Лозунги без целей, или Почему мало сменить «поездную бригаду» – надо прокладывать новые пути

31 0
Переслано от: Точка Сборки

Владимир Николаевич Боглаев, генеральный директор АО «ЧЛМЗ», экономист и общественный деятель, – о шансах российской экономики рвануть от очевидной стагнации к ежегодному росту ВВП в 10% и больше.

Где найти людей к простаивающим станкам? Почему повышение зарплат не даёт увеличения выпуска продукта, а смена руководителей ЦБ, да и вообще федерального финблока, не принесёт мгновенного оздоровления экономики? Станет ли панацеей «сибиризация России», или этот способ возрождения производства в регионах и привлечения туда специалистов обречены?

Допустим, «мягко посадить» экономику получилось. Будем ли опять взлетать и за счет чего – вот в чем вопрос…

Ведущая: шеф-редактор Проекта ЭРА Елена Аверченко

Комментарий редакции

Краткие тезисы видео:

1. Иллюзия «простого решения»
- Популярна идея: сменить руководство ЦБ и финансовый блок, резко изменить денежно-кредитную политику — и страна за 1–2 года выйдет на рост ВВП 10–15% в год.
- Баглаев считает это самообманом: цель благая, но план неконкретный и нереалистичный.

2. Поезд и рельсы: проблема не в одном «машинисте»
- Экономика уподоблена поезду: есть направление (стратегия), есть пути (институты, структура экономики) и есть машинист (конкретные руководители).
- Долгие годы Россия шла по курсу деиндустриализации и превращения в сырьевой придаток, опираясь на логику: «своего не нужно, все купим за ресурсы».
- Одной сменой людей наверху нельзя изменить сами «рельсы» — стратегию, инфраструктуру, институциональные привычки.

3. Строительный бум как суррогат роста
- Жилстроительство (ТРЁЙКА) сейчас даёт значимую долю ВВП и подгружает металлургию, цемент и др.
- Но при убывающем населении и миграции в мегаполисы значительная часть новостроек экономически и социально бессмысленна.
- Остановить стройку — значит резко уронить ВВП и налоговые поступления, но продолжать — значит накачивать «пузырь» и сохранять перекос в сторону не производящего реального развития сектора.

4. Импортозамещение: ограничения по людям, времени и деньгам
- На старте СВО критический импорт оценивался примерно в 70 млрд долларов.
- Теоретически можно заместить значительную часть внутри страны, но:
- производственные циклы сложного импорта — от 9 месяцев до 2 лет;
- нужны дополнительные оборотные средства (порядка 7 трлн рублей);
- главная проблема — не станки, а люди: квалифицированные рабочие и инженеры ушли в «офисную экономику» мегаполисов.
- Повышение зарплат из-за дефицита кадров повышает расходы, но не выпуск, потому что людей физически мало и быстро не подготовить.

5. Кадры: универсальный рабочий против оператора ЧПУ
- Чтобы сократить срок подготовки кадров, нужен переход на современное оборудование (ЧПУ и т.п.), где операторов можно обучать быстрее.
- Но это требует:
- закупки станков (цикл заказа и монтажа — до года);
- проектирования новых производств (5+ лет);
- длительной подготовки специалистов.
- Реиндустриализация — это годы и десятилетия, а не «рывок за два года».

6. Инфляция, зарплаты и политика ЦБ
- Рост оборонки и заказов в 2022–2023 годах дал рост обрабатывающей промышленности 4–5%.
- При более мягкой кредитной политике рост мог бы быть выше, но и инфляция разогналась бы сильнее.
- ЦБ выбрал путь «мягкой посадки»: не допустить, чтобы зарплаты рабочих росли быстрее производительности.
- Фактически:
- переход предприятий на 3-дневку,
- отсутствие роста зарплат,
- люди сами увольняются с заводов (пример АВТОВАЗа).
- Альтернатива — снижать доходы в других секторах, чтобы люди сами шли в производство.

7. Мегаполисы как «чёрная дыра» рабочей силы
- Много лет людей сознательно стягивали в агломерации: Москва, СПб, крупные центры.
- Это разрушило:
- промышленную базу регионов,
- систему регионального образования (все лучшие вузы и преподаватели — в столицах),
- кадровый потенциал малых и средних городов.
- Столичные жильё и образ жизни требуют высоких зарплат, что further высасывает ресурсы из регионов.

