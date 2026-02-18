ШПИОН ИЛИ ГЕНИЙ? Вся правда о связях Ленина с разведками | Александр Колпакиди и Андрей Паршев
Историк Александр Колпакиди и Андрей Петрович Паршев (российский публицист, писатель, эксперт и автор знаменитого бестселлера «Почему Россия не Америка») разбирают самую мифологизированную часть биографии Владимира Ленина. Был ли вождь мирового пролетариата «немецким шпионом» или агентом австро-венгерской разведки?
В выпуске детально обсуждаем ранние годы Ульянова, историю создания легендарной газеты «Искра» в Европе и главную загадку: истинное происхождение псевдонима «Н. Ленин». Честный разговор о конспирации, о том, как и кем формируются исторические фальшивки, кто сегодня спонсирует создание этих мифов и почему политические решения Ленина (включая вопрос Донбасса) до сих пор вызывают яростные споры.
00:00 — Упадок цивилизации: почему мы теряем веру в прогресс
03:21 — Конференция «Феномен советского человека»
06:33 — Тайна имени: зачем революционерам нужны были псевдонимы
23:10 — Первые политические шаги молодого Ульянова
31:00 — Газета «Искра» и работа Ленина в Германии
39:07 — Главная загадка: происхождение псевдонима «Н. Ленин»
49:01 — Агент империализма? Разбор версий о шпионаже
01:03:14 — Арест и неожиданное освобождение
01:12:20 — Ленин и Донбасс: исторические решения без штампов
01:16:02 — Итоги разговора
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео1. Ленин как феномен личности - Ленин многократно оказывался в ситуации, когда против него были почти все – от сторонников до учителей (Плеханов, Мартов и др.), но не ломался и гнул свою линию. - Подчеркивается его внутренняя опора и «титанизм» – способность идти против окружения и массовых заблуждений. 2. Контекст Российской империи и революционеров - В России до 1905 года не существовало легальных политических партий, любая партия – нелегальна по определению. - «Нелегальная литература» – это не обязательно революционные прокламации; фактически любая зарубежная книга могла считаться нелегальной. - Марксистская пресса в России (журналы, газеты) возникала, но быстро закрывалась, хотя пользовалась огромным коммерческим успехом. 3. Псевдоним «Ленин»: происхождение и смысл - У Ленина было около 150 псевдонимов; первые – сугубо практичные: «Владимир Ильин» (по отчеству, как будто фамилия), другие без позерства. - Псевдоним «Н. Ленин» связан с реальным человеком – дворянином Николаем Егоровичем Лениным, у которого Ленин, по всей видимости, получил паспорт. - Ближайшая версия: контакт через агронома Сергея Николаевича Ленина (цитируемого в книге «Развитие капитализма в России»), возможно, в Нижнем Новгороде – тот передал паспорт своего отца. - Паспорт использовали не для жизни, а для регистрации изданий («Искра», журнал «Заря») в Германии, где требовались документы на издателя. - Ленин этим паспортом не пользовался как личным документом (для поездок или легализации); позже оформлялись другие паспорта (болгарский, «доктор Йорданов» и др.). - Сам Ленин никогда официально не писал «Владимир Ильич Ульянов-Ленин» – только «Владимир Ильич Ульянов (Ленин)» или «Н. Ленин», т.е. псевдоним всегда удерживался как кличка, а не «смена личности». - Вероятная психологическая подоплёка: «Ленин» созвучно фамилии деда – Николай Васильевич Ульянин; возможная внутренняя связь с родовой линией. 4. Эмиграция, «Искра» и роль Европы - После ссылки Ленин легально выезжает в Европу (Швейцария, Германия) под собственной фамилией. - В Женеве и других городах встречается с Плехановым, Верой Засулич, Бауманом, Мартовым, Потресовым и др. - Социал‑демократы разных стран тогда реально помогали друг другу – до Первой мировой войны существовала почти «корпоративная солидарность» интернационала. - Газета «Искра» и журнал «Заря» сначала печатаются в Германии (Мюнхен, Лейпциг, возможно, Штутгарт); первых тиражей не доходили до России – конфискации на границе. - Для регистрации изданий и нужен был паспорт Николая Ленина – как формальный издатель. 5. Царская охранка и зарубежная полиция - Зарубежные отделы охранки занимались практически только политэмигрантами, а не «общей разведкой». - Колонии эмигрантов плотно контролировались, агентуры было много; известны работы Агафонова и Сватикова со списками агентов. - Охранка и европейская полиция достигли высокого уровня в слежке за эмиграцией – зачастую гораздо выше, чем нынешние спецслужбы в тонкости работы. 