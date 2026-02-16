Часть 47. Внешняя политика СССР: 1920-1930 / Кирилл Назаренко и Егор Яковлев
Как Советская Россия прорывала дипломатическую блокаду? Почему Рапалльский договор с Германией стал окном в Европу? И как иллюзия безопасности начала 1920-х годов сменилась «военной тревогой» 1927-го?
В новом выпуске цикла «История России: главное» Егор Яковлев и Кирилл Назаренко разбирают внешнюю политику СССР в 1920–1930-е годы — от первых международных договоров до преддверия Второй мировой. В этом видео:
— Цена признания: на каких условиях западные соседи подписывали мир с большевиками
— Сотрудничество с Веймарской Германией: как рейхсвер помог советской военной промышленности
— Военная тревога 1927 года: почему СССР всерьёз готовился к большой войне с Польшей и Англией
— Мюнхенский сговор: как предательство Чехословакии похоронило надежды на коллективную безопасность
— Иллюзии и реальность: почему политика «умиротворения» Гитлера вела к неизбежной катастрофе
Нравится видео? Поставьте лайк, это поможет развитию канала!
Концерт «Цифровой истории» в Санкт-Петербурге: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/3796947/
Экскурсии «Цифровой истории»: https://vk.com/egortrip
«Цифровая история» в аудиоформате на Яндекс Музыке: https://music.yandex.ru/album/31477246?utm_source=web&utm_medium=copy_link
Уникальные ролики и тексты, которых нет в открытом доступе — на наших платных платформах:
«Boosty» — https://boosty.to/d_history
«Sponsr» — https://sponsr.ru/dhistory/
Поддержать проект «Цифровая история»:
«Сбербанк МИР»: 2202 2068 9507 7811
«Спонсорство» на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCmNDf2w5wy9m61bq7IqmWZg/join
Книжный магазин «Цифровая история»: https://digital-history.ru/
Наши площадки:
YouTube — https://www.youtube.com/@dhistory
ВК — https://vk.com/dighistory
Телеграм — https://t.me/egoryakovleff
RuTube — https://rutube.ru/channel/23600725/
Дзен — https://dzen.ru/dhistory
#историяСССР #внешняяполитика #Назаренко
00:00 – Внешняя политика СССР в межвоенный период
02:41 – Рапалльский договор 1922 года: прорыв изоляции
10:35 – Вашингтонская конференция: как великие державы делили мир без СССР
14:50 – Пакт Бриана-Келлога: попытка запретить войны и позиция Москвы
21:44 – Конец мировой революции: отказ от экспорта и доктрина Сталина
30:00 – Военная тревога 1927 года: конфликт с Англией и угроза новой интервенции
36:52 – СССР и Восток: Персия, Афганистан, Монголия, Китай и конфликт на КВЖД
44:41 – Японская угроза: оккупация Маньчжурии и новый враг на Дальнем Востоке
48:59 – Борьба за коллективную безопасность: союзы с Францией и Чехословакией
56:09 – Политика Англии: двойная игра и англо-германское морское соглашение
01:02:30 – Испанский тупик: гражданская война как репетиция большой войны
01:09:53 – Мюнхенский сговор: как Чехословакию отдали Гитлеру
01:21:33 – На пороге войны: переговоры с Англией и поворот к пакту с Германией
01:23:33 – До встречи в новых видео
Комментарий редакции
1. Мирные договоры 1920–1921 гг.
- СССР (тогда еще РСФСР) заключает мир с Финляндией, Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей.
- Формально – «равноправные договоры», фактически – капитуляция перед условиями противника: Печора–Псков – к Эстонии, Пыталовский район – к Латвии, невыгодная граница на Карельском перешейке, передача Печенги Финляндии, граница с Польшей «по мечу» по линии фронта 1920 г.
- Причина уступок: крайняя слабость, Гражданская война, угроза войны с Японией, санкции.
2. Рапалльский договор (1922) и сотрудничество с Веймарской Германией
- На Генуэзскую конференцию Россию приглашают как «мальчика для битья» по вопросу долгов и национализированной собственности.
