Могут ли современные скульпторы повторить мраморную вуаль
Скульптуры из часовни Сан-Северо в Неаполе любят представлять образцами, которые невозможно повторить современными технологиями. Иногда к ним присоединяются и скульптуры Рафаэля Монти. Неизменным остаётся одно: реалистичные формы, тончайшая вуаль, покрывающая лицо. Могут ли современные скульпторы создать что-то похожее?
Почему до сих пор никто не сделал?))) Если бы это было возможно, уже было бы многие тысячи. Шедевры сейчас не продаются. Продаются за дорого мусор абстракционизма
Творцы прошлого
Имитация тонких тканей на мраморных статуях известна ещё с античности. Можно вспомнить статую Октавиана Августа или кариатиды Афинского акрополя.
В 1600-м ломбардец Стефано Модерно под влиянием античных статуй создаёт мраморную скульптуру св. Сесилии, облаченную в прилегающую к телу тунику с натуралистическими складками.
Позже, в середине XVIII века мраморную вуаль повторяет итальянский скульптор Антонио Коррадини. Это его работа "Целомудрие" украшает знаменитую часовню Сан-Северо - усыпальнице знатной семьи Сангро, князей Сан-Северо. Слава о нём достигла даже нашей страны. В 1716-1717-м Коррадини выполнил по заказу Петра I восемнадцать бюстов и две статуи для Летнего сада. Сохранились из них одна статуя и два бюста.
Он же был автором первоначальной глиняного макета скульптуры Христа под плащаницей, которую блистательно закончил Джузеппе Саммартино, до того неизвестный молодой мастер.
В той же часовне установлен и ещё один удивительный шедевр. Статуя "Избавление от чар" Франческо Квиролло, в которой он объединил мраморную статую и сеть из вулканической пемзы. Сложность этой работы была не в том, чтобы вырезать саму сеть. Пемза очень мягкий материал и легко поддаётся обработке. Гораздо сложнее было сохранить сеть в целостности.
После смерти Коррадини и Саммартино техника мраморной вуали возродилась лишь через век в работах Джованни Страцца и Раффаэля Монти. Именно Монти достиг совершенства в этой технике. Наиболее известна его "Весталка".
Но не разучились ли после смерти Монти создавать настолько реалистичные статуи из камня, чтобы потомки задавались вопросом: а не окаменевшие ли это люди? Ниже я приведу пример нескольких современных скульпторов, которые достигли необычайного мастерства в искусстве реалистичной скульптуры.
Яго Якопо Кардилло
Итальянский скульптор. Его художественные исследования уходят корнями в традиционные техники. Яго использует мрамор как благородный материал, но осовременивает его. Активно ведёт социальные сети, чтобы поделиться производственным процессом.
Его работы участвовали во многих выставках, свою мастерскую он превратил в музей. Его работа "Первый ребёнок" в 2019-м году даже побывала на МКС.
На сайте Яго можно проследить и процесс создания скульптур. Например, так рождалась Пьета
Кевин Френсис Грей
Скульптор из Северной Ирландии. Сейчас работает в Великобритании и Италии. Грей - скульптор-фигуративист, который работает с мрамором и бронзой. Среди его работ есть как реалистичные, так и абстрактные работы, но все их отличает плавность линий и невероятная проработка.
Робин Антар
Американская художница Робин Антар создаёт из известняка, травертина, мрамора, бронзы, смолы и алебастра реалистичные копии символов Америки: джинсов, гамбургеров, рабочих ботинок. Все свои работы она раскрашивает специальными красками и продает по цене $800-172 000
Ливио Скарпелла
Ливио Скарпелла, конечно, работает не со мрамором, а керамикой. Однако из неё он создал удивительную серию скульптур с вуалями и кристаллами кварца.
Лу Ли Ронг
Китайская художница, живущая в Бельгии, прославилась своими гиперреалистичными скульптурами девушек из бронзы в струящихся одеждах. Каждую свою работу художница расписывает специальными красками, чем добивается ещё большей реалистичности.
Художница вдохновляется работами европейских мастеров эпохи Возрождения и Барокко.
