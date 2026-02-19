Китай до Китая: древняя история | Урок истории 48
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео- Китай «до Китая» — это множество разных миров: географически, климатически, этнически и культурно. - Нельзя механически сравнивать Китай с Месопотамией: междуречье Хуанхэ и Янцзы — это почти 900 км, древние сообщества там были изолированы. - Китай — не только равнины, но и горы (Гималаи, Тибетское нагорье, северные хребты), степи и выход к Центральной Азии — это постоянное соседство с кочевниками. - Население древнего Китая было крайне разнородным: - на севере и в центре — предки современных китайцев, тибето-бирманцев; - на юге — носители тай-кадайских языков (предки тайцев, лаосцев и др.); - присутствовали и предки австронезийцев (чернокожие населения, связанные с Полинезией, Океанией, Австралией). - В Китай с севера и запада приходили кочевники, в том числе индоевропейцы (юэчжи), приносившие лошадей, колесницы, новшества и военную угрозу. - Климат и география в мизолите и раннем неолите были другими: позднеледниковый период, уровень моря ниже на ~110 м, Шаньдун — болота, малярия, засоленные земли. - Китай очень рано стал «керамической державой»: - керамика появляется около 20 000 лет до н.э. — задолго до неолита; - неолитические культуры с земледелием появляются только около 7500–6200 до н.э. - Особенность Китая: сначала оседлая жизнь и керамика, а уже потом — неолитическая революция (переход к земледелию и скотоводству), в отличие от Ближнего Востока. - Благодаря многотысячелетнему опыту обжига керамики китайцы создают печи с температурой до 1300–1500 °C: - для керамики это избыточно, но это становится базой для ранней металлургии; - позже это позволяет плавить чугун задолго до Европы (отрыв в тысячи лет). - Неолит в Китае: - древнейшая известная неолитическая культура — Синлунва (около 6200–5400 до н.э., северо-восток, граница с Монголией); каменная индустрия из жадеита, керамика, оседлая жизнь. - Земледелие: - север Китая (Хуанхэ): основная культура — просо; пшеница приходит из Средней Азии, но долго не играет главной роли; - юг Китая (Янцзы): зона риса, но сам рис был одомашнен не в Китае, а в районе современного Таиланда, затем продвинулся на север; - первые развитые культуры и «сердце» будущего Китая — именно просовая, северная Хуанхэ, а не рисовая Янцзы. - Образ Китая как «рисовой цивилизации» — искажение: ранний Китай — цивилизация проса. - Роль других растений: - киви (китайский крыжовник) долго существовал только как дикорастущий и, судя по всему, использовался прежде всего в лекарственных целях; - примерно 4000–3000 до н.э. начинают культивировать абрикосы и апельсины. - Домашние животные: - на юге: буйвол — тягловая сила и источник мяса; - на севере: свинья — главное мясо, курица как важная птица; характерный обычай: туалет совмещён со свинарником — замкнутый «круговорот пищи»; - утка — важна на юге; - лошадь в Китае долго — в первую очередь молочно-мясное животное в пограничье с кочевниками, а не военная сила; - собака одомашнена очень рано (мизолит, 12–10 тыс. до н.э.) и практически сразу включена в пищевую культуру (что сохраняется в некоторых регионах до наших дней). - Крупные неолитические культуры Хуанхэ: - Яншао (V–III тыс. до н.э., среднее течение Хуанхэ): - крупные оседлые поселения с десятками домов; - рвы для защиты от диких животных, но без крепостных стен — мало свидетельств войн; - высокая продолжительность жизни по меркам неолита (до 47–48 лет); - блестящая обработка нефрита/жадеита, качественные каменные орудия; - передовые керамические печи; керамика с росписями, нанесёнными до обжига, с обжигом при очень высоких температурах — краска «вплавлена» в черепок; - многие технические решения (например, крепление каменных наконечников) доживают до Средневековья. - Мацзяо (Мадзяо), верховья Хуанхэ, синхронна Яншао: - соседство и взаимное влияние с Яншао, наложение ареалов; - почти нет следов военных разгромов, массового насилия; - другой погребальный обряд — другая этническая/культурная группа; - керамика хуже по качеству и обжигу, расписывается после обжига, а не до. - Хуншань (север, ближе к Монголии, около 4700–2900 до н.э.): - особенно тонкая работа с нефритом и жадеитом; - изысканные мелкие украшения из чрезвычайно твёрдого материала; - это свидетельство уже начавшегося разделения труда: появляются специализированные мастера. - Предполагаемая этногенетика: - в среднем и верхнем течении Хуанхэ могли жить предки двух разных ветвей: - предков китайцев (ханьцев), - предков тибето-бирманских народов; - часть культур (например, Мацзяо) «исчезает» в регионе, но прослеживается в более поздних культурах в других районах — возможно, миграция предков тибето-бирманцев в Тибет и Бирму. - Южные культуры: - культура Хэмуду (нижнее течение Янцзы, Чжэцзян): - свайные деревянные дома (типично для Юго-Восточной Азии); - простая чёрная керамика с верёвочным узором или примитивными рисунками; - вероятные носители протовавстронезийских языков, позднее мигрировавших на Тайвань и далее; - главное изобретение — лаковое дерево и лакированная посуда: - тонкая деревянная посуда, многократно покрытая ядовитым соком дерева; - сотни слоёв лака создают почти вечное покрытие, лёгкое и прочное; - это технологический прорыв, который позже сделает китайский лак знаменитым по всему миру — но сама идея возникла у «не-китайской» южной культуры. - Переход к цивилизации: - неолит Китая — это десятки культур, из которых некоторые становятся «корнем» будущей китайской цивилизации, а другие «уходят» в сторону и становятся корнями других народов. - цивилизационный этап связывают с культурой Эрлитоу (и последующей Эрлиган): - её мифологически отождествляют с первой династией Ся; - это уже тема следующей лекции.