- В Рапалло СССР и Германия взаимно отказываются от финансовых претензий, устанавливают дипотношения, режим наибольшего благоприятствования в торговле.
- Военного союза не было, но:
- Секретное военное сотрудничество – испытания немецких танков, авиации, химоружия в СССР, советские командиры учатся в подпольной немецкой академии;
- Закупка вооружений и технологий: противотанковая и зенитная артиллерия, цельнометаллическое авиастроение, химоружие.
- Немецкое наследие: подлодки типа «С», артиллерия, авиация – в итоге во Вторую мировую воюют против Гитлера.
- Польза СССР от сотрудничества была больше, чем польза Германии: окно к опыту 1918 г., к новейшей военной мысли.
3. «Полоса признания»
- Рапалло ломает политику изоляции СССР.
- Вслед за Германией дипотношения устанавливают Франция, Великобритания, Италия и др.
- США формально признают СССР только в 1933 г., хотя техническое и экономическое сотрудничество (особенно в первую пятилетку) идет и до этого.
4. Вашингтонская конференция 1921–1922 гг. и Дальний Восток
- США, Британия, Франция, Италия, Япония ограничивают морские вооружения.
- Устанавливают соотношения флотов (1:1:0,6:0,37:0,37).
- В обмен на уступки по флоту Япония соглашается уйти с Дальнего Востока России – следствие страха США перед усилением Японии и возможным порабощением Китая.
- Советская Россия не участвует, но выигрывает: уход японцев снимает угрозу войны на восточных рубежах.
5. Пакт Бриана–Келлога и мода на мирные декларации
- Принят под влиянием послевоенного пацифизма: отказ от войны как средства национальной политики.
- СССР присоединяется, но документ неэффективен – как и десятки пактов о ненападении: любые соглашения бессильны, если одна сторона решит их нарушить.
- Попытки реального разоружения (по сухопутным войскам) проваливаются; удается только формально запретить химоружие, но все крупные державы продолжают запасы.
6. Советская концепция «агрессии» и отказ от экспортной революции
- СССР настаивает на широком определении агрессии: не только вторжение войск, но и организация переворота в другой стране.
- Это одновременно декларация: мы не собираемся устраивать перевороты за рубежом.
- Ключевой перелом – не 1935 г., а фактический отказ от «Германского Октября» 1923 г. (несостоявшееся восстание в Германии).
- После этого СССР не организует революций, а лишь поддерживает уже идущие движения (пример – Гоминьдан в Китае).
- Троцкисты критикуют Сталина за отказ от помощи восстаниям в Австрии и Испании (1934) – обвиняют в «предательстве революции».
- Побеждает линия «социализма в одной стране»: строим модель, которая станет примером в будущих кризисах капитализма. Вторая мировая частично подтверждает этот расчет – расширение соцлагеря.
7. Психология «осажденной крепости» и военная тревога 1927 г.
- Повод:
- Обыск в советском посольстве в Пекине, обнаружение документов о помощи Гоминьдану;
- Обыск в советском торгпредстве в Лондоне (нарушение договоренностей, избиение дипломатов, ничего не находят);
- Фальшивка «письмо Зиновьева» как пропагандистский повод;
- Разрыв дипотношений Британии с СССР, демонстрация флага британским флотом в Балтике.
- Параллельно – антиколониальное движение в Индии, которое британская пропаганда связывает с «рукой Москвы».
- Результат: усиление образа СССР как объекта скоординированной вражды, и резкий поворот к индустриализации и укреплению армии.
- Обнаруживается катастрофическое состояние РККА: экономия «на сукне шинелей», по технике уступает Польше, по численности ненамного превосходит. Это подталкивает опору на тяжелую промышленность и милитаризацию.
8. Окружение СССР по периметру границ
- Запад: Польша (грезы о границе 1772 г., Пилсудский как символ реванша), Финляндия, Эстония, Латвия, Румыния (спор о Бессарабии), все с территориальными претензиями.
