноиды, эргостерол (предшественник витамина D2), фенольные соединения и другие биоактивные вещества.

Использованные источники:

• Kalač, P. (2013). Journal of the Science of Food and Agriculture.

• Valverde et al. (2015). International Journal of Microbiology.

• USDA FoodData Central — состав Cantharellus cibarius.

• Mattila et al. (2002). Journal of Agricultural and Food Chemistry.

• Journal of Food Composition and Analysis — исследования витамина D2 в грибах.

⚠️ Дисклеймер:

Видео носит исключительно информационный характер и не является медицинской рекомендацией. Перед использованием любых природных средств проконсультируйтесь со специалистом. Сбор грибов требует опыта — употребляйте в пищу только те грибы, в которых вы полностью уверены.

лисички, гриб лисичка, cantharellus cibarius, свойства лисичек, состав лисичек, витамины в грибах, витамин d2 в грибах, эргостерол, каротиноиды в грибах, пищевая ценность грибов, сушеные лисички, как сушить лисички, польза грибов, лесные грибы, съедобные грибы, как отличить лисичку, ложная лисичка, сбор грибов, грибы и питание, натуральные продукты, биохимия грибов, грибы в рационе, исследование грибов, факты о грибах, грибной сезон.