Федор Лисицын. Крейсерская война 1914 года. Эскадра Шпее
"Остазиенгешвадер" – Восточноазиатская эскадра германского военно-морского флота собиралась и готовилась долго и любовно. Кайзеровская Германия мечтала о колониях в райских уголках планеты. Сменялись корабли, командиры. В период, непосредственно предшествующий Первой Мировой войне командующим крейсерской эскадры стал Максимилиан фон Шпее, дворянин, чей род уходил в седой XIII век. Ему достались не самые лучшие корабли в эпоху дредноутов, однако ключевым параметром была дальность. Уголь для топок был самой большой проблемы многочисленной и пожиращей топливо "Кройцергешвадер" – крейсерской эскадры. Почему Шпее "медленно запрягал" в первые недели мировой войны в 1914 г.? Правильным ли решением для него было покинуть Циндао? Как на это решение повлиял опыт русско-японской войны? Единственным ли выбором было двигаться в южную часть Тихого океана?
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео- Ролик — очередной выпуск цикла о действиях крейсерских сил в Первую мировую; тема — восточно-азиатская (заморская) крейсерская эскадра Максимиана фон Шпее и предыстория её появления. - Подчеркивается, что это первое и последнее организованное соединение кайзеровского флота, изначально созданное для крейсерской войны, в отличие от «случайных» рейдеров вроде «Гебена» и «Бреслау». - Истоки истории эскадры — ещё в прусские времена, когда: - Пруссия из отсталой аграрной державы XIX века превращается в индустриальную (Круп, сталь, железные дороги, артиллерия); - Немецкие торговцы и интересы расползаются по всему миру, появляется необходимость военного прикрытия торговли, сначала без колоний, только с «точками присутствия». - Большая часть рассказа — о том, как немцы пришли к Циндао, и как из этого выросла сама идея постоянной крейсерской эскадры: - Немцы сначала пытаются получить базу в Китае (Циндао) дипломатически — через адмирала фон Тирпица; - Китайцы отказывают, но в 1897 году местные фанатики убивают двух немецких миссионеров; - Германия использует это как предлог: эскадра адмирала Дитриха захватывает Циндао силой и навязывает аренду на 99 лет, плюс — Китай за свой счет строит памятник убитым миссионерам; - Даже англичане отмечают, что немцы «научились вести дела» на Востоке. - На фоне этого идут параллели с Россией: - Русская артиллерия после реформ многим обязана Крупу; Круп — русским инженерам (Рдултовский и др.); - В конце XIX века Россия и Германия выглядят как партнёры в тяжелой промышленности и вооружениях, без нынешней патентной и геополитической истерики. - Немцы строят в Циндао полноценный колониальный центр: - Верфи, мастерские, инфраструктура; - И в первую очередь — пивзавод (легендарное пиво «Цинтао»), который пережил все режимы и существует до сих пор; - Циндао оказывается стратегически идеальной базой: выход из Жёлтого моря, возможность ударить по Шанхаю, Сингапуру, Индийскому океану, южной Японии, Филиппинам. - На базе Циндао формируется восточно-азиатская крейсерская эскадра — ядро будущей эскадры Шпее: - План — не менее шести крейсеров, из них минимум два крупных (броненосных) и четыре лёгких; - Строятся специальные корабли для дальней колониальной службы — не просто рейдеры, а долгоживущие «служащие вдали от родины». - Подробно разбирается фигура Максимилиана фон Шпее: - Рейхсграф, древний аристократический род, к тому же интересные родственные связи с обрусевшим родом Сакенов; - Служба в Китае, Камеруне, в колониальной администрации; опыт дальних плаваний; - Сочетание: хороший тактик, опытный моряк, отличный администратор и дипломат, при этом не «коллективный» командир — он слушает всех, но решение всегда принимает сам; - В 1912 году он возглавляет эскадру в Циндао — абсолютно логичное назначение. - Состав сил Шпее к лету 1914 года: - 2 броненосных крейсера: «Шарнхорст» и «Гнезенау» (специально построены для колониальной службы, 8×210 мм, хорошая мореходность, мощная броня для крейсера); - 3 лёгких крейсера: «Эмден», «Нюрнберг», «Лейпциг»; - 4 морских канонерские лодки (для побережья), 3 речные (для китайских рек), минный заградитель «Наутинг», два малых эсминца типа S-90. - Вся подготовка эскадры и сама структура Циндао изначально строятся на понимании: - В случае большой войны эскадра обречена в прямом столкновении с мощным флотом Антанты; - Циндао должны защищать сухопутные войска и береговые батареи, флот не должен запираться в крепости, чтобы не повторить судьбу русской эскадры в Порт-Артуре. - Важнейшая тема — уголь: - Большие крейсера прожорливы, даже на стоянке потребляют угля в разы больше лёгких; - Для перехода на 10 000 миль с боевым резервом эскадре Шпее нужно до 20 000 тонн угля — огромная логистическая проблема; - Угольщики сами едят уголь; без продуманной системы снабжения крейсерская война невозможна. - Лето 1914 