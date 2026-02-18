Схватка “Трамп – либеральный глобализм” и Россия
Моя лекция в День-Центре из цикла "Россия и претенденты на мировое господство".
Моя лекция в День-Центре из цикла "Россия и претенденты на мировое господство".
Краткие тезисы видео1. Международная политика как “джунгли” - Между государствами не бывает дружбы, бывают лишь интересы: партнеры, временные союзники и враги. - Понятие “враг” объективно: это тот, кто стратегически выигрывает от твоей катастрофы и заинтересован в твоём поражении. 2. Кто является врагом России - Крах России автоматически означает стратегическое усиление США, Европы и Запада в целом. - Крах Зимбабве, Индии или даже Франции/Германии не даёт России сопоставимого выигрыша. - Поэтому западная цивилизация, как система, объективно заинтересована в ослаблении или распаде России — это и есть враждебность. 3. “Меньшее” и “большее” зло – ошибочная оптика - Нет “меньших” и “больших” врагов. Есть враг как таковой. - В каждый конкретный момент он может быть более или менее опасен, но от этого его природа не меняется. - Формула “враг моего врага – мой друг” опасна: общий враг не превращает другого врага в союзника. 4. Исторические уроки: Англия, Антанта, февраль 1917-го - Почти 100 лет после Наполеона Россия и Британия были в состоянии фактической “холодной войны” (борьба за гегемонию). - В 1907 году, из-за германской угрозы, было заключено англо-русское соглашение (основа Антанты). - В России Британию стали воспринимать как “меньшее зло” или даже “друга”. - Это ослепление привело к недооценке британской подрывной активности и сыграло роль в событиях февраля 1917 года и крушении империи: удар “в спину” от тех, кого уже не считали смертельным врагом. 5. Исторические уроки: Сталин, Гитлер, союзники и трезвость - Сталин заключил пакт Молотов–Риббентроп, ясно понимая, что нацизм – враг и мировое зло. - Он воспользовался противоречиями гитлеровской Германии с Англией и Францией, чтобы: - вернуть Западную Украину, Западную Белоруссию, Прибалтику, Бессарабию; - выиграть время, усилиться, подготовиться. - Затем Сталин заключил союз с Англией и США против Гитлера, снова трезво понимая, что это враги, но временно заинтересованные в нашей силе. - Он болезненно реагировал на попытки представить Черчилля “другом”: в 1945-м Сталин жёстко раскритиковал публикацию восторженной телеграммы Черчилля, указывая, что англо-американцы готовят войну против СССР. - Для Сталина ключевое: не путать временного попутчика с другом и не забывать о стратегической враждебности. 6. Антисистема и либеральный глобализм - Либеральный глобализм представлен как современная форма антисистемы (по Гумилёву) и “малого народа” (по Фаревичу) — не по этничности, а по типу духовной/идеологической организации. - Цель такой системы – не улучшение, а разрушение человечества как совместной формы жизни: - размывание идентичностей, - культивирование извращённых норм, - превращение людей в управляемые атомы под властью узкой элиты. - Это не просто враг России, это враг человечества как вида. 7. Либеральные глобалисты и “русский вопрос” - Они открыто называют Россию главным препятствием на пути глобализации (Байден ещё в 2015 г.). - Для реализации их проекта Россия должна быть расколота или уничтожена. - Варианты “стратегического поражения России”, “деколонизации”, “расчленения” — разные слова, одна суть. 8. Курс Трампа: альтернативный проект гегемонии - Противостояние Трампа и либеральных глобалистов – не про ЛГБТ и не про “симпатичных консерваторов”, а про разные схемы мирового господства: - либеральные глобалисты – единое, унифицированное, атомизированное человечество под финансовой элитой; - Трамп – “крепость США” в Западном полушарии, реиндустриализация, милитаризация, сбор “ренты гегемона” с остального мира. - В его доктрине национальной безопасности: - сокрушить либеральный глобализм, - сделать США непробиваемым центром силы, - навязывать волю миру не идеологией, а военной и экономической мощью. - Для реализации этой модели Россия – главный препятствующий фактор: единственная страна с потенциалом послать мирового рэкетира “куда подальше”. 9. Раздвоенный Запад: оба лагеря видят в России проблему - И для глобалистов, и для “трампистов” русский вопрос остаётся ключевым — просто с разной конфигурацией цели: - для либеральных глобалистов – Россия как препятствие унификации, - для трампистского проекта – Россия как препятствие монополии США на силовое принуждение мира к уплате “дани”. 