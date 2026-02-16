Отчетами не побеждают.
Недавно в украинских военных каналах появилось видео, как дронами уничтожают группу наших солдат. Ссылки давать не буду, видео тоже не стану выкладывать. Кто видел, тот видел, кто захочет найдет. Но не очень рекомендую. Видео страшное.
Но, если абстрагироваться от картинки (что вообще трудно), то сразу замечаешь несколько деталей. Прежде всего, обращает на себя внимание качество FPV дронов у противника. Отличная, четкая картинка с камеры и в полете и при атаке, никаких проблем с отваливающейся связью, управление на большой дистанции.
А как раз накануне пишет с фронта товарищ. “У меня сегодня на одного бойца больше десяти дронов только в дом влетело, весь дом сложили кроме одного угла где мой сидел, сколько ещё интересно у них осечек было”.
Уже писал про это, и готов повторить. Очень важно понимать, что “мы выпускаем много дронов” не равно “мы выпускаем много качественных дронов”. “Мы превосходим противника по количеству дронов” вовсе не означает, что и по качеству все дроны прекрасные. Когда-то я писал, года два назад, что рано или поздно ВСУ перейдут к мобильной обороне, и подразделения легкой пехоты будут просто держать фронт под прикрытием БПЛА и даже совершать вылазки. Оно понятно, мы не эксперты, а так, с дивана смотрим на ситуацию. Настоящие эксперты говорили, что “ничего у Украины не получится, там упаднические настроения у населения”.
Отчетами не побеждают. Красивые презентации очень радуют глаз, но никак не помогают победе. Когда мы делаем много дронов, а потом на фронте из трех-пяти дронов бойцы делают один, чтобы он летал, это не есть здорово. Набор “Сделай сам”. Однако есть и вторая часть проблемы. Где нет разницы, годный дрон производит кто-то или так себе. А именно. Когда с некоторыми (не хочу писать про всех, но несколько случаев точно знаю) частными производителями вооружений не заключают контракты, а уже середина февраля, когда из-за этого в воюющей стране отдельные производители оружия находятся на грани банкротства, это знаете ли, проблема.
А еще из-за проблем с логистикой, производители вынуждены тормозить темпы производства. Нормально это, что думаете, уважаемые читатели?
И нельзя сказать, что кто-то не понимает, как важны дроны для фронта, или спецбоеприпас. Все всё понимают, стараются. Но. Вот такой неповоротливый устаревший механизм у нашей бюрократии.
Не знаю, у кого какое мнение, но вот я, дилетант с дивана думаю, что это не правильно как-то.
Подробный вывод
Если отбросить эмоциональный фон, текст — это не столько про дроны, сколько про разрыв между реальностью войны и структурой государства, которое формально воюет, но по сути продолжает жить логикой мирного времени и отчётности.
1. Качество против количества: война как «экзамен на честность»
То, что автор говорит о дронах, легко перенести на любую сферу:
– можно произвести тысячу единиц техники,
– но если сотни из них требуют «дособрать на коленке», реальная сила уменьшается.
В этом смысле война — радикальный тест на подлинность.
Отчёт может сказать: «Произведено 10 000 дронов».
Реальность фронта отвечает: «Из них боеспособны 2 000, остальные – головная боль».
Похожий принцип виден и в психологии: человек может выстроить образ «успешного», говорить правильные слова, но момент кризиса показывает не отчёт, а реальную устойчивость психики. Война — то же самое, только в бесконечно жёсткой форме.
Иллюзии — роскошь мирного времени. На войне за них платят жизнями.
2. Бюрократия как архаичный ИИ
Если посмотреть на бюрократию как на примитивный «искусственный интеллект», многое становится понятнее:
– она оптимизирована не под реальность, а под формальные метрики,
– её «цель» — не победа в войне, а правильный документ,
– как старая нейросеть, обученная на других задачах, она продолжает решать вчерашние проблемы, даже когда контекст изменился радикально.
В итоге:
– война уже стала войной дронов,
– промышленность и фронт требуют скорости и гибкости,
– а государственная машина действует по логике мирной закупки канцелярии: заявки, согласования, проверки, задержки.
Здесь проявляется очень старый философский конфликт: живое против мёртвого.
– Живое: бойцы, инженеры, частные производители, которые адаптируются, пробуют, чинят, собирают.
– Мёртвое: формы, регламенты, отчётность, которые не умирают даже тогда, когда из-за них умирают люди.
3. Частные производители как носители «инициативного разума»
Частные производители в тексте — это фактически символ инициативы и адаптивности.
