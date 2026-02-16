Министры о том, как повысить производительность труда в университетах. Сергей Ануреев
Как измеряется производительность труда в образовании, и как ее повысить. Говорим с доктором экономических наук Сергеем Ануреевым. Ведущий – Андрей Фефелов.
Комментарий редакции
1. Контекст форума и министров
- В Тюменском госуниверситете прошёл форум «Производительность труда в университетах России».
- На пленарном заседании выступили два министра: экономического развития и высшего образования и науки.
- Форум не дал готовых решений — он стал постановкой вопросов: как измерять производительность в вузах, что считать «эффективностью» образования.
2. Старый опыт: научная организация умственного труда
- В СССР существовала развитая концепция научной организации умственного труда (НОУТ), первые учебники — ещё 1927–1928 гг.
- Сейчас эта традиция почти забыта, хотя именно она могла бы быть основой обсуждаемой «производительности ума» в университетах.
- Парадокс: теме почти 100 лет, а обсуждаем её снова, но уже на новом языке — KPI, оптимизация, цифровизация.
3. Проблема измерения производительности в образовании
- В производстве всё просто: есть нормы выработки (кирпич на смену, кубометры кладки и т.д.).
- В умственном труде критерии размыты: как «измерить» лекцию, мысль, влияние преподавателя, качество подготовки выпускника через 5–10 лет?
- Министр экономики признал:
- Трудно считать показатели «на одного занятого в образовании».
- Добавленную стоимость по бухгалтерии считать тоже проблематично.
- Многие KPI не отражают реальную жизнь, а превращаются в «жупил» — люди отчитываются «для галочки».
4. Масштаб и структура вузов, размер групп
- Министр экономики отметил: мелкие учреждения не всегда эффективны — масштаб иногда необходим.
- Министр высшего образования Фальков честно признал, что идея «производительности труда в вузах» для него была в новинку.
- Один из ключевых параметров — масштаб учебных групп:
- 5 магистров или 10–15 бакалавров в группе — дорого и не всегда эффективно финансово.
- Слишком большой поток тоже не годится.
- Оптимум известен из старой академической практики: лекции — крупные потоки, практики и лабораторные — мелкие группы.
- Суть настоящей «оптимизации» — не урезание, а поиск баланса: где нужны потоки, а где малые группы.
5. Изменение студенческой аудитории и логика «клиента»
- Фальков подчёркивает: студенты сильно изменились:
- Индивидуализированная жизнь: сами выбирают еду, покупки, путешествия, машины.
- Они выступают заказчиками образования, а не «мудрые дяди» сверху.
- Проблема: молодые «клиенты» заказывают образование, исходя из своих представлений о жизни, которые могут быть поверхностными и сиюминутными.
- Возникает конфликт поколений: как совместить опыт старшей школы, «знающей как правильно», с запросами молодёжи, привыкшей к свободе выбора?
6. Баллонская система, специалитет и реальные различия
- Фальков прямо сказал: мало кто внятно объяснит разницу между бакалавриатом по баллонской системе и специалитетом.
- Различие — не только в количестве лет (4 vs 5), а в самой логике подготовки.
- Россия изменила:
- Школу: 10 лет → 11 классов.
- Вуз: 5-летний цикл → 4/5/6-летние программы.
- Но при этом технологии подачи информации сильно изменились — а распределение времени и содержания по ступеням до конца не переосмыслено.
- Есть ощущение упрощения: свели всё к «количеству лет», не продумав интенсивность и глубину.
7. Цифровизация и размывание форматов обучения
- Коронавирус ускорил цифровизацию:
- Размылись границы между очным и заочным образованием.
- Лекции вполне можно цифровизировать, а семинары оставлять офлайн.
- Но практика сегодняшних лекций проблемна:
- Студенты почти не конспектируют — фотографируют слайды, слушают вполуха.
- Преподаватели ускоряют темп речи, пытаясь «влезть» в формат без конспекта.
- Объём информации растёт, способность усвоения — нет; возникает отторжение.
- Потенциал цифровизации:
- Записанные лекции в комфортном темпе.
- Различные форматы: видео, слайды, контрольные вопросы, тесты, адаптивные системы.
- Прокторинг для контроля самостояния работы.
- Важный сдвиг: от «часов, отсиденных на парах» — к реально усвоенному содержанию, верифицируемому цифровыми средствами.
