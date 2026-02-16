Недетские проблемы образования, или Какой мир мы построили для наших детей | Юрий Крупнов
Юрий Васильевич Крупнов, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, — о проблемах отечественной системы образования и воспитания, жуткими иллюстрациями которых стали ЧП в школах России начала 2026 года. Все эти страшные сюжеты — про нападения в школах, зависимость и негативное влияние социальных сетей и вообще раннего погружения в цифровой мир — всё это, к сожалению, не про детей, а про нас, взрослых…
Как получилось, что дети стали не главной ценностью, а объектами манипуляций и наживы? Какой опыт основного и дополнительного образования советских времен необходимо возрождать и использовать? Насколько идеологическая расхлябанность государства провоцирует инциденты с юными «террористами», а отсутствие масштабных мобилизующих проектов, фронтирных направлений и высоких целей – социальную апатию?
Делать вид, что «все в порядке», уже просто опасно — необходимо выходить из кризиса.
Ведущая: шеф-редактор Проекта ЭРА Елена Аверченко
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео1. Дети как зеркало общественного строя - Отношение к детям и школе — самый честный показатель того, каким стало общество. - В позднем СССР страна реально жила идеей будущего и потомков; сегодня дети — объект эксплуатации и рынка. 2. Дети как объект эксплуатации, а не заботы - Дети рассматриваются как удобные потребители: фастфуд, бренды, цифровые развлечения. - Показательный пример — обсуждение ипотеки на 50 лет: детям и внукам оставляется в наследство не имущество, а долги. - В ситуации, когда их никто не защищает, часть подростков начинает «мстить миру» — отсюда колумбайны, поджоги, участие в терактах за копейки. 3. Отсутствие системного формирования личности - Воспитание личности часто держится на случайных «сумасшедших в хорошем смысле» учителях, родителях, соседях — а не на системе. - Советский идеал «всесторонне развитой личности» сегодня в значительной степени утрачен, остались лишь фрагменты и ирония. - При этом именно школа должна «выделывать человека» — превращать ребёнка в личность, а не в потребителя. 4. Социальное расслоение и деградация школьной среды - Школа всё больше отражает классовое разделение: элитные учебные заведения для одних, «массовка» и сегрегация (по льготам, по статусу семьи) — для других. - Даже элементарные вещи типа бесплатных завтраков превращаются в унизительные практики деления детей на «таких» и «не таких». - На фоне элитных школ возникают гигантские школы на тысячи мест — типичный «человейник» со всеми психологическими и социальными рисками. 5. Крах культа культуры и знания - Школа должна быть институтом трансляции культуры — высших образцов, того, что человечество накопило лучшего. - Сегодня в массовой культуре культивируется в лучшем случае «мутное»: сериалы про эскорт, содержанок и т.п., а не реальные ценности. - При блокировках и ограничениях сетей никем не создана собственная полноценная инфраструктура знания — нет национальной «эпистемотеки»: - идеального хранилища книг, музыки, оперы, науки, рецептов, культурного наследия; - аналога Википедии, только глубже, шире и качественнее. - В итоге, когда отрезают от глобальной сети, фактически отрезают и от культуры, не предложив альтернативы. 6. Цифровизация как экономия, а не развитие - Цифровизация в образовании часто используется не как расширение доступа к культуре, а как способ сократить расходы: - удешевить «урок», - нагрузить учителя отчётами, - заменить живое общение экранами. - Идея «учитель лишний, всё даст компьютер» становится опасной иллюзией. 7. Кризис статуса учителя - Учитель перестал быть фигурой уважения и авторитета; в глазах общества — часто «тот, кто не смог сделать карьеру в другом месте». - Зарплаты унизительно низкие, отчётность и бумажная/цифровая рутина огромна, родители с телефонами и «правами» давят с другой стороны. - Психическое и соматическое состояние детей резко изменилось: растёт рассеянность, тревожность, гиперактивность; классы управлять всё сложнее. - Власть на словах признаёт значимость учителя, но реально не ставит его на «невообразимую высоту», о которой говорили ещё в советское время. 8. Образованные люди России не нужны — они уезжают - Технически и научно сильная молодёжь находит применение за рубежом, а не в России. - В стране нет ясного «фронтира» — стратегических проектов на 10–50 лет, куда могли бы быть встроены талантливые люди. - Фундаментальная наука обескровлена и при этом не имеет чётко сформулированных задач от государства: «хотят чудес, но не знают каких». 9. Города-концентрационные лагеря и форма жизни как часть проблемы - Мегаполисы и огромные школы на тысячи учеников — это форма жизни стран «третьего мира», а не передовой цивилизации. - Люди живут в «человейниках», тратят часы на дорогу, дети варятся в перенасыщенной, часто агрессивной, но при этом культурно пустой среде. - При этом концентрация людей не приводит к росту очагов высокой культуры: консерваторий, театров, содержательных культурных центров. 