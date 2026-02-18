ОККУЛЬТИЗМ И ПОЛИТИКА: Страшная изнанка мировых элит | Константин Сивков и Владимир Большаков
В новом выпуске программы «Аналитика РАРАН» военный эксперт Константин Сивков и политолог Владимир Большаков разбирают скрытые механизмы управления современным миром.
Что на самом деле стоит за скандальными «файлами Эпштейна» и почему деградация западных элит приобрела необратимый характер? Эксперты обсуждают концепцию «двойной иерархии власти», где официальные политики лишь исполняют волю глобалистов.Глубокий исторический анализ: от финансовых империй ордена тамплиеров до современных транснациональных корпораций. Разговор о духовных и оккультных основаниях западной власти, крахе однополярного мира, феномене Сталина и о том, почему с нынешними хозяевами Запада невозможно договориться языком дипломатии.
00:00 — Файлы Эпштейна: страшная изнанка мировых элит
03:54 — Исторические корни: традиции и духовная база глобалистов
10:21 — Биполярный мир против однополярной диктатуры
20:18 — Глобализация как инструмент абсолютной власти
27:35 — Орден тамплиеров: первые транснациональные корпорации?
36:00 — Тотальная деградация элит: почему на Западе больше нет лидеров
50:07 — Пример Сталина: альтернатива западному пути развития
01:00:39 — Двойная иерархия: как на самом деле принимаются решения в мире
01:07:37 — Иллюзия дипломатии: понимает ли Запад только язык силы?
01:12:16 — Смена цивилизаций: что ждет человечество дальше
01:22:33 — Главный итог разговора
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео1. Повод для разговора – Обсуждаются материалы по делу Эпштейна: участие мировых элит в оргиях, насилии над детьми, элементах каннибализма, открытом сатанизме. – Участники подчёркивают: это не случайный эпизод и не частная девиация, а проявление глубинной, исторически укоренённой системы. 2. Биполярность мира и невозможность «рая на Земле» – Мир понимается как биполярный: есть полюс добра (Бог, спасение) и полюс зла (сатанинское начало, разрушение). – Идея единого земного центра власти, создающего «рай на Земле», трактуется как путь к апокалипсису. Однополярный мир — это, по сути, мир антихриста. 3. Историческая глубина зла: от Содома и Гоморры до сатанизма элит – Приводится сюжет Содома и Гоморры: города уничтожены из‑за крайней нравственной деградации, даже по сравнению с ужасами на островах Эпштейна. – Делается вывод: подобные формы зла существуют с глубокой древности — это не «ошибка глобализации», а постоянный полюс в структуре мира. 4. Язычество, человеческие жертвоприношения и преемственность жречества – Обсуждаются дохристианские культы с человеческими жертвоприношениями, особенно детей, и элементы каннибализма (пример ацтеков). – С приходом христианства жрецы старых культов: - частично уничтожаются, - частично уходят в секты, - частично «перекрашиваются» и становятся «элитой», предлагая властителям свои оккультные знания. – Деньги, власть и «красивая жизнь» трактуются как главный магнетизм язычества; аскетизм христианства — как противоположный полюс. 5. Католицизм, Филиокве и претензия на «право корректировать Писание» – Указывается на момент, когда часть христиан (католицизм) берёт на себя: - право трактовать и фактически корректировать Священное Писание (Филиокве и догматические новшества), - право объявлять себя наместниками Христа на земле. – В этом видят важный «идеологический излом» элиты — претензию на сакральную власть, стоящую над текстом Откровения. 6. Орден тамплиеров: путь от аскетизма к сатанизму – История тамплиеров используется как модель деградации: - старт: бедный рыцарский орден, охрана паломников на Святую Землю, аскеза и служение Богу; - полученный привилегированный статус, папская була, освобождение от налогов; - изобретение/освоение векселей и банковских технологий: превращение в богатейший финансовый дом; - постепенный уход от христианского содержания, проникновение оккультных практик, тайных культов, поклонение Бафомету. – Важный акцент: сатана действует не через прямое насилие, а через искушение и постепенные уступки: - «чуть‑чуть отступить ради блага ордена», - «немного сделать нечестно ради укрепления замка, укрепления командорства», – каждый малый шаг оправдывается, возникает «лестница вниз». – После изгнания со Святой Земли тамплиеры возвращаются в Европу уже как богатые банкиры и сатанисты под христианской