- Турция – редкий пример реального партнерства: общий интерес в контроле над проливами, поставки вооружений, танки Т-26, теплые отношения при Ататюрке.
- Персия, Афганистан, Синьцзян – «подушка безопасности»: СССР отказывается от старых царских сфер влияния в Персии; Афганистан – первый, кто признал большевиков.
- Дальний Восток:
- Слабый, враждебный китайский милитарист Чжан Сюэлян в Маньчжурии;
- Конфликт на КВЖД 1929 г. – СССР побеждает, временно возвращает дорогу;
- В 1931 г. Япония оккупирует Маньчжурию, СССР под давлением японцев продает КВЖД.
- Япония враждебна: даже гуманитарную помощь после землетрясения 1923 г. отвергает по идеологическим мотивам.
9. Вступление СССР в Лигу Наций и провал коллективной безопасности
- 1934 г. – СССР входит в Лигу Наций (по инициативе Франции), надеясь использовать хоть какой-то механизм поддержания мира.
- Одновременно Германия (1933) и Италия (после агрессии против Эфиопии) выходят из Лиги.
- Итальянское нападение на Эфиопию (1935) с применением химоружия показывает полную импотенцию Лиги: агрессор признан, но реальных санкций нет.
- На этом фоне СССР усиливает курс на антифашистские союзы.
10. Поворот в Германии и растущая угроза с запада
- 1933 г. – Гитлер приходит к власти не парламентским, а фактически путчистским путем (обход Веймарской конституции, пожар Рейхстага, разгром коммунистов).
- Майн кампф открыто называет Россию и «подчинённые ей территории» жизненным пространством.
- СССР мгновенно сворачивает всё военное сотрудничество с Германией.
- Германия начинает явное нарушение Версаля: всеобщая воинская повинность, рост вермахта, создание Люфтваффе, танковых войск, ремилитаризация Рейнской зоны.
- СССР формально не протестует по Рейну – он не участник Версаля.
11. Англо-германское морское соглашение (1935) и курс Британии
- Британия позволяет Германии иметь флот до 35 % тоннажа британского – фактический отказ от ограничений Версаля и Вашингтона.
- Результат: три крупных флота в Европе (германский, французский, итальянский) и один над ними – британский, способный вступать в любую комбинацию, вновь играя роль «решающего голоса».
- Франция теряет уверенность в британской поддержке и становится все более зависимым «младшим партнером».
- Параллельно растет сближение Германии и Италии.
12. Советско-французский и советско-чехословацкий договоры (1935)
- В Париже к власти приходят более «левые» силы, министр Луи Барту – сторонник сближения с СССР, но вскоре убит (возможна роль германских спецслужб).
- 1935 г. – два двусторонних договора: СССР–Франция и СССР–Чехословакия.
- Но французские военные в целом враждебны Союзу с «большевиками», смотрят на СССР свысока, современные процессы в СССР их отталкивают (коллективизация, репрессии).
- Договор с Чехословакией технически завязан на Францию и Польшу: без польского участия удар СССР по Германии невозможен – нет общей границы.
13. Польша как «серый кардинал» Восточной Европы
- Польша отказывается входить в блок с СССР и Францией.
- Варшава ведет себя как самостоятельный игрок, а не «марионетка Парижа», как ошибочно считалось в Москве.
- Польская элита переоценивает собственную мощь и возможность лавировать между Германией и СССР – это приводит к катастрофе 1939 г.
14. Гражданская война в Испании (1936–1939)
- Лига Наций объявляет «невмешательство», но Германия и Италия сразу нарушают его в пользу Франко, СССР – в пользу республики.
- Вопрос о введении регулярных советских войск отклонен: это подорвало бы позиции тех сил во Франции, которые еще готовы считаться с СССР.
- Советская линия:
- Помогать республике оружием, военными специалистами, интербригадниками;
- Но не допустить прихода коммунистов к власти, чтобы не пугать западные демократии «коммунистическим клином» в Европе.
