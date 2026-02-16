Недавно в украинских военных каналах появилось видео, как дронами уничтожают группу наших солдат. Ссылки давать не буду, видео тоже не стану выкладывать. Кто видел, тот видел, кто захочет найдет. Но не очень рекомендую. Видео страшное.

Но, если абстрагироваться от картинки (что вообще трудно), то сразу замечаешь несколько деталей. Прежде всего, обращает на себя внимание качество FPV дронов у противника. Отличная, четкая картинка с камеры и в полете и при атаке, никаких проблем с отваливающейся связью, управление на большой дистанции.

А как раз накануне пишет с фронта товарищ. “У меня сегодня на одного бойца больше десяти дронов только в дом влетело, весь дом сложили кроме одного угла где мой сидел, сколько ещё интересно у них осечек было”.

Уже писал про это, и готов повторить. Очень важно понимать, что “мы выпускаем много дронов” не равно “мы выпускаем много качественных дронов”. “Мы превосходим противника по количеству дронов” вовсе не означает, что и по качеству все дроны прекрасные. Когда-то я писал, года два назад, что рано или поздно ВСУ перейдут к мобильной обороне, и подразделения легкой пехоты будут просто держать фронт под прикрытием БПЛА и даже совершать вылазки. Оно понятно, мы не эксперты, а так, с дивана смотрим на ситуацию. Настоящие эксперты говорили, что “ничего у Украины не получится, там упаднические настроения у населения”.

Отчетами не побеждают. Красивые презентации очень радуют глаз, но никак не помогают победе. Когда мы делаем много дронов, а потом на фронте из трех-пяти дронов бойцы делают один, чтобы он летал, это не есть здорово. Набор “Сделай сам”. Однако есть и вторая часть проблемы. Где нет разницы, годный дрон производит кто-то или так себе. А именно. Когда с некоторыми (не хочу писать про всех, но несколько случаев точно знаю) частными производителями вооружений не заключают контракты, а уже середина февраля, когда из-за этого в воюющей стране отдельные производители оружия находятся на грани банкротства, это знаете ли, проблема.

А еще из-за проблем с логистикой, производители вынуждены тормозить темпы производства. Нормально это, что думаете, уважаемые читатели?

И нельзя сказать, что кто-то не понимает, как важны дроны для фронта, или спецбоеприпас. Все всё понимают, стараются. Но. Вот такой неповоротливый устаревший механизм у нашей бюрократии.

Не знаю, у кого какое мнение, но вот я, дилетант с дивана думаю, что это не правильно как-то.