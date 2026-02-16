Ватиканский архив. Ватиканская библиотека. Они представляются, наверное, самыми таинственными местами. Общаясь с адептами альтернативного знания можно подумать, что там хранится всё, что когда-либо было написано. Но что же это за организации на самом деле? Что там хранится и настолько ли они закрыты?

Начать можно с того, что Ватиканский апостольский архив и Ватиканская апостольская библиотека не синонимы, а два совершенно разных места.

Ватиканский архив

Как не странно Ватиканский архив - это всего лишь самый обычный архив. Да, пусть и достаточно старый (основали его ещё в 1610-м), но архив. Потому никаких тел пришельцев, книг по вызову демонов и родословных Христа там нет. Хотя 85 км архивных фондов за 1000 лет, конечно, внушают уважение и трепет.

А хранятся там:

Частные архивы аристократов, связанных с папством (письма, дневники, прочие документы).

Архивы дипломатических представительств Папы (переписка, отчёты, дела)

Документы Первого и Второго, а также Тридентского Соборов и архивы местных соборов.

Архивы ряда аббатств, монастырей и религиозных орденов.

Документы самой Римской курии.

Как видите для специалистов фонды архива очень ценны, но никаких тайных тайн и секретных секретов, которые охраняют швейцарские гвардейцы с церберами и пулемётами и рептилоиды нет. Сплошь скучные документы и письма о церковной деятельности.

Но почему же тогда архив вплоть до 2019 года назывался Секретным архивом Ватикана? Может быть тогда там хранились тайны мира, а сейчас их вывезли? Нет. Разгадка здесь проста: официальный язык Ватикана - латынь и латинское прилагательное secretum означает лишь отдельный/частный, что подчёркивало его особый статус, как личный архив самого Папы Римского.

Попасть туда может любой исследователь, который предоставит документ об образовании и письмо с рекомендацией от института или профессора-историка.

Библиотека Ватикана

Но раз в архиве Ватикана никаких тайн мира нет, наверняка, они хранятся в ватиканской библиотеке? Если почитать интернет-дебаты, то это самое желанное место для "исследователей".

Однако и она, хоть и одна из старейших (основана в 1475 году) и хранит в себе редчайшие книги, всё равно остаётся по сути обычной библиотекой, каких множество.

Ценна ватиканская библиотека своим собранием древних и редких книг средневековья и эпохи Возрождения. В ней хранятся 1,5 миллиона печатных книг, 150 тысяч рукописей, 8300 рукописных книг, 1000 гравюр и географических карт и 300 тысяч монет и медалей. Ради их изучения туда и едут учёные со всего света.

Как и в случае "секретного архива" здесь тоже есть путаница терминологии. Библиотека разделена на "открытые" и "закрытые" фонды. Вот только "закрытые" так называются не потому, что туда никого не пускают, а потому, что они не пополняются. Это старые библиотеки княжеских и знатных родов Италии, которые были подарены или куплены Ватиканом.

Конечно, это не детская библиотека им. Пушкина, куда я ходил в детстве, и не Ленинка, потому кто угодно попасть туда не сможет - в день сюда может попасть не больше 150 учёных. Но часть ценных книг, хранящихся здесь, оцифрованы и выложены в открытый доступ.

Все загадки ватиканского архива и библиотеки не в них самих, а в головах "искателей" тайн и секретов. Как бы не хотелось этого, но никакой родословной Христа, дохристианских славянских книг, кодов пришельцев и документов о подмене Петра там нет. А есть только известные и раньше книги и документы по церковной истории, книги античных авторов и труды по филологии и другим наукам. Крайне ценные для учёных, но совершенно не интересные простому человеку.