8. Сибиризация: лозунг без механизма
- Караганов и другие предлагают идею «сибиризации России» — развитие за Уралом, перенос части жизни и мощностей в Сибирь.
- Баглаев задаёт базовый вопрос: «Зачем и как?»
- За Уралом живёт около 20 млн человек, территория опустела, молодёжь уезжает.
- Люди, работавшие в Норильске, Ленингорске, Бодайбо, воспринимают это как довременную командировку с мечтой «уехать на материк».
- Советская Сибирь привлекала людей сочетанием:
- высокой мотивации (деньги, льготы, социальные лифты),
- сформированной инфраструктуры и горизонта жизни, а не просто вахты.
- Сегодня, без понятных целей и механизмов, разговоры о сибиризации — декларации без плана.

9. Перенос столицы: политический риск и экономическая пустота
- Идеи перенести столицу за Урал выглядят как попытка «нового начала».
- Но если туда реально перенести ресурсы, налоги, офисы, то:
- Москва обнищает,
- в 40-миллионной агломерации начнётся тяжёлый социально-экономический кризис,
- устойчивость власти окажется под ударом.
- Даже частичное перераспределение управленческих функций между Москвой и СПб проходило тяжело.
- Проекты типа «новой столицы» не содержат внятного поэтапного плана и оценки рисков.

10. Грязные переделы и роль Китая и Запада
- Россия фактически закрепляется в роли поставщика «грязного передела»:
- металлургия: слябы, подкат — грязные стадии у нас, чистый прокат — в Китае;
- медь: грязное производство остаётся в Норильске, чистая медь — в Китае;
- целлюлоза: грязный комбинат хотели строить в охранной зоне Рыбинского водохранилища, а бумагу — в Скандинавии.
- Любые разговоры о «чистой экологии», «чистой Волге» на фоне текущих проектов выглядят цинично.
- Перенос производств в Сибирь при сохранении такой схемы означает просто концентрацию грязи и рисков внутри страны ради чужих «чистых» экономик.

11. Образование и «утечка мозгов» внутри страны
- Лучшие школы и вузы — в Москве и СПб; туда едут сильные абитуриенты.
- Почти никто не возвращается в Мончегорск или другие промышленные города.
- Региональные вузы деградируют:
- слабее преподавательский состав,
- слабее абитуриенты,
- под вопросом качество подготовки.
- Попытки «обязать» выпускников (например, врачей) поработать по распределению 3 года выглядят как принуждение, а не привлекательность.

12. Мотивация vs. принуждение
- Если людей куда-то надо «гнать» по обязательствам, это значит, что там нет реальной привлекательности.
- В СССР люди ехали в Сибирь, на прииски, в Норильск не из романтики страданий: была понятная материальная и социальная мотивация, перспектива жилья, статуса, будущего.
- Сейчас сибирские и заполярные города воспринимаются как место заработка «на короткий рывок», а не как пространство жизни.

13. Главный узел: нет внятной цели развития страны
- Караганов спрашивает Путина: что мы строим, куда идёт Россия? Внятного ответа нет.
- Без ясных целей:
- любые лозунги («сибиризация», «новая индустриализация», «перенос столицы») — риторика;
- под них не выстраиваются реальные программы, ресурсы, нормативка, институты.
- Смена отдельных руководителей (машинистов) без смены целеполагания и стратегии не даёт системного эффекта.

14. Рост возможен, но не гарантирован
- Потенциал роста в 5–10% в год объективно есть: ресурсы, территория, люди, промышленная база ещё не окончательно разрушена.
- Но:
- нельзя «сеять на печке», ничего не меняя в структуре;
- нужно менять целеполагание, стратегию и только потом — исполнителей и инструменты.
- Ожидание, что обстоятельства непреодолимой силы (кризис, война, санкции) автоматически вынудят власть сменить курс, пока не оправдалось.

---

Подробный вывод

Скелет разговора — конфликт между простым политическим мифом и сложной реальностью системных изменений. Миф формулируется так: есть «плохая бригада» (ЦБ, финансовые власти), если её заменить на «правильных», всё почти автоматически пойдёт в рост — 10–15% ВВП, удвоение доходов, спасение страны. Этот миф очень психологичен: он создаёт ощущение ясного врага и простого лекарства.

Владимир Баглаев разрушает именно эту иллюзию. Он переводит разговор из плоскости персоналий в плоскость структуры и стратегии. Поезд не поедет в другую сторону только потому, что поменяли машиниста. Если рельсы проложены на запад в логике сырьевого придатка и потребительской экономики, а не производства, — их нужно перекладывать. Это означает:

- менять экономическую модель (от «купим за ресурсы» к «сами производим»);
- менять пространственную модель (от концентрации в 15 мегаполисах к более равномерному развитию);
- менять институциональную среду (образование, распределение налогов, планирование, промышленную политику);
- менять социальную мотивацию (что считается престижным, что даёт статус, где «хорошая жизнь»).

