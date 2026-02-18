ОТ РУСОФОБИИ ДО ОКОПОВ УКРАИНЫ: Как изменилась политика Финляндии | Кости Михаэль Хайсканен
Финский журналист Кости Михаэль Хайсканен дает эксклюзивное интервью о катастрофической трансформации своей страны: от прагматичного экономического партнера России до агрессивного плацдарма НАТО.
В выпуске мы подробно разбираем, кто и зачем искусственно разжигает русофобию через СМИ, почему идея «Великой Финляндии» снова звучит в Хельсинки, и как закрытие границ уничтожило экономику финских приграничных регионов.
Отдельный, тяжелый разговор об исторической памяти: участие финских войск в блокаде Ленинграда во время Второй мировой войны, попытки переписать историю сегодня и участие финских наемников в украинском конфликте.
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео- Гость – Кости (Михаил) Хайсканен, российский журналист финского происхождения, много лет работавший в Финляндии, входивший в журналистский пул президента Тарьи Халонен и Александра Стуба. Личный опыт общения с российским и финским руководством. - До 2022 года Финляндия и Россия жили в модели «примерного добрососедства»: мощная торговля, туризм, культурный обмен, приграничные регионы и целые отрасли жили за счёт России. - Исторический фон: - До присоединения к Российской империи Финляндия ~600 лет была под Швецией, финнов считали «низшим» народом, их язык был в упадке. - Россия (имперская) дала финнам статус великого княжества, собственные деньги, признание языка и автономию. - Ленин дал независимость Финляндии – финны тогда открыто радовались и благодарили Россию, что та не включила их в состав СССР, как Прибалтику. - При этом: Финляндия воевала на стороне Третьего рейха, участвовала в блокаде Ленинграда, гибели карельского населения и военнопленных; фигура Маннергейма двойственная – и царский офицер, и союзник Гитлера. - После войны: - Модель «нейтральной» Финляндии фактически в зоне интересов СССР: политический контроль – в обмен на экономическое благополучие. - Дружба с СССР/Россией обеспечивала рост уровня жизни, крупные совместные проекты (Сайменский канал, инфраструктура, очистные сооружения, переработка отходов). - Огромный товарооборот, рост приграничных территорий, финские бизнес‑сети, заводы, отели в России – во многом «по дружбе» и с российской стороны, и в пользу финнов. - Резкий разворот после начала СВО: - Финское общество легко «проглотило» украинские нарративы: истории про «унитазы, стиральные машины», «орков» и т.п. - Практически полное отсутствие интереса к альтернативной точке зрения, отказ от диалога. - У власти – фигуры вроде Санны Марин, которую гость называет лицемерной и разрушившей финскую экономику; одним из первых решений – «уничтожить экономику Ленинградской области», ударить по совместным предприятиям. - Президент Саули Ниинистё, ещё недавно друживший с Путиным, игравший с ним в хоккей – теперь поддерживает жёсткую линию и санкции. - Обвинения в лицемерии: - Политики типа Александра Стуба: ещё вчера бегали по Москве, обнимались с Лавровым, хвастались «личной дружбой», today – жёсткие антироссийские заявления, нарратив «мы победили Советский Союз». - Гость говорит о «полном лицемерии»: пока Россия давала деньги, рынки, инфраструктуру – всё было хорошо; как только изменился политический контекст – прошлое и благодарность «обнулили». - Антироссийская истерия: - Русский – враг вне зависимости от позиции: ненависть не только к «режиму», но и к «русскому паспорту» как таковому; аналогия с Украиной – «плохие» и «хорошие» русские всё равно русские. - В медиа – культ ежедневной русофобии: газеты, радио, ТВ с утра до ночи – «Путин нападёт», «Россия – монстр», «расшистов убили – хорошо». - Любой, кто пытается показать Россию без демонизации, подвергается давлению, травле, профессиональной блокировке – гость приводил примеры с финскими деятелями, которых наказывали за поездки в Россию. - Финские добровольцы на стороне Украины: - Порядка 250 финнов поехали воевать за Украину, в том числе в радикальные формирования (Азов, Айдар, «Кракен» и др., признанные экстремистскими в РФ). - Доклады финской