Откуда взялся праздник Велесова Ночь
Благодаря глобализации мы всё больше знакомимся с традициями других народов. В том числе с их праздниками. А уж если где-то есть популярный праздник, то возникает три вида людей. Первые охотно принимают заимствование. Другие активно выступают против чуждого элемента. Ну а третьи. Они пытаются на основе чужого праздника создать свой с... в общем вы поняли. Сегодня поговорим об одном таком случае.
Хэллоуин пришёл в нашу страну с американским кинематографом и учебниками английского. Очень хорошо помню, как в учебнике американского английского Happy English 2 вместе с непонятным Днём благодарения был описан и этот весёлый костюмированный праздник. Совершенно естественно, что и в России молодёжь не захотела отставать и начала праздновать этот день, наряжаясь во всякие интересные костюмы. Естественно немедленно возникли и две другие ветви: одни стали яростно клясть "дьявольские празднества", а другие искать свои народные корни. А кто ищет, тот всегда найдёт. Ну или, если не найдёт, то придумает.
Так появился древний славянский праздник Велесова Ночь. Перефразируя шутку реставраторов - "древний славянский праздник, автор жив". Конечно, ему сразу была придумана и атрибутика, и обычаи. А так как Хэллоуин всё таки известен как день нечисти, то и у новый древний праздник стал ночью, в которой объединяется Навь и Явь. Хорошо хоть нет их сестры Прави из Велесовой книги, и то хлеб.
Вот как описывает историю этого дня журналист когда-то уважаемой Комсомолки:
Славяне верили, что помимо нашего мира, мира Яви, существует и мир Нави – мир духов, злых и добрых. И в ночь перехода от осени к зиме, когда Белобог передает Коло (колесо) года своему брату Чернобогу, граница между мирами истончается и духи могут свободно гулять среди людей, а люди попасть в мир духов. Стражем же пути между Явью и Навью традиционно считался бог-чародей Велес, покровитель ворожбы и домашнего скота.
Тут прямо всё на месте. И Навь с Явью, в которые несомненно верили наши предки. И если Навь, действительно, упоминается многими словарями в контексте смерти, то Явь всеми словарями трактуется не как мифологический мир, а просто как реальность.
Впрочем и навь часто обозначает конкретного персонажа - ожившего мертвеца. Например, у Даля:
"мертвец, покойник, усопший, умерший, новг. умирашка. И из навей встают".
Но согласно Максу Фасмеру у других народов всё таки Навь связана не только с мертвецами, но и с другим светом:
на́вка, ма́вка "душа девочки, умершей до крещения", др.-русск., цслав. навь νεκρός, др.-чеш. nav, род. п. navi "могила, преисподняя, тот свет", unaviti "убить", чеш. unaviti "утомить", словен. nȃvje ср. р. "души некрещеных детей"
Вот только что здесь первично: восставший мертвец или мир мёртвых - поди знай.
Но Явь и Навь - это ещё цветочки, дальше идёт совершенная эклектика. Внезапно у восточных славян появляются Белобог и Чернобог, которые вообще-то относятся к западным, балтийским славянам и в восточнославянских источниках не упоминаются. Больше того, если Чернобога источники упоминают, то Белобог вообще персонаж реконструируемый из пары чёрный бог - белый бог.
И этот белый бог передаёт чёрному - коло, которое какое-то колесо года. Что это такое? Где оно упоминается? Рискну предположить, что это очередная народная этимология латинского слова календарь.
И завершает всё это внезапный Велес. Откуда он взялся в повествовании, почему вдруг стал стражем между реальным и загробным миром? Вообще непонятно. Но автор решил, что так "традиционно считается".
Удивительно, что такой значимый день не упоминает не только великий советский фольклорист Владимир Яковлевич Пропп, но даже наше всё для славянского язычества - академик Рыбаков. У него есть сразу несколько "Велесовых дней" - 6 января, 9 декабря и Новый год, а также Велесовы дни в преддверии весны. А вот Велесовой ночи отчего-то не нашлось.
Теперь выяснился еще один день чествования «скотьего бога» (помимо знаменитого юрьева дня) – 6 января; велесов день завершал собою обширный цикл празднеств зимнего солнцестояния.
В свете этого забавно выглядит привлечение самозванных экспертов в славянской мифологии, как у Рамблера или вовсе эзотериков, как у Лайфа.
Но если Велесовой ночи не было откуда же многочисленные журналисты взяли описание этого дня?