6. Разговор о Ленине как «шпионе» - Автор видео возмущается новой волной публикаций, где Ленина объявляют «австро‑венгерским шпионом». - Проводится параллель: действительно австро‑венгерский генштаб выращивал Грушевского и украинский националистический миф, но это не значит, что он «вырастил и Ленина». - Австро‑Венгрия сама боялась права наций на самоопределение, так как её бы это разрушило; австрийские социал‑демократы не имели этого пункта в программе. - Современные фальсификаторы просто накладывают уже известный исторический сюжет («австрийский след» в украинском национализме) на фигуру Ленина. - Параллель: если считать Ленина «агентом Австро‑Венгрии», тогда надо признать, что Пилсудский тоже лишь агент, а не самостоятельный политик – очевидная абсурдность. 7. Критика современных фальсификаций - Ленин очернялся еще при жизни, а после – каждые 3–4 года новый набор книг, монографий, «сенсаций». - Многие сегодняшние «историки» – скорее грантоеды и публицисты, чем исследователи; за сенсацию платят, за аккуратную, трудную реконструкцию – редко. - Существует западная методичка: чтобы замаскировать крупное финансирование, авторы устраивают «сбор донатов», создавая иллюзию, что проект живёт на пожертвования «простых людей». - Упоминается Посони – австрийский дипломат, консультант по психологической войне, автор антилининской книги, участник «рейгановской» идеологической машины и проекта СОИ. - Упоминаются связи европейских новых правых (Ален де Бенуа и др.) с российскими ультраправыми; ставится нравственный вопрос о том, как такие мероприятия могли проходить, например, в Петербурге – городе блокады. 8. Ленин и война, «агент» чьей разведки? - Ленин во время советско‑польской войны выступал как ястреб, настаивал на походе на Варшаву и далее – к Германии, в то время как многие польские коммунисты (Дзержинский, Менжинский) сомневались. - Автор иронично: «логично» тогда объявить Ленина резидентом русской разведки, раз он концентрировал свою работу в Германии, а не США, Англии, Франции или Италии, и действовал в интересах фактического ослабления противника России. - В военных кругах Российской империи никаких «контактов Ленина как агента» не зафиксировано; напротив, существовали проекты использовать левых интернационалистов для ослабления врага, которые российские власти не реализовали. 9. Берия, Сталин и параллель с Лениным - Вспоминается статья автора о Берии (1999): Берия не имеет отношения к репрессиям 1937 года, его роль в ВОВ – в первую очередь как организатора производства (особенно снарядов), куратора сложных проектов, строительств, промышленности. - Берия курировал направления, с которыми не справлялись даже такие фигуры как Молотов. Ум, рациональность и прагматизм – тут проводится аналогия с Лениным. - Псевдоним Сталина также планируется обсудить отдельно: там свои исторические и политические смыслы. 10. Ленин, Донбасс и Украина - Упрёк Ленину за присоединение Донецко‑Криворожской республики к Украине – признан ошибочным. - Аргумент: если бы Донбасс и Крым не были в составе Украины, сегодня у России не было бы легальных оснований вмешиваться в конфликт (язык прав и международного права). - Ленин прекрасно понимал необходимость «противовеса» в составе Украины – объяснял это Артёму, который согласился очень быстро. - Это пример его стратегического политического мышления, а не «исторической ошибки». 11. Советский человек и распад СССР - Анонсируется конференция «Феномен СССР» о советском человеке, дружбе народов, отсутствии этнических конфликтов в СССР и роли этого феномена в победе в Великой Отечественной и становлении СССР супердержавой. - Делается акцент: ЦРУ сознательно работало на разрыв «советского народа»; 1991 год рассматривается как результат долгой подрывной работы. - Ключевая мысль: без понимания реальной истории советского проекта невозможно построить ничего нового и жизнеспособного. 12. Книга в защиту Ленина - Авторы собирают средства на сборник статей о Ленине – не только опровержение мифа о «австро‑венгерском шпионе», но и разбор других фальсификаций, плюс позитивный рассказ о масштабе личности и реальном вкладе Ленина. - Подчеркивается, что деньги идут на счёт издательства, не на личный счёт, цель – сделать тираж максимальным, цену минимальной. - В проекте участвуют Евгений Спицын, Сергей Кремлёв и другие историки. - Идея: без восстановления образа Ленина как символа прогресса и справедливого общества человечество движется в сторону «цифрового фашизма» и глобального концлагеря.
