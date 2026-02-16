ПОЧЕМУ АНГЛИЯ НАС НЕНАВИДИТ? Британский политик о вековой вражде | Джордж Галлоуэй
Британский политик Джордж Галлоуэй в нашем интервью дает жесткий ответ на этот исторический парадокс: почему Россия и Британия веками враждуют в политике, но в обеих мировых войнах сражались по одну сторону баррикад. Разгадка кроется в холодном прагматизме. Лондон всегда панически боялся усиления России на континенте, поэтому в мирное время мы вели непрерывную геополитическую войну. Но как только появлялась смертельная угроза в лице Германии, Британия объединялась с нами ради собственного выживания, чтобы сразу после разгрома общего врага снова попытаться ударить нам в спину (как это было с планом операции «Немыслимая» в 1945 году). Однако Галлоуэй подчеркивает, что сегодня этот исторический шаблон сломан. Если раньше мы противостояли мощной Британской Империи, то сейчас Лондон окончательно потерял суверенитет и превратился в покорного вассала США. Вековая русофобия никуда не делась, но реальной мощи за ней больше нет: хваленая разведка сегодня больше напоминает «Мистера Бина», а всю британскую армию можно целиком уместить на одном московском стадионе. Поэтому нынешнее агрессивное участие Бориса Джонсона и британских элит в украинском конфликте — это не великая имперская стратегия, а лишь обслуживание интересов Вашингтона и попытка отвлечь свой народ от экономического краха после Брексита..
Краткие тезисы видео1. Роль Бориса Джонсона и Британии в украинском конфликте - Джордж Галлоуэй считает Бориса Джонсона одним из ключевых виновников эскалации конфликта в 2022 году, когда были реальные шансы на мирные переговоры. - По его словам, Джонсон действовал не самостоятельно, а как эмиссар Джо Байдена и «ипштейновского класса» — связки политиков, военпрома, медиа и глубинного государства. - Личность Джонсона Галлоуэй описывает как морально разложившуюся, типичного представителя развращённой элиты: алкоголизм, наркотики, сексуальные скандалы, цинизм. - Он настаивает: это не частная авантюра Джонсона, а выражение логики западного империализма, использующего Украину как инструмент против России с 1940-х годов. 2. Историческая и иррациональная ненависть британских элит к России - Галлоуэй говорит о «древней ненависти» британских правящих кругов к России, уходящей корнями к эпохе Петра I и Екатерины II. - Рациональный уровень конфликта: соперничество двух империй (британской и российской), «Большая игра» в Центральной Азии, геополитическое противостояние. - Ненависть к СССР была рационализирована идеологически: Советский Союз как вызов западной (британо‑американской) империи. - Нерациональный момент, по мнению Галлоуэя: после распада СССР и превращения России в капиталистическую, христианскую, «белую европейскую» страну, враждебность не только не исчезла, но усилилась. - Его объяснение: западные элиты боялись, что интеграция России в «общий дом» Запада сделает её слишком сильной — и тогда Европа и Британия окажутся «младшими партнёрами» по сравнению с Москвой. - Западу нужен внешний враг для сохранения внутренней целостности. Россия исторически выполняет эту роль. 3. Почему не сделали врагом Китай или «исламский монстр» - Ведущий предполагает: логичнее было бы объединиться с Россией против других угроз — Германии Гитлера, радикального ислама, Китая. - Галлоуэй соглашается, что такие варианты были: - Можно было бы демонизировать Китай и сделать Россию союзником против него. - Можно было бы совместно с Россией бороться против радикальных исламистских группировок (Аль-Каида, ИГИЛ). - Но вместо этого западные элиты выбрали связку «Россия + Китай» как общий объект давления и даже использовали джихадистов как инструмент против России (пример — Сирия, ситуация вокруг средиземноморских портов). 4. Память о Второй мировой и сознательная фальсификация истории - Личный контекст: дед Галлоуэя был про‑советским коммунистом, и в его семье ненависть к России была невозможна — наоборот, было осознание: «без СССР мы говорили бы по‑немецки или были бы в концлагерях». - В послевоенную эпоху для поколения Галлоуэя: - Россия/СССР ассоциировалась с победой над фашизмом, Гагариным, космосом, Лёвом Яшиным, Большим театром, русской литературой и музыкой. - Но начиная с 1960-х это уважение стало стираться в массовом сознании. - Пример: в школьных учебниках его сына почти нет упоминаний о роли Красной армии; создаётся образ, будто войну выиграли в основном США и Британия. - Факты, которые он подчёркивает: - СССР потерял около 27 млн человек и уничтожил ~80 % немецкой армии. - США потеряли ~300–400 тысяч, Британия — ещё меньше. - Западные элиты, по словам Галлоуэя, сознательно: - Оттягивали открытие второго фронта в Европе, чтобы ослабить СССР. - Рассматривали вариант сепаратного мира с Гитлером. - В конце войны разрабатывали «операцию Немыслимое»: план совместно с бывшими нацистскими войсками атаковать СССР. - Союзничество с СССР во Второй мировой он сравнивает с «поддержкой верёвки для повешенного»: мы были союзниками, но с умыслом. 