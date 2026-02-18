Без России АЭС остановятся? Шокирующая правда об уране в США
США и ЕС попали в урановую ловушку, пытаясь отказаться от ядерного топлива из России, но лишь увеличивая его закупки. В этом выпуске Борис Марцинкевич раскрываем всю правду о многоступенчатом производстве топлива в Росатоме, объясняя, почему его невозможно быстро заменить. Вы узнаете, как лазейки в санкциях позволяют России доминировать на мировом рынке и почему американские компании тайно просят разрешить импорт. Мы разберем секретные технологии обогащения урана, которые делают зависимость Запада от Росатома практически полной. Подробнее в новом видео
00:00 Санкции: Почему США и ЕС зависят от России
00:41 Что такое ядерное топливо? Разрушаем мифы
01:06 "Желтый кек": Первый этап производства урана
02:48 Конверсия и обогащение: Как уран превращают в газ
03:45 Газовые центрифуги: Секретная технология Росатома
04:16 От таблетки до ТВЭЛа: Сборка ядерного топлива
05:00 Сколько на самом деле стоит обогащенный уран?
06:59 Как "Техснабэкспорт" захватил атомный рынок США
08:47 Urenco: Европейский контроль над американским ураном
09:25 Как бизнес обходит санкции США против России
10:56 Неожиданный игрок: Китай выходит на рынок урана
12:37 Атомная дружба: Секреты сотрудничества России и Франции
16:31 МОКС-топливо: Энергия из переработанного плутония
17:10 Замыкая ядерный цикл: Проблема переработки ОЯТ
18:02 Подводим итоги: Ваше мнение?
► Борис Марцинкевич в ТГ https://t.me/borisgeoenergetic
► Геоэнергетика Инфо: https://t.me/geonrgru
► Наш Дзен https://dzen.ru/geonrgru
► CПОНСОР.РУ https://sponsr.ru/geonrgru/
Поддержать канал:
Сбербанк – 2202 2012 9019 8734 Максим Р.
Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.
ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.
https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)
Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!
Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info
Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinmaxim
#новости #сша #россия #украина #путин #китай #европа #экономика #санкции #война #news #newvideo #новостисегодня #политика #europe ukraine
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео1. Россия не продаёт «уран» как таковой Речь идёт не о сырой руде, а о сложном технологическом продукте – обогащённом и затем превращённом в топливо уране. Сырая добыча («желтый кек», U₃O₈) – это только первый шаг длинной цепочки. 2. Цепочка превращения сырья в ядерное топливо - Добыча руды → обогащённый концентрат («желтый кек», U₃O₈). - Конверсия: перевод в гексафторид урана UF₆. - Обогащение: газовые центрифуги увеличивают долю U-235 с ~0,7 % до ~5 %. - Реконверсия: перевод UF₆ обратно в оксид урана. - Производство топливных таблеток: жесточайшие требования к размеру, плотности, однородности. - Изготовление твэлов (тонкие циркониевые трубки, набитые таблетками). - Сборка твэлов в ТВС (тепловыделяющие сборки) – вот это и есть собственно ядерное топливо. 3. Стоимость и «плечо» переработки - Для 1 кг обогащённого урана нужно 9–10 кг исходного концентрата. - Рост цены на сырьё (желтый кек) почти по-десятеряется в конечной стоимости обогащённого продукта. - Цена готовых ТВС примерно в пять раз выше цены обогащённого уранового продукта. 4. Технологическое превосходство России в обогащении - Советский/российский метод газовых центрифуг в 25 раз менее энергоёмкий, чем старые американские газодиффузионные заводы. - Компания Техснабэкспорт (TENEX) сознательно продавала обогащённый уран на Запад по таким ценам, что американские заводы стали неконкурентоспособны. - В итоге в США собственного промышленного обогащения фактически больше нет, кроме завода Urenco USA (европейская компания на американской территории). 