Комментарий редакции
Краткие тезисы видео1. Контекст и состав переговоров в Женеве - В Швейцарии идёт новый раунд трёхсторонних контактов по урегулированию украинского конфликта (Россия–США–Украина), плюс в тени присутствуют представители ряда европейских стран. - Российская делегация: Владимир Мединский (глава), замглавы МИДа Михаил Галузин, начальник ГУ ГШ адмирал Игорь Костюков, спецпредставитель по инвестициям Кирилл Дмитриев (ведёт отдельный «экономический» трек с американцами). - Украинская сторона: Буданов, Гнатов, Арахамия, представители ГУР и др. - В Женеву подтягиваются делегации Британии, Германии, Франции, Италии и др., все селятся в одном отеле, вокруг саммита идёт плотное «облако» неформальных контактов. 2. Позиции сторон и общая картина - Трамп заявляет: «Украине лучше быстро сесть за стол переговоров, у нас есть возможности» – посыл к скорому урегулированию. - Лавров: до мирного соглашения «длинная дистанция» – сигнал, что Москва не верит в быстрый итог. - Внутри украинской делегации, по утечкам, раскол: «партия соглашения» (во главе с Будановым) и те, кто против любых договорённостей. - Зеленский на Мюнхенской конференции выдаёт агрессивную, почти истеричную речь в стиле 2022 года – эскалация риторики, переход на личности, мат, игра «в царя Леонида» в рамках когнитивной войны. - Интерпретация Семёна: Зеленский получил де-факто персональные гарантии безопасности (в том числе через высказывания Медведева о том, что он нужен Западу до тех пор, пока разрушает Украину), а значит, он мотивирован «воевать до последнего украинца» и «пересиживать» всех. 3. Когнитивная война и роль Мюнхена - Мюнхенская конференция рассматривается как часть когнитивной войны: - Зеленский «играет на повышение» перед Женевой, демонстрируя жёсткую линию и затягивание конфликта. - Запад показывает «единство» и готовность к долгой войне с задачей нанести «непоправимый ущерб России» (это зафиксировано в их доктринах). - Приезд сенатора Рубио в Мюнхен – «добрый полицейский» в республиканском лагере, соперничающий с Венсом за роль преемника Трампа. Параллельно приезжает Хиллари Клинтон с жёсткими обвинениями Трампа в «предательстве Запада». - Смыслы: - Европа и США публично подтверждают стратегию: продолжать войну, усиливать военную и экономическую поддержку Киева. - Украина – лишь одна из площадок более широкой конфронтации. 4. Женевский формат, Швейцария и «по понятиям» - Женеву авторы описывают в жаргоне «по понятиям» как: - Страну «общаков»: исторический держатель денег многих элит и мафий. - Классического «решалу», которому доверяют посредничество, потому что у него у всех лежат деньги. - Перенос с Абу-Даби в Женеву: - Официально – из-за угрозы эскалации на Ближнем Востоке. - По сути – уступка Европе; перенос стрелки ближе к их влиянию. - Для ЕС – шанс «подсесть в соседний номер» и вписаться в реальный трек переговоров, где формально их нет. - ОБСЕ и представители Макрона занимались подводкой к Женеве: попытка реанимировать старую модель «европейских решал» времён Холодной войны. 5. Переговоры vs контакты: расхождение мандатов - Чудаев подчёркивает: это не классические переговоры, а скорее сеть контактов: - Российская делегация имеет относительно цельный мандат от центра. - Украинская группа «полисубъектна»: силовики завязаны на Лондон, политики – на разные кланы в Вашингтоне, есть отдельные интересы финансовых групп. - Каждый участник отзванивается своему «центру» уже после контактов, и там дальше принимаются решения. - Потому это больше похоже на многослойный «зондёж» и обмен позициями, чем на единый переговорный процесс. 