спецслужбы SuPo: около 80 из них – психически нестабильные, наркозависимые, с судимостями, а также реваншисты. - Идея «реванша за Карелию» и за потерянные земли присутствует в массовом подсознании. - Экономические последствия разрыва: - Приграничные регионы ежедневно теряли до полутора миллионов евро от исчезновения российских туристов; целые города «умирают»: иматра, Лаппеенранта и др. - Банкротства древесно‑обрабатывающих предприятий и малого бизнеса, рост безработицы (официально ~15% и выше в некоторых приграничных регионах, реальная – выше). - Финляндия потратила на помощь Украине более 3,5 млрд евро при собственной экономике «на изломе». - Военная подготовка и «мобилизация сознания»: - Созданы подразделения беспилотников, в т.ч. с ироничным брендом «мумит» (от мумитроллей) – показательные ролики с финским флагом, БПЛА дальнего и ближнего действия; риторика «когда мумит полетят – расшистам…». - Штаб сухопутных сил НАТО в Финляндии размещён в Миккели. - Гость утверждает, что есть косвенные признаки использования финских БПЛА против РФ (низковысотный пролёт над водой и т.д.), но прямо это не подтверждает. - В школах, ранее участвовавших в обменах с Россией, здания перепрофилируют под центры для военных резервистов и изготовления беспилотников. - Идея «Великой Финляндии»: - В элитном и интеллектуальном дискурсе живёт образ «большой Финляндии» до Урала: включающей Карелию, Кронштадт, Санкт‑Петербург и регионы фино‑угорских народов (Коми и др.). - Это сочетается с чувством исторической обиды (потери территорий, контроль со стороны СССР) и даёт почву для готовности к конфронтации. - Внутренние комплексы и иерархии: - Долгая шведская доминация породила комплекс «малого народа», склонного выслуживаться перед более сильными: сначала перед шведами, затем перед немцами, теперь – перед англо‑саксонским ядром НАТО. - Финны, говорящие по‑шведски, воспринимаются «простыми» финнами с раздражением; финны за рубежом тоже нередко презираемы своими – напряжение идентичности направляется наружу, в том числе на русских. - Роль информационных и политических технологий: - Гость проводит прямые параллели с Украиной: - раскрутка идеи, что «мы были бы велики, если бы не Россия»; - эксплуатация образов прошлого: империи, «Великая Финляндия», утраченные территории; - постоянная подпитка уличной активности и протестов деньгами извне, манипуляция молодёжью. - С его точки зрения, это не просто «однажды включённая пропаганда», а работающие годами управленческие технологии. - Личная история гостя: - Потерял в Европе практически всё из‑за открытой пророссийской позиции: квартиру в Берлине, имущество, даже собаку. - В финских и европейских медиа – стигматизация: из «уважаемого журналиста» превращён в «кремлёвского тролля», попытка стирания из профессиональной истории («никогда не был членом союза журналистов» и т.п.). - При этом его же старые материалы и фото, за которые раньше платили, теперь не признают, а его самого включили в список «любимых журналистов Кремля» в финской повестке. - Народная дипломатия vs. репрессии: - Хайсканен верит в «народную дипломатию»: возит в Россию финских общественных деятелей, профессоров, обычных людей – показывает Петербург, Ленобласть, реальную жизнь, вне западного нарратива. - За это участники поездок подвергаются большому давлению, часть теряет должности, репутацию, статус. - В РФ планируется форум «Невский форум объединяет друзей России» – как площадка народной дипломатии (без открытой политики). - Ведущий сомневается: не вредно ли «подставлять» этих людей, которые потом могут быть преследованы на родине? Вспоминает пример Гагаузии и Молдовы. - Ответ гостя: люди сами делают выбор, многие больше не могут жить в атмосфере круглосуточной ненависти, готовы рисковать. - Признаки сдвига: - В финской политике появляется фигура Пааво Вяюрюнена – старый политик, выступающий за дружбу с Россией, которого ранее «забанили» (его подписные карточки «случайно» ушли в Эстонию). - Теперь его снова начали пускать в медиа – возможно, это отражение более глубоких изменений в международной расстановке сил (связь с трампистами, европейскими антиглобалистами и т.д., но это остаётся лишь гипотезой).