5. Зависимость США от импорта обогащённого урана - Urenco USA может покрыть около 30 % потребности американских АЭС. - Остальное – импорт (в т. ч. фактически через Росатом, напрямую или опосредованно). - Формально в США действует ограничение: доля российского обогащённого урана не более 20 % рынка (по закону). - Компании обходят это через схему: - сырьё (желтый кек) покупают в Казахстане, Узбекистане и т. п.; - обогащение заказывают в России; - в бумагах происхождение – «казахстанский уран», а не «российский». - Реальная доля Росатома на рынке США оценивается экспертами как 30 % и выше. 6. Политика против экономики: пример запрета Байдена - В 2014 году Джо Байден продвинул запрет на поставки российского обогащённого продукта в США. - Однако оставили лазейку: можно импортировать, если аналогичного товара на рынке нет, с разрешения Минэнерго. - Американские компании начали заранее подавать прошения и пользоваться исключениями. 7. Китай и непрямая связка с Россией - Китай имеет собственную технологию обогащения и строит множество АЭС. - Долгое время не выходил на внешний рынок с предложением обогащённого урана. - В 2014 году неожиданно начал предлагать его американским компаниям. - Параллельно в отчётах Росатома отмечен резкий рост заказов из КНР. - Косвенный вывод: Китай берёт значительные объёмы обогащённого продукта у России и далее, возможно, перепродаёт, в том числе в США. 8. Европа: тесная технологическая завязка на Россию - Французская компания AREVA (ныне Orano) отвечает за обогащение и фабрикацию топлива. - Сотрудничество с СССР/Россией идёт десятилетиями и основано на: - поставках циркониевых трубок (город Глазов / Чепецкий завод), - производстве таблеток и набивке твэлов в Электростали. - Французы приезжают со своими техническими условиями и тщательно контролируют процесс: - качество циркония, сварных швов, геометрию трубок; - плотность, форму, фаску, полировку таблеток и т. д. - За 50 лет уровень брака – около 1 %. То есть качество российских материалов и работ стабильно выше французского среднего. - Франция может: - привозить свой «желтый кек» и заказывать конверсию+обогащение+реконверсию в России; - либо покупать обогащённый продукт у Росатома целиком. - Россия в этом смысле – не просто поставщик сырья, а ключевой технологический партнёр. 9. Мокс- и СНУП-топливо: вершина топливного цикла - МОКС – Mixed Oxide Fuel: смесь оксидов урана и плутония. - СНУП – смешанное нитридное топливо: нитриды урана и плутония. - Это умеют делать только две страны в мире – Франция и Россия. - Эти технологии позволяют использовать плутоний, образующийся в отработавшем топливе, и частично «замыкать» топливный цикл. - В отработанном топливе формируются три изотопа плутония (239, 240, 241) в пропорциях, делающих смесь непригодной для оружия. - При переработке извлекается не только плутоний, но и реакторный уран‑238 (условно «недогоревший» уран). - И именно этот реакторный уран пока практически не используется: нет устоявшейся экономичной схемы его массового применения. 10. Главный скрытый тезис - Зависимость США и ЕС не от «российского урана» как сырья, а от российской инфраструктуры и компетенций по обогащению и фабрикации топлива. - Отказаться от этого быстро – значит рисковать стабильной работой АЭС. - Поэтому политическая риторика «мы откажемся от российского атома» расходится с реальной практикой закупок.