6. Ситуация на фронте и экономический фон - На линии боевых действий – тяжёлые бои, но без заметных изменений на карте примерно с середины января: «Западный фронт без перемен». - Обсуждаются возможные весенние наступления с обеих сторон. - Глава Rheinmetall радостно заявляет: выручка +36%, война не закончится и в 2026 году – прямой интерес к затягиванию. - Февраль–март – время подведения финансовых итогов и верстки бюджетов на Западе: - Мюнхен – место, где политически согласовывают «мы финансируем войну дальше». - Женева – место, где, среди прочего, можно обсудить деньги более конфиденциально (Швейцария как финансовая «лагуна»). - ЕС (фон Урсулы фон дер Ляйен и Каи Каллас): очередные пакеты санкций, «танкерная война», иранский трек, попытки ограничить Росатом и одновременно уговорить Индию участвовать в «энергетическом перемирии» (не бить по энергетике). 7. Внутрироссийский фон: Телеграм, выборы, недоверие - На фоне Женевы в России идёт жёсткое обсуждение возможной блокировки Telegram и зачистки информационного пространства. - Внутренний нарратив: - Одна волна слухов – о второй волне мобилизации. - Другая – о «договорняке» и «партии похабного мира», якобы готовой «всё слить». - Чудаев: логика регулирования Телеграма с точки зрения воюющего государства понятна – нельзя, чтобы ключевая платформа коммуникации была полностью вне контроля; но конфликт интересов с глобальной позицией Дурова серьёзен. - Российская политическая сцена входит в фазу думской кампании, старые игроки (Зюганов, Миронов) оживают, политизация растёт – а это всегда снижает управляемость, даже в жёстко контролируемых системах. 8. Выборы и «буржуазная демократия» - Большой блок беседы посвящён природе современных выборов: - Уралов: буржуазно-демократические выборы – это сублимация гражданской войны (как спорт – сублимация войны вообще). - Чудаев: политтехнологии – это конвертация денег во власть; выборы – глобальное шоу, где зрелищность часто подменяет реальную демократичность. - Противопоставление: - Советская модель выборов – без шоу, с усталостью и принуждением, но без настоящей конкуренции. - Западная модель – с яркой упаковкой, но с глубокой зависимостью от капитала и лоббизма. - Современная Россия находится между этими полюсами, перенимая элементы шоу, но не отказываясь от административного контроля. 9. Роль истории и фигуры Мединского - Мединский намеренно возвращён во главе делегации, что вызывает раздражение у западных элит (Рютте и др.). - Запад активно переписывает историю, создавая единый «правильный» нарратив (пример – Кая Каллас и мантра о «многократной агрессии России против соседей»). - Российский ход – навязать обсуждение исторических корней конфликта, ставя под сомнение западный нарратив. - Это напоминает старую советскую традицию: «историк в делегации» – не просто троллинг, а попытка развернуть спор к истокам, к 18–20-м годам, к УНР, БНР, к генезису постсоветских национальных проектов. - Уралов: Украина, выбрав корни в УНР, а не в Киевской Руси, изначально встроила в свою идентичность антироссийский вектор; похожие тенденции – в Азербайджане, где нынешняя элита также играет в альтернативную историю, забывая, что их реальная социальная биография – московская. 10. Глобальная технологическая линия: Palantir, ИИ, когнитивная война - Обсуждается информация от Kim.com о якобы взломе серверов Palantir: - Мол, Palantir следит за мировыми лидерами, готовит «стратегическое поражение России» и пр. - Эту версию опровергает Чам Шанкар (бывший топ-менеджер Palantir, ныне в Пентагоне). - На фоне – рассказы о том, что операция США в Венесуэле якобы координировалась военным ИИ от Palantir и стала «первой войной, выигранной искусственным интеллектом». - Авторы видят здесь очертания нового стратегического проекта США: - «Возвращение гегемона» через технологическое превосходство в ИИ, спутниковой связи (Starlink), обработке больших данных. - Цель – сделать так, чтобы американский ИИ обнулял значение ядерных арсеналов и традиционных вооружений (тотальный контроль, обнаружение и уничтожение до ответного удара). - Когнитивная война – надстройка над этим технологическим преимуществом: слом духа противника, точечные операции (как в Венесуэле), давление на элиты по всему миру. - Но у этой стратегии есть слабые места: - Энергетика (огромное энергопотребление ИИ, поэтому – ренессанс атомной энергетики и борьба вокруг Росатома). - Аппаратная база (чипы и редкозёмы у Китая и в странах, куда США стараются проникнуть – Украина, Казахстан, Гренландия, Центральная Азия). 