8. ООН и «человеческий капитал»: формализм показателей
- Международная логика измерения «человеческого капитала» часто сводится к простой формуле: количество лет обучения × численность.
- Интенсивность, качество, практическая ценность обучения по сути не учитывается.
- Внутренние KPI нередко подстраиваются под эту логику: главное — часы, контингент, цифра, а не реальная подготовка специалиста.
9. KPI в вузах: 117 показателей и манипуляции
- В мониторинге эффективности вузов — 117 ключевых показателей.
- Верхний уровень — 6 главных KPI, среди них:
- Средний балл ЕГЭ поступающих.
- Проблемы:
- Этот показатель отражает скорее репутацию вуза среди абитуриентов и родителей, чем качество работы самого вуза.
- Пример манипуляции: олимпиадники.
- Вышка долго лидировала по среднему баллу, потому что олимпиадникам автоматически ставили 100 баллов по ЕГЭ.
- Студент, честно набравший 90 баллов, статистически «хуже» олимпиадника с реальным ЕГЭ 75, которому зачли 100.
- Сначала считали только бюджетников, потом включили и платников — разные правила, разные искажения.
- В результате:
- Средний балл в ВШЭ — 88, в Бауманке — 78.
- Можно ли из этого честно сделать вывод, что ВШЭ «на 10 лучше» Бауманки? Вопрос крайне спорный.
- Вывод: любой KPI легко превратить в инструмент манипуляции и фасадной красивой картинки.
10. Кто должен разрабатывать новые подходы и экспертизу?
- Вопрос не только «какая организация», но и какие люди.
- Проблема нынешней академической среды:
- Много теоретиков, прошедших путь «вуз → аспирантура → НИИ» без реального опыта производства и практики.
- В СССР: отбор из практиков — от рабочего до академика; люди знали «как это устроено на земле».
- Сейчас: много «теоретической схоластики», слабой связи с реальной жизнью.
- Возникает разрыв между разработчиками стандартов/учебников и реальными условиями труда выпускников.
- Один из аргументов ведущего: возможно, часть этой проблемы можно решать каскадами экспериментов, анализом больших данных, цифровыми методами поиска оптимума, а не только «мудрыми головами» в кабинетах.
11. Подработка студентов, практика и производительность
- По итогам заседания президентского совета по науке и образованию было дано около 30 конкретных поручений, а не толстый теоретический том.
- Среди них — важный KPI:
- Доля студентов старших курсов, работающих по специальности (хотя бы частично).
- Логика:
- Если студент к 3–4 курсу начинает работать по профилю (пусть и полдня), он:
- Лучше понимает профессию.
- Иначе воспринимает теорию.
- На выходе из вуза имеет 2 года реального опыта, а не только диплом.
- На форуме эта тема, по словам собеседника, практически не прозвучала, хотя она прямо связана с производительностью образования.
- Возможен более радикальный ход: сделать подобную работающую практику обязательной частью учебного процесса (как некогда практика в СССР), но уже в новых формах.
12. Боязнь обсуждать «острые» решения и дефицит фантазии
- Обсуждение обязательной отработки медиков вызвало в обществе испуг и неоднозначную реакцию.
- Есть ощущение, что из-за этого власти опасаются поднимать вопрос обязательной практики/отработки шире, в том числе в образовании.
- Ведущий говорит о недостатке «полёта фантазии»:
- Время неопределённости, быстрых перемен требует смелых, даже утопических проектов, чтобы расширить горизонт обсуждения.
- Но многие площадки остаются слишком осторожными, говорят только о «безопасных» решениях.
- Однако без спора и конфликта идей сложно разрушить инерцию старых представлений, которые уже не работают.
13. Медиапространство и открытость дискуссии
- Отмечается важность:
- Выкладывать полные материалы форумов в Rutube, а не только один час пленарки.
- Делать подобные дискуссии доступными для профессионального сообщества и заинтересованных граждан.
- Да, массового хайпа не будет, но это создаёт среду для созревания идей.
- Авторы призывают:
- Слушать министров без иллюзий «готовых рецептов».
- Понимать: многие реплики — это вопросы, гипотезы, а не финальные решения.
- Надеяться, что «жёстких оптимизаций» по образцу 2010-х удастся избежать.
