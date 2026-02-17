Телегу бросить нельзя сберечь будущее платформы Павла Дурова в России
Начиная с 10 февраля, когда Роскомнадзор запустил замедление Telegram, версии о будущем мессенджера в России множатся с геометрической прогрессией. Одни напоминают о «сотнях миллиардов рублей вложений» — мол, такие деньги никто списывать не станет. В России ведь ничего подобного не списывали, правда?
Другие уверяют, что на фронте Telegram продолжит работать, поскольку «информация дошла до Верховного» и проблему якобы оперативно поправили. Проверить это сейчас сложно: после отключения Starlink инфраструктуру в прифронтовой зоне и так приходится перестраивать — а на нём держалось многое.
Есть и третья линия — о продолжающемся давлении и переговорах с администрацией мессенджера. Истина, как обычно, где-то посередине. Заблокируют ли Telegram полностью с 1 апреля — увидим совсем скоро. Но одно очевидно: борьба с методами маскировки трафика и обхода блокировок в России будет только усиливаться. Причём Роскомнадзор, скорее всего, пойдёт дальше, чем Китай со своим «великим фаерволом», где тот же протокол VLESS спокойно работает.
❓Что делать авторам и аудитории?
▪️Вероятно, ждать, пока MAX дорастёт до нужного функционала. Его допиливают, работа идёт, но сейчас это скорее ситуативное решение, а не полноценная альтернатива привычной «синей связи».
▪️Для личных переписок и бытового общения — возможно, со временем он станет заменой WhatsApp. Но разрыв с Telegram слишком велик, и на его сокращение потребуется время. А работать нужно здесь и сейчас — в том числе доносить информацию за пределы России.
Со стороны Telegram, судя по всему, тоже началась работа над проблемой блокировок аккаунтов и нежелательных каналов. Однако для РКН и силовых структур этого недостаточно — их тоже можно понять. Почему на т.н. Украине возможно ограничивать доступ к каналам с владельцами российских сим-карт, а в России аналогичные инструменты не применяются? Почему по запросу европейских и украинских властей инфополе могут «стерилизовать», а у нас — нет?
❗️Вероятно, именно такие механизмы и могут стать предметом торга. Если Telegram согласится на более гибкое взаимодействие, возможно, снизится и порог блокировок, и часть требований. Переговоры — процесс двусторонний.
В самой компании тоже прекрасно понимают: терять российский рынок довольно накладно. И вероятно, что в ближайшее время в любом случае появятся технические решения, позволяющие обходить ограничения — как это уже было в 2018 году.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- С 10 февраля в России началось замедление Telegram, что породило множество сценариев о его будущем в стране. - Существуют три основные линии ожиданий: 1. Экономическая: в проект вложены сотни миллиардов рублей, поэтому полностью его «списать» маловероятно. 2. Фронтовая: Telegram якобы продолжит работать на фронте, но это сложно проверить после отключения Starlink и перестройки инфраструктуры. 3. Политико-техническая: продолжается давление на платформу и переговоры с её администрацией. - Итог о судьбе Telegram (вплоть до возможной полной блокировки с 1 апреля) станет ясен в ближайшее время, но уже очевидно, что: - борьба с обходом блокировок и маскировкой трафика в России будет усиливаться; - Роскомнадзор, вероятно, пойдёт дальше Китая, где многие протоколы обхода (например, VLESS) до сих пор живут. - В качестве внутренней альтернативы предлагается платформа MAX, которая: - активно дорабатывается; - пока остаётся ситуативным решением, а не полноценной заменой Telegram; - в перспективе может заменить WhatsApp для бытового общения, но до уровня Telegram ещё очень далеко. - Проблема в том, что: - авторам и медиа нужно «работать здесь и сейчас»; - важно доносить информацию как внутри, так и за пределы России, а MAX сейчас не даёт сравнимых возможностей. - Со стороны Telegram: -, вероятно, уже ведётся работа по блокировке нежелательных аккаунтов и каналов; - но для Роскомнадзора и силовых структур этого явно недостаточно. - Власти задаются вопросом: - почему на Украине возможны точечные ограничения по владельцам российских SIM-карт, а в России подобные инструменты не применяются; - почему Telegram сотрудничает с европейскими и украинскими властями в «очистке инфополя», а с российскими — в меньшей степени. - Предполагается, что предметом торга могут стать: - расширение инструментов модерации под запросы российских властей; - более «гибкое» взаимодействие Telegram с государственными структурами в России. - Вероятный сценарий: - если Telegram пойдёт на уступки, возможно снижение жёсткости блокировок и требований; - компания, в свою очередь, не заинтересована терять российский рынок; - высока вероятность появления новых технических способов обхода ограничений, как это уже было в 2018 году.