Студия Святогор
В ряду этих выдающихся авторов не могу не упомянуть про уральскую камнерезную мастерскую "Святогор", создающую детальные фигуры из полудрагоценных камней, самоцветов и благородных металлов. По моему мнению их мастерство может быть таким же брендом России, как мастерская Фаберже. Тем более, что статус мастерской подтвержден дипломами Кладовой кремля, Гохрана и специальным дипломом ассоциации камнерезов Германии
Таким образом, ничего неповторимого в статуях часовни Сан-Северо нет. Современные скульпторы умеют и создавать эффект прозрачных вуалей, и сочетать разные породы камня в одной работе, и, наконец, создавать настолько реалистичные скульптуры, что их трудно отличить от настоящих людей.
Напоследок советую посмотреть ролик, в котором Яго Кардилло рассказывает о знаменитых скульптурах часовни Сан-Северо, их сложности, гениальности и тех недоработках, которые он оставил.
Знали ли вы раньше об этих скульпторах и их творениях? Какие вам нравятся больше: современные или исторические?
Подписывайтесь на мой канал, высказывайте своё мнение, делитесь статьями. А также читайте мои статьи на канале Клуб Рационалистов.
В продолжение
Комментарий редакции
Подробный вывод: могут ли современные скульпторы повторить мраморную вуаль?Если отставить романтический ореол "утраченных секретов мастеров", ответ вполне трезвый: да, современные скульпторы технически способны повторить эффект мраморной вуали — и, по сути, уже повторяют его, хотя не всегда в буквальной форме или в том же стилистическом контексте.
1. Техника не исчезла, изменилась культурная рамкаИсторически "мраморная вуаль" — это не магия, а: - высочайшая наблюдательность (понимание, как ткань ложится на форму тела); - безупречная пластика (чувство объёма, глубины, толщины); - материаловедение (как ведёт себя мрамор при тонкой обработке); - колоссальная практика (годы ручной работы). Современные мастера владеют не меньшим — а иногда и большим — арсеналом: - те же руками отточенные техники резьбы, шлифовки, полировки; - инструменты точнее и надёжнее (алмазный инструмент, пневмо- и электроинструмент, ЧПУ); - в качестве вспомогательного этапа — 3D‑моделирование, сканирование, фрезеровка, которые могут снять часть рутинной работы по грубой выборке материала. Скульптор XIX века и скульптор XXI века работают с теми же законами формы и света. Разница не столько в том, "умеют или нет", сколько в том, что именно считается художественной целью эпохи. Сегодня многие художники сознательно уходят от академического идеала, выбирая концептуальность, иронию, политические манифесты. Фокус сдвинулся с "максимальной иллюзии реальности" на смысл, жест, идею. Отсюда ощущение, что "таких, как раньше, уже нет" — хотя есть Яго, Грей, Лу Ли Ронг и другие, у которых техника ничуть не хуже, чем у старых мастеров.
2. Почему "таких статуй тысячи не делают"?Звучит сомнение: «Если бы это было возможно, уже было бы многие тысячи». Но это одна из типичных ловушек нашего восприятия: мы предполагаем, что всё, что возможно, обязательно станет массовым. В реальности есть несколько ограничителей: 1. Цена времени и труда. Статуя с тончайшей вуалью — это не просто ремесло, а месяцы (иногда годы) работы высококвалифицированного мастера. Это дорого, рискованно (любая ошибка на поздней стадии — и работа обречена), и совсем не массовый формат. 2. Смена вкуса и запроса. - В XVIII–XIX веках была огромная культурная ставка на демонстрацию мастерства, "чудо иллюзии" впечатляло публику. - Сейчас зритель пресыщен изображениями, 3D, CGI, гиперреализмом. Эффект "похожести на живое" уже не производит такого культурного шока. - Деньги искусства переместились к тем, кто даёт новые смыслы, а не только совершенство формы. 3. Рынок и престиж. Скульптору сегодня зачастую выгоднее сделать одну-две знаковые вещи, попав в медиаполе, чем трудиться годами над одним "шедевром-иллюзией", который заметят только ценители академизма. В этом смысле прав автор статьи: "шедевры" рынок не всегда ценит — он часто покупает громкое имя и тренд, а не титанический труд. 4. Техническая возможность ≠ массовая практика. Мы умеем печатать сложнейшие детали на 3D-принтерах, но не печатаем на них ложки для столовых в каждой школе. Точно так же и с мраморной вуалью: уметь — не значит делать это часто, повсюду и массово.
