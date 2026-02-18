При регистрации ИП в Точка Банк — счёт и Онлайн-бухгалтерия бесплатно: https://tchk.me/t3FiHZ

В ролике про вакцины от рака мы рассмотрим новые подходы в борьбе с онкологическими заболеваниями, включая современные методы иммунотерапии с использованием так называемых вакцин. Мы разберём, насколько перспективны разработки, в том числе отечественные, которые часто упоминаются в СМИ, и насколько перспективны разработки, существующие в мире; какие Нобелевские премии и научные прорывы с этим связаны. Также будут описаны механизмы работы противораковых вакцин и научные исследования, предварительно показывающие их возможную эффективность.

Источники: https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTkmICCsZzS53G5n5cTAGbT-YHlX6R66NPN9BxWBDZ_rrJ8ERuClZkFPvcC1BBpXbb3oxF3e6R8qTRK/pub

00:00:00 Вступление. Вакцины от рака — правда и мифы

00:04:46 Реклама

00:05:31 «Вакцина» от рака или вакцина «от рака»: в чём разница?

00:09:41 Реклама

00:11:10 Как вирусы помогают уничтожать опухоли

00:18:00 ГМО-полиовирус (PVSRIPO) — наш друг и союзник

00:24:36 Следующий шаг: персонализированные мРНК-вакцины

00:30:30 Ингибиторы чекпоинтов: сделать раковые клетки видимыми

00:31:30 Что на практике? Российские и зарубежные разработки и их испытания

00:36:18 Неудачи: почему разработки лекарств заводят в тупик

00:40:33 Клеточные вакцины

00:42:23 Заключение. Как скоро «отменят» рак