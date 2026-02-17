Пожалуй никакая война современности так быстро не вносила коррективы в применение вооружений, как СВО. Четыре года назад дальности стрельбы 120 миномёта было достаточно для того, чтобы поражать скопления противника, сейчас дальности стрельбы ствольной артиллерии 152 калибра мало, дабы можно было накрывать более-менее важные цели. Дроны, создавшие 25 километровую мёртвую зону в обе стороны от ЛБС диктуют условия, при которых для работы ствольной, да и реактивной артиллерии требуется уверенное накрытие целей на дальностях 40+ км. Специально уточню, что снаряд не только должен долететь на такую дальность, а дальше на кого Бог пошлёт, он должен долететь и точно попасть. Для этого необходимы не только средства воздушной разведки, дающие СОБу возможность скорректировать огонь, но и непосредственно новые боеприпасы и новые системы управления огнём.

Артиллерийский снаряд из относительно дешёвого средства превращается в весьма дорогое удовольствие, про саму артсистему вообще молчу, она априори совсем не дешева, но иначе никак. Дроны с одной стороны сделали войну дешёвой ( даже инсургенты из джунглей могут массово клепать недорогие дроны), с другой стороны дико повысили стоимость военного конфликта для армий развитых государств именно в силу своей массовости и способности далеко и точно уничтожать дорогостоящую технику и живую силу. Такой вот парадокс, теперь чтобы воевать, нужно не просто много денег, их надо бесконечно много.

Война экономик, война промышленности и научного потенциала, при которой пехотинец, ранее самый наименее затратный элемент вооруженных сил, стал дороже сложной техники. Учитывая скорость развития и внедрения новых вооружений приходит понимание того, что полноценную армию в мире смогут содержать не более полутора десятков стран. Радует, что мы не только в их числе, но и твёрдо стоим на пьедестале почёта.

Старше Эдды в Мах