3. Иллюзия "золотого века" и культ прошлогоЗдесь можно вспомнить психологию и философию восприятия истории. Мы склонны: - идеализировать прошлое как "золотой век", когда "люди были настоящие, мастера — настоящие, искусство — подлинное"; - обесценивать настоящее, видя в нём только коммерцию и "мусор абстракционизма". На самом деле: - В прошлом тоже было море посредственности, дешёвых подражаний, слабых скульптур — они просто не дожили до наших дней или не попали в музеи. - В настоящем тоже есть выдающиеся мастера, но мы их часто не хотим видеть, потому что образ "утраченной высоты" слишком приятен для нашего чувства ностальгии и разочарования в современности. Это похоже на отношения: мы можем идеализировать бывшего партнёра, вытесняя память о конфликте и оставляя только "как было хорошо". Точно так же мы идеализируем "старое искусство", забывая, что и тогда были коммерция, мода, заказы, компромиссы. Факт того, что сейчас существует Яго, Грей, студия "Святогор" — ломает этот миф, но миф психологически комфортен, и потому живуч.
4. “Неповторимость” как психологический и духовный мифКогда человек говорит: "Современные не могут повторить Сан-Северо", за этим нередко стоит не анализ техники, а потребность верить в чудо, в "утраченный сакральный навык" или особую одарённость "избранных эпох". В религиозных традициях это выражается в идеях: - святых реликвий, которые нельзя "сделать заново"; - "духа времени", когда Бог или Провидение особым образом вдохновляло людей. В рациональном языке это превращается в миф о: - "секретах старых мастеров"; - "особом мраморе" или "особых инструментах" прошлого. Но если смотреть трезво, как на нейросеть или на психику: - есть правила обучения, - есть архитектура системы, - есть объём практики. Мастерство — это итог долгой адаптации к материалу и задаче. Нет причин считать, что в XVIII веке человек мог бы "обучиться" чему-то принципиально недоступному сегодня — при том, что у нас больше знаний, лучшие инструменты, доступ к гигантскому массиву опыта.
5. Что в этих статуях действительно уникально?Важно не перепутать: - Уникальность техники (её "невозможность для повторения") и - Уникальность конкретного художественного жеста, стиля, личности. Современный скульптор может технически сделать даже более тонкую вуаль или более сложную фактуру. Но он не может быть Саммартино или Коррадини — потому что: - он живёт в другой культурной среде; - у него другой личный опыт, другие страхи и надежды; - он иначе понимает тело, смерть, святость, власть, красоту. В этом и заключается подлинная "невоспроизводимость": не в том, что мы не можем сделать тонкий мрамор, а в том, что мы уже другие люди.
Итог1. Современные скульпторы в целом способны повторить и превзойти технику мраморной вуали. Примеры Яго, Кевина Фрэнсиса Грея, Лу Ли Ронг, студии "Святогор" и других показывают, что техническая планка прошлого достижима. 2. Отсутствие "тысяч подобных статуй" объясняется не невозможностью, а: - изменением эстетических запросов и моды; - экономикой искусства и рынка; - смещением акцента от демонстрации ремесленного чуда к концепту и смыслу; - человеческой склонностью идеализировать прошлое и обесценивать настоящее. 3. Статуи Сан-Северо — не магия, а вершина сочетания ремесла, таланта и культурного заказа эпохи. Их уникальность — не в недоступной ныне технике, а в неповторимости именно этих людей в их историческом контексте. 4. Тезис “шедевры сейчас не продаются, продаётся мусор абстракционизма” отражает скорее разочарование в современном искусстве, чем реальное положение дел. И сегодня существуют подлинные шедевры — просто они часто живут не в медийном шуме, а в тишине мастерских, нишевых галереях и коллекциях.
И, может быть, главный философский вопрос тут не в том, «могут ли повторить», а в другом: что именно мы хотим повторить — форму старого чуда или ту внутреннюю способность восхищаться, которую мы, возможно, сами утратили?