5. Британия как «главный злодей»? Ограничения и мифы - Галлоуэй признаёт: роль Британии в украинском конфликте — «смертельная». Борис Джонсон лишил Украину шанса избежать катастрофы. - При этом он подчёркивает: - Миллионы британцев не поддерживают империалистическую политику Лондона и не несут моральной ответственности. - Он сам 50 лет борется с британским империализмом и 7 раз избирался в парламент как оппозиционер войнам и вмешательствам. - Важно различать: - Британское «глубинное государство» — и обычных людей. - Галлоуэй критикует популярный в России миф о «всемогущей британской разведке»: - Называет попытки романтизировать MI6 и полагать, что она может переиграть всех, ошибкой. - Сравнивает реальных британских разведчиков скорее с «Мистером Бином», чем с Джеймсом Бондом. - Подчёркивает: Британия действует «по лицензии США», как младший партнёр и вассал. 6. Американо-британский тандем и иллюзии о «хорошей Америке против злой Британии» - Галлоуэй отвергает схему, что Британия и США имеют принципиально разные интересы в отношении Украины. - Его позиция: - Не существует настоящей стратегической дихотомии: это единая имперская система, где США — «папа», а Британия — «старый беззубый дядюшка». - Британия не способна в одиночку определять судьбу Украины или других регионов. - Относительно Трампа: - Галлоуэй скептичен к идее, что Трамп — «добрый антивоенный» политик. - Напоминает о его агрессивной риторике в отношении Газы, Ирана, Венесуэлы. - Отмечает: если бы Трамп действительно хотел остановить войну в Украине, он мог бы прекратить финансирование, поставки оружия и разведданных — и Европа не смогла бы заполнить этот вакуум. Но он этого не делает. - Важно: он предостерегает от упрощения «плохие британцы – хорошие американцы»; оба центра — части одной имперской структуры. 7. Реальная мощь Британии: миф и реальность - Галлоуэй иронизирует над масштабами нынешней британской армии: - Всю британскую армию, флот и ВВС можно, по его словам, «уместить на стадионе „Динамо“ в Москве». - Боеспособных военнослужащих — около 40 тысяч. - «Адмиралов больше, чем кораблей». - Её единственный серьёзный актив в силовом плане — ядерное оружие, но: - Оно контролируется в тесной связке с США. - Любое применение приведёт к уничтожению самой Британии. - Главные активы Британии сейчас: - Английский язык как глобальный лингва франка (авиация, IT, наука, медиа). - Культура: музыка (Beatles, Rolling Stones и др.), литература, театр, кино. - В экономическом плане, по его мнению, Британия в упадке более 100 лет: - Первая мировая война уничтожила значительную часть человеческого и финансового ресурса. - США заняли место главной западной империи, а Британия так и не восстановилась. 8. Мигранты, олигархи и реальная природа кризиса в Британии - Галлоуэй не согласен с тезисом, что британский экономический кризис — следствие миграции. - Он утверждает: - Без мигрантов британская экономика просто не работала бы. - Кризис связан с глубинным структурным упадком, а не с приезжими. - Отдельно говорит о российских олигархах: - Называет их тех, кто «увёз активы Советского Союза» и отмывает деньги через Лондон. - Русские миллиардеры и британские белые миллиардеры живут рядом, в дорогих особняках, их дети учатся в элитных школах вроде Итона. - Эти мигранты — те, кого он как раз с удовольствием «отправил бы обратно вместе с их деньгами». 9. Brexit: упущенный шанс - Галлоуэй поддерживал Brexit, но с другой логикой, чем консерваторы: - Целью он видел не усиление зависимости от США, а подлинную независимость Британии от Вашингтона и Брюсселя. - Его идеал: страна, дружущая с Россией, Китаем, Индией, Африкой — но не колониально, а на равных. - Итог, по его мнению: - Британия вышла из ЕС, но стала ещё более вассальной по отношению к США и по сути подвешена между Вашингтоном и Брюсселем. - Был сделан «необходимый, но недостаточный» шаг (цитируя Ленина): формальный выход без реальной смены курса. 10. Кто контролирует Украину: Британия или США? - Ведущий описывает украинскую реальность так: - Британия больше влияет на исполнительную власть (президент, офис, правительство). - США контролируют во многом законодательную власть (парламент, часть элит). - Между ними идёт скрытое противостояние за контроль над Киевом, а война — поле их политической борьбы. - Галлоуэй с этим не согласен: - Считает, что «британо‑американская» дихотомия в Украине сильно преувеличена. - Британия не имеет самостоятельной стратегии; она действует в русле американской линии, возможно с небольшими нюансами. - Американцы хотят Зеленского не уничтожить, а «ослабить, но не убить»: сделать достаточно слабым, чтобы принять договор, который оставит возможности для будущей эскалации. 