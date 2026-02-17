Что вы знаете о домашних родах?
Татьяна Малышева, Алексей Орлов.
Поговорим о домашних родах. Они бывают запланированными и незапланированными, с акушерской или без акушерской помощи. Даже если вы здоровы, роды — это непрогнозируемый процесс.
В странах, где распространены роды на дому, существуют четко определенные перечни состояний, при которых проведение домашних родов возможно, а при которых — крайне не рекомендуется. А что в нашей стране?
Гость эфира — Малышева Татьяна Алексеевна — врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории со стажем 51 год. Специалист ультразвуковой диагностики. Врач-натуропат. Семейный психолог. Создатель и руководитель центра подготовки беременных к естественным родам «Возрождение». г.Санкт-Петербург.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Авторка — акушер-гинеколог с 50-летним стажем, прошедшая путь от «больницы боли и крика» к пониманию родов как глубоко естественного, почти сакрального процесса, во многом выходящего за пределы полного контроля медицины. - Медицинская парадигма: в учебниках роды описываются как «изгнание плода» и высокоопасный процесс. На врачей возложена тотальная ответственность за мать и ребенка, хотя они часто видят женщину впервые уже в родах — это названо абсурдным. - Здоровье современных родителей сильно ухудшилось: - возраст первых родов сместился к 35+; - почти у каждой беременной в среднем по два хронических заболевания (коморбидность); - по данным программ «сертификат молодожены» лишь около 17% пар — условно здоровы; - прегравидарная подготовка (подготовка до зачатия) проводится у мизерного процента женщин. - На этом фоне: - Идёт рост тяжелых осложнений (кровотечения, преэклампсия, сепсис). - Болезненная, «проблемная» беременность закономерно ведёт к уязвимому ребенку. - Позиция лекции: ключ к благополучным родам — не чудо-врач и не «идеальный роддом», а глубокая, заблаговременная подготовка самой женщины: физическая, эмоциональная и ментальная. - Особый акцент — на субъектности ребенка: - Ребенок не «объект родов», а активный участник. - Приводится случай мальчика, который в 2,5 года объяснил, что «ждал свою минутку», поэтому долго не рождался. - Нередко мама чувствует, как малыш «отталкивается ножками» и помогает себе родиться. - Звучит духовно-эзотерическая идея: ребенок выбирает, где, когда и у кого родиться. - Виды родов: - Естественные, медикаментозно стимулированные, оперативные (кесарево). - В роддоме, дома (случайные и запланированные). - Историческая перспектива: - Тысячелетиями женщины рожали дома, в поле, в бане; медицина как институт — недавнее явление, появившееся как ответ на постепенное ухудшение здоровья людей. - В XX веке — пик «медикализации» родов: в США в 50-х годах всех женщин рожали под общим наркозом, детей вытаскивали щипцами. - В разных странах доля домашних родов сильно различается (от менее 1% до десятков процентов, например, Нидерланды). - Российская правовая коллизия: - Женщина по закону имеет право отказаться от роддома и медицинской помощи в родах. - Но медицинским специалистам запрещено оказывать профессиональную помощь при домашних родах. - В итоге: женщина «может» рожать дома, но квалифицированный специалист рядом оказывается в зоне риска уголовного преследования. - В других странах (например, Германия) домашние роды регулируются: есть обученные акушерки, официальная связь с клиникой, при осложнениях — быстрая госпитализация. - Разбор резонансных случаев: - Домашние роды известной блогерши, закончившиеся смертью ребенка: - По мнению лектора, беременность и роды у блогерши сопровождались незрелым и инфантильным отношением, ориентацией на пиар, а не на осознанную подготовку. - Ответственность публично переложена на акушерку, которая в итоге попала в тюрьму, тогда как блогер продолжает вести блог. - Смерть ряда новорождённых в реанимации Новокузнецкого роддома: - Большинство детей — недоношенные с множеством сопутствующих патологий. - Автор связывает это с общей деградацией здоровья матерей (две сопутствующие болезни на каждую беременную). - Вину концентрируют на роддоме и главвраче, но автор задаёт вопрос: посадка конкретного врача улучшит ли здоровье женщин и снизит число тяжёлых беременностей? - Интервенции в родах: - Окситоцин (искусственный): - Природно ритм и скорость родов задаёт ребенок. - Внешнее ускорение синтетическим окситоцином часто превращается в «насильственное выталкивание» малыша, нарушение его внутреннего ритма. - Эпидуральная анестезия: - Блокирует чувствительность нижней половины тела, женщина не чувствует схваток, не может полноценно тужиться. - Тогда исход зависит от ослабления анестезии или активных манипуляций врачей. - Автор критически относится к обезболиванию, если оно нарушает естественный ход процесса. - Главная идея о разных сценариях родов: - Здоровая, молодая, осознанная женщина может родить легко даже без особой подготовки. - Женщина с множеством хронических болезней, страхами, после 35 — нуждается в длительной подготовке: до беременности, во время беременности