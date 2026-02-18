США и ЕС попали в урановую ловушку, пытаясь отказаться от ядерного топлива из России, но лишь увеличивая его закупки. В этом выпуске Борис Марцинкевич раскрываем всю правду о многоступенчатом производстве топлива в Росатоме, объясняя, почему его невозможно быстро заменить. Вы узнаете, как лазейки в санкциях позволяют России доминировать на мировом рынке и почему американские компании тайно просят разрешить импорт. Мы разберем секретные технологии обогащения урана, которые делают зависимость Запада от Росатома практически полной. Подробнее в новом видео

00:00 Санкции: Почему США и ЕС зависят от России

00:41 Что такое ядерное топливо? Разрушаем мифы

01:06 "Желтый кек": Первый этап производства урана

02:48 Конверсия и обогащение: Как уран превращают в газ

03:45 Газовые центрифуги: Секретная технология Росатома

04:16 От таблетки до ТВЭЛа: Сборка ядерного топлива

05:00 Сколько на самом деле стоит обогащенный уран?

06:59 Как "Техснабэкспорт" захватил атомный рынок США

08:47 Urenco: Европейский контроль над американским ураном

09:25 Как бизнес обходит санкции США против России

10:56 Неожиданный игрок: Китай выходит на рынок урана

12:37 Атомная дружба: Секреты сотрудничества России и Франции

16:31 МОКС-топливо: Энергия из переработанного плутония

17:10 Замыкая ядерный цикл: Проблема переработки ОЯТ

18:02 Подводим итоги: Ваше мнение?