Upd: Впервые оно встречается у одного из основателей русского родноверия и общины Велесов круг волхва Велеслава в 2000-м году в одноименном рассказе как поэтический образ.
В статье "Велес - славянский бог мудрости" 2007-го года, позже вошедшей в "Книгу Родной Веры", это уже стал настоящий праздник. Вот что пишет Велеслав
7) Велесова (Марина) ночь — с 31 листопада/октября на 1 груденя/ноября — Дедова ночь, когда Белобог передаёт Коло Года Чернобогу, а души Предков последний раз в году навещают своих потомков, живущих в Яви, после чего улетают «на птичьих крылах» в Светлый Ирий до будущей весны;
Причём у Велеслава их две: с 30 апреля на 1 мая и с 31 октября на 1 ноября. Ну а что, даёшь каждому по Велесовой ночи
В 2009-м выходит альбом фолк-металл группы Аркона, близкой к Велеславу "Ночь Велесова". В состав этого альбома входила и речь Велеслава где он заявил, что Велесову ночь заменили на Хэллоуин.
А уже с развитием интернета история про Велесову ночь поплыла по различным форумам и пабликам. Вот рассказ о ней в блоге Дмитрия Панкратова 2010-го года.
А форуму "Черная магия и руны" уже больше по душе октябрьская версия.
И чем дальше, тем больше упоминаний, пока в прошлом году о нём, как о настоящем празднике не начали говорить и блогеры-фольклористы и СМИ всех мастей. Проверять информацию, конечно, никто не стал. Достаточно упоминания "традиции" в интернете.
Автор: Максим Трусов, канал "С чего вы это взяли"
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- Глобализация принесла в Россию Хэллоуин через кино и учебники английского, и молодёжь охотно его подхватила как весёлый костюмированный праздник. - Как обычно, общество разделилось на три лагеря: 1. Те, кто с удовольствием празднуют заимствованный праздник. 2. Те, кто яростно осуждают «чуждый» и «дьявольский» обряд. 3. Те, кто пытаются создать «свой» якобы древний славянский аналог на основе чужой традиции. - В рамках этой третьей тенденции был «обнаружен» (на деле – придуман) «древний славянский праздник» под названием Велесова Ночь, поданный как исконная альтернатива Хэллоуину. - Новому празднику сразу приписали: - мифологический контекст: ночь, когда соединяются миры Яви (реальность) и Нави (мир мёртвых, духов); - атрибутику нечисти по аналогии с Хэллоуином; - сложную космогонию с Белобогом, Чернобогом, Колом года и богом Велесом как стражем границы между мирами. - При этом: - Навь действительно засвидетельствована в словарях и текстах как понятие, связанное со смертью, миром мёртвых или самими мертвецами; - Явь в реальных источниках – не мифический мир, а просто «действительность», «реальный мир»; - Белобог и Чернобог – фигуры, относящиеся прежде всего к западным славянам; в восточнославянской традиции Белобог вообще реконструируется «по аналогии» и напрямую не засвидетельствован; - термин «Коло года» выглядит как поздняя конструкция, возможно, народная этимология, а не аутентичный древний образ, закреплённый в источниках. - Важный аргумент: ни В. Я. Пропп, ни Б. А. Рыбаков, авторитетные исследователи славянской мифологии и календарных обрядов, не упоминают Велесовой ночи. - У Рыбакова действительно есть «Велесовы дни» (6 января, 9 декабря, Новый год, предвесенние дни), но никакой «Велесовой Ночи» в ночь на 1 ноября или 1 мая у него нет. - Журналисты и популярные ресурсы (Комсомолка, Рамблер, Лайф и др.) охотно подхватили миф о Велесовой ночи, опираясь не на научные источники, а на «самозваных экспертов», эзотериков и интернет-публикации. - Автор находит первый настоящий источник этого «праздника»: - 2000 год – волхв Велеслав (один из основателей русского родноверия и общины «Велесов круг») использует Велесову ночь как поэтический образ в одноимённом рассказе. - 2007 год – в статье «Велес – славянский бог мудрости» (позже вошедшей в Книгу Родной Веры) Велесова ночь уже описана как реальный праздник: - с 31 октября на 1 ноября: «Дедова ночь», когда Белобог передаёт Коло года Чернобогу, а души предков навещают потомков и улетают в Ирий до весны; - параллельно существует и вторая дата – с 30 апреля на 1 мая. - 2009 год – выходит альбом фолк-метал группы «Аркона» «Ночь Велеса». В альбом включена речь Велеслава, где он заявляет, что Велесову ночь «заменили» на Хэллоуин. - С развитием интернета миф о Велесовой ночи активно распространяется: - записи в блогах (например, у Дмитрия Панкратова в 2010 г.), - обсуждения на форумах (вроде «Чёрной магии и рун»), - всё более частые упоминания в соцсетях, пабликах, СМИ; - блогеры и журналисты начинают говорить о Велесовой ночи как о подлинном древнем славянском празднике, не утруждая себя проверкой источников. - Вывод автора: «Велесова Ночь» – не древний, а новодельный праздник, появившийся в среде современного славянского неоязычества около 2000 года и затем романтизированный, мифологизированный и растиражированный как «старая традиция».
