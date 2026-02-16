Юрий Васильевич Крупнов, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, — о проблемах отечественной системы образования и воспитания, жуткими иллюстрациями которых стали ЧП в школах России начала 2026 года. Все эти страшные сюжеты — про нападения в школах, зависимость и негативное влияние социальных сетей и вообще раннего погружения в цифровой мир — всё это, к сожалению, не про детей, а про нас, взрослых…

Как получилось, что дети стали не главной ценностью, а объектами манипуляций и наживы? Какой опыт основного и дополнительного образования советских времен необходимо возрождать и использовать? Насколько идеологическая расхлябанность государства провоцирует инциденты с юными «террористами», а отсутствие масштабных мобилизующих проектов, фронтирных направлений и высоких целей – социальную апатию?

Делать вид, что «все в порядке», уже просто опасно — необходимо выходить из кризиса.

Ведущая: шеф-редактор Проекта ЭРА Елена Аверченко

P.S.: С Платформой будущего России Ю.В. Крупнова, в которой обозначены в том числе концептуальные подходы к преодолению кризиса отечественного образования и воспитания, можно познакомиться ЗДЕСЬ: https://t.me/krpnv/3088

