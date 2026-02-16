Благодаря глобализации мы всё больше знакомимся с традициями других народов. В том числе с их праздниками. А уж если где-то есть популярный праздник, то возникает три вида людей. Первые охотно принимают заимствование. Другие активно выступают против чуждого элемента. Ну а третьи. Они пытаются на основе чужого праздника создать свой с... в общем вы поняли. Сегодня поговорим об одном таком случае.

Хэллоуин пришёл в нашу страну с американским кинематографом и учебниками английского. Очень хорошо помню, как в учебнике американского английского Happy English 2 вместе с непонятным Днём благодарения был описан и этот весёлый костюмированный праздник. Совершенно естественно, что и в России молодёжь не захотела отставать и начала праздновать этот день, наряжаясь во всякие интересные костюмы. Естественно немедленно возникли и две другие ветви: одни стали яростно клясть "дьявольские празднества", а другие искать свои народные корни. А кто ищет, тот всегда найдёт. Ну или, если не найдёт, то придумает.

Так появился древний славянский праздник Велесова Ночь. Перефразируя шутку реставраторов - "древний славянский праздник, автор жив". Конечно, ему сразу была придумана и атрибутика, и обычаи. А так как Хэллоуин всё таки известен как день нечисти, то и у новый древний праздник стал ночью, в которой объединяется Навь и Явь. Хорошо хоть нет их сестры Прави из Велесовой книги, и то хлеб.

Вот как описывает историю этого дня журналист когда-то уважаемой Комсомолки:

Славяне верили, что помимо нашего мира, мира Яви, существует и мир Нави – мир духов, злых и добрых. И в ночь перехода от осени к зиме, когда Белобог передает Коло (колесо) года своему брату Чернобогу, граница между мирами истончается и духи могут свободно гулять среди людей, а люди попасть в мир духов. Стражем же пути между Явью и Навью традиционно считался бог-чародей Велес, покровитель ворожбы и домашнего скота.

Тут прямо всё на месте. И Навь с Явью, в которые несомненно верили наши предки. И если Навь, действительно, упоминается многими словарями в контексте смерти, то Явь всеми словарями трактуется не как мифологический мир, а просто как реальность.

Навка в представлении художника Навка в представлении художника

Впрочем и навь часто обозначает конкретного персонажа - ожившего мертвеца. Например, у Даля:

"мертвец, покойник, усопший, умерший, новг. умирашка. И из навей встают".

Но согласно Максу Фасмеру у других народов всё таки Навь связана не только с мертвецами, но и с другим светом:

на́вка, ма́вка "душа девочки, умершей до крещения", др.-русск., цслав. навь νεκρός, др.-чеш. nav, род. п. navi "могила, преисподняя, тот свет", unaviti "убить", чеш. unaviti "утомить", словен. nȃvje ср. р. "души некрещеных детей"

Вот только что здесь первично: восставший мертвец или мир мёртвых - поди знай.

Но Явь и Навь - это ещё цветочки, дальше идёт совершенная эклектика. Внезапно у восточных славян появляются Белобог и Чернобог, которые вообще-то относятся к западным, балтийским славянам и в восточнославянских источниках не упоминаются. Больше того, если Чернобога источники упоминают, то Белобог вообще персонаж реконструируемый из пары чёрный бог - белый бог.

Чернобог из экранизации романа Нила Геймана "Американские боги" Чернобог из экранизации романа Нила Геймана "Американские боги"

И этот белый бог передаёт чёрному - коло, которое какое-то колесо года. Что это такое? Где оно упоминается? Рискну предположить, что это очередная народная этимология латинского слова календарь.

И завершает всё это внезапный Велес. Откуда он взялся в повествовании, почему вдруг стал стражем между реальным и загробным миром? Вообще непонятно. Но автор решил, что так "традиционно считается".

Удивительно, что такой значимый день не упоминает не только великий советский фольклорист Владимир Яковлевич Пропп, но даже наше всё для славянского язычества - академик Рыбаков. У него есть сразу несколько "Велесовых дней" - 6 января, 9 декабря и Новый год, а также Велесовы дни в преддверии весны. А вот Велесовой ночи отчего-то не нашлось.

Теперь выяснился еще один день чествования «скотьего бога» (помимо знаменитого юрьева дня) – 6 января; велесов день завершал собою обширный цикл празднеств зимнего солнцестояния.

В свете этого забавно выглядит привлечение самозванных экспертов в славянской мифологии, как у Рамблера или вовсе эзотериков, как у Лайфа.

Но если Велесовой ночи не было откуда же многочисленные журналисты взяли описание этого дня?

Upd: Впервые оно встречается у одного из основателей русского родноверия и общины Велесов круг волхва Велеслава в 2000-м году в одноименном рассказе как поэтический образ.

Первое упоминание Велесовой ночи Первое упоминание Велесовой ночи

В статье "Велес - славянский бог мудрости" 2007-го года, позже вошедшей в "Книгу Родной Веры", это уже стал настоящий праздник. Вот что пишет Велеслав

7) Велесова (Марина) ночь — с 31 листопада/октября на 1 груденя/ноября — Дедова ночь, когда Белобог передаёт Коло Года Чернобогу, а души Предков последний раз в году навещают своих потомков, живущих в Яви, после чего улетают «на птичьих крылах» в Светлый Ирий до будущей весны;

Причём у Велеслава их две: с 30 апреля на 1 мая и с 31 октября на 1 ноября. Ну а что, даёшь каждому по Велесовой ночи

В 2009-м выходит альбом фолк-металл группы Аркона, близкой к Велеславу "Ночь Велесова". В состав этого альбома входила и речь Велеслава где он заявил, что Велесову ночь заменили на Хэллоуин.

Обложка альбома Ночь Велеса Обложка альбома Ночь Велеса

А уже с развитием интернета история про Велесову ночь поплыла по различным форумам и пабликам. Вот рассказ о ней в блоге Дмитрия Панкратова 2010-го года.

А форуму "Черная магия и руны" уже больше по душе октябрьская версия.

"Древние славяне" перевезли праздник на октябрь "Древние славяне" перевезли праздник на октябрь

И чем дальше, тем больше упоминаний, пока в прошлом году о нём, как о настоящем празднике не начали говорить и блогеры-фольклористы и СМИ всех мастей. Проверять информацию, конечно, никто не стал. Достаточно упоминания "традиции" в интернете.

Автор: Максим Трусов, канал "С чего вы это взяли"