Подробный выводИстория с Велесовой ночью – почти идеальная иллюстрация того, как рождается «традиция» в современном мире, когда миф конструируется сознательно, но через несколько итераций начинает восприниматься как «извечная правда предков».
1. Потребность в «своём» против страха «чужого»Появление Хэллоуина в России – это столкновение не только культур, но и самоидентификации. Возникает типичная реакция: - Одни спокойно принимают праздник как игру и фольклорную атрибутику – без претензий на глубинный смысл. - Другие воспринимают его как «вторжение» и «осквернение» – будто праздник сам по себе внедряет дьявольщину или размывает национальную идентичность. - Третьи, и именно они здесь важны, чувствуют дискомфорт не столько от «чужого», сколько от отсутствия «своего» живого мифа. Им нужен «наш Хэллоуин» – со скелетами, духами, костюмами, но чтобы можно было сказать: это не импорт, это славянское. С психологической точки зрения это похоже на создание «контрбренда»: если у «них» есть что-то яркое и эмоциональное, хочется иметь аналогичное по форме, но с другим, «родным» логотипом. С философской – это попытка защитить свою хрупкую идентичность через миф о древности, а не через честное признание: «Мы придумали новый праздник, вдохновились традициями, и нам так интереснее жить сейчас».
2. От поэтического образа к «древней традиции»По сути, Велесова Ночь родилась как художественный и религиозно-поэтический образ: - Волхв Велеслав в 2000 году использует название «Велесова Ночь» в рассказе как символическое описание сакрального времени. - Через несколько лет этот образ закрепляется в текстах родноверия как конкретный праздник с датой, ритуалом и космологией. Здесь мы видим процесс, похожий на работу нейросети: сначала – спонтанная генерация образа (поэтическое вдохновение), затем – дообучение этого образа на основе запросов аудитории: нужна альтернатива Хэллоуину → нужна ночь духов → нужно обоснование через «нашу» мифологию → добавляем Белобога, Чернобога, Навь, Явь, Велеса, Коло года. Это не наука, а мифоконструирование. Но миф – тоже реальность, просто другого порядка. Он не истинный и не ложный в буквальном смысле; он функционален: служит опорой для групповой идентичности, эмоций, ритуалов. Проблема начинается, когда этот искусственно созданный миф подаётся не как современное творчество, а как древняя истина, прикрытая псевдо-научной риторикой.
3. Эклектика и «склейка» разрозненных фрагментовАвтор статьи показывает, как устроен этот новодельный конструкт: - Берётся реально существующее слово «Навь» – безусловно, присутствующее в старославянской и восточнославянской традиции, хотя и с разными оттенками смысла (от «покойник» до «мир мёртвых»). - Берётся слово «Явь», которое в словарях означает просто реальность, действительность, но объявляется отдельным «мифологическим миром» по аналогии с Навью. - Из западнославянской традиции вытаскиваются Белобог и Чернобог – при этом Белобог как устойчивая мифофигура, мягко говоря, сомнителен: это, по сути, реконструкция на контрасте к Чернобогу. - Вводится «Коло года» – образ, похожий на неоязыческие реконструкции колеса года в европейском неоязычестве (у виккан, кельтофилов и т. д.), что вполне может быть калькой с западных неоязыческих систем. - На всё это сверху «опускается» Велес как страж пути между мирами – без чёткой опоры на источники, просто потому, что Велес в неоязыческом сознании уже закреплён как «бог мудрости, магии, скота, мира иного». Получается мифологический «франкенштейн»: каждый отдельный фрагмент где-то когда-то фигурировал, но в таком синтетическом виде он – порождение конца XX – начала XXI века, а не «сведения из летописей». В терминах науки – это эклектика и постфактум-структурирование: когда под нужный ритуал дособирается «древняя космология», а не наоборот.
