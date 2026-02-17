Татьяна Малышева, Алексей Орлов.

Поговорим о домашних родах. Они бывают запланированными и незапланированными, с акушерской или без акушерской помощи. Даже если вы здоровы, роды — это непрогнозируемый процесс.

В странах, где распространены роды на дому, существуют четко определенные перечни состояний, при которых проведение домашних родов возможно, а при которых — крайне не рекомендуется. А что в нашей стране?

Гость эфира — Малышева Татьяна Алексеевна — врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории со стажем 51 год. Специалист ультразвуковой диагностики. Врач-натуропат. Семейный психолог. Создатель и руководитель центра подготовки беременных к естественным родам «Возрождение». г.Санкт-Петербург.

