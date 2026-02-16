Телеграм канал Джорджа: https://t.me/georgegalloway

Британский политик Джордж Галлоуэй в нашем интервью дает жесткий ответ на этот исторический парадокс: почему Россия и Британия веками враждуют в политике, но в обеих мировых войнах сражались по одну сторону баррикад. Разгадка кроется в холодном прагматизме. Лондон всегда панически боялся усиления России на континенте, поэтому в мирное время мы вели непрерывную геополитическую войну. Но как только появлялась смертельная угроза в лице Германии, Британия объединялась с нами ради собственного выживания, чтобы сразу после разгрома общего врага снова попытаться ударить нам в спину (как это было с планом операции «Немыслимая» в 1945 году). Однако Галлоуэй подчеркивает, что сегодня этот исторический шаблон сломан. Если раньше мы противостояли мощной Британской Империи, то сейчас Лондон окончательно потерял суверенитет и превратился в покорного вассала США. Вековая русофобия никуда не делась, но реальной мощи за ней больше нет: хваленая разведка сегодня больше напоминает «Мистера Бина», а всю британскую армию можно целиком уместить на одном московском стадионе. Поэтому нынешнее агрессивное участие Бориса Джонсона и британских элит в украинском конфликте — это не великая имперская стратегия, а лишь обслуживание интересов Вашингтона и попытка отвлечь свой народ от экономического краха после Брексита..