Подробный вывод: что такое «Китай до Китая»?Если убрать привычное слово «Китай» с его нынешними границами, государством, письменностью и императорской традицией, остаётся огромная территория, где тысячелетиями жили люди, которые: - не называли себя «китайцами», - говорили на десятках разных языков, - жили в различных ландшафтах — от болот до высокогорья, - иногда не знали о существовании друг друга. С точки зрения карты и школьного учебника нам удобно говорить: «в Китае развивалась древняя китайская цивилизация». Но лекция показывает совсем другую картину: до появления «Китая как Китая» там существовали множество параллельных миров, связанных слабо, часто вообще не связанных.
1. Многоцентричность вместо единой колыбелиМесопотамия — удобный, но обманчивый шаблон. Там междуречье — реально междуречье: реки рядом, контакты неизбежны. В Китае Янцзы и Хуанхэ разделены расстоянием, которое в условиях древности почти равно культурному разрыву. Северные и южные группы могли веками идти своим путём, почти не пересекаясь. Это уже ломает идею «единого истока» Китая: скорее мы видим сеть очагов — северные (просо, Яншао, Мацзяо, Хуншань), южные (Хэмуду и др.), горные и прибрежные, — которые постепенно вступают в обмен и конфликт, дают гибридные культуры, и лишь потом, через столетия, складывается то, что мы сегодня назовём «китайской цивилизацией». Исторически это похоже на то, как в современных нейросетях нет «одного нейрона истины», а есть множество слоёв и узлов, из взаимодействия которых возникает нечто целостное. Китай — это результат совмещения слоёв, а не продукт одного центра.
2. Этническая мозаика: «китайцы» как поздний конструктВажный акцент лекции: территория будущего Китая была населена не одним «народом-предком китайцев», а целой смесью: - северные и центральные группы — прямые предки ханьцев; - тибето-бирманские предки — вероятно, соседи и частично мигранты из тех же зон; - носители тай-кадайских языков на юге; - протовавстронезийцы — «чернокожее» население, связанное с будущими жителями Океании. Это разрушает удобную, но примитивную картинку «вечного китайского этноса». Этнос оказывается не «фигурой из мрамора», а текучим конструктом, результатом миграций, ассимиляций, вытеснений, заимствований. То, что мы сейчас называем «китайцами», — итог длительного процесса, в котором множество линий либо слились в общую реку, либо ушли боковыми ручьями, дав рождение другим народам. Психологически люди любят думать о своей нации как о чём-то цельном, непрерывном от глубокой древности. Но археология показывает более честную реальность: такая «непрерывность» — это ретроспективный миф, политический и культурный проект, а не фактическая линия крови.
3. Технологический парадокс: керамика раньше земледелияОбычно в учебниках порядок такой: оседлость → земледелие → излишки → хранение → керамика. В Китае последовательность другая: 1. охотники-собиратели оседают (благодаря богатству природы), 2. им нужно хранить ресурсы → появляется керамика, 3. и только потом — собственно неолитическая революция (обработка дикого проса, зачатки земледелия и скотоводства). То есть технологии хранения и быта опережают социальную революцию. Это напоминает нашу сегодняшнюю ситуацию: технологии (цифровые, биотехнологические, ИИ) часто бегут впереди социальных и ценностных изменений. Человечество умеет делать «печи на 1500 градусов», но ещё не знает, как с этим жить. В древнем Китае этот технологический «задел» позволил: - создать совершенные печи, - быстро перейти от обжига глины к плавке металлов, - в итоге — на тысячи лет опередить Европу в некоторых металлургических технологиях (тот же чугун). Технология сама по себе — нейтральна, но она создаёт потенциал. А как он используется — зависит от культуры, структуры общества и конкретных людей.
