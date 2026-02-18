Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

В новом выпуске программы «Аналитика РАРАН» военный эксперт Константин Сивков и политолог Владимир Большаков разбирают скрытые механизмы управления современным миром.

Что на самом деле стоит за скандальными «файлами Эпштейна» и почему деградация западных элит приобрела необратимый характер? Эксперты обсуждают концепцию «двойной иерархии власти», где официальные политики лишь исполняют волю глобалистов.Глубокий исторический анализ: от финансовых империй ордена тамплиеров до современных транснациональных корпораций. Разговор о духовных и оккультных основаниях западной власти, крахе однополярного мира, феномене Сталина и о том, почему с нынешними хозяевами Запада невозможно договориться языком дипломатии.

00:00 — Файлы Эпштейна: страшная изнанка мировых элит

03:54 — Исторические корни: традиции и духовная база глобалистов

10:21 — Биполярный мир против однополярной диктатуры

20:18 — Глобализация как инструмент абсолютной власти

27:35 — Орден тамплиеров: первые транснациональные корпорации?

36:00 — Тотальная деградация элит: почему на Западе больше нет лидеров

50:07 — Пример Сталина: альтернатива западному пути развития

01:00:39 — Двойная иерархия: как на самом деле принимаются решения в мире

01:07:37 — Иллюзия дипломатии: понимает ли Запад только язык силы?

01:12:16 — Смена цивилизаций: что ждет человечество дальше

01:22:33 — Главный итог разговора