- С военной точки зрения, победа требовала бы жесткой диктатуры, но республиканцы так и не создали единый, дисциплинированный центр; Франко же развязал отраслую диктатуру, опираясь на поддержку Германии и Италии.
- Поражение республики – серьезный удар по позициям СССР и моральное поражение антифашистского движения.
15. Антикоминтерновский пакт и ось Берлин–Рим–Токио
- 1936 г. – антикоминтерновский пакт Германии и Японии; позже присоединяется Италия.
- Формально направлен не против государств, а против «мирового коммунизма», что позволяет потенциально вовлечь и другие антикоммунистические страны.
- Пропагандистская линия: СССР – «очаг мировой революции», против которого необходимо объединяться (при том, что реальная революционная активность в 1930-е уже минимальна).
16. Аншлюс Австрии и Судетский кризис
- 1938 г. – аншлюс Австрии. Референдум скорее отражал реальные настроения: большинство австрийских немцев хотели объединения с Германией, только послевоенный миф делает Австрию «жертвой» и «другими немцами».
- Судетский вопрос: немецкое меньшинство (около 20 % населения Чехословакии) объективно дискриминируется языковой политикой Праги, на этом умело играют нацисты.
- СССР действительно имел более продуманную национальную политику, чем большинство европейских демократий.
- До лета 1938 г. Гитлер настаивает на референдуме в Судетах, в сентябре в Мюнхене отказывается от этой идеи:
- Судьбу Судет решают «четыре человека» – Гитлер, Муссолини, Чемберлен, Даладье.
- Чехам не дают слова; им просто предъявляют результат.
- Польша и Венгрия участвуют в разделе: Польша захватывает Тешинскую Силезию, Венгрия – часть Словакии и Подкарпатскую Русь.
17. Крах Чехословакии и урок Мюнхена
- Чехи рассчитывали на Францию, а не на СССР (отсутствие общей границы, антипатия части чехословацкого генералитета к СССР).
- В момент решения оказываются в «кольце» врагов – Германия, Польша, Венгрия; армия сильна, но политическое руководство не решается воевать в одиночку.
- Бенеш боится выносить проблему в парламент, понимая, что депутаты могут не согласиться на капитуляцию.
- Чехословакия сдается без войны в 1938 г., а в 1939 г. окончательно расчленяется: Богемия и Моравия – германский протекторат, Словакия – формально «независима», но сателлит.
- Для чехов это, к циничному счету, оказывается выгодной стратегией: минимальные людские потери, сохранение и даже развитие промышленности, затем освобождение и передача немецкой собственности.
- Но такой путь доступен только малой, второстепенной стране. Для СССР – державы-«большого игрока» – эта модель принципиально невозможна.
18. Мюнхен и переоценка внешней политики СССР
- Выводы Москвы после Мюнхена:
- Советско-французский союз и система коллективной безопасности фактически мертвы – Франция сдала Чехословакию;
- СССР не рассматривается как великая держава: его даже не пригласили в Мюнхен.
- Осознание: точно так же четыре державы могут однажды «решить вопрос» и о самом СССР.
19. Японский фактор и преддверие пакта 1939 г.
- Одновременно с нарастанием европейской угрозы – конфликты с Японией:
- Хасан (1938), Халхин-Гол (1939).
- На фоне боев на Халхин-Голе Британия заключает с Японией соглашение Арито–Крейги (1939), фактически признавая японские захваты в Китае.
- В Москву при этом приезжает британская делегация, лишенная полномочий, очевидно не способная заключить серьезный военный союз.
- Это становится последней каплей, подталкивающей СССР к поиску прямых договоренностей с Германией – к пакту о ненападении 1939 г. и секретным протоколам (уже тема следующей лекции).
---
Подробный вывод
В этом разговоре внешний мир 1920–1930-х годов разворачивается перед нами не как чёрно-белая карта «агрессор – жертва», а как сложная сеть силовых линий, где каждый движется не только из идеологических побуждений, но и из страха, расчёта, памяти о недавних катастрофах. И Советский Союз здесь – не «демон мировой революции» и не «невинная жертва», а игрок, который учится быть державой в крайне враждебной среде.