и с медицинской поддержкой в родах (чаще всего — в роддоме). - Роды становятся мучительными, когда: - тело не готово (болезни, обезвоженность, слабость мышц, малоподвижность); - психика живёт в страхе, адреналин блокирует родовой окситоцин; - вмешательства используются без строгих показаний или ради «удобства расписания». - Вода и боль: - Долгое время беременным врачи ограничивали питьё (считая отёки «лишней водой»), опираясь на устаревший немецкий учебник. - Автор утверждает: вода — главный фактор эластичности тканей, а обезвоженность делает роды более болезненными и травматичными. - Современные женщины, по её наблюдению, сильно обезвожены «по поколениям». - Рекомендация: в I триместре минимум 3 литра воды в сутки, далее — «количество месяцев беременности = количество литров в день». Отмечает, что в её практике осложнений от такого питья не было, а боли в родах уменьшались. - Домашние роды и риски: - Реальный ключевой критерий — состояние здоровья женщины и ребенка, а не само место. - При наличии серьёзных заболеваний, рисков осложнений, многоплодной беременности, выраженного страха — лучше рожать в условиях роддома. - Можно часть родов (ранний период) провести дома, а активную фазу — в стационаре. - Многоплодная беременность: - Любая двойня/тройня — повышенная нагрузка на матку (перерастяжение, риск слабой родовой деятельности, возможных осложнений). - Пример: двойня, сначала оба плода в поперечном положении (гарантированное кесарево), затем после того, как мама успокоилась, оба поворачиваются головкой и рождаются естественно. - Автор вводит идею: положение плода — «язык тела ребенка». При спокойствии матери — головное предлежание, при тревоге — поперек/тазовое. - Потери в родах: - У самой лекторки при домашних родах летальных исходов не было, но она знает случаи у коллег. - Отмечает: смерти новорождённых — в основном «проблема не домашних родов», а проблемного исходного здоровья, и статистика по смертности новорожденных в стране противоречива. - Помощник в домашних родах находится в уязвимом правовом и социальном положении: даже при добрых намерениях может оказаться наказанным. - Акушерка, доула и выбор помощника: - Акушерка — медицинский специалист, отвечающий за физиологию, распознавание и ведение осложнений. - Доула — не медик: только психологическая и бытовая поддержка, сопровождение, забота, «быть рядом». - В идеале: в роддоме или дома — сочетание: акушерка + доула. - Опасная подмена: нанять доулу, думая, что она заменит акушерку. - Найти «своего человека» для домашних родов можно в основном через сарафанное радио; важно выяснять реальный опыт, знания, способность не бросить в критической ситуации. - Антисанитария vs иммунитет: - Рассказан пример цыганской семьи, где женщина рожала в крайне грязных условиях, но ребенок оказался крепким и здоровым. - Это используется как иллюстрация: не стерильность «до блеска», а сильный иммунитет и естественная жизнь (движение, закаливание) часто оказываются решающими. - Очищение кишечника: - Традиция клизмы связана с частыми запорами у беременных (на фоне ограничений в питье), что приводит к выходу кала во время прохождения головки. - При хорошо работающем кишечнике и достаточном питье у природы есть свой механизм — послабление стула перед и в начале родов. - Если естественного очищения нет — клизма может быть разумным решением. - Кричать или не кричать: - Плач новорождённого — не «полезное разрабатывание лёгких», а сигнал дискомфорта или боли. - Иногда ребенок может только пискнуть и спокойно дышать — это может быть нормой при мягких, щадящих родах. - Оценивать нужно не только звук, но и цвет кожи, тонус, взгляд, дыхание. - Регистрация ребенка после домашних родов: - Раньше достаточно было заявления в ЗАГСе и двух свидетелей — проблем почти не было. - После введения крупных выплат за рождение участились мошенничества, началось ужесточение процедур. - Были (и обсуждаются) идеи обязать показывать новорожденного в роддоме или вызывать скорую, что абсурдно для женщины в первые часы после родов. - При конфликтах с органами опеки и при попытках давления на семей с домашними родами полезно обращаться к специализированным юристам. - Питание после родов: - Стандартные роддомовские рационы (типа борща на вторые сутки) автор оценивает как абсурд и причину колик у малыша. - Главный принцип — постепенность и наблюдение: - вводить по одному продукту за приём, смотреть на реакцию ребёнка; - рацион не должен резко отличаться от питания во время беременности, к которому ребёнок уже адаптировался через околоплодные воды. - Критика «калорийной, но неестественной» больничной диеты для кормящих. - Итоговая мысль лекции: - Роды — чудо, а не медицинская процедура по умолчанию. - Но чудо это разворачивается на конкретной почве: здоровье тела, ясность головы, эмоциональная зрелость, отношения в паре, образ жизни. - Домашние роды не являются ни панацеей, ни «героическим риском» сами по себе. Они уместны только там, где: - женщина здорова и подготовлена; - есть адекватная поддержка (и психологическая, и, по возможности, медицинская); - есть честный анализ рисков и план на случай осложнений.
