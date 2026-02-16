Как Советская Россия прорывала дипломатическую блокаду? Почему Рапалльский договор с Германией стал окном в Европу? И как иллюзия безопасности начала 1920-х годов сменилась «военной тревогой» 1927-го?

В новом выпуске цикла «История России: главное» Егор Яковлев и Кирилл Назаренко разбирают внешнюю политику СССР в 1920–1930-е годы — от первых международных договоров до преддверия Второй мировой. В этом видео:

— Цена признания: на каких условиях западные соседи подписывали мир с большевиками

— Сотрудничество с Веймарской Германией: как рейхсвер помог советской военной промышленности

— Военная тревога 1927 года: почему СССР всерьёз готовился к большой войне с Польшей и Англией

— Мюнхенский сговор: как предательство Чехословакии похоронило надежды на коллективную безопасность

— Иллюзии и реальность: почему политика «умиротворения» Гитлера вела к неизбежной катастрофе

00:00 – Внешняя политика СССР в межвоенный период

02:41 – Рапалльский договор 1922 года: прорыв изоляции

10:35 – Вашингтонская конференция: как великие державы делили мир без СССР

14:50 – Пакт Бриана-Келлога: попытка запретить войны и позиция Москвы

21:44 – Конец мировой революции: отказ от экспорта и доктрина Сталина

30:00 – Военная тревога 1927 года: конфликт с Англией и угроза новой интервенции

36:52 – СССР и Восток: Персия, Афганистан, Монголия, Китай и конфликт на КВЖД

44:41 – Японская угроза: оккупация Маньчжурии и новый враг на Дальнем Востоке

48:59 – Борьба за коллективную безопасность: союзы с Францией и Чехословакией

56:09 – Политика Англии: двойная игра и англо-германское морское соглашение

01:02:30 – Испанский тупик: гражданская война как репетиция большой войны

01:09:53 – Мюнхенский сговор: как Чехословакию отдали Гитлеру

01:21:33 – На пороге войны: переговоры с Англией и поворот к пакту с Германией

01:23:33 – До встречи в новых видео