1. От вынужденной капитуляции к осторожной субъектности
В начале 1920-х СССР фактически капитулирует перед условиями соседей. Это важный трезвый момент: великая держава перестаёт быть великой не потому, что кто-то «отменил её статус», а потому что утратила экономическую и военную базу. «Равноправные» договоры – только форма, за которой скрывается простая реальность: нет сил – нет и права голоса.
Именно поэтому так важен Рапалльский договор. Он показывает, что даже изгои (Германия и Россия) могут, объединяясь, частично вернуть себе субъектность. Но тут же проявляется двойственность: эта субъектность возможна лишь потому, что обе стороны готовы закрыть глаза на моральные оценки, на старые долги, на взаимные обиды. Практический расчёт побеждает идеологию.
2. Осаждённая крепость, которая не хочет наступать
Образ СССР как некоего «маньяка мировой революции» во многом – плод как западной пропаганды, так и внутреннего советского мифа о собственном предназначении. Эта лекция аккуратно показывает, что уже с середины 1920-х СССР гораздо больше занят тем, чтобы не задушили его самого, чем тем, чтобы «экспортировать революцию».
Симптоматично:
- последняя серьёзная ставка на внешнюю революцию – план Германского Октября 1923 г., который срывается;
- далее логика меняется: «строим социализм у себя, как витрину», а не «поджигаем мир любой ценой».
Определение агрессии, которое продвигает Литвинов, выглядит почти как юридический обет воздержания: если переворот в другой стране – тоже агрессия, то и самим устраивать перевороты становится политически и морально опасно.
В этом смысле СССР оказывается между двух огней:
- с одной стороны, Запад продолжает видеть в нём призрак Коминтерна,
- с другой – собственные радикалы (троцкисты) обвиняют руководство в предательстве мировой революции.
Здесь всплывает философский парадокс: как только ты перестаёшь быть фанатиком, для фанатиков ты становишься предателем, а для противников фанатизма остаёшься всё тем же фанатиком, только коварным. Истина и здесь оказывается слишком завязанной на точку зрения.
3. Беспомощность международного права
Пакт Бриана–Келлога, Лига Наций, десятки пактов о ненападении – всё это выглядит как попытка навесить на хрупкую конструкцию послевоенной Европы красивые вывески: «мир», «разоружение», «коллективная безопасность». Но там, где нет согласия по интересам, декларации оказываются бумажными покровами для цинизма.
Эфиопия – ярчайший пример:
- агрессор назван агрессором,
- но итальянские войска с химоружием продолжают свою работу,
- а Лига Наций превращается в арену для красивых речей и ритуальных голосований.
СССР, вступая в Лигу Наций, становится как бы участником этого спектакля – но одновременно понимает: реальная безопасность требует не слов, а стали, нефти, угля, железных дорог и боеспособной армии. «Война близка, мы не готовы» – эта мысль, рождённая тревогой 1927 г., становится внутренним мотивом индустриализации, за которым стоят миллионы сломанных судеб.
4. Британия как режиссёр европейской мозаики
Англо-германское морское соглашение – ключ к пониманию британского подхода. Британия не хочет ни окончательной победы Германии, ни её окончательного поражения; она хочет много центров силы, между которыми можно лавировать. Это продолжение «блестящей изоляции»: не вступать в жёсткие обязательства, чтобы сохранить свободу выбора.
С точки зрения британских интересов это рационально. С точки зрения французов и чехов – предательство. С точки зрения СССР – сигнал: «Вы не часть клуба великих, вы – объект разменов». А с точки зрения принципов международного права – это отказ от тех же принципов, которые Британия же помогала формулировать после Первой мировой.
Это напоминает алгоритм, который подгоняет метрику под собственные нужды: неважно, какие правила записаны формально, важно, кто может их менять «на лету». И здесь СССР оказывается в роли системы, которая пытается играть по правилам, не имея доступа к их исходному коду.