11. Ключевой разбор «по понятиям»: стрелка, тёрки, гастролёры Уралов предлагает криминально-жаргонную модель для описания конфликта: - С точки зрения Киева: им нужно придать происходящему статус «стрелки» – большой разборки, где стороны выдвигают взаимные претензии и пытаются зафиксировать новый баланс, приостановив «мочилово». - С точки зрения Москвы: это всего лишь текущие «тёрки по технике» – переговоры по узким вопросам, потому что с Киевом «стрелковаться не о чем», стрелка возможна только с реальным хозяином – США и их коалицией. - Главное противоречие: - Москва выступает как «местные» – для неё пространство бывшей Украины и весь этот конфликт укоренены в истории, в длительных причинах. Это требует долгосрочного решения и «мира всерьёз», а не тайм-аута. - Запад и значительная часть украинской элиты – «гастролёры»: им важно «отработать гастроли» (заработать, ослабить Россию, перераспределить ресурсы) и уехать. Земля, история, судьба людей – вторичны. - Мюнхен и Женева в этом коде: - В Мюнхене Зеленский устраивает «бузу» – публичный наезд на всех, включая западных кураторов, чтобы «держать масть» и показать, что он барин, «своих корешей» не сдаёт. - Западная банда подтверждает корешество, кидая «подписку» – политические заявления, деньги, оружие, санкции. - Перенос в Женеву – переход от публичной бузы к «общему столу» в стране-решале, где по-тихому обсуждаются и деньги, и дальнейшая эскалация.
Подробный выводЕсли попытаться свести всё сказанное к внутренней логике, то картина выглядит так: 1. Война как часть более крупного процесса Украинский конфликт перестал быть локальным давно. Он стал узлом, где сходятся: - интересы США, стремящихся вернуть себе статус единственного гегемона не только через военную силу, но через технологическое доминирование (ИИ, космос, когнитивная война); - интересы Европы, которая балансирует между зависимостью от США и собственным желанием сохранить влияние и прибыль (Rheinmetall, санкции, энергетика, амбиции Польши, обсуждения ядерного оружия); - интересы России, для которой этот конфликт уже вопрос не сиюминутной политики, а долгосрочного выживания и места в мире; - интересы Китая, Ирана, Индии, стран с редкозёмами и атомной инфраструктурой, втянутых косвенно, но играющих все более заметную роль. В этом многослойном узле Женевские встречи – не то место, где «закончат войну», скорее это точка синхронизации: кто на что готов сейчас, сколько денег и оружия будут тратить, где пределы эскалации. 2. Субъективность и расщеплённость сторон Беседа подчёркивает важный момент: нет цельных субъектов. Украина раздроблена на кланы, завязанные на разные внешние центры. США и Европа тоже не едины: республиканцы против демократов, Трамп против establishment, различные европейские столицы конкурируют между собой. Россия – формально монолитнее, но и в ней есть свои линии напряжения: элиты, силовой блок, общественное мнение, грядущие выборы, информационное пространство. В терминах истины это означает: нет единого «смысла переговоров», есть множество частичных смыслов. Для кого‑то Женевa – шанс затянуть войну, для кого‑то – шанс выйти из неё с минимальными потерями, для кого‑то – возможность продать новый пакет вооружений или обкатать технологию военного ИИ. 3. Глубокий конфликт «местных» и «гастролёров» Самая сильная мысль «по понятиям» – различие между логикой местного и гастролёра. - Местный мыслит временем поколений. Его волнует, что останется после него: выживет ли страна, будут ли говорить на этом языке, будут ли жить люди на этой земле. - Гастролёр мыслит горизонтом кампании: контракт, рейтинг, прибыль, карьера. После гастролей – новый тур, новая страна, новый конфликт. Если принимать эту оптику, поведение большинства западных элит, Зеленского, значительной части киевского истеблишмента становится более понятным: они не планируют жить в этой реальности через 20–30 лет, поэтому долгосрочная история им скучна и даже опасна – она мешает быстрой выгоде. Россия в этой схеме, как ни парадоксально, оказывается ближе к старой континентальной логике: «мы здесь останемся в любом случае, даже если проиграем». Отсюда и ставка на историю (Мединский), на долгую войну «до достижения целей», на раздражение от гастрольной морали. 