11. Стратегия России и финал конфликта - Галлоуэй рассуждает, что бы он делал «на месте Путина»: - Решал бы вопрос на поле боя окончательно. - Не оставлял бы в руках киевского режима такие города, как Одесса. - Не допускал бы повторения ошибок, допущенных с Финляндией и странами Балтии — то есть не оставлял бы плацдармов, которые потом можно превратить в новые фронты НАТО. - Его вывод: любые оставленные Западу «лазейки» на украинской территории будут использованы для новой конфронтации. 12. Турция и «британский след» - Ведущий спрашивает, является ли Турция «прокси‑силой Британии» и возможен ли военный конфликт Турции с Израилем. - Галлоуэй снова развенчивает миф о «всемогуществе Британии»: - Не верит, что Лондон имеет серьёзное влияние на Анкару. - Британия даже в вопросе членства Турции в ЕС была скорее противником Анкары. - Лондон даёт полную политическую поддержку Израилю, за что премьер‑министр Стармер уже сталкивается с юридическими проблемами (решение суда о незаконности массовых арестов палестинских активистов). - По Турции: - Эрдоган, по его мнению, действует против настроений значительной части турецкого населения, которое резко против Израиля. - Британия не может серьёзно «управлять» таким лидером, как Эрдоган; по уровню самостоятельности он гораздо весомее, чем британские лидеры.
Подробный вывод: что стоит за ненавистью и мифамиЕсли попытаться собрать сказанное Галлоуэем в цельную картину, вырисовывается несколько взаимосвязанных уровней.
1. Вражда как инструмент, а не случайностьИсторическая неприязнь между британскими элитами и Россией, в его изложении, — не столько психологический каприз, сколько функциональный элемент системы: - Имперская логика: две империи исторически боролись за влияние — в Европе, в Азии, в колониях. Тут всё рационально: конкуренция за ресурсы, торговые пути, «сферы влияния». - Идеологический слой: в XX веке СССР стал идеологическим вызовом капиталистическому миру, поэтому антагонизм приобрёл форму «свободный капитализм vs тоталитарный социализм». - Метафизический слой ненависти: после исчезновения коммунистической идеологии логика конфликта не исчезла, а стала иррациональной. Россия осталась нужна Западу как образ врага — уже вне ленинских, марксистских или царских кодов. Это похоже на то, как в психике человека старые обиды и страхи продолжают жить в изменённом виде: формально проблема, может быть, исчезла, но аффект остаётся и ищет новые формы оправдания. Западная система, в его понимании, нуждается в «Другом», чтобы не расползтись внутрь: без внешнего врага внутренняя пустота и противоречия стали бы слишком заметны.
2. «Объективная» геополитика и субъективные мифыС одной стороны, Галлоуэй даёт вполне марксистский, «материалистический» анализ: - военпром, - медиа, - глубокое государство, - интересы капитала. С другой — он постоянно упирается в область нерационального: в том, что ненависть к России как к капиталистическому и христианскому государству уже не объясняется простой конкуренцией систем. Здесь мы видим столкновение двух планов: - Прагматичный: Россия с её ресурсами и географией слишком велика, чтобы её впустить внутрь Запада на равных. - Архетипический: Россия стала своего рода «нужным врагом», матрицей, на которую проецируется страх элит перед потерей контроля. Так истина оказывается не только в цифрах и картах, но и в мифологии — политической и культурной.
3. Британия: миф о «коварном гении» против реальной деградацииВ российском массовом сознании Британия часто рисуется как холодный, циничный и гениальный кукловод, который «играет в долгую» и перехитрил всех. Галлоуэй, проживший жизнь внутри британской политики, разрушает эту конструкцию: - Империя выдохлась ещё после Первой мировой. - Армия мала, ядерное оружие контролируется в связке с США. - Страна не справляется даже с базовой инфраструктурой, а не то что с глобальной шахматной доской. - MI6 — не орден всеведущих сверхлюдей, а бюрократический аппарат, завязанный на Вашингтон. Но миф о «всемогущей Британии» живуч — в России он удобен как объяснение: легче думать, что существует хитрый кулак, чем признавать более сложную, распределённую систему власти, где ответственность размазана между корпорациями, госструктурами, медиа, финансовыми центрами. Это похоже на религиозную потребность найти «сатану» — персонификацию зла, чтобы не смотреть на многоголовую, сложную структуру, где каждый участник немножко отвечает за общий итог.