И вот здесь вступает философский слой. Мы, как общество, часто предпочитаем верить в персонализированное зло: достаточно сменить одного «дракона» — и всё наладится. Это отражает старую архетипическую схему: внешнее зло, волшебное средство, мгновенное спасение. В терминах психологии это попытка не сталкиваться с глубиной собственной вовлечённости в систему: мы голосуем ногами, уезжая в мегаполисы; мы стремимся к офисному труду и потребительскому образу жизни; мы молча принимаем, что «грязный передел» останется у нас, а «чистая добавленная стоимость» — у других.

То есть мы частично соучастники той же стратегии, которую критикуем. Тут возникает болезненная, но честная связка:
субъективно мы хотим «справедливости и развития», а объективно воспроизводим модель, где смысл — в концентрации благ в комфортных точках и выносе тяжёлого труда и грязи куда-то «вдаль».

С этой точки зрения «сибиризация» в устах части элит — двойной символ. С одной стороны, это действительно признание: без пространства за Уралом, без его ресурсов и промышленной базы Россия как самостоятельный субъект долго не выдержит. С другой стороны, звучит всё это пока как риторика людей, которые не готовы платить реальную цену за изменения:

- ни ломать «привилегию мегаполиса»,
- ни серьёзно инвестировать в условия жизни и труда в Сибири,
- ни строить новую систему образования в регионах,
- ни менять распределение финансовых потоков.

Баглаев довольно приземлённо показывает: «перенесём столицу» — не магический акт, а колоссальный политический риск. Сделать Москве объективно хуже (чтобы люди сами поехали за Урал) — дёшево экономически, но очень дорого политически. Сделать за Уралом объективно лучше — чудовищно дорого ресурсно и требует целостного плана на десятилетия. Без чёткого целеполагания и долгой воли это останется только словом.

Ещё один ключевой момент — время.
Современный человек, особенно в эпоху быстрой цифровой среды, привыкает к быстрым эффектам: скачал приложение, обновил прошивку, подготовил «джуна» за три месяца. На этом фоне реальное время индустриальной трансформации — 5–10 лет на завод, годы на кадры, десятилетия на пересборку регионов — кажется неприлично долгим. Но именно здесь пролегает граница между политическими лозунгами и историческим проектом.

Можно привести аналогию с нейросетями:
- Нельзя взять одну и ту же архитектуру, поменять «последний слой» (финансовое руководство), и ждать, что модель внезапно начнёт выдавать принципиально иные, устойчивые по качеству результаты.
- Нужно менять датасет (ценности и мотивации), архитектуру (институты), стратегию обучения (долгосрочные цели) и только потом — донастраивать выходной слой (конкретные управленцы и инструменты политики).

При этом Баглаев не говорит, что рост невозможен. Он подчёркивает: потенциал есть, но потенциал — это не судьба. Возможность роста в 5–10% — это как «шанс выиграть в лотерею». Чтобы он вообще появился, нужно хотя бы купить билет — то есть:

- признать, что вопрос не только в людях, но и в курсе;
- сформулировать внятную долгосрочную цель: что именно мы строим — индустриальную державу, социальное государство, «энергетический придаток с ядерным щитом» или что-то ещё;
- под эту цель перестроить и экономику, и пространственное развитие, и образование.

Философски это касается самого смысла развития: зачем мы хотим роста ВВП? Чтобы наполнить числа, чтобы «догнать и перегнать» в метриках? Или чтобы создать среду, в которой люди будут не просто выживать, а строить осмысленную жизнь, не превращаясь в вахтовых кочевников собственной страны?

Здесь встаёт вопрос не только об экономике, но и о честности перед собой: готовы ли мы как общество признать, что «быстрых и лёгких» решений нет; что за реиндустриализацию, за равномерное развитие территорий, за достойный труд нужно платить высокой ценой — временем, ресурсами, отказом от привычных привилегий?

И — самый простой, но, возможно, главный вопрос:
если отвлечься от лозунгов, как бы лично вы сформулировали цель страны на 20–30 лет вперёд — к чему вообще стоит вести этот «поезд», чтобы движение имело смысл, а не было просто сменой бригад на тех же самых рельсах?
Редактор: novafone
Источник: https://rutube.ru/video/b771bc49903054b6ee0f0a98a6f5acbd/
