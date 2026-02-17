Пожалуй никакая война современности так быстро не вносила коррективы в применение вооружений, как СВО.
Пожалуй никакая война современности так быстро не вносила коррективы в применение вооружений, как СВО. Четыре года назад дальности стрельбы 120 миномёта было достаточно для того, чтобы поражать скопления противника, сейчас дальности стрельбы ствольной артиллерии 152 калибра мало, дабы можно было накрывать более-менее важные цели. Дроны, создавшие 25 километровую мёртвую зону в обе стороны от ЛБС диктуют условия, при которых для работы ствольной, да и реактивной артиллерии требуется уверенное накрытие целей на дальностях 40+ км. Специально уточню, что снаряд не только должен долететь на такую дальность, а дальше на кого Бог пошлёт, он должен долететь и точно попасть. Для этого необходимы не только средства воздушной разведки, дающие СОБу возможность скорректировать огонь, но и непосредственно новые боеприпасы и новые системы управления огнём.
Артиллерийский снаряд из относительно дешёвого средства превращается в весьма дорогое удовольствие, про саму артсистему вообще молчу, она априори совсем не дешева, но иначе никак. Дроны с одной стороны сделали войну дешёвой ( даже инсургенты из джунглей могут массово клепать недорогие дроны), с другой стороны дико повысили стоимость военного конфликта для армий развитых государств именно в силу своей массовости и способности далеко и точно уничтожать дорогостоящую технику и живую силу. Такой вот парадокс, теперь чтобы воевать, нужно не просто много денег, их надо бесконечно много.
Война экономик, война промышленности и научного потенциала, при которой пехотинец, ранее самый наименее затратный элемент вооруженных сил, стал дороже сложной техники. Учитывая скорость развития и внедрения новых вооружений приходит понимание того, что полноценную армию в мире смогут содержать не более полутора десятков стран. Радует, что мы не только в их числе, но и твёрдо стоим на пьедестале почёта.
Подробный выводТекст довольно точно фиксирует один из ключевых сдвигов эпохи: война перестала быть «игрой чисел» в традиционном понимании и стала игрой сложных систем – где пересекаются разведка, сети, алгоритмы, логистика, экономика и человеческий ресурс. Если смотреть на ситуацию междисциплинарно — как на некий «эксперимент» над военной доктриной, экономикой и психологией, — можно выделить несколько глубоких слоёв.
1. Дроны как революция масштаба и информацииЕщё недавно классическая логика артиллерии строилась вокруг трёх вопросов: дальность – плотность огня – живучесть орудия. Сейчас к ним добавились новые фундаментальные параметры: - видимость и уязвимость: если раньше артбатарее можно было более-менее комфортно жить в 10–15 км от передка, сегодня дешёвый квадрокоптер или «крыло» видит и корректирует огонь на десятки километров; - непрерывность наблюдения: раньше разведка была эпизодической (выход разведгруппы, воздушный пролёт, редкая съёмка). Сейчас — почти постоянный «цифровой взгляд» над полем боя; - время реакции: от обнаружения до удара счёт идёт на минуты, а иногда и на десятки секунд. Получается странный, но логичный парадокс: чем дешевле средства наблюдения и поражения (дроны, FPV, импровизированные боеприпасы), тем дороже становится участие в войне для сложных индустриальных армий. Это похоже на то, как в IT дешёвая «облачная» инфраструктура сделала ошибку дорогостоящей: любой баг в продакшене мгновенно масштабируется на десятки тысяч серверов. В войне сейчас то же самое: любая неукрытая техника, любая колонна – мгновенно становится целью для множества дешёвых глаз и рук (дронов).
2. Дальность как попытка спрятаться во времени и пространствеТребование «уверенно накрывать цели на 40 км и более» – это не просто рост цифр. Это попытка: - вынести средства поражения за пределы зоны устойчивого наблюдения и быстрого поражения; - сократить время, в течение которого противник может обнаружить, вычислить и «отработать» орудие в ответ. Однако и здесь вступает в игру следующая спираль эскалации: как только обычные орудия уходят на 40 км, появляются БПЛА-бомбардировщики и ударные дроны с дальностью полёта в десятки и сотни километров. Это уже не просто дальность, а сетецентрическая гонка: у кого раньше и точнее сработает контур «обнаружение – решение – удар». С философской точки зрения это напоминает попытку человека «обогнать» собственную уязвимость — убежать от неё в технологию, в дальность, в скорость. Но уязвимость едет следом: технологии подъёма уровня защиты неизбежно вызывают технологии подъёма уровня атаки.
