Есть мнение, что наука не в силах дать объяснение множеству фактов, среди которых более чем достойное место, — в верхних строках топов, — занимают камни Ики и фигурки Акамбаро. Выполненные владеющими неизвестной ныне техникой обработки камня древними мастерами изображения динозавров — иногда рядом с людьми — проливают неожиданный свет на историю нашей планеты.

Фото и иллюстрации взяты из открытых источников и принадлежат их авторам Фото и иллюстрации взяты из открытых источников и принадлежат их авторам

Это очень интересное мнение. Хотя и совершенно несправедливое. Науки в лице археологии и палеонтологии полагают, что наличие собственной сувенирной индустрии в латиноамериканских странах вообще не нуждается в объяснении с их позиций. Экономика же и социология, со своей стороны, объяснение дать готовы, но их никто почему-то не спрашивает. Словно они и не науки.

Информации о камнях Ики из Перу и несколько менее известных мексиканских глиняных фигурках Акамбаро в сети — море. Хоть бы и в Вики. Так что, ограничусь сутью конфликта. Физические датировки свидетельствуют, что это — новодел. Археологи никогда не встречали упомянутые артефакты иначе, нежели на рынках, а палеонтологи отмечают, что изображения вымерших животных сделаны с массой ошибок, подразумевающих перерисовывание устаревших иллюстраций. Сторонники альтернативной науки, разумеется, приводят доводы в защиту подлинности камней. И неважно, какие именно доводы, так как далее мы попробуем исходить именно из того, что именно их аргументы верны.

То есть, допустим что люди и динозавры, действительно, жили на планете в одно время.

В какое? Это первый вопрос. Десятки миллионов лет назад, в меловой период? Научные возражения в таком случае многообразны, от иного состава атмосферы и до того факта, что человечеству, жившему на Земле в мезозое, пришлось бы затем, прежде чем добраться до относительной современности, существовать десятки миллионов лет в палеогене и неогене. Не оставив следов? Бесследно исчезающие цивилизации норма альтернативного мира. Хотя в этой связи кажется странной сохранность стоянок австралопитеков, рубил питекантропов и кухонных куч людей мезолита. Ещё же страннее художественный стиль рисунков, соответствующий вкусам перуанских индейцев позднего средневековья. Мог ли он не оставаться неизменным столь долгий срок?

Альтернативная наука, впрочем, тоже не поддерживает идею сосуществования людей и динозавров в мелу. Ибо утверждает, что условия в прошлом на Земле, включая плотность атмосферы и даже силу тяжести, были другими. Однако, это неизбежно сказалось бы на облике всех обитателей планеты. Начиная с птиц, которые не могли бы остаться такими, как были в мелу — вполне заурядными и современными с виду, и кончая, разумеется, людьми. Камни же изображают отнюдь не мифических гигантов, а просто индейцев.

Значит, динозавры жили на Земле недавно. Тысячи или, скорее, — если ориентироваться на стилистику изображений, — сотни лет назад. Возражения альтернативной науки в таком случае остаться прежними — люди и динозавры не могли бы жить в одних и тех же физических условиях. Зато, у науки настоящей к данной версии претензий по существу нет. Если крокодилы смогли приспособиться к низкому содержанию углекислоты, то и динозавры смогли бы.

Итак, допустим, сотни или тысячи лет назад на Земле ещё жили динозавры. Известно, что не жили, но — не суть. Предположение интересно само по себе, благодаря вопросам, которые порождает. Причём, куда динозавры, пережив мел-палеогеновое вымирание, внезапно пропали совсем недавно — далеко не самый интересный из них. Даже более того — этот-то вопрос имел бы право на жизнь, если б с причинами вымирания именно динозавров, но не млекопитающих, птиц, крокодилов и так далее, в конце мела всё было ясно.

Интересен другой вопрос. Ведь, если динозавры жили недавно, то они, разумеется, жили и давно. Весь кайнозой. А значит, должны были бы оставлять в отложениях свои кости. Да и не только кости. Раз уж динозавры водились среди снегов в маастрихтской Арктике, почему бы паре экземпляров подобно мамонтам не влипнуть в вечную мерзлоту?

Но главное даже не это. Выжив 66 миллионов лет назад, динозавры должны были бы сосуществовать в кайнозое с млекопитающими, занимая определённые экологические ниши. И это действительно очень интересная тема — если б динозавры не вымерли? Рассмотрению возможного влияния этих отрядов на животный мир кайнозоя я посвятил в своё время несколько статей. Мир не остался бы прежним, а млекопитающие, готовые занять место трицератопсов, стегозавров и диплодоков, не появились (эволюционным путём, как минимум) за сотни или тысячи лет.

...И да. Что же можно рассмотреть на снимке одного из камней Ики, представленном на иллюстрации? Во-первых, легко заметить, что камень новый — только из мастерской. Он не был под землёй, не подвергался длительному воздействию воды и ветра — совершенно не имеет следов эрозии.

Во-вторых, на камне нарисован трицератопс. А трицератопс — это прекрасно. Вот только в Перу, в Южной Америке, да и вообще в более широком смысле в Гондване, эти животные никогда не водились.