Подробный выводСитуация вокруг Telegram в России — это не только про технологии и не только про политику. Это пересечение нескольких плоскостей: экономики (рынок и деньги), информационной безопасности (контроль и суверенитет), войны (фронт и связь), и, если угодно, философии коммуникации — кто контролирует поток информации и на каких условиях.
1. Telegram как «инфраструктура сознания»За несколько лет Telegram из мессенджера превратился в полноценную медиаплатформу, не только техническую, но и психосоциальную. Он стал: - каналом личной коммуникации (чаты, звонки); - медийной площадкой (каналы, блоги, аналитика); - политическим инструментом (агитация, мобилизация, координация); - военной инфраструктурой (обмен данными, разведка, координация на фронте). По сути, Telegram — это «нервная система» значительной части российского публичного пространства. Попытка его замедлить или заблокировать — вмешательство в эту нервную систему, со всеми последствиями: и для государства, и для бизнеса, и для отдельных людей. И здесь возникает парадокс: - государство хочет больше контроля и управляемости; - но при этом сильно зависит от той же самой инфраструктуры, которую пытается ограничить (особенно в условиях СВО и медийной войны). Это очень похоже на ситуацию в психотерапии: человек хочет избавиться от тревоги, но тревога — часть его системы выживания. Радикально «отключить» её — опасно, а вот перенастроить — сложно и требует диалога.
2. Экономика и реальность вложенийУпоминание о сотнях миллиардов рублей, вложенных в Telegram, — это не только цифры, но и сигнал: платформа — слишком крупный актив, чтобы просто его «сжечь» ради принципа. - Для государства блокировка означает: - удар по привычным каналам коммуникации; - сопротивление пользователей (рост недовольства, массовый уход в обходные технологии); - риски репутационные: слишком жёсткий контроль фиксируется и внутри страны, и вовне. - Для Telegram потеря российского рынка — это: - потеря аудитории, рекламных денег и влияния; - ослабление позиций в регионе, где платформа особенно сильна. С экономической точки зрения конфликт выгоднее не «доводить до разрыва», а перевести в плоскость переговоров и регулирования условий, что мы в тексте как раз и видим.
3. Усиление борьбы с обходом: «жёстче Китая»Заявление о том, что Россия может пойти «дальше Китая» в борьбе с обходом блокировок, — тревожный индикатор. - Китайский «великий фаервол» — уже давно символ максимального жёсткого контроля. - Если Россия нацелена превзойти этот уровень в части ограничения протоколов (VLESS и прочие современные схемы обхода), это означает: - усиление DPI (глубокий анализ трафика); - более агрессивную фильтрацию и блокировку нестандартного трафика; - рост сложности для обычных пользователей, желающих просто «оставаться на связи». Но, как мы знаем по китайскому опыту, тотальный контроль никогда не бывает абсолютно тотальным — он лишь повышает «цену входа» в свободное пространство. Это как в психике: вытеснение не уничтожает содержание, оно отправляет его в тень, где оно становится более искажённым и менее управляемым.
4. MAX и попытка «импортозамещения коммуникации»Упоминание MAX как перспективной платформы — это аналог попыток импортозамещения в промышленности: идея понятна, направление логичное, практика — сложна. - Сильная сторона: - есть политическая и экономическая мотивация развивать свою платформу; - возможно более тесное взаимодействие с властями, адаптация под требования законодательства. - Слабая сторона (на сейчас): - функционально MAX уступает Telegram; - экосистема каналов, авторов, ботов, интеграций не создана или очень слабо развита; - аудитория не переносится механически: люди не просто пользуются платформой, они живут в своей «информационной экосистеме», и менять её тяжело. Это как с переходом с одной религиозной традиции в другую: недостаточно объявить новый храм «официальным» — нужна живой опыт, ритуалы, общины, доверие. Поэтому автор справедливо подчеркивает: работать нужно здесь и сейчас, а не ждать, пока MAX «дорастёт». Пауза в коммуникации — роскошь, которой ни государство, ни общество, ни медиа себе позволить не могут.