Подробный вывод и философское осмыслениеЕсли отойти от политического пафоса и посмотреть на видео как на попытку разобраться с феноменом Ленина, то в нем пересекаются несколько важных пластов: 1. Ленин между мифом и документом Историческую фигуру легче всего превратить в символ – или святого, или демона. Ленин пережил обе крайности: от иконического вождя в советское время до демонизации в постсоветское. В этом видео авторы пытаются сделать шаг назад: вернуть Ленина в пространство фактов, биографии, реальных документов – от псевдонимов и паспортов до работы над «Искрой». Это не отменяет идеологического взгляда (они откровенно на стороне Ленина), но показывает: идеология здесь не вместо фактов, а поверх них. Фальсификаторы же, по их мнению, строят идеологию вместо фактов. 2. Псевдоним как зеркало личности Псевдоним – странная точка пересечения частного и политического. В художественных кругах – это игра, бренд, маска. У Ленина – инструмент конспирации и работы. Его псевдонимы предельно функциональны, без романтизации: «Ильин», «Ленин» – минимальное изменение своей идентичности для защиты и эффективности. Тут проявляется характер: практичность, холодный расчет, отсутствие нарциссизма, но при этом возможная глубинная связь с родовой памятью (созвучие с «Ульяниным»). Это чем‑то похоже на то, как в программировании вместо «красивых имён» часто выигрывают простые и логичные – потому что они работают. 3. Ленин как продукт и критик своей эпохи Авторы напоминают: Ленин действовал в империи, где сама возможность легальной партии была преступлением. Любая попытка политической самоорганизации – сразу подполье, псевдонимы, нелегальная печать. В такой системе само появление марксистской партии – не просто политический шаг, а акт организационного творчества. Важно, что Ленин не «порождение хаоса», а ответ на жестко репрессивную, застылую систему. Это напоминает нейронные сети, которые родились как ответ на ограничения классических алгоритмов: когда старые методы не справляются, система «вынуждает» рождение радикально новых форм. 4. Шпиономания как симптом интеллектуальной деградации Линия про «австро‑венгерского шпиона» – это не только про Ленина, это про качество современного мышления. Конспирология всегда предлагает простой ответ на сложный вопрос: вместо того, чтобы разбираться в мотивах, идеях, социальном контексте, достаточно сказать «его купили», «его завербовали». Это психологически удобно: снимает ответственность с общества и элиты. Не мы что‑то сделали не так, а «злой агент» всё разрушил. Такая логика похожа на попытку объяснить любую человеческую эмоцию одной химической реакцией в мозге: частично правда – но тотальная редукция превращает живую реальность в карикатуру. 5. Разведки, войны и работа Ленина в Германии Авторы аккуратно, но прозрачным намёком показывают: если уж кого‑то и считать «логическим агентом» Ленина, то скорее не Австро‑Венгрию, а Россию. Его реальная работа по подрыву германского милитаризма через связь с левыми социал‑демократами объективно совпадала с интересами России как воюющего государства. Но, конечно, это тоже ирония: Ленин действовал исходя из идеологии международного рабочего движения, а не «заказов Генштаба». Получается забавная диалектика: человек действует из своих субъективных убеждений, но его деятельность может одновременно вписываться в интересы самых разных стратегических игроков – и это ещё не делает его «агентом». 