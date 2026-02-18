Урок №313. Украинская гангрена разрушает Европу
Европейцы не понимают во всех смыслах опасность деструктивного потенциала Украины — не только для России, но и для них самих. Они не смогут с ней справиться, управлять ею — Украина никогда не будет сколько-нибудь устойчива. Украина — место хаоса. Срок Трампа однажды закончится, и вся эта история, к несчастью для всех, выйдет на новый виток…
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео- Европа, по мысли автора, открыто и последовательно готовится к войне с Россией, политически и ментально. - Германия, Великобритания, страны ЕС и НАТО подаются как исторические и нынешние противники России, которые лишь временно «делали вид союзников» во Вторую мировую. - Украину в этой логике используют как буфер и «гангрену» Европы — инструмент войны против России, а не самостоятельный субъект. - Парадокс: украинцы, якобы ненавидя власть Зеленского и уставая от мобилизации, продолжают воевать и умирать, вместо массового сопротивления власти. - Россия и Европа описываются как цивилизационные антагонисты: на протяжении веков Европа стремится к ослаблению, расчленению и унижению России. - Приводятся исторические примеры европейской русофобии: - Польские и французские мыслители XIX века (Духинский, Мартен) объявляли «московитов» не славянами, а азиатской «туранской» расой, чуждой Европе. - Концепция России как «азиатчины» и «угрозы цивилизации» используется как идеологический фундамент для политики сдерживания и вражды. - Текущая политика ЕС: - Заморозка российских активов и идея использовать их как «репарационный кредит» Украине. - Формальное прикрытие этого через статьи договоров ЕС (например, ст. 122 Договора о ЕС как инструмент «чрезвычайных экономических мер»). - Увеличение военных расходов и подготовка к возможному конфликту с Россией к 2030 году. - США и Трамп: - Трамп подается как прагматичный, но циничный игрок: пугает Европу «российской угрозой», торгуется за Гренландию, Венесуэлу и пр., хочет контролировать направление использования российских активов. - Речь о том, что деньги на Украину в Европе и США заканчиваются, поэтому ищут легальную форму «грабежа» российских средств. - Исторические параллели: - Распад Югославии и Дейтонские соглашения: Запад выступает как «миротворец», но фактически приводит к бомбардировкам, искусственным государственным конструкциям и зависимости от внешнего управления. - Советский Союз после Второй мировой создал пояс дружественных стран (ГДР, Польша, Чехословакия и др.) как кордон от агрессии Европы – это описано как конфигурация «вечного мира», разрушенная впоследствии. - Украинский вопрос: - Украина воспринимается как структура хаоса, неспособная к устойчивому государственному существованию под западным контролем. - По мысли автора, Украина либо должна стать субъектным союзным государством с Россией (не обязательно входящим в состав РФ, но стратегически и политически с ней связанным), либо будет источником затяжного конфликта и для России, и для Европы. - Запад, по его мнению, обманул сам себя собственной пропагандой, считая Украину «европейским народом», пригодным к интеграции, но не понимает ее деструктивного потенциала. - Российская внутренняя тема: - Автор упрекает часть российской либеральной интеллигенции в избирательном пацифизме: они реагируют на слова и действия российского руководства, но игнорируют прямые воинственные заявления европейских генералов и политиков. - Допускается образ будущего, где такие либералы сами окажутся в окопах, если Европа втянет Россию и себя в большую войну.
Подробный вывод и философско-исторический разборЕсли свести нерв этого выступления к одной фразе, то она будет примерно такой: «Украинский конфликт — это не частная война, а продолжение многовековой европейской русофобии, где Украина — лишь инструмент и симптом, а не причина».