года: - В июне ещё проходят дружественные визиты: английский «Минотавр» заходит в Циндао, совместные гуляния, братания моряков; - В конце июля приходит известие об убийстве австрийского эрцгерцога, затем — депеши из Берлина о мобилизации и войне с Россией и Францией; - Шпее собирает совет командиров у Марианских островов (все корабли и угольщики стягиваются туда) и решает: – не возвращаться в Циндао; – сформировать подвижную эскадру и начинать крейсерскую войну; – вооружить вспомогательные рейдеры из быстроходных пассажирских лайнеров (например, «Принц Эйтель Фридрих»). - Возникает стратегический выбор: куда идти — в Индийский или Тихий океан? - В Индийском океане много целей (торговое судоходство, коммуникации Британской империи), но там сильная концентрация сил Антанты: индийские, восточно-индейские, австралийские, плюс японцы; - В Тихом — меньше организованного давления, но есть колонии, коммуникации, и главное — есть Чили: - страна с сильной про-германской традицией («пруссаки Южной Америки»), важный поставщик селитры и меди; - Шпее рассчитывает там купить ещё 20 000 тонн угля, опираясь на связи с немецкими и чилийскими торговыми кругами; - он заранее отправляет «Нюрнберг» на Гонолулу, откуда через американский кабель идут телеграммы в Чили — чтобы организовать подготовку угольщиков и запасов топлива. - На знаменитом совете 13 августа: - обсуждается идея фон Мюллера (командира «Эмдена») действовать в Индийском океане; - Шпее выслушивает всех, но выбирает Тихоокеанский маршрут и Южную Америку как стратегическую цель; - при этом он отделяет «Эмден» вместе с одним угольщиком для самостоятельного рейдерства в Индийском океане, чтобы тот отвлечал силы противника и бил по торговле. - Ситуацию резко меняет вступление в войну Японии (ультиматум Германии и объявление войны): - формально японский флот должен бы охотиться за Шпее и устроить «новую Цусиму»; - на практике японцы и австралийцы бросаются в первую очередь захватывать немецкие колонии в Тихом океане и блокировать Циндао; - японский флот практически не преследует эскадру Шпее, а австралийский линейный крейсер «Australia» с лёгкими крейсерами в первую очередь охраняет войсковые конвои из Австралии — страх перед повторением истории «Коушинга» (1894) и Владивостокского отряда русских крейсеров. - В итоге: - стратегический «каркас» британских и японских планов в первые месяцы войны разрушается жадностью к колониям и осторожностью по отношению к конвоям; - Шпее получает удивительно свободное пространство для манёвра в Тихом океане. - Эскадра медленно двигается на восток, избегая боёв, расходует минимум угля; в сентябре «Нюрнберг» доставляет телеграммы в Гонолулу и возвращается; - Американская пресса тут же рождает дикие слухи: то ли «Нюрнберг» ночью протаранил «Австралию», и оба погибли; то ли сам был уничтожен её первым залпом; - На самом деле «Нюрнберг» спокойно проскочил, под гимн «Wacht am Rhein», и никаких боёв не было. - 12 октября у острова Пасхи встречаются: - эскадра Шпее (броненосные и лёгкие крейсера), - рейдер «Дрезден» (пришёл из Атлантики и привёл с собой ещё угольщики), - окружение с 8 угольщиками. - На острове археологическая экспедиция даже не знала, что идёт война; немцы их не просвещают, помогают немного и уходят. - На этом фоне у Шпее другая проблема — боевой дух: - уже два месяца идёт война, а эскадра фактически «ничего не сделала»; - ему нужна маленькая победоносная операция, чтобы экипаж почувствовал себя не беглецами, а активной силой войны; - поэтому он планирует ударить по Самоа (немецкая колония, захваченная новозеландцами) и по французскому Таити: - это скорее символические и психологические цели; - так можно и «уколоть Францию», и показать командам, что они не просто уходят в Южную Америку, а бьют врага по дороге. - Лисицын подчёркивает: восприятие эскадры Шпее сильно мифологизировано: - и немецкая, и английская послевоенная историография создали красивую, но ровную и слишком «удобную» легенду о благородных адмиралах, роковой судьбе, великолепных сражениях; - при этом многие реальные документы погибли (совещания Шпее с капитанами, бумаги Крэдока, личный архив Стэрди, который он сам сжёг, чтобы не дать «копаться историкам»); - поэтому многое приходится реконструировать по косвенным признакам, а не по прямым источникам. - В финале видео заявлена цель всего цикла: попробовать раскрутить легенду и увидеть реальные мотивы и расчёты: - почему англичане «долго не искали» Шпее; - чего именно пытался добиться Шпее; - в какой мере его действия были рациональны, а в какой — заложниками мифов, иллюзий и психологии времени. - Следующий выпуск автор обещает посвятить атаке на Таити, где «пять немецких кораблей» столкнутся с упорством маленькой французской канонерки и лейтенанта-командира — начало реальной боевой биографии эскадры Шпее.