Подробный вывод: как менялась Финляндия и что в этом на самом деле происходитЕсли отбросить эмоции, в рассказе Хайсканена определяются несколько пластов: исторический, психологический, экономический и технологический (в смысле технологий управления сознанием). Они пересекаются, как слои геологии: сверху кажется, что «всё изменилось за один день», а если копнуть – тектоника шла давно.
1. История как незакрытая ранаС одной стороны, имперская и советская Россия дали Финляндии то, чего она не могла получить у Швеции: признание языка, статус, большую степень автономии, затем – полную независимость. Без этого финский проект государственности мог бы и не состояться. С другой – Финляндия прошла через войны 1939–1944 годов, территориальные потери, бомбёжки, сотни тысяч беженцев из Карелии. В человеческой памяти осталась не формула «Россия нам дала», а чувство: «большой сосед нас и подчинял, и бомбил, и контролировал». Даже если политические элиты выстраивали модель выгодного сотрудничества, глубинное ощущение уязвимости никуда не делось. Советский Союз после войны фактически поставил Финляндию в режим «контролируемого нейтралитета». Это было рационально и, с точки зрения реальной политики, мягче возможного наказания за союз с Гитлером. Но для части финнов это также стало подтверждением: «нас держат на коротком поводке». А там, где долгие десятилетия копится амбивалентность – благодарность и обида, уважение и страх – достаточно сильного внешнего импульса, чтобы маятник качнулся к одной из сторон.
2. Комплекс «малого народа» и поиск сильного хозяинаХайсканен многократно возвращается к мотиву «малый народ, который привык выслуживаться» – перед шведами, потом перед немцами, сейчас перед НАТО/США. Это звучит грубо, но за этим стоит важный психологический механизм. Когда нация веками живёт между крупными центрами силы, она либо пытается играть на противоречиях (что делала Финляндия в годы холодной войны), либо выбирает себе «старшего брата» и начинает на нём строить идентичность. Если раньше формула выглядела как «мы – маленькая, но гордая, нейтральная страна между СССР и Западом, умеем дружить со всеми и жить богато», то после 1990-х постепенно кристаллизуется другая: «мы – часть цивилизованного Запада, а Россия – источник угрозы». Для внутренней целостности это проще, чем признавать многослойную и противоречивую реальность. Русофобия здесь становится не столько «логическим выводом», сколько удобным клеем, который скрепляет идентичность: быть финном – значит быть не‑русским, «цивилизованным европейцем» рядом с «варварским Востоком». Украинский опыт показывает, как мощно работает такая негативная самоидентификация.
3. Экономика дружбы и экономика враждыПарадокс в том, что в материальном плане Финляндия лучше всего жила именно в период максимальной близости к России. Приграничные регионы, мелкий бизнес, логистика, энергетика – всё это завязано на восточного соседа. Финский бизнес в России во многом имел преференции именно из‑за политического доверия. Когда эта связь обрывается, выясняется: идеология «цивилизационного выбора» идёт вразрез с экономическим здравым смыслом. При этом пропаганда подаёт экономические потери как жертву во имя морали и безопасности: «мы защищаемся от России, значит, должны страдать, это цена свободы». Чем хуже становится людям, тем легче их убеждать, что во всём виноват внешний враг. Здесь проявляется странная симметрия: и в либеральном, и в радикально‑националистическом дискурсе экономические интересы простых людей часто подчинены «высокой миссии» — то борьбе за права, то борьбе за нацию. В обоих случаях элиты получают возможность перераспределять ресурсы, не оглядываясь на реальный ущерб.