10. Альтернатива: новые формы расселения и детско-взрослые практики - Идеи экополисов, поселений, родовых поместий и городов будущего могут стать не только социальной, но и образовательной альтернативой. - Важно не просто «перевезти» людей, а создать передовые формы жизни, в которые ребёнок включён: - детско-взрослые производственные практики по типу макаренковских колоний, - работа в реальных современных отраслях (например, агроклассы, ориентированные на будущее Нечерноземья и сохранение чернозёма). - Образование — это не «нагрузка фактами», а включение ребёнка в создание нового качества жизни. 11. Домашнее обучение и дескулинг — ложный выход - Мода на домашнее обучение часто рождается как реакция на деградацию школы, а не как позитивный проект. - Родители недооценивают глубину того, что стоит за школой как институтом: - 500 лет педагогической культуры от Яна Амоса Коменского и дальше, - традиции учебных предметов, методик, форм социализации. - «Я сам всё дам ребёнку» — иллюзия: - без среды, без коллективных практик, без наставников ребёнок не получает ни мышления, ни полноценной социализации, ни гражданской идентичности. - Школа — это не только знания, но и формирование гражданина и личности в живом сообществе. 12. Русское знание и естественный интеллект (ЕИ) - Ключ к будущему — развитие не ИИ, а ЕИ: естественного человеческого интеллекта. - Мышление — это не «умение решать задачки», а способность организовывать сложные практики, видеть связи, отличать знание от информации. - Русско-советская традиция работы с мышлением (Ильенков, Щедровицкий, Давыдов и др.) огромна и почти не используется. - Культ знания должен заменить культ случайного контента: знание нужно не для галочки и ЕГЭ, а как способ участия в создании будущего. 13. Роль государства, церкви и институтов культуры - Государство не ставит школу в центр национальной повестки, экономит на ней, относится как к «расходной статье». - Церковь (в частности, Московская патриархия) сосредоточена на строительстве храмов, но почти не высказывается системно об образовании, хотя это ядро духовно-нравственной сферы. - Минкульт понимает культуру узко (театр, кино), игнорируя культуру как способ жизни и мышления. - Нет площадок серьёзной дискуссии об образовании, аналогичных историческим научным сессиям (как сессия ВАСХНИЛ 1948 года по генетике). 14. Тревожные сигналы: школьные нападения и подростковый радикализм - Частые трагедии в школах, подростковые поджоги и участие в терактах — это не только преступления отдельных людей, но и симптом болезни общества. - Это крик: «нас не слышат, нас не защищают, с нами не занимаются». - Игнорировать эти сигналы, прикрываясь отчётами о выполнении «ключевых показателей» — опасное самообманивание. 15. Необходимость общественной дискуссии и смены приоритетов - Нужна настоящая общероссийская дискуссия об образовании, а не ведомственные отчёты о «выполненных планах». - Школа должна снова стать «храмом» — центральным институтом, вокруг которого строится стратегия будущего. - Без восстановления культа знаний, статуса учителя и понимания школы как места выращивания личности государство теряет долгосрочную перспективу.
Подробный вывод: что на самом деле говорится в этом видеоЕсли собрать все фрагменты разговора в цельное поле, картина выстраивается довольно жёсткая: мы живём в обществе, где детство стало побочным продуктом экономики, а не смыслом её существования.
1. От «общества потомков» к «обществу потребителей»В позднем СССР существовал пусть идеализированный, но всё же рабочий образ: мы строим мир для потомков. Эта установка, как бы к ней ни относиться, структурировала общество: - образование было не «услугой», а инвестиционной линией в будущее; - у учителя был статус, у школы — миссия, у ребёнка — ожидаемое будущее. Сегодня логика обратная: ребёнок — это потенциальный потребитель, а не будущий создатель. Когда ипотека на 50 лет становится нормой, это символически означает: «Мы не знаем, что дать детям, кроме долгов». С философской точки зрения это переход от исторического времени (жизнь ради тех, кто после нас) к чисто физическому времени (жить здесь и сейчас, а дальше хоть потоп). И дети очень чутко чувствуют этот сдвиг, даже если не могут его сформулировать.
2. Личность без инфраструктурыФилософы типа Ильенкова говорили, что личность надо «выделывать» — не в смысле дрессуры, а в смысле кропотливого, многолетнего формирования: через культуру, труд, мышление, пример взрослых. В советской школе, со всеми её минусами, была инфраструктура развития: - библиотека как место притяжения; - кружки, секции, авиамоделирование, танцы, спорт; - учителя, часто фанатики своего дела, работавшие не за «бабло», а из внутренней мотивации. Сегодня многое из этого разрушено или маргинализировано. Ребёнок формально имеет больше «контента» (интернет, гаджеты), но меньше проводников — тех самых «сталкеров культуры», библиотекарей, учителей, наставников, которые помогают не утонуть в шуме. Психологически это похоже на ситуацию: тебе дают ключи от огромного мегаполиса знаний, но не дают ни карты, ни людей, кто провёл бы по маршруту. Большинство либо заблудится, либо уйдёт в ближайший «торговый центр развлечений» — TikTok, сериалы, игры.
