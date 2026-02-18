"Остазиенгешвадер" – Восточноазиатская эскадра германского военно-морского флота собиралась и готовилась долго и любовно. Кайзеровская Германия мечтала о колониях в райских уголках планеты. Сменялись корабли, командиры. В период, непосредственно предшествующий Первой Мировой войне командующим крейсерской эскадры стал Максимилиан фон Шпее, дворянин, чей род уходил в седой XIII век. Ему достались не самые лучшие корабли в эпоху дредноутов, однако ключевым параметром была дальность. Уголь для топок был самой большой проблемы многочисленной и пожиращей топливо "Кройцергешвадер" – крейсерской эскадры. Почему Шпее "медленно запрягал" в первые недели мировой войны в 1914 г.? Правильным ли решением для него было покинуть Циндао? Как на это решение повлиял опыт русско-японской войны? Единственным ли выбором было двигаться в южную часть Тихого океана?

