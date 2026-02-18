Материально поддержать проект Александра Колпакиди можно по ссылке: https://knigi-kolpakidi.ru/

Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

Конференция: https://delib.ru/meetings/1708

Полный цикл лекций Ольги Четвериковой на Delib.ru : https://delib.ru/channel/7b259380-47a9-4bde-ac74-656de23dc29f/playlist/11

Историк Александр Колпакиди препарирует самую темную и противоречивую эпоху современной России — 90-е годы. Кто на самом деле руководил страной и как «семибанкирщина» (власть олигархов) манипулировала фигурой Бориса Ельцина на выборах 1996 года?

В выпуске: жесткий разбор закулисных механизмов подготовки преемника, причины технологической катастрофы страны и роль Анатолия Чубайса в целенаправленной кампании против Ленина и советского наследия.

Честный разговор о том, прошла ли Россия точку невозврата в технологическом отставании, и почему сегодня стране жизненно необходим новый модернизационный рывок по примеру сталинской индустриализации 1930-х годов.

Книга "НАТО и Россия. Непреодолимые противоречия | Артамонов Александр Германович":

Ozon: https://www.ozon.ru/product/nato-i-rossiya-nepreodolimye-protivorechiya-artamonov-aleksandr-germanovich-3195290126/

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/683957204/detail.aspx

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings

00:00 — Кто реально правил страной: Семибанкирщина и выборы 1996 года

01:37 — Феномен Бориса Ельцина: разрушитель или заложник системы?

04:47 — Межнациональные конфликты и Чечня

09:49 — Тайные механизмы: как олигархи готовили преемника

11:30 — Катастрофа 90-х: почему Россия рухнула в технологическую яму

15:15 — Борьба с Лениным: зачем элитам понадобилось очернять прошлое

20:58 — Жесткая критика Чубайса и идеологов приватизации

24:24 — Имидж Ельцина на международной арене: стыд или триумф?

33:38 — Точка невозврата: как преодолеть технологическое отставание сегодня

42:07 — Уроки истории: сталинская модернизация как единственный выход

45:04 — Анонс предстоящего мероприятия

#Колпакиди #Ельцин #ИсторияРоссии #Политика #Олигархи #СССР #Чубайс #Ленин #90е