4. Технологическая надстройка: ИИ как новый «ядерный проект» Сравнение с проекта Куратова здесь неслучайно. В середине XX века ядерное оружие стало тем асимметричным фактором, который навсегда изменил правила войны. Тогда США тоже надеялись на монополию, и лишь советский прорыв сорвал их сценарий. Сегодня роль «новой ядерной бомбы» могут сыграть связка ИИ + космос + глобальная разведсеть + когнитивные операции: - прогнозирование и управление конфликтами (Венесуэла как лаборатория); - возможность точечно выдавливать неугодные режимы; - попытка сделать любые традиционные вооружения – от танков до ядерных боеголовок – вторичными по отношению к информационному и вычислительному превосходству. Но, как и в 1940‑х, монополия не гарантирована: нужны энергия, сырьё, материалы, мозги, а значит – сложные игры вокруг атомной энергетики, редкозёмов, глобальных цепочек поставок. Здесь рождается интересный парадокс: чем сильнее Запад пытается стать единственным носителем «нового оружия», тем сильнее провоцирует других на свой «курчатовский ответ». И, возможно, настоящее поле будущей конфронтации проходит не через Донбасс и даже не через Женеву, а через лаборатории, университеты, дата-центры, энергетические проекты. 5. Российский внутренний узел: доверие, контроль и таланты Линия про Телеграм, выборы, Сколково и шарашки – это о другом, но не менее существенном фронте: - государство в войне стремится к максимальному контролю, в том числе над коммуникациями; - при этом оно плохо взаимодействует с талантами и проектами мирового уровня (как Дуров, как условные «Кулибины» в ВПК); - эта несостыкованность рождает параноидальный фон: «всё под зажим – значит договорняк, значит слив». По сути, Россия тоже стоит перед выбором: либо она научится собирать и удерживать у себя людей, способных создавать «свой Palantir» и «свой Telegram», либо будет вынуждена либо догонять чужие системы, либо подстраиваться под них, маскируя зависимость риторикой суверенитета. И тут речь уже не только о войне, а о будущем вообще. 6. Что даёт Женевa по существу? Вероятнее всего, этот раунд не даст ни мира, ни прорывного плана. Но он: - позволяет всем сторонам «прощупать» готовность оппонентов к компромиссам и красные линии; - фиксирует, что Запад намерен продолжать финансовую и военную поддержку Киева минимум до 2026–2027 годов; - помогает Москве оценить, где и как Запад может быть уязвим (атом, редкозёмы, ИИ, логистика); - для Украины даёт ещё один шанс сыграть на противоречиях между США, Европой, внутриполитическими кланами. На человеческом уровне это странный театр: люди живут в одном отеле, едят один борщ (в Абу-Даби он был точно не «украинский», как шутят ведущие), ходят по одним коридорам – и при этом разыгрывают сложные роли на разных сценах. В такой конфигурации «чистота понимания» становится почти недостижимым идеалом – но сама попытка её добиться уже важна, потому что защищает от простых иллюзий: что «одна встреча всё решит», что «приедет Трамп – и будет мир», что «достаточно одного договора».
Если отбросить политический шум и посмотреть глубже, возникает вопрос уже не столько о переговорах, сколько о том, какую реальность каждая сторона вообще строит на горизонте 20–30 лет: Россия – реальность «местного», Запад – реальность «гастролёра с ИИ», Украина – реальность аренды собственной территории под чужую войну. И тогда неизбежно возникает вопрос к каждому из нас, как к субъекту, а не зрителю: насколько мы сами, в своём масштабе, мыслям как «местные» – отвечающие за последствия своих решений, – а насколько живём как «гастролёры», для которых главное успеть отыграть свою партию и уехать дальше, не оглядываясь?