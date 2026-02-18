Скульптуры из часовни Сан-Северо в Неаполе любят представлять образцами, которые невозможно повторить современными технологиями. Иногда к ним присоединяются и скульптуры Рафаэля Монти. Неизменным остаётся одно: реалистичные формы, тончайшая вуаль, покрывающая лицо. Могут ли современные скульпторы создать что-то похожее?

Творцы прошлого

Имитация тонких тканей на мраморных статуях известна ещё с античности. Можно вспомнить статую Октавиана Августа или кариатиды Афинского акрополя.

В 1600-м ломбардец Стефано Модерно под влиянием античных статуй создаёт мраморную скульптуру св. Сесилии, облаченную в прилегающую к телу тунику с натуралистическими складками.

Позже, в середине XVIII века мраморную вуаль повторяет итальянский скульптор Антонио Коррадини. Это его работа "Целомудрие" украшает знаменитую часовню Сан-Северо - усыпальнице знатной семьи Сангро, князей Сан-Северо. Слава о нём достигла даже нашей страны. В 1716-1717-м Коррадини выполнил по заказу Петра I восемнадцать бюстов и две статуи для Летнего сада. Сохранились из них одна статуя и два бюста.

Он же был автором первоначальной глиняного макета скульптуры Христа под плащаницей, которую блистательно закончил Джузеппе Саммартино, до того неизвестный молодой мастер.

В той же часовне установлен и ещё один удивительный шедевр. Статуя "Избавление от чар" Франческо Квиролло, в которой он объединил мраморную статую и сеть из вулканической пемзы. Сложность этой работы была не в том, чтобы вырезать саму сеть. Пемза очень мягкий материал и легко поддаётся обработке. Гораздо сложнее было сохранить сеть в целостности.

После смерти Коррадини и Саммартино техника мраморной вуали возродилась лишь через век в работах Джованни Страцца и Раффаэля Монти. Именно Монти достиг совершенства в этой технике. Наиболее известна его "Весталка".

Но не разучились ли после смерти Монти создавать настолько реалистичные статуи из камня, чтобы потомки задавались вопросом: а не окаменевшие ли это люди? Ниже я приведу пример нескольких современных скульпторов, которые достигли необычайного мастерства в искусстве реалистичной скульптуры.

Яго Якопо Кардилло

Итальянский скульптор. Его художественные исследования уходят корнями в традиционные техники. Яго использует мрамор как благородный материал, но осовременивает его. Активно ведёт социальные сети, чтобы поделиться производственным процессом.

Его работы участвовали во многих выставках, свою мастерскую он превратил в музей. Его работа "Первый ребёнок" в 2019-м году даже побывала на МКС.

"У нас есть человек" (отсылка к фразе "У нас есть Папа", которую произносят когда выбран новый Папа Римский и одноименной скульптуре Яго. Скульптор обнажил понтифика, показав его простым человеком, после того, как он сложил полномочия), Скульптурный мрамор, 2016 "У нас есть человек" (отсылка к фразе "У нас есть Папа", которую произносят когда выбран новый Папа Римский и одноименной скульптуре Яго. Скульптор обнажил понтифика, показав его простым человеком, после того, как он сложил полномочия), Скульптурный мрамор, 2016 Ребёнок под плащаницей (отыслка к работе Джузеппе Санмартино "Христос под плащаницей"), Мрамор Дэнби, 2019. Capella dei Bianchi, Неаполь Ребёнок под плащаницей (отыслка к работе Джузеппе Санмартино "Христос под плащаницей"), Мрамор Дэнби, 2019. Capella dei Bianchi, Неаполь Пьета, 2021 г, мрамор Пьета, 2021 г, мрамор

На сайте Яго можно проследить и процесс создания скульптур. Например, так рождалась Пьета

Кевин Френсис Грей

Скульптор из Северной Ирландии. Сейчас работает в Великобритании и Италии. Грей - скульптор-фигуративист, который работает с мрамором и бронзой. Среди его работ есть как реалистичные, так и абстрактные работы, но все их отличает плавность линий и невероятная проработка.

Робин Антар

Американская художница Робин Антар создаёт из известняка, травертина, мрамора, бронзы, смолы и алебастра реалистичные копии символов Америки: джинсов, гамбургеров, рабочих ботинок. Все свои работы она раскрашивает специальными красками и продает по цене $800-172 000

Ливио Скарпелла

Ливио Скарпелла, конечно, работает не со мрамором, а керамикой. Однако из неё он создал удивительную серию скульптур с вуалями и кристаллами кварца.

Лу Ли Ронг

Китайская художница, живущая в Бельгии, прославилась своими гиперреалистичными скульптурами девушек из бронзы в струящихся одеждах. Каждую свою работу художница расписывает специальными красками, чем добивается ещё большей реалистичности.

Художница вдохновляется работами европейских мастеров эпохи Возрождения и Барокко.

Студия Святогор

В ряду этих выдающихся авторов не могу не упомянуть про уральскую камнерезную мастерскую "Святогор", создающую детальные фигуры из полудрагоценных камней, самоцветов и благородных металлов. По моему мнению их мастерство может быть таким же брендом России, как мастерская Фаберже. Тем более, что статус мастерской подтвержден дипломами Кладовой кремля, Гохрана и специальным дипломом ассоциации камнерезов Германии

Таким образом, ничего неповторимого в статуях часовни Сан-Северо нет. Современные скульпторы умеют и создавать эффект прозрачных вуалей, и сочетать разные породы камня в одной работе, и, наконец, создавать настолько реалистичные скульптуры, что их трудно отличить от настоящих людей.

Напоследок советую посмотреть ролик, в котором Яго Кардилло рассказывает о знаменитых скульптурах часовни Сан-Северо, их сложности, гениальности и тех недоработках, которые он оставил.

Знали ли вы раньше об этих скульпторах и их творениях? Какие вам нравятся больше: современные или исторические?