4. Мир без стен: Яншао как образ «редкого рая»Культура Яншао удивительна тем, чего в ней почти нет: там нет крепостных стен, нет явных следов массовых войн, нет сожжённых поселений. Есть рвы против зверей, есть большие развитые поселения, есть ремесло, искусство, хорошая керамика, развитая обработка нефрита. И — заметно более высокая, чем обычно для неолита, продолжительность жизни. Это не идиллия в полном смысле — болезни, опасности, голод никуда не делись. Но нет впечатления постоянной межплеменной бойни, которой часто пугают, говоря о «жестокой первобытности». Мы видим общество, в котором: - связи между поселениями, видимо, основаны на родстве и обмене, а не на войне; - накопленного богатства ещё недостаточно, чтобы его имело смысл постоянно отнимать силой; - разделение труда только зарождается, социальное неравенство невелико. Можно сказать, это «детство» сложных обществ — ещё нет больших государств, армий, наследственных элит, но уже есть богатая материальная и духовная культура. Философски это ставит вопрос: в какой момент усложнение общества неизбежно приводит к войнам, иерархиям, насилию? Является ли это «проклятием прогресса», или проблема в наших ценностных настройках?
5. Разделение труда и рождение изыскаКультура Хуншань с её миниатюрными нефритовыми украшениями показывает ранний момент, когда общество может позволить себе «роскошь»: - кто-то больше не занят только выживанием, - кто-то может специализироваться на художественно-ремесленной деятельности, - возникают зачатки символического статуса: украшения, амулеты, предметы престижа. Это почти то же, что мы видим в развитии цивилизаций вообще: как только появляется небольшой избыток ресурсов, появляются: - жрецы, - ремесленники, - художники, - вожди и элиты. Развитая техника, искусство, религия — оборотная сторона избыточности. У людей появляется время и энергия для «лишнего», которое, по сути, и делает культуру культурой, а не просто системой выживания. Но это же открывает дорогу и к неравенству, и к накоплению власти несколькими слоями общества. Исторически «красивое» почти всегда тесно связано с «опасным».
6. Юг против Севера: разные миры внутри будущего КитаяЮг (Хэмуду) и север (Яншао, Мацзяо, Хуншань) — это не одна культура с «региональными особенностями», а почти как разные цивилизационные ветви: - другие дома (свайные вместо наземных), - другая керамика, - другой этнический состав (предки австронезийцев), - другие технологические инновации (лак вместо сверхкерамики). Важно, что одно из ключевых «китайских» новшеств — лаковая посуда — родилось не в «сердце» будущего Китая, а на его периферии, в среде, вероятно, «не-китайского» населения. Это вечный сюжет истории: то, чем позже гордится «великая цивилизация», нередко зачато на окраине, чужими руками. Так «варвары» становятся невидимыми соавторами высокой культуры.
7. Мифы о рисе, чае и «вечном Китае»Современное восприятие Китая часто держится на символах: - рис — как основной продукт, - чай — как культурный символ, - и ощущение неизменного «китайского» стержня на протяжении тысячелетий. Лекция аккуратно показывает, что: - рис — вначале не китайский, одомашнен южнее, основной упор раннего Китая — на просо; - чай — вообще очень поздний феномен (массовый культурный символ лишь в Средние века), в раннюю эпоху — напиток знати; - «китайцы» в нашем этническом смысле — результат долгой истории смешений и вытеснений, а не единый народ, который «сначала жил в Яншао, а потом создал Поднебесную». Это пример того, как культура любит переписывать своё прошлое так, чтобы оно оправдывало и укрепляло настоящее. История превращается в миф о «предопределённом величии», в котором сложные и противоречивые этапы вымываются или упрощаются.
Философско-практическое измерениеЕсли вынести из этой лекции не только факты, но и более общий взгляд, можно выделить несколько идей. 1. Нет единого «начала» — есть множество истоков. Так же, как у личности нет одного «решающего» момента, сделавшего её собой, у цивилизаций нет одного «первого дня». Есть длинный ряд наложений, влияний, случайностей и выборов. 2. Наши идентичности — всегда гибрид. Как «китайцы» сформировались из множества слоёв (ханьцы, тибето-бирманцы, тайские и австронезийские влияния, кочевники и индоевропейцы), так и любая современная идентичность — культурная, национальная, личная — это сплетение разных линий, многие из которых мы не осознаём. 3. Технологии идут впереди смыслов. Печи на 1500 градусов в неолите напоминают нам о том, как сегодня мы имеем мощные алгоритмы, но не всегда понимаем, куда их ведём и к чему это приведёт общество. Технический прогресс без смены форм бытия может накапливать силу, к которой мы психологически не готовы. 4. Миф о «чистоте» — всегда иллюзия. Всякий разговор о «чистой нации», «чистой традиции» или «изначальной культуре» упирается в то, что реальность всегда была смешанной, гибридной, противоречивой. Истина не в чистоте истока, а в честном взгляде на сложность пути.
И здесь возникает вопрос, который, кажется, стоит задать не только о Китае, но и о себе: если мы признаём, что любая культура и любая личность — это результат множественных смешений, заимствований и случайностей, то что тогда считать нашим «подлинным» корнем: миф о чистом начале или честное принятие своей сложной, многослойной истории?