Подробный вывод и философский ракурсЕсли убрать эмоциональный слой и лозунги про «энергетическую независимость», картина получается почти учебниковой по системному мышлению. 1. Зависимость – не от руды, а от сложного техно-цивилизационного слоя Сырьё (желтый кек) – относительно просто: его добывают Казахстан, Узбекистан, Канада, Австралия, Африка. Настоящая «узкая горлышко системы» – это: - высокоэффективное обогащение (центрифуги, большие мощности, отлаженная инженерия); - культура качества при производстве топлива (цирконий, таблетки, сварка, контроль); - способность работать с замыканием топливного цикла (МОКС, СНУП, переработка ОЯТ). Здесь Россия и частично Франция занимают положение не просто игроков рынка, а «носителей технологии и традиции», что ближе к понятию цивилизационной компетенции, чем к обычному товару. 2. Политика пытается командовать физикой, но экономика голосует реальностью Санкции, квоты, запреты – это язык идей, идеологий, символов: мы за «свободу рынка», но вводим лимит 20 %; запрещаем, но оставляем «исключение в случае отсутствия аналога». Реальность ядерной отрасли, наоборот, жестко материалистична: - если нет топлива, АЭС не работают; - если качество сборок просаживается, возникает риск безопасности; - если заменить проверенную технологическую связку идеологическими решениями, последствия платит уже не политик, а инженер и потребитель электроэнергии. Получается парадокс: страны, декларирующие энергетическую независимость от России, наращивают зависимость от её технологий через «серые» и сложные схемы. 3. Международная кооперация как неизбежность для сложных технологий Ядерный топливный цикл оказывается показательной моделью современной цивилизации: - разные страны держат разные участки цепочки; - никто не может «одним движением» отрезать себя от всех и при этом сохранить высокий уровень технологичности и безопасности; - любые попытки жёсткого разделения по политическим линиям приводят лишь к росту транзитных схем (пример: Китай как возможный перепродавец обогащённого продукта). Систему можно ругать за цинизм, но она напоминает живой организм: если сильно пережать один сосуд санкцией, кровь всё равно найдёт обходные капилляры. 4. Иллюзии «чистой» автономии и истинная цена независимости В медийном пространстве часто звучит: «Мы откажемся от… и станем независимы». Но техническая реальность такая: - построить собственное обогащение – десятилетия, огромные деньги, высокие риски; - создать культуру производства топлива, сравнимую с Чепецком и Электросталью, – это не только оборудование, но и «память рук» инженеров и технологов; - освоить замкнутый топливный цикл – пороговый уровень цивилизационной зрелости. Отказаться от сотрудничества можно, но в каждый момент истории это будет стоить либо денег, либо безопасности, либо времени, либо всего сразу. И вопрос становится не моральным, а практическим: готова ли общество платить реальную цену за политически красивую картинку? 5. Этический и философский слой: что такое ответственность в мире взаимозависимостей? Здесь пересекаются несколько линий: - материалистическая: атомная энергетика – максимальное выражение «культуры расчёта», где любая ошибка бьёт не по рейтингу, а по жизням и территориям; - идеалистическая: мы пытаемся встроить в эту крайне материальную сферу идеологические конструкции о «своих» и «чужих», о «правильных» и «неправильных» источниках энергии; - духовная (в широком смысле): человеческая склонность к иллюзиям – верить в возможность «чистого разрыва», «полной независимости», не глядя на глубинные связи. Ядерный вопрос обнажает жесткую правду: мы живём в мире, где без другого – в прямом смысле – не работает реактор. И попытка мысленно переписать реальность под политический сценарий не отменяет технических ограничений. 6. Тень, о которой лишь намекают: отработанное топливо и «ненужный» уран Отработавшее топливо хранится, перерабатывается, из него извлекают: - энергетический плутоний для МОКС/СНУП; - реакторный уран, для которого пока нет массовой, понятной, выгодной стратегии применения. Здесь возникает глубокий вопрос: человечество создаёт вещества и потоки энергии, с которыми пока не знает, что делать. На уровне отдельного человека это похоже на внутренние «отходы опыта» – травмы, невыученные уроки, подавленные импульсы, которые копятся, если их не перерабатывать осознанно. Атомная отрасль в этом смысле – метафора нашей психики и цивилизации: мы научились высвобождать колоссальные энергии, но не умеем до конца экологично обращаться с остатками.
Если смотреть на всё сказанное в видео не как на «страшную правду про уран», а как на зеркало нашего времени, то всплывает вопрос: что для нас важнее – идеологическая чистота и образ «независимости» или честное признание реальных взаимосвязей, в которых только и возможно безопасное существование сложных технологий и самого человека?