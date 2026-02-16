Ключи Захара. Кто главный писатель современной России?
- Попадают ли писатели в ранг великих при жизни?
- Что Евгений Водолазкин привнес в отечественную словесность?
- Задал ли Водолазкин, как и Пелевин, новый дискурс и заглянул ли в будущее?
- Осознают ли Пелевин и Сорокин современные реалии России?
- Как Александр Проханов вырос в самостоятельного баталиста и есть ли у него последователи?
Комментарий редакции
1. Можно ли определить «главного писателя» при жизни
- Расхожий тезис: «главных» видно только через 50–100 лет.
- Прилепин возражает: Пушкина, Толстого, Шолохова, Блока, Фадеева, Шолохова и др. признавали и изучали уже при жизни.
- Отказ говорить о «главных современниках» — часто форма зависти, трусости или нежелания признавать чужое превосходство.
2. Живой канон современной русской прозы (поколение 50–70-летних)
Называются писатели, уже сейчас обладающие статусом «классиков при жизни»:
- Александр Терехов — по Прилепину, один из величайших русских писателей; эталон стиля; романы «Каменный мост», «Немцы», повесть «Бабаев».
- Леонид Езефович — крупная фигура, не просто писатель, а «мировоззрение в центре поля»; сочетает прозаика и историка; важен своим тихим влиянием.
- Евгений Водолазкин — яркий пример автора, совмещающего художественную прозу и историко-литературное письмо (non-fiction); «Лавр» признан почти совершенным романом.
- Алексей Варламов — и прозаик, и биограф (Шукшин, Булгаков, Толстой, Пришвин и др.); сильнее получается писать о тех, кого он не любит (Красный граф Толстой) и слабее — о тех, кого обожает (Пришвин).
- Павел Крусанов, Александр Проханов, Алексей Иванов, Михаил Тарковский (особенно ранний) и др. — все они образуют живую «верхушку» современной русской словесности.
3. Спор о критериях «главного писателя»
- Внешние критерии: тиражи, бестселлеры, экранизации, премии, внимание критики.
- Внутренние критерии: масштаб тем, умение говорить о Боге, любви, структуре мира, политике и истории одновременно; создание нового дискурса, а не только удачный стиль.
- В этом смысле Пелевин долго тянул роль «главного писателя», задавая синкретический дискурс (буддизм + православие, ироничная эсхатология, предчувствие войны на Украине в «S.N.U.F.F.»). Но авторы считают, что его мышца ослабла:
- Лирическое, живое, щемящее чувство исчезло, остался «чистый цинизм».
- Романы перестали запоминаться: книги выходят как «отопительный сезон» — по расписанию.
- Сорокин: сильнейший старт (конструкторская мощь, фиксация и деконструкция советского проекта: «Норма», «Очередь», «День опричника»), но:
- Он застрял в «Савке»; всё интерпретирует через ненависть к Советскому Союзу.
- Футурология не сбывается — его «будущее России» не похоже на реальность.
- Новые тексты («Сказка» и др.) читаются тяжело, мышцы нет, усилий мало.
4. Водолазкин: от прорыва к «обязательной» литературе
- «Лавр» — вершина, где он реализовал почти всё, на что способен как стилист и мыслитель.
- Дальше:
- «Авиатор» — ощущение вторичности, некая мешанина мотивов (Хатабыч, Набоков, старческая эротика), механистичность.
- «Брисбен» и «Чагин» — интересные, но «чересчур литературные», немного кабинетные, с ощущением филологической конструкции.
- Ещё одно замечание: осторожность и «вежливость» по отношению к сложным темам (майдан, война, государство, запад/Россия, религия, национальный вопрос).
- Прилепин понимает Водолазкина как глубоко верующего человека, не способного принять «славяне убивают славян», но при этом сравнивает с XIX веком: Толстой, Пушкин, Достоевский, классики не прятались от войны и крови, вырабатывали явную позицию — и как писатели, и как граждане.
5. Варламов: писатель-биограф и ловушка «букета стилей»
- Пишет художественную прозу и биографии (Шукшин, Пришвин, Толстой, Булгаков, Розанов и др.).
- По мысли Колобродова:
- Влияние множества изученных стилистов привело к тому, что его собственный стиль стал как «букет» — он хочет продолжать всех великих сразу, теряя свою индивидуальную ноту.
- Прилепин, напротив, видит в романе Варламова («Доминанта»/«Душа моя Павел» — контекст даёт понять, что речь о последнем большом романе) цельный монолог «человека 90-х» и считает книгу одной из его лучших.
6. Гиглашвили: трагедия отрыва от России
- Михаил Гиглашвили — серьёзный, сильный писатель, специалист по Достоевскому, автор мощных романов (диалогия о распаде СССР, «Тайный год» об Иване Грозном и др.).
