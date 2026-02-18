Материально поддержать проект Александра Колпакиди можно по ссылке: https://knigi-kolpakidi.ru/

Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

Конференция: https://delib.ru/meetings/1708

Полный цикл лекций Ольги Четвериковой на Delib.ru : https://delib.ru/channel/7b259380-47a9-4bde-ac74-656de23dc29f/playlist/11

Историк Александр Колпакиди и Андрей Петрович Паршев (российский публицист, писатель, эксперт и автор знаменитого бестселлера «Почему Россия не Америка») разбирают самую мифологизированную часть биографии Владимира Ленина. Был ли вождь мирового пролетариата «немецким шпионом» или агентом австро-венгерской разведки?

В выпуске детально обсуждаем ранние годы Ульянова, историю создания легендарной газеты «Искра» в Европе и главную загадку: истинное происхождение псевдонима «Н. Ленин». Честный разговор о конспирации, о том, как и кем формируются исторические фальшивки, кто сегодня спонсирует создание этих мифов и почему политические решения Ленина (включая вопрос Донбасса) до сих пор вызывают яростные споры.

Книга "НАТО и Россия. Непреодолимые противоречия | Артамонов Александр Германович":

Ozon: https://www.ozon.ru/product/nato-i-rossiya-nepreodolimye-protivorechiya-artamonov-aleksandr-germanovich-3195290126/

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/683957204/detail.aspx

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings

00:00 — Упадок цивилизации: почему мы теряем веру в прогресс

03:21 — Конференция «Феномен советского человека»

06:33 — Тайна имени: зачем революционерам нужны были псевдонимы

23:10 — Первые политические шаги молодого Ульянова

31:00 — Газета «Искра» и работа Ленина в Германии

39:07 — Главная загадка: происхождение псевдонима «Н. Ленин»

49:01 — Агент империализма? Разбор версий о шпионаже

01:03:14 — Арест и неожиданное освобождение

01:12:20 — Ленин и Донбасс: исторические решения без штампов

01:16:02 — Итоги разговора

#Колпакиди #Паршев #Ленин #История #СССР #Политика #Разведка #Мифы #Россия