Подробный вывод и философский взглядВ этом видео война показана не как внезапная вспышка хаоса, а как логический результат десятилетий промышленного, экономического и политического развития. Интересно, что путь к крейсерской войне Шпее начинается не в 1914, а в середине XIX века — с Круппа, железных дорог, грубых, но дешёвых товаров «Made in Germany» и медленных, но настойчивых попыток Пруссии стать морской державой. Мы привыкли видеть Первую мировую и через линейные эскадры — Ютланд, дредноуты, гигантские броненосцы. Лисицын показывает другую перспективу: маленькую, но очень логичную эволюцию заморской силы, которая должна защищать торговцев и интересы капитала на других концах планеты. Здесь хорошо видна внутренняя противоречивость кайзеровской Германии: - с одной стороны — рациональный расчёт: построить крейсера, которые не будут чудо-оружием, а просто заставят противника тратиться на адекватный ответ; - с другой — имперский азарт Вильгельма II: одновременно строить флот против Британии, вести колониальную политику, усиливать армию и поддерживать демографию, — сидеть не на двух, а на всех стульях сразу. В этом есть что-то очень человеческое: желание всё и сразу, без настоящей готовности признать границы возможного. Германия строит себе идеальную базу — Циндао, но ситуация в мире меняется быстрее, чем успевают устояться её планы. Появляется Япония как морская сила, колониальная гонка обостряется, и то, что казалось логичным расширением, начинает выглядеть как перерастянутая имперская система, которую слишком легко перерезать по коммуникациям. Фигура Шпее на этом фоне — почти антипод Вильгельма. Если кайзер окружён анекдотами о неуемной амбициозности, то Шпее — это спокойный, взвешенный профессионал: он слушает подчинённых, но итоговое решение — всегда его; он не поддаётся эмоциональному давлению, но понимает психологию экипажей и необходимость «маленьких побед». Он не идеалист «за славу Рейха», а скорее администратор и тактик, попавший в большую игру, правила которой задаются далеко за пределами его эскадры. Интересна и тема угля. Вся героическая легенда крейсерской войны оказывается привязанной к очень приземлённой зависимости: корабли — не рыцари, а машины, и без постоянного потока топлива весь «романтизм океанских рейдов» исчезает. Море и война сводятся к логистике, тоннажу, маршрутам угольщиков. Это почти античный мотив: бог войны оказывается подчинён богине хозяйства. В эпоху нефти и атомных реакторов мы редко задумываемся, что для мировой политики того времени «уголь» был почти мистической субстанцией — чем-то вроде крови империй. Отдельная линия — иллюзии и идеализации. Британские и немецкие послевоенные тексты создают единый красивый миф: благородные адмиралы, трагическая судьба, честная дуэль на море. Но за этим, как подчёркивает Лисицын, много того, что не вписывается в легенду: - Япония, которая куда больше стремится к колониям, чем к честному бою на море; - Австралия, которая боится не столько Шпее, сколько возможной потери своих войск в океане; - Шпее, который вовсе не стремится к «красивой последней битве», а хотел бы рационально использовать ресурсы и увести корабли в относительно безопасную зону Тихого и Южной Америки. Миф нужен и побеждённым, и победителям, потому что легенда удобнее реальности. Реальность же гораздо скучнее и болезненнее: она говорит не о Чести и Судьбе, а о политических расчетах, угольной пыли, телеграфных кабелях и банковских интересах. Но, как это часто бывает, люди — и матросы, и офицеры, и политики — живут в смеси этих слоёв: им нужны и идеалы, и пиво в Циндао, и жалованье, и оптимистическая легенда, что их жертва не напрасна. Шпее, собирающий совет на Марианских островах, — хороший образ для размышления. Формально он знает свой «красный пакет», свои инструкции. Но всё равно спрашивает командира крейсера, штаб, капитанов: что вы думаете? Это жест признания субъективности истины: да, есть генеральная линия, но всё равно решение живёт в конкретном опыте людей, в их страхах, надеждах, оценке риска. В конечном счёте он выбирает сам — и несёт на себе груз этого выбора, вплоть до гибели эскадры. Но то, что он вообще обсуждает, показывает едва заметную трещину в милитаристском мифе о «железной воле командира»: любая воля на деле опирается на очень хрупкое человеческое согласие. И, пожалуй, самое тонкое здесь — это история с «маленькой победоносной операцией». Шпее прекрасно понимает, что против Британии, Японии и Австралии его силы в стратегическом смысле обречены. Но он всё равно хочет дать людям хотя бы ощущение, что они не просто «отступают», а совершают чётко выстроенный рейд, бьют врага, а не только избегают встречи с ним. Не потому, что это меняет ход войны, а потому, что без такого опыта коллектив теряет смысл собственного существования. Это перекликается с нашим миром: не только в войне, но и в повседневной жизни человек часто нуждается в небольшой, но реальной «победе» — даже если глобально игра проиграна заранее: закончить сложный проект, пережить тяжёлый период, поддержать близких. В этом нет «стратегического выигрыша» в масштабе истории, но есть внутренний смысл и достоинство действия. И здесь напрашивается вопрос к нам с вами: если даже в такой рационализированной, просчитанной до тонны угля войне люди строят вокруг себя легенды, чтобы вынести её смысл, то где проходит граница между здравым расчётом и необходимой иллюзией, без которой человек просто не выдерживает реальность?