маской. – Семилетнее расследование во Франции завершилось признанием их культа сатаны, сожжением Жака де Моле и разрушением ордена. – Проклятие Жака де Моле (гибель Филиппа Красивого и папы, прекращение линии французских королей) интерпретируется как указание на существование более глубокой, «второй» невидимой иерархии зла. 7. Две иерархии зла – Формулируется идея двойной иерархии: - видимая иерархия — рыцари, чиновники, политики, миллиардеры; - невидимая — те, кто не на виду, но задают правила игры (родовые линии, оккультные структуры, «хранители знания»). – Человек, поднимаясь в видимой иерархии, постепенно оказывается включён в невидимую. С определённого уровня «вернуться назад» почти невозможно: - его держит не только страх и грех, но и ответственность за выстроенную под ним пирамиду, - а также давление тех, кто стоит выше в невидимой иерархии. – В этом смысле, говорят собеседники, нынешние глобалистские элиты — не просто богатые люди, а система, укоренённая в тысячелетия: от языческих культов и жречества до тамплиеров, масонов, иллюминатов и современных закрытых клубов. 8. Механизм духовного падения: от христианина до сатаниста – Обсуждается вопрос: как человек, искренне верующий во Христа, приходит к сознательному поклонению злу? – Схема, описанная в беседе: 1. Он допускает «малые» уступки ради выгоды: сначала служение Богу плюс прагматика, затем всё больше прагматики, всё меньше служения. 2. Он начинает увлекаться оккультизмом, гаданиями, тайными ритуалами — как «особым знанием», обещающим власть и избранность. 3. В какой‑то момент он понимает, что уже работает против христианских принципов, но перед ним выбор: - либо тяжёлое покаяние, отказ от карьеры, имущества, статуса, - либо переход к системе, где его грехи «оправданы» и даже возводятся в ранг избранности. 4. Оккультная среда говорит ему: «ты не просто грешник, ты посвящённый, ты ближе к высшим силам, ты элита, а остальные — масса». – Так гордыня и страх перед покаянием подталкивают его к сознательному выбору тьмы. 9. Глобализация как этап апокалиптического проекта – Глобализация рассматривается как необходимое условие возможного апокалипсиса: - единый центр управления, - тотальный цифровой контроль, - возможность управлять всей планетой (финансово, информационно, военно-технологически). – В 1990-е Запад, по мысли авторов, впервые в истории почувствовал себя реальным «хозяином мира»: - распад СССР, подчинённость России, разгром Югославии, войны в Ираке, Ливии, попытки слома Сирии. – В этот момент, как утверждают участники беседы, западные элиты впали в крайнее искушение «господства над миром», что усилило и без того древние сатанинские тенденции. 10. Провал проекта и смена цивилизационного центра – Западная элита просчиталась: - недооценила Китай, Индию, Россию, - превратила Китай в «фабрику мира» и тем самым вырастила потенциального конкурента. – Сейчас, по мнению собеседников, идёт смена доминирующей цивилизации, и «старые деньги» (традиционный англо‑американский ядро) сталкиваются с «новыми деньгами» (новые элиты, в том числе и в Азии). – Обнародование дел Эпштейна можно трактовать как: - внутренний удар по старым элитам, - часть процесса перераспределения власти, - своего рода «мистический вызов»: определиться, кто поведёт проект глобализации дальше. 11. Почему важно, что ужасы Эпштейна стали публичными – Отмечается: в советское время о сатанизме в таком масштабе открыто не говорили, сейчас же тема стала легитимной в медиа. – Зло боится света: - публикация материалов Эпштейна — это удар по верхушке глобалистского проекта, «луч прожектора», направленный в самое ядро. – Вопрос — кто и зачем это сделал сейчас, хотя можно было 10 лет назад, — оставлен открытым, но подчёркивается: это не случайно. 12. Выводы для России: договороспособность и угроза – Основной практический вывод собеседников: - эти элиты недоговороспособны по своей сути, а не только по текущим интересам; - их мировоззрение формировалось веками в русле отступления от христианской этики и поклонения силе, богатству и оккультизму. – Любые «Мински‑3» с такими силами обречены повториться как обман. – Историческая цепочка агрессии против России (1812, 1914, 1941, 2014...) воспринимается не как набор случайностей, а как регулярные волны нападений, идущие из одного и того же цивилизационно-идеологического ядра. – Предлагается трезво исходить из того, что остановить их можно только силой: - военным потенциалом (упоминаются «Посейдон», «Сармат» как аргумент сдерживания), - устойчивостью к цветным революциям и гибридным войнам. – При этом подчёркивается: Россия не свободна от «бацилл» того же зла; в стране есть своя «пятая колонна» и структуры, аффилированные с глобалистской системой. 