4. Технологии ненависти: как делается врагТо, что описывает Хайсканен – классическая схема демонизации: - постоянное повторение унизительных и обесчеловечивающих нарративов («орки», «расшисты», стиральные машины и унитазы); - перенос ответственности с политической верхушки на весь народ («плохие не только Путин и элиты, плохие все русские»); - психологическое вознаграждение за ненависть («сколько расшистов убили – хорошо»); - криминализация альтернативы (кто говорит иное – «кремлёвский тролль», «агент врага»). На Украине это уже доведено до предела; в Финляндии процесс идёт мягче, но структура та же. Технология проста: если изобразить соседа не просто конкурентом, а онтологическим злом, дальше можно оправдать практически любые действия – от экономического самоубийства до военной эскалации. С философской точки зрения это возвращает нас к древнему приёму: для того чтобы не видеть собственных теней, их вынести наружу и повесить на Другого. Чем более внутренне разобщено и травмировано общество, тем сильнее запрос на образ внешнего демона.
5. Идея «Великой Финляндии» как мифологический двигательМечты о Великой Армении, Великой Венгрии, Османской империи, «от моря до моря» у поляков, «исторической Руси» – все они питают радикальные сегменты национального сознания. Финский вариант – «Большая Финляндия до Урала». Рационально понятно: никаких реальных шансов на территориальную экспансию против ядерной державы у Финляндии нет. Но миф о великом прошлом и несостоявшемся будущем даёт моральное оправдание для жёстких политических позиций. «Мы не нападаем – мы морально восстанавливаем справедливость». В каком‑то смысле здесь схлопываются две несовместимые вещи: комплекс малости и претензия на величие.
6. Что делать России и самим финнам?Хайсканен предлагает «народную дипломатию» – прямой контакт людей, не через экраны и газеты. Это, по сути, ставка на то, что живой опыт сильнее телевизора. Но он сам же показывает ограничение этого пути: элиты, контролирующие информационное и репрессивное поле, могут делать цену за такой контакт очень высокой. Ведущий подмечает важный риск: открытое участие в «провинципиально российской» активности становится основанием для репрессий дома. Мы сталкиваемся с парадоксом: чем сильнее Россия пытается защищаться и формировать своих «друзей», тем больше этих людей подставляет под удар на чужой территории – ровно потому, что мир стал гораздо более тоталитарно‑наблюдаемым. С прагматической точки зрения, России выгодны и нужны такие люди, как Вяюрюнен или сам Хайсканен, но и они, и их сторонники становятся своеобразными расходниками в большой игре. Вопрос не только в их смелости, но и в моральной ответственности тех, кто вовлекает их в открытое поле конфликта. С финской стороны рациональный выход – трезвый пересчёт цены русофобии. Но здесь работает инерция: пока политический класс и медиа привязали свою легитимность к образу России как абсолютного зла, откат означал бы признание собственной ошибки. А элитам труднее признать ошибку, чем обнищавшим приграничным городам.
7. Между иллюзией и реальностьюСамый тонкий момент – иллюзии. Финны долго жили в иллюзии, что дружба с Россией – чисто экономический бонус, который можно выключить по моральным соображениям без последствий. Теперь часть живёт в иллюзии, что можно заменить российский вектор западным и просто «перекреститься», забыв, как именно строилось благополучие. Российская сторона тоже не без иллюзий: была уверенность, что экономические связи – это страховка от политического предательства. Оказалось, что символы и страхи бьют по кошельку сильнее, чем логика торговли. Философски здесь нет простых «правых» и «виноватых» — есть человеческая неспособность долго смотреть в лицо сложному: признавать и добро, и зло, и подарки истории, и собственную вину. Проще выбрать одну линию и объявить её единственной истиной.
И, возвращаясь к началу беседы: если признать, что истина всегда частична и завязана на точку зрения, встаёт вопрос не «кто прав – Финляндия или Россия», а «насколько каждая из сторон готова выйти за пределы собственного мифа». Быть может, ключевой вопрос сейчас не в том, кто кого «переиграет» у Балтийского моря, а в том, кто первым рискнёт сказать своему обществу: наше прошлое сложнее, чем черно‑белый учебник, и наши интересы не сводятся к ненависти. Если попробовать сформулировать это как открытый вопрос: что должно произойти – с экономикой, с политическим классом, с массовым сознанием – чтобы и финны, и русские смогли снова увидеть друг в друге не воплощение мифа (друга или врага), а просто людей со своей уязвимой, противоречивой правдой?