Подробный вывод и философский ракурсВ этом видео роды показываются не как «медицинская услуга», а как точка пересечения трёх уровней: 1. Биологического — тело женщины, состояние её здоровья, реальная физиология, а не идеализированные картинки. 2. Психологического — страхи, доверие, осознанность, готовность прожить боль как работу, а не как «наказание». 3. Экзистенциально-духовного — рождение как тайна, где ребенок — соучастник, а не объект манипуляций. Если переводить это на простой язык: - Медицинская модель стремится к контролю: измерить, управлять, подстраховаться. В лучшем случае это спасает жизнь; в худшем — начинает подменять естественный процесс техно-процессом, где тело женщины воспринимается как потенциально неисправная машина. - «Романтическая» модель домашних родов иногда уходит в другую крайность: отрицание рисков, вера, что «всё само», игнорирование того, что здоровье современных людей сильно отличается от здоровье крестьянки XIX века, ходившей босиком по снегу. - Лекция пытается занять промежуточную позицию: признать магию родов, но не отрицать биологию; признать ценность свободы выбора женщины, но напомнить о цене незнания и инфантильности. Ключевая мысль, на мой взгляд, звучит так: место родов вторично по отношению к качеству подготовки и состоянию здоровья. Домашние роды у здоровой, спокойной, внутренне готовой женщины могут быть мягкими, радостными и действительно более человечными, чем конвейерный роддом. Домашние роды у больной, напуганной, неготовой женщины с надеждой «как-нибудь пронесёт» — это, по сути, лотерея, где расплачиваться будет прежде всего ребенок. Автор показывает ещё одну важную, часто игнорируемую грань: коллективная вина и коллективная иллюзия. - Общество десятилетиями разрушает здоровье через образ жизни, экосистему, стресс, питание. - Затем беременность наступает на этом фоне, и здоровье плода уже скомпрометировано. - Потом наступают тяжелые роды, осложнения, реанимация. - И в конце «виноват» либо конкретный врач, либо акушерка при домашних родах, либо роддом, но почти никогда — шире: система, образ жизни, собственная неготовность родителей. Так реальность фрагментируется: мы не хотим видеть длинную причинно-следственную цепочку, легче найти одного «виноватого». Но ответственность за здоровье — распределённая: между семьёй, медициной, культурой, государством, образом жизни. С точки зрения истины, это честный, но болезненный разворот: когда мы говорим «хочу естественных родов», мы невольно должны добавить: «готов ли(-а) я жить так, чтобы моё тело действительно могло их выдержать?». В этом смысле идея «прегравидарной подготовки» — это не медицинская формальность, а почти философский жест: я признаю, что рождение ребёнка связано не только с моим желанием, но и с моим реальным состоянием; признаю, что чудо требует труда. Интересен и образ воды: - В медицине долгое время «лишняя вода» — враг (отеки, гестоз). - В подходе лекции — вода условие эластичности, мягкости, способности тела расширяться без избыточной боли. - И это, если вдуматься, почти символично: там, где система видит «избыток» и стремится ограничить, организм часто просит питания, жидкости, движения, тепла. Можно вспомнить и нейросети: когда их «подкручивают» ради удобства (быстрее обучить, ужать модель, убрать шум), нередко теряется глубина, пластичность, способность к тонкой адаптации. Так и в родах: ускорение и поверхностное «облегчение» процесса за счёт вмешательств иногда оборачивается скрытыми потерями — для ребёнка, психики матери, качества послеродового периода. В финале лекция возвращается к простому, но непростому тезису: - вернуться к природе — не значит уйти в лес и отказаться от больниц; - вернуться к природе — значит максимально восстановить естественность образа жизни (движение, вода, нормальная еда, адекватный сон, работа с эмоциями), а уже потом выбирать форму родов: дом или роддом, вода или сухие, с акушеркой или с доулой. Реальный выбор здесь не между «домом» и «роддомом», а между: - жить «как придётся» и надеяться на чудо чужими руками, - или принять, что рождение ребёнка — это кульминация всей предшествующей жизни, а не отдельное медицинское событие длиной в сутки. И тут остаётся, пожалуй, главный вопрос к любой будущей матери (и к отцу тоже): если допустить, что роды — это не только биология, но и своеобразное зеркало твоего пути, то к чему именно ты готовишься: к борьбе, к страху, к пассивному «пусть сделают», или к осознанному участию в собственном чуде?