Финский журналист Кости Михаэль Хайсканен дает эксклюзивное интервью о катастрофической трансформации своей страны: от прагматичного экономического партнера России до агрессивного плацдарма НАТО.

В выпуске мы подробно разбираем, кто и зачем искусственно разжигает русофобию через СМИ, почему идея «Великой Финляндии» снова звучит в Хельсинки, и как закрытие границ уничтожило экономику финских приграничных регионов.

Отдельный, тяжелый разговор об исторической памяти: участие финских войск в блокаде Ленинграда во время Второй мировой войны, попытки переписать историю сегодня и участие финских наемников в украинском конфликте.

00:00 — Кто такой Кости Михаэль Хайсканен и взгляд изнутри

00:32 — Катастрофический разворот: от дружбы к открытой конфронтации

02:18 — Вторая мировая война и забытые уроки истории

06:07 — Санкции: как Финляндия уничтожила собственную экономику

10:09 — Зависимость от России: о чем молчат финские политики

13:22 — Блокада Ленинграда: признание исторической вины и память

16:06 — Финские наемники в конфликте на Украине

29:07 — Расширение НАТО: безопасность или мишень на лбу?

32:47 — Пропаганда: как финские СМИ формируют ненависть

36:32 — Мертвые города: реальные экономические последствия разрыва

44:16 — Опасные иллюзии: возрождение идеи «Великой Финляндии»