- Но, уехав в Германию и приняв весь пакет западных идеологем (антипутинский, анти-российский дискурс), он фактически отрезал себя от живого русского контекста.
- Парадокс:
- В романах (особенно «Тайный год») он насмехается и над русскими, и над западными штампами, снимая их иронично.
- В публичной риторике — повторяет стандартные западные клише о «тоталитарной России».
- Авторы видят в этом почти экзистенциальную трагедию: жизнь, посвящённая России и русской литературе, оказалась как бы зачёркнута — «жизнь прожита зазря».
7. Леонид Езефович: тихий центр и восточный вектор
- Езефович воспринимается как фигура типа Толстого для Блока: не просто писатель, а носитель целого мироощущения.
- Не морализирует, не читает нотаций, не объявляет приговоры, но его молчание или отсутствие упоминаний о ком-то — само по себе оценка.
- Идеологический (хотя и негромко выраженный) вектор:
- Поворот русского сознания в сторону Азии — Монголия, Китай, Сибирь, Север, Дальний Восток.
- Эта «интуиция Востока» как альтернативы привычному западничеству стала особенно значимой на фоне геополитических перемен.
- Важная роль Езефовича:
- Возрождение интереса к поэзии 1920-х гг. и гражданской войны.
- Внимание к современной военной (батальной) поэзии.
- Подлинная любовь к литературе без зависти, умение и очаровываться, и разочаровываться, но без травли.
8. Александр Терехов: гений стиля и масштаб эпохи
- Для Прилепина Терехов — один из главных учителей и почти недостижимый эталон прозы; язык в одном ряду с Буниным и Набоковым.
- Главная тема: разница масштабов — между насекомой, «мелочной» жизнью людей и гигантскими историческими эпохами (сталинское время и др.).
- Легендарная мизантропия и «энтомологический взгляд» на людей — то, что особенно полюбили крупные банкиры и часть либеральной элиты.
- Парадокс: огромный писатель после двух великих романов («Каменный мост», «Немцы») почти ушёл из большой прозы, занялся сценариями, иногда к сомнительным фильмам («Матильда» и др.), и отчасти «молчит». Это воспринимается как потеря для русской литературы.
9. Батальная линия и школа Проханова
- Русская литература всегда включала мощную военную составляющую (Шолохов, Бондарев и др.).
- Солженицын, возвращаясь в Россию, попытался «вписаться» в батальный дискурс («Шалоньские выселки», «На краях»), но по мнению собеседников, это слабое подражание «лейтенантской прозе», без прежней силы.
- На этом фоне Проханов:
- Создал собственную сильную батальную прозу («Господин Гексоген», «Чеченский блюз», «Третий тост», «В центре Кабула», «Острова охотника» и др.).
- Соединил войну, мистику, политическую фантастику.
- Из этой школы выходит новое поколение:
- Дмитрий Филиппов — как один из ключевых современных баталистов, реально переживший войну, продолжатель этой линии.
- Александр Пелевин — у него баталистика часто идёт не от личного опыта, а от комиксов, кино, игр, но он тоже пытается соединить войну с мифом и фольклором (богатырская Русь, борьба с беспилотниками и т.д.).
10. Разрыв между литературой и реальностью
- Авторы поднимают болезненный вопрос: где сегодня настоящая политическая и футурологическая интуиция?
- То, что реально произошло:
- США, говорящие о свободе, но вмешивающиеся во всё подряд (Трамп vs. Байден, двойные стандарты).
- Европа, закрывающая глаза на собственное лицемерие, война на Украине, новые блоки, «новый мир».
- При этом многие «главные» писатели-постмодернисты (Сорокин, Пелевин, Гиглашвили и др.) не предвидели и не осмыслили эту конкретную реальность. Их «антиутопии» и футурологии поразительно не совпали с жизнью.
- На этом фоне кто-то вроде Проханова, которого долго высмеивали за «космический патриотизм», оказывается страшно актуален — именно он говорил о том, что стало реальностью: геополитический слом, конфликт с Западом, смысл войны и жертвы.
11. Литературные биографии и non-fiction как путь и ловушка
- Идут сразу несколько линий:
- Лимонов — нарциссическая автобиография + книги о Ленине, Есенине, философах.
- Варламов — систематические жизнеописания крупных фигур, от которых начинает страдать собственный стиль.
- Шаргунов — биографии Катаева и др., продолжение линии Юзефовича.
- Дмитрий Быков — биография Бунина.
- Роман Сенчин — в прозе превращается в ремейк (переписывает «Прощание с Матерой» в «Зоне затопления»).
- Non-fiction даёт глубину, но может начать засасывать, как болото, отнимая у автора собственный голос.
