Владимир Николаевич Боглаев, генеральный директор АО «ЧЛМЗ», экономист и общественный деятель, – о шансах российской экономики рвануть от очевидной стагнации к ежегодному росту ВВП в 10% и больше.

Где найти людей к простаивающим станкам? Почему повышение зарплат не даёт увеличения выпуска продукта, а смена руководителей ЦБ, да и вообще федерального финблока, не принесёт мгновенного оздоровления экономики? Станет ли панацеей «сибиризация России», или этот способ возрождения производства в регионах и привлечения туда специалистов обречены?

Допустим, «мягко посадить» экономику получилось. Будем ли опять взлетать и за счет чего – вот в чем вопрос…

Ведущая: шеф-редактор Проекта ЭРА Елена Аверченко