1. Долгая тень истории: Европа и Россия как «вечные противники»Автор рисует историю как замкнутый цикл: Европа снова и снова идет «походом» на Россию — от крестоносцев и монгольских времен (в интерпретации европейцев) до Наполеона, Гитлера и нынешней НАТОвской политики. Такое видение удобно и одновременно опасно: - Удобно, потому что дает ясную, бинарную картину мира: «мы» и «они», «русский мир» и «западная цивилизация». - Опасно, потому что из этой картины вымывается любая сложность: периоды сотрудничества, обмена идеями, духовные и культурные влияния в обе стороны. С философской точки зрения это типичный нарратив «цивилизационной борьбы» — то, что в разных версиях рассказывали и марксисты (классы), и либералы (демократия против авторитаризма), и религиозные мыслители (Царство Божие против мира греха). Здесь правда в том, что: - Европа действительно исторически не раз строила свои проекты за счет ослабления России — от «восточного вопроса» в XIX веке до расширения НАТО. - Россия, в свою очередь, часто смотрела на Европу с смесью восхищения и обиды, заимствуя технологии и идеи, но чувствуя себя «не до конца принятой» в клуб «цивилизованных». Но и ложь здесь тоже есть — в чрезмерной линейности. История как нейросеть: она не движется одной прямой линией «ненависти», а переобучается, меняет веса, добавляет новые слои — от экономических интересов до личных контактов людей и элит. Вопрос в том, что нам дает такая тотальная схема «вечной русофобии» — ясность или самоисполняющееся пророчество?
2. Украина как «гангрена» или как зеркало европейских и российских страхов?Выбор метафоры — «гангрена» — сам по себе показывает отношение: не субъект, а омертвевшая ткань, от которой «надо отрезать». Это не просто политика, это уже почти теологический язык: есть здоровое тело (Россия или «русский мир»), есть зараженный участок (Украина в западной орбите). Если отвлечься от эмоциональной окраски и спросить прагматично: - Да, Украина объективно стала ареной столкновения интересов России и коллективного Запада. - Да, ее задействуют в логике «буфера», как когда-то использовали Польшу, Чехословакию, Балканы. - Но любая попытка описать целый народ только как инструмент, даже враждебной стратегии, делает мыслящего человека слепым к другим возможным сценариям — к тому, что внутри Украины есть множество линий: от искреннего европеизма до жесткого национализма, от пророссийских ориентаций до радикальной усталости от обоих полюсов. Автор справедливо указывает на парадокс: если украинцы массово ненавидят власть и мобилизацию — почему они продолжают воевать, а протестов масштаба Майдана нет? Ответ, который он оставляет не до конца озвученным, может быть менее удобным: - Люди могут одновременно ненавидеть власть и считать войну «меньшим злом» по сравнению с представлением о поражении. - Массовый страх, пропаганда, усталость и ощущение «поздно всё менять» могут быть куда сильнее, чем даже неприятие конкретного лидера. Это похоже на состояние зависимого человека: он может ненавидеть свое пристрастие, понимать его разрушительность, но все равно продолжать, потому что любой другой сценарий психологически еще страшнее. В этом смысле Украина — не только буфер России и Европы, но и буфер между реальностью и нашими идеализированными образами — чего мы ждем от «своих» и от «чужих».
3. Русофобия как «метафизическая болезнь» ЕвропыАвтор опирается на старую западную этнографию, где «москалей» объявляли азиатами, туранцами, не-христианами «в духе европейского христианства». Это неприятно, но исторически достоверно: расовые и культурные иерархии XIX века не щадили никого — ни африканцев, ни азиатов, ни славян. Интересно, что: - Европа, которая себя видела «рациональной» и «просвещенной», нуждалась в мифе о варваре, чтобы оправдать колониализм и экспансию. - Россия делала нечто похожее, только с другим знаком: конструировала образ «загнивающего Запада» как антипод своего «особого пути». В религиозно-философском смысле это напоминает старую схему «святые» и «нечистые», перенесенную на уровень геополитики. И автор честно подчеркивает этот почти мистический характер русофобии: Европа снова и снова объявляет борьбу с Россией делом «всего человечества». Парадокс в том, что: - Европа, обвиняя Россию в азиатской «дикости», сама многократно проявляла чудовищную жестокость (колониальные войны, две мировые войны, бомбардировки Югославии, Ирак, Ливия). - Россия, обвиняя Европу в лжи и лицемерии, зачастую не видит собственных имперских практик, тоже оправданных «высшими целями». Истина где-то между: и Европа, и Россия в разные периоды были и жертвами, и палачами, и спасителями, и разрушителями. Но человеку психологически проще выбрать одну роль: «нас веками уничтожают» или «мы всегда спасали мир».