3. Цифровизация без смысла и культурыСам по себе цифровой мир — не зло. Если бы была создана национальная эпистемотека: - оцифрованные книги, архивы, картины, музыка; - лучшие лекции, спектакли, оперы, фильмы; - структурированное знание по всем областям — от квантовой физики до выпечки хлеба; и это было бы доступно каждому школьнику бесплатно — тогда разговор об ограничении помойных сетей выглядел бы честно и осмысленно. Сейчас же всё наоборот: культуры своего цифрового пространства нет, а ограничение доступа к мировому — приводит к обеднению возможностей для развития. Фактически мы говорим ребёнку: «Не лезь в помойку», но не строим для него дома, библиотеки, лаборатории и парки — в цифровом и реальном смысле.
4. Учитель как ключевой, но униженный элемент системыЕсть принципиальный парадокс: наибольшую ответственность несут те, кто имеет наименьший статус и ресурс. - Учитель отвечает за будущее страны в буквальном смысле — день за днём работая с детьми. - Но его статус и зарплата таковы, что взрослый, особенно мужчина, не может содержать семью, работая учителем. - При этом его обкладывают отчётами, цифровыми формами, проверками, давлением родителей и постоянной тревогой за любую «неправильную фразу». С точки зрения психологии это порождает выученную беспомощность системы: люди внутри делают невозможное на энтузиазме, но не верят, что их труд кому-то действительно нужен. Когда общество перестаёт уважать собственных учителей, оно, по сути, отменяет своё будущее — потому что некому выращивать тех, кто это будущее построит.
5. Домашнее обучение как симптом, а не лекарствоЖелание «забрать ребёнка из школы» часто искренне: родители видят насилие системы, формализм, устаревшие формы, и пытаются защитить ребёнка. Но здесь важно понять глубинную вещь: образование — это не только содержимое учебников, а: - культура мышления; - культура общения и совместной деятельности; - способность быть гражданином, а не только приватным индивидом. Семья — важнейший институт, но не единственный: как семья не может заменить науку, медицину или архитектуру, так она не может в одиночку заменить сложившуюся за века систему образования — если только мы не говорим об уникальных, штучных случаях. Домашнее обучение становится массовым там, где школа перестала быть храмом — стала чем-то опасным, унизительным или бессмысленным. Но это не решение, а форма бегства, часто в ещё большую изоляцию.
6. Мышление как главная недостающая компетенцияСегодня много говорят о «навыках XXI века», о цифровой грамотности, soft skills. Но в основе всего лежит способность мыслить — то, что Крупнов называет развитием ЕИ, естественного интеллекта. Мышление — это: - умение видеть противоречия и не убегать от них; - умение строить модели и проверять их в реальности; - умение обобщать и различать главное и второстепенное. Без культа мышления всё образование скатывается к натаскиванию на тесты и фрагментарным знаниям. ИИ сегодня как раз и показывает нам зеркально: машина может сортировать, считать, подбирать, но не может по-настоящему понимать целое. Если человек перестаёт думать, а только «пользуется» и «листит», он теряет своё человеческое отличие.
7. Стратегия вместо латания дырКлючевой месседж беседы: проблемы образования — это не «ошибки на местах», а отражение отсутствия национальной стратегии развития. - Нет ясного образа будущего страны — значит, непонятно, каких людей надо растить. - Нет культа знаний — значит, лучшие умы уезжают туда, где их ждут. - Нет статуса учителя — значит, в школу идут не лучшие, а вынужденные. - Нет инфраструктуры культуры — значит, дети живут в информационной помойке. В итоге школьные трагедии — это крайние проявления одного и того же: невыносимой внутренней пустоты и незащищённости детства. Речь идёт не о том, чтобы «смягчить систему», а о том, чтобы переучредить школу: - как храм знания, а не пункт оказания услуг; - как лабораторию будущего, а не склад детей; - как пространство совместного взросления детей и взрослых.
Практический нерв разговораЗа философскими формулировками здесь стоит несколько предельно прагматичных выводов: 1. Школу нужно вернуть в центр государственной и общественной повестки — не как место скандалов и отчётов, а как главный национальный приоритет. 2. Нужна общенациональная дискуссия об образовании, с участием учёных, педагогов, родителей, философов, а не только чиновников. 3. Нужен новый культ знания: - создание эпистемотек, - развитие традиций мышления, - интеграция школы с современными формами труда и науки. 4. Необходимо радикально повысить статус учителя — материально, социально и символически. 5. Форма жизни важна не меньше содержания уроков: вопрос о школах-человейниках, о мегаполисах, о новых формах расселения — не периферия, а часть образовательной политики. И, если вернуться к тому, с чего началась беседа: школьные трагедии — это не только про безопасность и охрану, это прежде всего про смысл, которого дети не находят в мире взрослых.
И здесь, кажется, возникает неизбежный вопрос, который каждый взрослый может задать прежде всего себе: если истина о школе и детстве сегодня так болезненна и противоречива, готовы ли мы признать, что именно наш образ жизни и наши приоритеты создают этот мир для детей — и что тогда для нас самих означало бы по-настоящему «поставить знание и ребёнка в центр»?