10. Иллюзия “мудрой обезьяны на дереве” - Идея: Россия может “отсидеться”, пока два тигра – Трамп и глобалисты – грызут друг друга. - Проблема: - Тигры могут временно договориться и объединиться против “обезьяны”. - Один тигр может съесть другого и стать настолько сильным, что потом легко уничтожит и “наблюдателя”. - Россия встроена в мировой конфликт, её нельзя изолировать от исхода этой борьбы. 11. Что Россия может дать каждой из сторон 1) Помощь Трампу (активная или пассивная) - Россия может: - фактически не мешать США “задушить” Кубу; - не препятствовать атаке на Иран; - не поддерживать Венесуэлу и другие очаги сопротивления в Западном полушарии и глобальном Юге. - Результат: - Трамп приносит американскому обществу Кубу, Венесуэлу, возможно Иран, как символические и реальные победы, - усиливает свою позицию против глобалистов, - возвращает доктрину Монро (полный контроль США над Западным полушарием), - расширяет пространство американского влияния в мире. - Что получит от этого Россия? - Конкретных гарантий безопасности или признания наших интересов в Восточной Европе или на Украине – нет. - Экономические и политические связи с “третьим миром” будут перехвачены США. - В итоге Россия останется один на один с мощной, консолидированной Америкой. 2) Помощь глобалистам против Трампа - Россия может: - помочь Кубе удержаться, - помочь Ирану отбить удар, нанеся США серьёзные потери, - в целом поддерживать силы, которые не подчиняются Вашингтону. - Результат: - Трамп терпит унижения и провалы, - либеральные глобалисты усиливаются внутри США, - давление на Россию в Европе и внутри страны возрастает, - “пятая колонна” под либеральными лозунгами активизируется. - Но одновременно: - мир остаётся многополярным в фактическом смысле: значительная часть человечества не подчиняется США, - Россия, даже ослабленная, но взаимодействуя с такими центрами, как Иран, Китай, страны Латинской Америки, Африки, может отстаивать свой суверенитет. 12. Ограниченность “подарков” и иллюзий Ялты‑2 - Ни Трамп, ни глобалисты не могут “подарить” России Украину, Прибалтику или Восточную Европу. - Так же, как Гитлер не “дарил” Сталину Прибалтику или Западную Украину: СССР сам занял эти территории, а Германия лишь не вмешалась. - Мечты о том, что Трамп “отдаст нам Европу” или Украину в обмен на помощь – политическая фантазия. - Реальные изменения возможно лишь через собственное действие России, а не через “щедрый жест” Вашингтона. 13. Параллель с 1939 годом - Автор предлагает аналогию: Пакт Молотов–Риббентроп как пример прагматичного использования противоречий в стане врага. - Тогдашний выигрыш: - отодвижение войны, - усиление территории и глубины обороны, - укрепление промышленной базы. - Современный аналог: ставка на противников Трампа (либеральных глобалистов) как на тех, кто ослабляет США как “крепость”, не давая им стать монолитным мировым рэкетиром. - При этом речь не идёт об идеализации глобалистов, а о временном, циничном и трезвом манёвре в пользу конфигурации, в которой у России больше пространства для манёвра. 14. Главный стратегический выбор - При поддержке Трампа Россия рискует оказаться в мире одного хищника – монолитных США, контролирующих Западное полушарие и сильно влияющих на остальной мир. - При поддержке глобалистов (или по крайней мере при недопущении триумфа трампизма) Россия остаётся в неприятном, но расщеплённом мире, где у США нет полного контроля над человечеством, а значит, остаются полюса неповиновения, с которыми можно строить отношения. - В обоих вариантах Запад остаётся врагом, вопрос – в какой конфигурации враг для нас менее фатален. 15. Итоговая позиция лектора - Оба лагеря – враги России, но и тех, и других можно и нужно использовать, не забывая об их природе. - Ставка на “трампизм” чревата тем, что Россия останется один на один с мощным, хорошо организованным, экономически и военно усиленным США. - Ставка на сохранение и даже временное усиление глобалистов создаёт более раздробленное, конфликтное Западное пространство, при котором: - США ослаблены внутренними противоречиями, - значительная часть мира может им сопротивляться, - Россия сохраняет возможность маневрировать и строить союзы. - Автору ближе модель, аналогичная 1939 году: использовать противоречия врагов друг с другом, даже если временным партнёром оказывается “враг рода человеческого”, но при этом не питать иллюзий и трезво считать интересы.