---
Подробный вывод: о производительности ума, цене формализма и роли эксперимента
Если выйти за пределы конкретного форума, в этой беседе проявляется более общая драматургия: государство, привыкшее измерять всё цифрами, сталкивается с областью, где главный продукт — не деталь и не кирпич, а человеческое превращение. И привычная логика норм выработки даёт сбой.
1. Когда KPI сильнее реальности
Мы живём в мире, где цифра — это власть. И в образовании это особенно заметно:
- ВУЗы живут в логике мониторингов, рейтингов и «эффективных контрактов».
- Преподаватели вынуждены ориентироваться:
- на количество публикаций,
- средний балл ЕГЭ,
- аккредитационные галочки.
В итоге происходит подмена:
- Вместо вопроса «какого человека мы формируем?» звучит: «как повысить средний балл, цитируемость, охват, количество грантов?».
- Вместо реального качества — алхимия статистики: раздувание показателей олимпиадниками, игра с приёмом платников/бюджетников, превращение научной работы в поток «бумажных» статей.
Парадокс в том, что изначально KPI задумывались как инструмент упорядочивания, а превратились в замещение реальности символами реальности. В какой-то момент, если долго смотреть на показатели, можно вообще забыть, что за ними должны стоять живые люди и их способность думать.
2. Производительность каменщика и производительность учёного
Каменщик кладёт кубометры кирпича — тут производительность измерима:
- есть норма,
- есть технология,
- есть чёткие границы результата.
Преподаватель, исследователь, студент — работают в другом пространстве:
- Качество их труда проявляется не сразу, а через годы: в том, как человек мыслит, решает проблемы, несёт ответственность.
- Можно вбухать тысячи часов в лекции, но если они проходят мимо сознания — производительность близка к нулю, как бы красиво ни выглядел табель.
- Наоборот, одна фраза учителя может изменить траекторию жизни — как это посчитать в отчёте?
Здесь образование напоминает нейросеть: миллиарды малых коррекций весов. Тренировка долгосрочная, шумная, эффект возникает постепенно, нелинейно. А от нас требуют линейной метрики: «сколько знаний за час?».
Вот это фундаментальное напряжение: между сложностью человеческого развития и простотой управленческого отчёта.
3. Забытый опыт НОУТ: почти вековая история
Интересный штрих: уже в 1920-е в России серьёзно размышляли о научной организации умственного труда. Тогда это было во многом продолжение тейлоризма, но перенесённое на сферу мысли:
- как организовать рабочее место,
- как дозировать нагрузку,
- как чередовать виды деятельности,
- как формировать навыки концентрации.
Сегодня, спустя почти сто лет, мы как будто начинаем сначала — только под модным соусом «KPI», «тайм-менеджмент», «когнитивные практики» и «цифровые платформы».
Это любопытный исторический виток: мы, восхищаясь западным менеджментом знаний, во многом повторяем старые отечественные ходы, забыв собственные корни. Возможно, один из практичных шагов — вернуться к старым наработкам, очищая их от идеологического налёта и сочетая с современными данными когнитивной науки и IT.
4. Цифровизация как шанс и как соблазн
Цифровые технологии — двойственный инструмент:
С одной стороны — соблазн:
- превратить обучение в поток клипов и тестиков;
- загнать студентов в прокторинговый паноптикум;
- подменить живой контакт «прохождением модулей».
С другой — возможность:
- высвободить время преподавателя, заменив фронтальные лекции хорошими записями;
- дать студенту свободу темпа и траектории;
- внедрить обратную связь в режиме реального времени: видеть, что усвоено, что провисает.
Ключевой вопрос здесь — философия использования цифры:
- Цифровизация ради контроля и экономии → приводит к омертвлению процесса, к тотальному недоверию и формализму.
- Цифровизация ради углубления понимания, ради гибкого, осознанного обучения → может вытащить образование из режима «отсидки» в режим реальной работы сознания.
И снова всё упирается не в технологии, а в субъектов, которые ими пользуются — в их картину мира.
5. Студент как «клиент» и студент как соавтор
Современный студент живёт в культуре выбора: еда, вещи, маршруты, контент — всё «под меня». И эта логика легко переносится на образование:
- «Я плачу — вы меня развлекаете и выдаёте диплом».