3. Подорожание снаряда — симптом смены парадигмыКогда автор пишет, что «артиллерийский снаряд из дешёвого средства превращается в весьма дорогое удовольствие», это не просто описание роста цен; это указание на изменение логики войны: - Вчера: «стреляем много, статистика и плотность решают, а промахи – допустимая плата». - Сегодня: «каждый выстрел должен быть максимально осмысленным и точным — мы не можем позволить себе хаос». Это очень похоже на переход в программировании: - от «написали, как получилось» к критичным системам, где каждая строка кода стоит денег, времени и потенциальных человеческих жизней; - от массированного количества бессмысленных запросов к оптимизированным, точным, адресным вызовам. Военная сфера движется в сторону «минимизации бессмысленного расхода»: каждый снаряд, каждый дрон, каждый выезд техники должен иметь информационную основу — разведданные, прогноз, оценку рисков.
4. Пехотинец как самый дорогой ресурсИдея, что «пехотинец стал дороже сложной техники», звучит жёстко, но по-своему честно. Если смотреть прагматично: - стоимость подготовки бойца (обучение, тренировки, боевой опыт); - оснащение: броня, шлем, тепловизор, связь, БПЛА-разведчик, средства навигации, защита, логистика, медицина; - и, главное, невосполнимость человеческого опыта и психики. Техника можно произвести дополнительно, а вот опытного, слаженного, мотивированного человека — нет. В этом смысле война экономик неминуемо переходит в войну за сохранение человеческого ресурса. Если углубиться философски, тут проявляется любопытное противоречие: - с одной стороны, военная машина вынуждена мыслить человеком как «самым дорогим активом»; - с другой — сама логика войны продолжает тратить людей, часто так же легко, как раньше тратились снаряды. Это напоминает внутренний конфликт любой системы: она декларирует ценность человека, но структура её действий организована вокруг инструментального использования человеческой жизни.
5. Война как фильтр для государствМы подходим к тезису текста: «полноценную армию в мире смогут содержать не более полутора десятков стран». В экономическом и технологическом смысле это выглядит реалистично: - нужно одновременно: - производить современную технику и боеприпасы в огромных количествах; - содержать научно-техническую базу (КБ, инженеры, школы, университеты); - поддерживать промышленность, логистику, энергетику; - и при этом не развалить собственную экономику. СВО и вообще войны нового типа становятся чем-то вроде стресс-теста на государственность: кто способен выдержать долгую, динамичную по технологиям, дорогую войну – тот принадлежит к «клубу» действительно суверенных государств. Автор делает вывод, что Россия не просто входит в этот клуб, но и занимает в нём одну из ведущих позиций. Здесь можно увидеть и элемент патриотического оптимизма, и достаточно трезвую экономическую оценку: выдерживать столь долгий, тяжёлый и технологически насыщенный конфликт могут единицы.
6. Экономика, психика, смыслНа глубинном уровне всё сказанное подводит к неприятному, но честному выводу: - война сегодня – это максимальное напряжение и экономики, и человеческого ресурса, и технологического потенциала; - цена участия возрастает настолько, что всё меньшему числу стран по силам играть в эту игру «до конца». Парадокс в том, что: - технологии развиваются под лозунгом защиты людей и минимизации потерь; - но сама эта гонка вооружений делает конфликты дороже, масштабнее и потенциально разрушительнее для обществ. Психологически и философски это очень напоминает ситуацию человека, который, защищаясь от боли и уязвимости, наращивает вокруг себя всё более сложную броню — но цена этой брони растёт настолько, что жизнь всё больше превращается в обслуживание собственной защиты.
И тут возникает более личный, почти экзистенциальный вопрос: если война всё сильнее превращается в войну экономик и технологий, где человек, его жизнь и опыт — самый дорогой и самый хрупкий ресурс, то как нам, на уровне отдельного человека и общества, определить ту грань, где цена «игры» перестаёт быть оправданной даже с точки зрения выживания государства? Где для вас лично проходит граница между необходимой обороной и самоуничтожающейся гонкой за превосходство любой ценой?