4. США и Британия: не «добрый и злой полицейский», а единая сцепкаИдея, что Британия действует коварно и самостоятельно, а США можно «убедить договориться» с Россией, для Галлоуэя — опасная иллюзия. Он видит: - Имперский центр силы — это связка США+НАТО, где Британия играет роль младшего идеологического и политического партнёра. - Схема «хороший царь – плохие бояре» (или «добрый Трамп – злой Джонсон») повторяет старую психологическую защиту: хочется верить, что есть одно «доброе» лицо системы. Но исторически такие надежды чаще оборачивались разочарованием. - Трамп, даже если и критикует «бесконечные войны», остаётся выразителем интересов американской империи, а не освободителем человечества. Это снова к вопросу о субъективной и объективной истине: субъективно людям удобнее верить в простые различения (чёрно‑белые роли), объективно же власть редко концентрируется в одном спасителе или одном злодее.
5. Украина как поле не одной, а множества игрВедущий пытается описать Украину как арену борьбы британской и американской разведок. Галлоуэй смещает акцент: - Украина — не самостоятельный субъект в этой конфигурации, а инструмент. - Основной конфликт — между Россией и общей западной имперской системой, а не между Лондоном и Вашингтоном за Киев. - Запад стремится не к устойчивому миру, а к «передышке с возможностью реванша» — договор, оставляющий лазейку для новой атаки. Отсюда его совет в адрес России: если вы хотите долгосрочной безопасности, нельзя оставлять врагу крупные плацдармы, иначе история повторится. Это жесткий, почти циничный реализм, в котором гуманистические ценности оказываются вторичными перед логикой силы. Но он честно показывает внутреннюю противоречивость: Галлоуэй как человек против войн, как аналитик — понимает, что в логике империй мягкость часто трактуется как приглашение к следующему удару.
6. Память, пропаганда и ответственность за реальностьОчень показателен эпизод с учебником истории его сына: - Если поколению Галлоуэя ещё была доступна память о Красной армии как о решающей силе против фашизма, то новое поколение получает другую картину: США как главный победитель, СССР — на периферии. - Это не случайность, а целенаправленная работа по переписыванию исторического нарратива. Через 1–2 поколения массовое сознание полностью меняется. В этом смысле он показывает, что война за Украину — лишь частный эпизод в более широкой войне за интерпретацию реальности: кто герои, кто злодеи, кто жертвы, кто освободители. И здесь ответственность несут не только элиты, но и общество: верим ли мы навязанной картинке или готовы разбираться в фактах.
7. Что делать с ненавистью?Галлоуэй, при всей своей жёсткой критике, не формулирует ненависть ни к британцам, ни к американцам, ни к россиянам, ни к украинцам. Его злость направлена скорее на структуру: - Империи, которые используют народы как расходный материал. - Элиты, которые прикрывают собственный страх потерь своей власти рассказами о «демократии», «свободе» или «цивилизованном мире». - Образовательные и медийные системы, которые вычеркивают неудобные факты. Здесь проявляется важный практический вывод: отличать государство и элиту от народа. Для него миллионы британцев — не враги России, а такие же заложники имперской логики, как и миллионы украинцев или американцев.
Практический смысл для зрителяЕсли убрать эмоции и политические симпатии, из этой беседы можно вынести несколько применимых вещей: 1. Не обожествлять ни одну из сторон. Ни Британия, ни США, ни Россия не являются «абсолютным злом» или «абсолютным добром». Это крупные игроки с конфликтующими интересами и сложной смесью идеализма и цинизма. 2. Не путать народы и элиты. Ответственность за войны в первую очередь несут не простые британцы или украинцы, а те, кто принимает решения — и те, кто их прикрывает, в том числе в медиа и образовании. 3. Разрушать удобные мифы. - О «всемогущей британской разведке». - О «добрых американцах, которых портят англичане». - О «вине мигрантов» за системный экономический спад. Миф даёт ощущение понятности мира, но лишает способности действовать трезво. 4. Понимать глубину информационной войны. То, как новое поколение в Британии уже не знает о роли СССР в победе над фашизмом, — пример того, как через несколько десятилетий любая истина может быть вытеснена. 5. Разделять собственную мораль и холодный анализ. Галлоуэй лично против войн, но в анализе честно признаёт: в логике империй оставлять противнику плацдармы — значит приглашать следующую войну. В реальной политике гуманизм без понимания силы часто бессилен; но и сила без гуманизма превращается в ту самую имперскую логику, которую он критикует.
В итоге, эта беседа — не только о Британии, России и Украине. Она о том, как мифы, страхи и интересы переплетаются в одну ткань, которую мы называем «политической реальностью». И здесь неизбежно встаёт вопрос: если истина о войне, вине и ненависти всегда подана нам через чью‑то оптику, через учебники, медиа и личный опыт, как мы можем — каждый на своём уровне — отличать живую реальность от удобных для чьей‑то власти легенд?