Они ближе к реальности, чем чиновники:
– они чувствуют спрос фронта,
– быстро модифицируют изделия,
– могут в короткие сроки менять конструкцию.
Но система, которая декларирует необходимость победы, одновременно:
– с ними не заключает контракты вовремя,
– даёт им «голодать» на грани банкротства,
– тормозит логистику и серийное производство.
Получается парадокс, который встречается и в истории, и в религии, и в психологии:
– те, кто реально двигают ситуацию, оказываются маргиналами,
– те, кто им мешают, — в центре принятия решений.
В христианской традиции это узнаваемо: пророки всегда на окраинах системы, а «законники» сидят в центре. В современной технологической реальности — то же самое: инноваторы на периферии, бюрократы в центре.
Парадокс в том, что субъективно все «всё понимают». Автор прямо говорит:
То есть проблема не в непонимании, а в инерции структуры, которая сильнее даже здравого смысла.
4. Ложная опора на «экспертов» и утешительные иллюзии
В тексте есть важный штрих:
– «диванный дилетант» заранее предположил мобильную оборону ВСУ под прикрытием БПЛА,
– официальные «эксперты» говорили, что у Украины «ничего не получится».
Это показывает психологический механизм:
– система любит экспертов, чья картина мира успокаивает,
– и отталкивает голоса, которые приносят тревогу и неприятные прогнозы.
Это человечески понятно: психика тянется к тому, кто говорит «всё будет хорошо».
Но в ситуации войны это уже не просто психологическая защита, а форма коллективного самообмана, за которую платят не душевным дискомфортом, а территориями и жизнями.
Здесь можно увидеть и более общий закон:
– человек, организация, государство всегда колеблются между правдой и комфортом,
– и очень часто выбирают комфорт — до тех пор, пока реальность не заставляет платить.
5. Отчётность как суррогат реального действия
Фраза «отчётами не побеждают» — почти философский афоризм.
Она описывает целый тип культуры:
– когда текст важнее содержания,
– презентация важнее железа,
– PR важнее функциональности.
Но на войне, как и в технических науках, критерий истины жёстко материален:
– дрон либо долетает до цели, либо нет,
– связь либо есть, либо обрывается,
– боец либо жив, либо нет.
Мы часто живём как будто в «экономике впечатлений»: главное — как выглядит.
Война же возвращает в экономику реальности: главное — как работает.
И в этом смысле война, насколько бы она ни была страшна, выбивает из нас иллюзии о том, что «красивый отчёт — уже половина дела». Нет, на передовой это вообще не дело.
6. Практический слой: что на самом деле говорит автор
За эмоциональным подтекстом слышно несколько практических тезисов:
- Нужен перевод армии и оборонки в другой режим:
не медленный, документальный, а быстрый, итерационный, почти «стартапный».
- Нужен отбор по эффективности, а не по формальным критериям:
– если частный производитель делает хорошие дроны — с ним нужно работать,
– если нет — не спасать его из-за связей и статуса.
- Нужен минимум посредников, которые прячут реальность за отчётами:
фронт → производитель, с минимальной прослойкой «бумажных слоёв».
Если провести параллель с программированием:
– сегодня война требует подхода DevOps/Agile (быстрый цикл «сделал → проверил → доработал»),
– а система продолжает жить в режиме «водопада»: ТЗ, согласования, год ожидания, в итоге устаревший продукт.
7. Философский срез: правда как инструментарий выживания
Автор, называя себя «дилетантом с дивана», по сути говорит о фундаментальной вещи:
правда — это не эстетика, а инструмент выживания.
Можно сколько угодно спорить о геополитике, ценностях, исторических нарративах, но в точке боя всё сжимается до простых вопросов:
– дрон летит или падает,
– снаряд взрывается или даёт осечку,
– солдат защищён или оставлен в зоне поражения.
И здесь любая ложь — будь то в отчётах, прогнозах или утешительных речах — прямо конвертируется в смерть.
Поэтому в условиях войны правда перестаёт быть философской абстракцией и становится тактическим ресурсом.
Из этого можно вынести и более личный, мирный урок:
– в нашей частной жизни мы тоже часто заменяем реальность «отчётами перед собой»:
• «я же стараюсь»,
• «я что-то делаю»,
• «я прочитал книгу — значит, приблизился к цели».
– но если честно спросить себя: а есть ли реальный результат? работает ли это? — часто окажется, что мы живём на уровне красивых презентаций, а не работающих решений.
И вот тут возникает вопрос, который выходит за рамки конкретно этой войны:
Готовы ли мы — как отдельные люди и как общество — отказаться от утешительных отчётов в пользу болезненной правды, если только правда даёт шанс выжить и победить?