12. Незавершённость разговора
- Собеседники подчёркивают, что список неполон: ещё не успели подробно обсудить Крусанова, Носова, Юрия Буйду, Тарковского, Иванова, младшие поколения и т.д.
- Вопрос «кто главный» остаётся открытым и предполагает не один ответ, а целую плеяду фигур.
---
Подробный вывод с философским акцентом:
В этом разговоре очень ясно проявляется одно напряжение, которое всегда сопровождало русскую литературу: между желанием зафиксировать иерархию — «кто главный» — и понимаем, что реальная жизнь литературы куда сложнее, чем табель о рангах.
С одной стороны, участники прямо бьют по расхожему либерально-академическому тезису: «современников оценивать рано». Исторический опыт показывает, что настоящих гигантов — Пушкина, Толстого, Шолохова — узнавали при жизни, а университетские курсы составляли по горячим следам. «Подождать 150 лет» часто предлагают именно те, кто не чувствует в себе писательского масштаба и боится признать живых соперников.
С другой стороны, в самой беседе всё время звучит осторожность: каждый из названных «крупных» — одновременно и мощь, и уязвимость.
- Пелевин — создатель дискурса постсоветской духовной иронии, но и пример того, как живое чувство может выгореть, оставив один только хорошо отлаженный механизм.
- Сорокин — гений конструкторства, но попавший в ловушку собственного антисавка: будущее у него всё время оказывается лишь вариацией прошлого.
- Водолазкин — пример того, как прорывный роман («Лавр») порождает давление «придётся писать», появляется обязанность быть великим каждый раз, и в прозе всё заметнее аккуратность и кабинетность вместо риска.
- Варламов — блестящий биограф, но собственный голос растворяется в полифонии чужих стилей.
- Гиглашвили — сильный писатель, который вырвал себя из русской почвы и оказался в идеологическом изгнании, при том, что его тексты сами подрывают западные схемы.
Во всех этих историях есть один общий мотив: когда писатель начинает играть не только с языком и формой, но и с собственной идентичностью (национальной, политической, духовной), он рискует. Нельзя безнаказанно разрывать связи: с языком, с реальностью, с историей, с народом — слишком долго. В какой-то момент текст начинает говорить против автора, а не за него.
Прилепин и его собеседники постоянно возвращаются к критерию «соответствие реальности». Даже в постмодернистскую эпоху, когда принято говорить, что «всё текст» и «всё — интерпретация», они напоминают: жизнь идёт своим ходом. И если твоя литературная футурология не выдерживает столкновения с реальными событиями (война, геополитический кризис, разворот России на Восток), то на уровне истины — пусть и относительной, человеческой — это провал.
Можно сказать, что в их представлении «главный писатель» — это не просто тот, кого больше читают или кому дают премии. Это тот, кто:
1. Чувствует глубинный нерв времени, не встраиваясь механически в модные идеологии (ни либеральные, ни государственно-патриотические).
2. Способен говорить о войне, смерти, вере, любви и политике без фальши и без уклонения в абстракции.
3. Не боится платить собой — биографически — за свои тексты, не помещает себя навсегда в роль «безопасного» интеллектуала.
4. При этом не превращается в агитатора, сохраняя сложность, многоголосие и внутреннюю свободу.
По сути, разговор показывает, что «место главного» в современной России — действительно коллегиально и расщеплено:
- Езефович — как тихий центр, осмысляющий Восток и исторический горизонт.
- Терехов — как гений стиля и трагический аналитик эпохи.
- Проханов и его «школа» — как те, кто не боится войти в пространство крови и геополитики.
- Пелевин — как тот, кто дал язык для осмысления иллюзорности и пустоты постсоветского опыта, даже если этот язык теперь работает по инерции.
- Водолазкин, Варламов, Гиглашвили и др. — как фигуры, на которых видно, как сильно время давит на писателя, вынуждая его либо огрублять позицию, либо уходить от реальности, либо мучительно балансировать.
С философской точки зрения этот разговор — не о том, «кто победил» на литературном поле, а о том, что правда в искусстве не сводится ни к идеологии, ни к форме. Она проявляется как напряжённое соотнесение:
- внутреннего опыта писателя,
- языка, который он выбирает,
- и реальности, которую он не может до конца контролировать, но обязан увидеть и назвать.
В этом смысле «главный писатель» — всегда немного слепой и немного прозорливый одновременно. Его прозрения через несколько десятилетий могут показаться простыми, а ошибки — чудовищными. Но важна не непогрешимость, а интенсивность попытки говорить правду на своём языке.
Вопрос, который неизбежно остаётся после такой беседы:
если «главность» определяется тем, насколько писатель способен совпасть с глубинной правдой своего времени, то кто из сегодняшних авторов, по вашему ощущению, не просто талантлив, а действительно говорит о том, что болит именно сейчас — так, как об этом нельзя будет не вспомнить через 50 лет?