5. Торг вокруг модерации и контроляКлючевой нерв статьи — вопрос: почему Telegram сотрудничает с европейскими и украинскими властями в части ограничений контента, а с российскими — явно меньше и менее явно? С точки зрения государства это выглядит как асимметрия влияния: - если можно точечно ограничивать пользователей с российскими SIM-картами на территории Украины — значит, платформа технически это умеет; - если по запросам европейских властей контент может быстро «стерилизоваться» — значит, существуют каналы взаимодействия, регламенты, инструменты. Тогда логичный политический вопрос: почему такие же или сравнимые уровни взаимодействия не предлагаются российской стороне? Здесь мы выходим на болевую точку: Telegram строит свою репутацию на независимости, но при этом, как любая крупная транснациональная платформа, всё равно вынужден лавировать между разными государствами, законами и центрами силы. В результате: - для властей — это выглядит как выборочная лояльность; - для Telegram — как необходимость балансировать, чтобы не превратиться в «часть госаппарата» какой-то страны. Переговоры в таком контексте — не только про «технику», но и про символическое: кто и в какой мере контролирует «нервную систему общества».
6. Вероятные сценарииИз текста вырисовывается несколько практических траекторий: 1. Жёсткая блокировка без договорённостей - Усиление технического контроля, рост числа блокировок и замедлений, массовый уход в VPN/обходы. - Telegram отвечает новыми техническими решениями, как в 2018 году. - В итоге — «гонка вооружений» между государством и пользователями, где выигрывает не столько контроль, сколько тот, кто быстрее адаптируется. 2. Компромисс через расширение модерации - Telegram предоставляет больше инструментов фильтрации/ограничений по запросам российских властей (аналогично тому, как это делается в других юрисдикциях). - В ответ — ослабление или смягчение блокировок, сохранение платформы в легальном/полулегальном поле. - Для пользователей это означает более «стерильное» инфополе, но меньшую угрозу полного отключения. 3. Многоходовая гибридная модель - Формально — ужесточение регулирования; - фактически — сосуществование: часть функций Telegram ограничена/фильтруется, часть уходит в «серую зону» обходов; - параллельно растут внутренние платформы (MAX и другие), но Telegram ещё долго остаётся де-факто номером один для многих сфер. Сам текст статьи осторожно подталкивает нас к идее, что полная и окончательная блокировка Telegram маловероятна, а вот усиление давления и «торг» по вопросам контроля — почти неизбежны.
Философский срез: контроль, доверие и иллюзия безопасностиЕсли отвлечься от конкретики, перед нами классический конфликт: - Государство стремится к управлению информационными потоками ради безопасности и устойчивости. - Платформа стремится к сохранению имиджа независимости и глобальности. - Пользователь хочет свободы и удобства, но часто недооценивает, что любая инфраструктура имеет владельца, интересы и цену. Во всех трёх позициях есть своя истина и своя иллюзия: - Государство нередко верит, что контроль над каналом равен контролю над сознанием, хотя история показывает: ограничение канала порождает новые каналы — только менее управляемые. - Платформа верит в возможность быть «над схваткой», хотя, будучи встроенной в реальные политические и военные конфликты, неизбежно делает выбор — пусть и под видом «технических решений». - Пользователь верит, что есть «чисто техническая» свобода, забывая, что любая цифровая свобода зависима: от серверов, протоколов, юрисдикций, энергетики, кабелей, компаний и людей. В итоге вопрос не в том, будет ли Telegram заблокирован, а в том, на каких условиях мы готовы обменивать свободу на безопасность, удобство на лояльность, а коммуникацию — на контроль. Именно здесь истина становится не абсолютом, а процессом — балансом между: - правом государства на защиту; - правом человека на свободный доступ к информации; - правом платформы на собственную политику и выживание.
Чтобы для себя сделать этот клубок хоть немного яснее, полезно спросить: на что лично ты — как пользователь, гражданин, автор или предприниматель — готов пойти ради сохранения доступа к привычной платформе? Где для тебя проходит граница между приемлемым компромиссом и отказом от принципов в обмен на удобство?