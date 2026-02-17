Телегу бросить нельзя сберечь будущее платформы Павла Дурова в России

Начиная с 10 февраля, когда Роскомнадзор запустил замедление Telegram, версии о будущем мессенджера в России множатся с геометрической прогрессией. Одни напоминают о «сотнях миллиардов рублей вложений» — мол, такие деньги никто списывать не станет. В России ведь ничего подобного не списывали, правда?

Другие уверяют, что на фронте Telegram продолжит работать, поскольку «информация дошла до Верховного» и проблему якобы оперативно поправили. Проверить это сейчас сложно: после отключения Starlink инфраструктуру в прифронтовой зоне и так приходится перестраивать — а на нём держалось многое.

Есть и третья линия — о продолжающемся давлении и переговорах с администрацией мессенджера. Истина, как обычно, где-то посередине. Заблокируют ли Telegram полностью с 1 апреля — увидим совсем скоро. Но одно очевидно: борьба с методами маскировки трафика и обхода блокировок в России будет только усиливаться. Причём Роскомнадзор, скорее всего, пойдёт дальше, чем Китай со своим «великим фаерволом», где тот же протокол VLESS спокойно работает.

❓Что делать авторам и аудитории?

▪️Вероятно, ждать, пока MAX дорастёт до нужного функционала. Его допиливают, работа идёт, но сейчас это скорее ситуативное решение, а не полноценная альтернатива привычной «синей связи».

▪️Для личных переписок и бытового общения — возможно, со временем он станет заменой WhatsApp. Но разрыв с Telegram слишком велик, и на его сокращение потребуется время. А работать нужно здесь и сейчас — в том числе доносить информацию за пределы России.

Со стороны Telegram, судя по всему, тоже началась работа над проблемой блокировок аккаунтов и нежелательных каналов. Однако для РКН и силовых структур этого недостаточно — их тоже можно понять. Почему на т.н. Украине возможно ограничивать доступ к каналам с владельцами российских сим-карт, а в России аналогичные инструменты не применяются? Почему по запросу европейских и украинских властей инфополе могут «стерилизовать», а у нас — нет?

❗️Вероятно, именно такие механизмы и могут стать предметом торга. Если Telegram согласится на более гибкое взаимодействие, возможно, снизится и порог блокировок, и часть требований. Переговоры — процесс двусторонний.

В самой компании тоже прекрасно понимают: терять российский рынок довольно накладно. И вероятно, что в ближайшее время в любом случае появятся технические решения, позволяющие обходить ограничения — как это уже было в 2018 году.