- Или: «я – заказчик, вы – поставщик услуг».
В этом есть доля правды: без учёта запроса молодёжи образование легко скатывается в мёртвый догматизм. Но есть и опасность:
- если образование окончательно примет логику рынка, оно перестанет претендовать на преобразование личности, сведясь к выдаче «пакетов компетенций».
- а настоящая учёба всегда немного насильственна: она тянет человека за пределы его текущих желаний.
Здесь нужен более зрелый образ: не «студент как клиент», а студент как соавтор процесса. Не инфантильный потребитель, но и не послушный объект. Это другой тип отношений:
- с уважением к свободе,
- но и с правом предъявлять требования к усилию, к дисциплине, к вхождению в традицию.
И именно такой субъект — соавтор — может быть настоящим носителем «производительности» в образовании.
6. Практика и работа по специальности: мост между теорией и жизнью
Идея: измерять и поощрять долю студентов, которые на старших курсах работают по профилю, — кажется очень приземлённой, но именно она на удивление глубока.
По сути, это попытка:
- разорвать искусственный разрыв «сначала учимся, потом когда-нибудь будем работать»;
- встроить образование в реальный контекст жизни и труда;
- сделать обучение не абстрактным, а сразу проверяемым практикой.
Если студент:
- Днём работает по профилю.
- Вечером/утром учится, уже имея реальные задачи.
То его производительность как ученика растёт почти неизбежно: он фильтрует материал через опыт, отличая важное от ритуального.
Проблема не только в том, что это трудно организовать. Проблема в страхе перед неопределённостью:
- вузам проще жить в модели «мы отвечаем только за учёбу»;
- работодателям — в модели «мы не связаны с учебными планами».
- государству — в модели «мы задаём показатели и сроки, а как — ваша проблема».
Однако без интеграции этих миров разговаривать о настоящей производительности образования — почти честная иллюзия.
7. Кто должен считать и кто должен думать?
Беседа поднимает тонкий момент: компетенция измерять — не то же самое, что компетенция понимать, что действительно важно.
- Министры могут задать рамку, обозначить приоритет.
- Эксперты могут придумать сложные модели с сотнями KPI.
- Аналитики могут «крутить» большие данные.
Но если в центре процесса нет людей с опытом реальной практики — инженеров, врачей, учителей, предпринимателей, прошедших путь снизу — система рискует стать самозамкнутой.
В этом смысле разговор про «кого брать в НИИ» — не ностальгия по СССР, а вопрос о качестве обратной связи между теорией и реальностью.
Путь, который прорисовывается в диалоге, может быть таким:
- выстроить поле постоянных экспериментов в образовании — локальные модели, пилоты, разные типы учебных планов;
- честно измерять не только «процессы» (часы, потоки), но отложенные результаты — траектории выпускников, качество их работы через 3–5 лет;
- и допустить, что часть священных коров — привычных форм, расписаний, статусов — придётся отпустить.
8. Неполнота истины и ценность открытой дискуссии
Важный момент, который звучит и в самой манере беседы: готовых решений нет и, возможно, не будет в принципе.
- Любая модель измерения образования — это приближение, проекция, частичная истина.
- «Объективная» формула производительности ума вряд ли достижима, хотя стремиться к лучшему описанию всё равно нужно.
- Ценность — в самом процессе обсуждения, особенно если:
- министры честно признаются в незнании;
- эксперты открыто показывают слабые места систем;
- общество включается в обсуждение, а не делает вид, что «это не наше дело».
Это уже шаг к осознанности в сфере, которая десятилетиями жила в режиме: «начальству виднее, студентам — молчать». Мы потихоньку переходим к другой картине:
- истина — это процесс совместного прояснения, а не готовая инструкция сверху.
---
В итоге разговор о производительности труда в университетах превращается в разговор о другом:
какого человека мы вообще хотим «производить» системой образования — и допустим ли мы, что этот человек сам будет соавтором собственной формы?
И вот открытый вопрос, который напрашивается после этой беседы:
если согласиться, что никакой один показатель не в состоянии измерить глубину человеческого развития, то какой минимум метрик и наблюдаемых признаков вы лично считали бы достаточным, чтобы сказать: «этот вуз действительно хорошо делает своё дело» — и в чём тогда, по-вашему, должна заключаться настоящая «производительность» университета?