5. Польша и Чехословакия: два типа самообмана
Польша – пример государства, которое поверило в свою роль «регионального арбитра», не заметив изменения баланса сил. В 1920-м году Польша действительно смогла отстоять свои позиции против ослабленного СССР, и память об этом успехе стала ловушкой. Польша не желает вступать в блок с СССР, участвует в разделе Чехословакии, зарывается в иллюзию, что сможет управлять противоречиями между Берлином и Москвой. Цена – катастрофа 1939 г.
Чехословакия – противоположный тип самообмана: формально сильная армия, развитая промышленность, но политическая воля парализована страхом оказаться в одиночестве. Здесь доминирует не гипертрофированная уверенность, а рационализированное малодушие: «всё равно разрушат, лучше сохранить жизнь и заводы». И мир действительно расплачивается за эту «рациональность» чужой кровью.
СССР же, будучи крупной державой, понимает: такой роскоши у него нет. Нельзя сдаться и ждать, что кто-то другой заплатит кровью и потом вернёт тебе независимость. В этом различии между «малой» и «большой» страной – корень той жестокости, с которой СССР будет действовать позже: ставка на выживание большой системы всегда страшнее, чем броуновское движение малых игроков.
6. Испания как репетиция большой войны
Гражданская война в Испании – микромодель грядущего мирового конфликта:
- Германия и Италия обкатывают тактику и технику;
- СССР проверяет возможности проекции силы;
- западные демократии прячутся за лозунгом «невмешательства».
Коммунисты в Испании – парадоксальная фигура: именно они создают наиболее боеспособные части республиканской армии, но им строго запрещено переходить к захвату власти. Страх Москвы перед «красной Испанией», которая оттолкнёт Францию и Британию, оказывается сильнее искушения расширить соцлагерь.
Это ещё одна иллюстрация сложного компромисса: СССР вынужден балансировать между реальным антифашистским порывом и холодным расчётом геополитика. Внутренняя правда революции сталкивается с внешней правдой дипломатии, и ни одна из них не оказывается полной. Истина снова оказывается в движении, а не в лозунге.
7. От Мюнхена к Москве: шаг к пакту
Мюнхенский сговор и последующее расчленение Чехословакии окончательно обнажают структуру европейской игры:
- Франция не готова умирать за союзников;
- Британия стремится сохранить свободу рук;
- Германия открыто ломает систему Версаля;
- Польша и Венгрия участвуют в разделе, надеясь на выгоду.
СССР видит, что коллективная безопасность оборачивается коллективным предательством, а его самого не считают полноправным участником решения. Это и психологический удар по советскому самовосприятию («нас не признали великой державой»), и прагматический сигнал: если тебя не зовут к столу переговоров, ты – на меню.
С параллельной японской угрозой и британским соглашением с Токио становится ясно, что сидеть и ждать «честного союза» с западными демократиями – значит сознательно входить в войну в одиночку, с двух сторон. Логика поиска соглашения с Германией, каким бы циничным оно ни было, становится почти неизбежной с точки зрения выживания государства.
*
Эта лекция показывает, как за сухими договорами и календарем событий просматривается глубокая человеческая и цивилизационная динамика: страх, память о поражениях, стремление к безопасности, соблазн цинизма, усталость от войны, желание «перехитрить всех» и в итоге – неспособность выстроить устойчивый порядок.
Если попробовать вынести практический смысл, он будет примерно таким: когда система международных правил перестаёт быть общепринятой и становится инструментом сильных против слабых, добрые декларации о мире не только не спасают, но и маскируют нарастающий хаос. Тогда выживание начинает требовать не только силы, но и готовности идти на сделки с теми, кто завтра может стать твоим смертельным врагом.
И здесь возникает вопрос, который упорно не даёт покоя:
может ли вообще существовать такая система международной безопасности, в которой великие державы не будут менять правила игры под себя в критический момент, или сама логика силы неизбежно превращает любую «коллективную безопасность» в временную витрину до следующего Мюнхена?