4. Деньги, право и грабеж: когда юридический текст маскирует силуОдна из самых жестких, но рациональных частей лекции — рассказ о механике заморозки российских активов и попытке легализовать их фактическую конфискацию ради помощи Украине. Ключевые моменты: - Ссылка на ст. 122 договора ЕС показывает, как легко «чрезвычайность» становится каналом для обхода прежних правил. - Идея «репарационного кредита» Украине за счет российских средств — интересный гибрид: формально это не конфискация, а «инструмент помощи», фактически — грабеж под видом правовой меры. - Для США и ЕС это прагматика: денег не хватает, общество устает от расходов, а замороженные активы выглядят как «мёртвый груз», который можно превратить в политический и военный ресурс. С философской точки зрения это возвращает нас к вопросу: право — это система универсальных норм или просто более утонченная форма силы? История, увы, чаще подтверждает второе: тот, кто сильнее, стремится оформить свою волю в текст — договора, резолюции, судебные решения — чтобы сила выглядела как «законность». Это касается и Европы, и России, и США. И здесь полезно не столько возмущаться двойными стандартами (они есть всегда), сколько задать себе вопрос: какую правовую систему мы сами хотим строить у себя и чем она будет отличаться от «права силы»?
5. Югославия, Босния и «демократия под надзором»Пример Боснии и Герцеговины — это иллюстрация того, как «миротворчество» может превратиться в консервацию конфликта: - Три президента, внешний верховный представитель, который может отменить их решения — это даже не федерация, а полу-протекторат. - Формально сохранена государственность, по сути — зависимость от воли внешнего центра. Для автора это модель того, что Запад хотел бы видеть и в других странах, включая Украину: формальный суверенитет при глубокой зависимости. Но эта модель, если честно, не чужда и другим игрокам: любая имперская логика стремится иметь по периметру не партнеров, а управляемые буферы. СССР тоже не строил с Восточной Европой равноправных отношений, как бы ни называли это «дружественными социалистическими странами». Здесь снова возвращаемся к вопросу субъектности: если Украина не станет субъектом по отношению к Западу, она останется инструментом; если не станет субъектом по отношению к России, она будет только полем боя. Автор делает жесткий вывод: Украина должна быть субъектна в связке с Россией, иначе «победы» не будет ни для кого. Это логика: либо союз, либо вечный хаос. Однако в реальности субъектность — это всегда борьба внутри самой страны, не только внешняя ориентация. Для Украины, России, Европы одинаково.
6. Европа 2030-х: война как плановый сценарий?Важно, что автор не ограничивается констатацией нынешних боевых действий; он указывает на структурную подготовку: - увеличение военных бюджетов; - риторика о «последних мирных годах»; - правовая и финансовая перестройка под долговременную конфронтацию с Россией. Это похоже на сознательный выбор Европы: перейти от иллюзий «конца истории» 1990-х к признанию, что мир снова живет в логике блоков и силового баланса. В этом есть своя мрачная честность: столкновение ценностей и интересов перестает прятаться за словами о «партнерстве» и «расширении пространства свободы». Но с точки зрения обычного человека — европейца, россиянина, украинца — это означает, что война снова становится нормой планирования, а не отклонением. И здесь автор задает важный, хотя и в обвинительной форме, вопрос к либеральной интеллигенции: почему протесты и пацифизм так избирательны, почему боль признается только тогда, когда виноват «свой» государь, но не «их» генералы? Это вопрос шире, чем к конкретным либералам: почему человеческая совесть так легко подстраивается под границы карт и медиа-наративов?
Вместо итога: о субъектности, вражде и цене иллюзийЕсли отбросить риторику и эмоциональные пики, в центре этой лекции — одна ключевая мысль: Автор предлагает жесткое и однозначное решение: сделать Украину субъектным союзным государством России и тем самым «закрыть» вопрос. Это субъективная, российско-центричная перспектива, но она логична в рамках его картины мира: либо ты в своем цивилизационном блоке, либо ты чья-то гангрена. Однако жизнь обычно богаче бинарных схем. Исторически и Россия, и Европа, и Украина менялись, откатывались, открывались и закрывались друг от друга. Вопрос не в том, есть ли «объективная истина» о том, кто прав: ее, вероятно, нет в доступном нам виде. Вопрос в другом: - Какую форму будущего конфликта или сосуществования мы выбираем сейчас своими оценками и решениями? - Мы усиливаем метафизику вражды или ищем более сложные, менее героические, но более человечные способы быть рядом? И, может быть, главный личный вопрос тут такой: если отбросить пропаганду всех сторон — что для вас лично важнее в этой истории: победа над «вечным врагом» или возможность когда-то жить в мире, где на границах не нужны буферы и гангрены, а нужны просто живые люди?