13. Роль оккультизма и отказ от разума – Авторы подчёркивают, что передача ключевых решений в руки «экстрасенсов», оккультных советников, прорицателей приводит элиты к стратегическим ошибкам. – Истинный научный анализ заменяется мистицизмом, «склейтельством», и это разрушает способность видеть реальность — в итоге проект глобального господства рушится под собственной гордыней и слепотой. 14. Неполнота человеческого знания и религиозная перспектива – Отмечается ограниченность человеческого знания о мире: мы мало понимаем о воле, времени, глубинной структуре реальности. – Указывается на сближение части учёных с идеей неизбежности существования высшего Разума/Бога — не в наивной форме «мир прекрасен, значит есть Создатель», а через глубину и стройность физических законов. – При этом подчёркивается: Бог в принципе непостижим до конца, и любые попытки «управлять» им или подменять Его — тоже форма сатанизма (включая идею создания «служебного человека», радикального генного редактирования и т.п.).
Подробный вывод и философское осмыслениеЕсли отойти от эмоционального фона и посмотреть на речь как на структуру идей, то в этом видео задаётся довольно жёсткая, но цельная картина мира. 1. Мир как сцена борьбы двух полюсов, а не нейтральное поле интересов Авторы предлагают рассматривать политику, экономику и даже уголовные истории (Эпштейн) не как набор «случайных» событий и частных преступлений, а как проявления глубинного противостояния. В их картине: - «добро» — это не моральные эмоции, а ориентация на Бога, покаяние, аскезу и отказ от тотального контроля; - «зло» — это не просто жестокость, а систематический выбор власти, денег и оккультного знания вместо покаяния и служения; выбор пути, где собственная гордыня важнее истины. С философской точки зрения это напоминает не столько манихейство, сколько попытку перевести политический анализ на язык духовной антропологии: речь идёт не о том, кто какую налоговую ставку введёт, а о том, что за логика стоит за решением — логика служения или логика самообожествления. 2. Элита как носитель «родовой» духовной программы Ключевая мысль: нынешние глобальные элиты — это не просто «богатые успешные люди», а наследники определённой духовной и культурной траектории, идущей: - от древних жреческих каст, практиковавших человеческие жертвоприношения, - через ордена типа тамплиеров, - к масонским и иллюминатским структурам Нового времени, - к современным транснациональным сетям власти. Смысл в том, что: - в этих родах и кланах передаётся не только капитал и связи, но и определённый образ мышления: «ты избран, ты выше морали массы, тебе доступны иные ритуалы, иные формы власти». - отступление от этой традиции для их представителей почти равно самоубийству: они встроены в пирамиду, где каждый «сверху» держит каждого «снизу». Если попытаться перевести это в светский язык — это описание замкнутых, межпоколенных элитных сообществ, где действует своя мораль и свои правила, и где цена выхода из игры часто равна смерти — физической, социальной или духовной. 3. Механизм деградации: от прагматизма к сознательному злу Анализ тамплиеров — это модель, которую авторы переносят на современность. Механизм примерно таков: - начинается всё с «святой идеи» — защита паломников, защита демократии, борьба за права человека, прогресс; - постепенно в эту идею встраивается прагматизм: - «чтобы защищать, нужно больше денег»; - «чтобы сохранить безопасность, нужны особые меры, или тайные службы, или люстрации, или пытки»; - затем появляется чувство «избранности»: - «мы выше обычной морали, мы понимаем больше, поэтому нам можно то, что нельзя остальным»; - с этого момента начинается сознательное движение к культу силы, тайны и страха — то, что богословский язык называет сатанизмом, а светский — кормлением нарциссической части личности через абсолютную власть над другими. В этом смысле Эпштейн и его «остров» — лишь предельная, неприкрытая форма того же состояния: когда другие люди (особенно дети) воспринимаются не как личности, а как сырьё для удовольствия и демонстрации власти. 