4. Наука молчит – медиа кричатХарактерно, что: - фундаментальные исследователи (Пропп, Рыбаков и др.) не знают никакой Велесовой Ночи; - зато СМИ и блогеры легко подхватывают историю, потому что: - она эффектна; - продаётся как «открытие древней мудрости предков»; - не требует сложной проверки источников. Здесь сталкиваются два мира: - научный – медленный, осторожный, сомневающийся; - медийный – быстрый, жаждущий ярких образов и уверенных заявлений. С точки зрения правды, выигрывает первый; с точки зрения внимания аудитории, увы, – второй. Это похоже на ситуацию с псевдонаучными теориями, эзотерикой, конспирологией: где есть запрос на тайну и «скрытое знание», там легко вырастает рынок «знаний», опирающийся не на источники, а на желание верить.
5. Вопрос: ложь ли это, если она кому-то помогает?Интересный момент: сам факт новизны не делает праздник «плохим» или «недействительным». - Люди, которые собираются, читают молитвы, жгут костры, вспоминают предков, – переживают реальный опыт общности, памяти, священного времени. - В этом смысле Велесова Ночь – полноценный символический ритуал, который работает психологически и культурно. Но этическая проблема возникает там, где: - новосозданный миф выдаётся за проверенную древность, - через апелляцию к «традиции» начинается давление: «ты обязан праздновать», «кто не с нами – тот предал предков», «Хэллоуин – чужая мерзость, а Велесова Ночь – истинная древняя вера». Здесь подмена понятий становится средством манипуляции: вместо честного «мы так чувствуем и нам так ближе» звучит «так было всегда, а ты просто забыл». Это напоминает многие религиозные и идеологические конструкции прошлого: истории, мифы, герои конструируются, а затем объявляются изначальными, чтобы укрепить власть или идентичность.
6. Как относиться к новодельным праздникам здраво?Я бы предложил такой баланс: 1. Признать честно: Велесова Ночь – продукт современного родноверия конца XX – начала XXI века, вдохновлённый как реальными славянскими мотивами, так и западными неоязыческими и хеллоуинскими формами. 2. Не демонизировать: если людям это помогает вспоминать предков, ощущать связь поколений, осмыслять циклы года – это может быть психологически и культурно ценно. 3. Не абсолютизировать: - не делать вид, что это «обязательная древняя традиция», - не противопоставлять агрессивно Хэллоуину, ставя один «правильный» праздник против другого «дьявольского». 4. Различать уровни истины: - историческая истина: древние славяне не праздновали «Велесову Ночь» в ночь с 31 октября на 1 ноября (и тем более не противопоставляли её Хэллоуину); - мифологическая/символическая истина: современный человек может создать новый ритуал, который будет для него и его общины значимым и «сакральным». Истина здесь, как часто бывает, многослойна: историк скажет – это новодел; жрец/волхв скажет – это живой праздник нашего круга; психолог скажет – это способ структурировать опыт смерти, памяти и смены сезонов; журналист скажет – «древний славянский Хэллоуин», потому что так кликабельнее. И вопрос не в том, кто «прав», а в том, кто какой уровень истины декларирует и насколько честен перед собой и другими.
ИтогПраздник «Велесова Ночь» не восходит к подлинной древнеславянской календарной традиции; это новоязыческий, сконструированный в конце XX – начале XXI века праздник, который: - опирается на реальные, но разрозненные и частично переосмысленные мотивы славянской мифологии (Навь, Велес, отчасти Ирий); - активно заимствует и адаптирует иноземные формы (ночь духов, атрибутика Хэллоуина, идея «колеса года»); - получил популярность благодаря медиа, музыке («Аркона») и интернету, которые закрепили его в массовом сознании как «древний славянский» аналог Хэллоуина, без серьёзной проверки источников. Сама по себе его «недревность» не делает его бессмысленным, но честность в отношении его происхождения важна, если мы не хотим строить свою идентичность на мифе, который выдают за факт. И, возможно, главный вопрос, который здесь стоит себе задать: что для нас важнее – действительно понимать, что было у предков, или иметь красивую историю, в которую приятно верить, даже если она родилась совсем недавно?