6. Ленин, Донбасс и «ошибка», которая не ошибка Разбор донецко‑криворожского вопроса особенно показателен. Сегодня многие ищут в Ленине «корень» нынешних границ и конфликтов. Автор показывает: если смотреть в логике международного права и геополитики, включение индустриального востока в состав Украины создавало внутренний противовес национализму, и, более того, в нынешних условиях даёт России легальные основания для действий. То есть то, что сегодня объявляется «историческим преступлением», в реальном политическом расчёте было тонким ходом против будущих угроз. Это напоминает шахматы: ход, который современному зрителю кажется ошибкой, часто был рассчитан в другом временном горизонте и в другой конфигурации фигур. 7. История как поле борьбы интерпретаций Важный мотив: историю часто пишут либо поклонники, либо ненавистники. Оба полюса создают искаженную картинку – только в разные стороны. Ненавистники Ленина мотивированы не меньше, чем его сторонники, но их мотивация – страх перед его идеями, которые и сегодня остаются неудобными для властвующих элит: критика капитала, империализма, национального угнетения. Показателен пример Волкогонова: фигуры, которые «разоблачали» Ленина и Сталина в перестроечную эпоху, встроены в конкретный политический проект – демонтаж советской идентичности. Вопрос тут не в том, был ли СССР идеален (он не был), а в том, что если разрушать всю историческую ткань до уровня «одни преступники», то вместо рефлексии мы получаем пустоту и цинизм – благодатную почву для любого манипулятора. 8. Ленин как альтернатива цифровому фашизму Авторы формулируют очень жёстко: либо человечество идёт по пути Ленина – к справедливому обществу и коммунизму, либо к цифровому концлагерю, олигархии и гибели миллиардов. Можно не разделять столь радикальное противопоставление, но оно показывает, что для них Ленин – не музейный экспонат, а живой метод мысли: критика капитализма, прогресс, ставка на коллективный разум, а не на власть денег и алгоритмов. Здесь интересная параллель: современные цифровые платформы, алгоритмы, big data – тоже претендуют на «тотальное знание» и управление. Ленинский проект – попытка поставить знание на службу освобождению, а не контролю. Вопрос, который остаётся открытым: возможно ли сегодня вообще знание без тотального контроля? 9. Советский человек и распад цивилизации Крупная тема, заявленная в видео: советский человек как уникальный социальный тип – с опытом межнациональной солидарности, коллективизма, общего проекта. Авторы видят в этом не утопию, а историческую реальность, разрушенную в значительной степени извне (работа ЦРУ и др.), но, по сути, и изнутри – отказом элит от собственной истории. И тут возникает философский вопрос: можем ли мы построить что‑то новое, не опираясь на реальные достижения прошлого, а только на мифы о собственном величии и на карикатуры над предшествующими поколениями? 10. Ответственность за память и за будущее В центре видео – не просто защита Ленина как «символа», а защита способности общества помнить сложную правду. Фальсификации истории – это не только ложь о прошлом, это удар по способности действовать в будущем. Если мы верим, что всё всегда решали «шпионы и агенты», то перестаём верить в силу идей, убеждений, сознательного выбора. Тогда любой наш шаг – тоже как будто не наша ответственность: «нас завербовали», «нас обманули», «это всё чужие игры». Это психологически удобно, но цивилизационно смертельно.
Если свести всё к одному нерву, в этом видео защищают не только Ленина, а право человека – и народа – быть субъектом истории, а не декорацией в чужих шпионских сюжетах. И тогда главный вопрос, который остаётся открытым для размышления: способны ли мы сегодня, в эпоху тотальной информации и алгоритмических манипуляций, вообще отличать живую, противоречивую правду истории от удобных, упрощённых мифов – и готовы ли мы нести ответственность за тот образ прошлого, который выбираем верить?