4. Глобализация как техническая возможность апокалиптического контроля Технологический прогресс, развитие финансовых систем, цифровизация создают инфраструктуру для того, что раньше было невозможно: - тотальный мониторинг, - управление массовым сознанием через медиа и алгоритмы, - точечное применение силы в любом уголке мира. В таком мире идея «одного центра» уже не утопия, а технически реализуемый проект. И если этот центр находится в руках тех, чья логика — логика самообожествления и оккультной элитарности, то «апокалипсис» перестаёт быть только метафорой. Тут важно понять: акцент делается не столько на буквальном «звере из Откровения», сколько на качественном изменении масштаба власти, которую один узкий круг людей может сосредоточить в своих руках. 5. Недоговороспособность как следствие глубинного мировоззрения Из всего этого делается политический вывод: – невозможно «перевоспитать» такую элиту с помощью переговоров, логики взаимной выгоды или апелляций к гуманизму. – их траектория — историческая, духовная и родовая — слишком глубоко завязана на культе силы, избранности и презрении к «массе». На уровне практики это означает: - эти элиты пойдут на любые нарушения договоров, если считают это выгодным; - пауза в агрессии — лишь тактический ход; - по отношению к России (и не только к ней) они будут применять весь спектр гибридных технологий: от экономического давления до цветных революций и информационных кампаний. Отсюда – ставка на силовое сдерживание (ядерный щит, военный потенциал) и внутреннюю устойчивость общества. 6. Но при этом — тень внутри нас самих Важный момент, который звучит в конце: – Россия тоже не свободна от тех же механизмов зла. – Внутри страны есть структуры, настроенные на ту же логика: власть любой ценой, презрение к людям, корысть, сотрудничество с внешними глобальными центрами. То есть речь не просто о «борьбе света с тьмой» по линии «Россия — Запад», а о борьбе внутри каждой культуры и, в конечном счёте, внутри каждого человека. Иначе легко скатиться в удобный миф: «они демоны, мы ангелы», – а это уже тоже форма самообожествления и дорога к собственной деградации. 7. Ценность разоблачения и опасность романтизации зла Публикация материалов по Эпштейну рассматривается как: - с одной стороны, благо: свет, брошенный на тьму, ослабляет её силу; - с другой стороны, риск: массовая детализация этих ужасов в медиа может травмировать сознание, особенно молодых, и даже непреднамеренно романтизировать или нормализовать зло («все так живут наверху»). Это тонкий момент: свет необходим, но важно, как именно мы смотрим на зло — с каким внутренним настроем: с жаждой сенсации или с желанием понять, как самому не стать его частью.
Практический вывод из философско-политической картиныЕсли попытаться выжать из этой сложной, местами конспирологической, но внутренне вполне логичной картины нечто практическое, можно сформулировать так: 1. Внешнеполитически: - не строить стратегию на надежде «уговорить» мировые элиты; - исходить из того, что по отношению к чужим народам они действуют по логике инструментализации: «это ресурсы, а не люди»; - соблюдать военный паритет и готовность к защите, не впадая при этом в милитаристский экстаз (иначе легко стать зеркальным отражением того, с чем борешься). 2. Внутриполитически: - отслеживать и пресекать воспроизводство тех же схем внутри собственной страны: - культы «избранных» каст, - сращивание власти с оккультным и криминальным, - оправдание любого зла «интересами государства» или «исторической миссией». - развивать культуру личной ответственности: если «зло — это лестница из маленьких уступок», то смысл политики безопасности — в том числе в воспитании людей, которые умеют не делать эти маленькие уступки. 3. Лично-этический уровень: - помнить, что путь вниз начинается не с ритуалов на острове, а с маленьких самооправданий: «так делают все», «это ради большего блага», «я заслужил»; - видеть в себе тот же механизм, который в другом масштабе работает в глобальных элитах.
Открытый вопросЕсли принять идею, что мир действительно биполярен и что даже «великие исторические процессы» прорастают через маленькие, почти незаметные моральные выборы отдельных людей, то встаёт серьёзный вопрос: как в повседневной жизни — в работе, семье, политике, бизнесе — отличить разумный прагматизм от той самой «первой уступки», с которой начинается лестница вниз? Ответ на него не может быть универсальным, но именно от наших личных ответов, возможно, и зависит, в какую сторону качнётся этот биполярный мир в ближайшие десятилетия.