Подробный выводВ этой лекции звучит довольно трезвая и жёсткая мысль: деление на “хороших” и “плохих” Западе — это иллюзия, нужная нам, чтобы эмоционально зацепиться хотя бы за кого-то. Но если мерить не по симпатиям, а по объективному интересу, критерий один: кому выгодна наша катастрофа. Лектор предлагает простой, почти математический подход: - Если твой крах – чья-то историческая победа – это враг. - Если твой крах для кого-то не принципиален – это не друг, просто посторонний. По этой шкале и глобалисты, и “трамписты” – враги России, просто с разными схемами использования мира. При этом, и это важно, враг не обязательно “злодей по характеру”. Враг — это позиция в системе: то, как устроены его цели и твоя уязвимость. Это чуть ближе к физике, чем к морали: как в системе сил – вектор направлен против тебя. Интересно, как через исторические примеры показывается, что главная опасность для России — не в том, чтобы иметь врагов (они были всегда), а в том, чтобы забывать, что враги остаются врагами, когда на время оказываются “в одном окопе”. - В 1907 году Россия “поверила” в дружбу с Британией и получила удар в момент максимальной слабости (1917). - Сталин, в отличие от Николая II, никого не идеализировал: и с Гитлером, и с Рузвельтом/Черчиллем он имел дело как с врагами, чьи временные интересы можно использовать. С этой точки зрения, спор “кто лучше для России — Трамп или глобалисты?” становится почти ложным. Оба проекта несут в себе подавление России: - глобалисты — через растворение и уничтожение как цивилизационного субъекта; - Трамп — через жёсткую силовую и экономическую монополию США как единственного центра шантажа. Разница лишь в конфигурации мира, которая остаётся после победы того или иного лагеря. - Трампистская победа — монолитная, милитарная, реиндустриализированная Америка, контролирующая Западное полушарие и собирающая дань с остального мира. Для России это ситуация одиночного противостояния одному гиганту. - Победа или хотя бы сохранение глобалистов — внутренне противоречивый, расколотый Запад, наличие центров сопротивления в Азии, Латинской Америке, на Ближнем Востоке. Для России это мир, в котором всегда есть к кому “перекинуть провод” и выжить. Сталинский манёвр 1939 года здесь используется как метафора не оправдания зла, а умения холодно считать. Он заключает соглашение с откровенным мировым злом (нацизмом) не потому, что оно становится “меньшим злом”, а потому, что в данный момент времени это зло: - даёт ему выигрыш в безопасности, - позволяет усилиться, - и при этом не прекращает быть врагом, к войне с которым он готовится. В логике лектора, современная Россия стоит в схожем положении: - Нет “хорошего Запада” — есть разные фракции в стане врага. - Задача не в том, чтобы выбрать, кто из них наш друг, а в том, кто из них создаёт для нас менее фатальную конфигурацию мира. Важный, немного циничный, но реалистичный вывод: - Взаимодействовать с врагами (оба лагеря) можно и нужно, но не в расчёте на подарки, а в расчёте на ослабление того, кто опаснее именно как структура. - Ключевой критерий – не кто больше нравится, а при чьей победе Россия сохраняет хоть какую-то историческую свободу манёвра. Философски это подводит к вопросу о границе между моралью и выживанием: - Насколько допустимо сознательное взаимодействие с “врагом человечества” ради спасения собственной страны? - Где проходит предел прагматизма, за которым человек или государство уже перестаёт быть самим собой? И ещё один, более глубокий вопрос, который остаётся за кадром, но его неизбежно хочется задать: если любой крупный геополитический проект — от глобализма до “крепости США” — объективно несёт в себе враждебность к чьему-то существованию, возможно ли вообще в политике найти такую конфигурацию, где выживание одного не требует уничтожения другого? Или на уровне держав истинный “мир” всегда лишь пауза между схватками, а не достижимое состояние?