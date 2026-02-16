Белгород под ударом ВСУ: вся правда об отключении света и тепла
Массированные удары ВСУ оставили Белгород без света и горячей воды до конца отопительного сезона, затронув более 220 тысяч жителей. В этом выпуске Борис Марцинкевич и Александр Фролов детально разбирают состояние энергосистемы Белгородской области, зависимость от внешних АЭС и технические причины отключений. Как город справляется с блэкаутом после обстрелов Украины, и какие прогнозы дают специалисты на ближайшее время. Подробнее в новом видео
00:00 Удары Украины по Белгороду. Что происходит?
01:00 Белгород без горячей воды: Что будет с отоплением?
01:38 Кто восстанавливает свет и тепло: Работа оперативного штаба
02:25 Обращение Гладкова: «Выбор между теплом и…»
04:27 Экспертный анализ: Как устроена энергосистема Белгорода
05:07 Энергосистема Белгорода в цифрах: Мощности и нагрузки
06:25 История Белгородской ТЭЦ: От основания до наших дней
07:30 Почему отключили горячую воду? Как это спасает отопление
09:03 Когда вернут горячую воду? Прогноз до конца сезона
09:54 Резервное питание: Генераторы и помощь для Белгорода
11:16 Жизнь в Белгороде: Рассказ местного депутата из эпицентра
13:42 Работают ли школы и больницы? Как город пережил блэкаут
17:32 Связь и интернет во время отключений: Как это работает?
20:48 Психология Белгорода: Реакция жителей на фейки и трудности
Комментарий редакции
Краткие тезисы видео1. Массированные обстрелы Белгорода и области - Удары наносятся высокоточным вооружением (в т.ч. HIMARS) по энергетической инфраструктуре. - Серьёзно пострадала Белгородская ТЭЦ и ряд подстанций, есть погибшие. 2. Масшаба аварии - Веерные отключения электроэнергии, без света оставались более 220 тысяч абонентов в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах. - Аварийные бригады работают постоянно; восстановление после отдельных эпизодов занимает несколько часов, но повреждения оцениваются как «очень большие и серьёзные». 3. Решение по горячей воде - По итогам анализа тепловиками и энергетиками принято решение: дома Белгорода, подключённые к централизованному теплоснабжению, до конца отопительного сезона останутся без горячей воды. - Отопление сохраняется, как и: - подача холодной воды; - работа канализации; - подача газа; - электроснабжение (в т.ч. за счёт резервных источников). 4. Техническая картина теплоснабжения и электроснабжения - Белгородская ТЭЦ обеспечивала 70–80 % тепла города. - Общая тепловая нагрузка зимой — около 440–450 Гкал/ч (отопление), плюс система ГВС — до 620 Гкал/ч. - Отключение горячей воды снижает нагрузку примерно на 30 %, что позволяет удержать работоспособность системы отопления и избежать заморозки сетей и стояков. - Система электроснабжения: - Собственная генерация в городе — около 15 % (0,3 млрд кВт·ч из потребляемых 1,7 млрд кВт·ч). - 85 % электроэнергии поступает извне: с Курской и Нововоронежской АЭС и других станций. - Важнейшая уязвимость — трансформаторные мощности и подстанции. 5. Состояние инфраструктуры Белгородской ТЭЦ - ТЭЦ — старый, многократно перестраивавшийся объект, значимая часть котлов — с 1950–2000-х годов, с превышенными сроками эксплуатации. - Водогрейные котлы — огромные конструкции (до 400 тонн, «размером с пятиэтажный дом»), сами по себе разрушить их сложно; более уязвимы вспомогательные узлы и коммуникации. - ТЭЦ фактически является ключевым элементом централизованного теплоснабжения; её повреждение бьёт в первую очередь по теплу, а не только по электричеству. 6. Работа аварийных и федеральных служб - В регионе задействовано максимальное количество аварийных бригад, подключены: - Минэнерго РФ, Минстрой; - «Россети Центр» и другие крупные энергокомпании; - федеральные структуры и фонды. - Владимир Соловьёв передал 100 мини-АЗС для обеспечения генераторов топливом на критически важных объектах. 7. Использование резервной генерации - Дизельные генераторы установлены адресно: - на объектах водоподготовки и подъёма воды; - на канализационных станциях; - на котельных; - на соцобъектах и жилых домах в критических узлах. - Включаются не все и не постоянно, а по необходимости — там, где есть перебои с основным электроснабжением. - Есть отдельная задача — логистика и подвоз топлива к этим генераторам. 8. Позиция и риторика губернатора - Губернатор: - регулярно выдаёт оперативные сообщения (телеграм-канал, соцсети); - признаёт обоснованность претензий населения; - берёт ответственность «на себя как на высшее должностное лицо»; - подчёркивает, что правительство области и муниципалитеты работают в максимальном режиме. - Делается акцент на: - честности и обратной связи с населением; - сокращении сроков восстановления; - постоянной доступности для связи. 9. Ощущения и опыт жителей (депутат из Белгорода) - Обстрелы описываются как точечные, прицельные удары по энергетическим объектам; люди видели последствия и жертвы. - У жителя с центральным отоплением и ГВС: - горячей воды нет третий день; - ожидается, что её не будет до конца сезона; - обсуждается вероятный «ажиотажный спрос» на бытовые бойлеры. - В частном секторе ситуация легче: при наличии газа и генератора люди могут обеспечить и отопление, и горячую воду. 10. Работа социальных объектов - Детские сады и школы работают в очном режиме, рядом со многими садиками стоят генераторы. - Вузы также в основном перешли к очному формату; дистанционка применялась точечно в периоды наибольшей неопределённости. - Больницы: - заранее обеспечены резервной генерацией; - продолжают работу даже при полных отключениях света в городе; - на фоне общего блэкаута свет от больницы воспринимается как символ стабильности и помощи. 11. Связь и интернет - Мобильная связь и интернет работают даже при отключении электроэнергии: - базовые станции — на аккумуляторах и генераторах; - интернет медленнее, но доступ к информации сохраняется. - Это важно и как элемент безопасности, и как противовес информационным вбросам. 12. Информационная война и восприятие населением - Со стороны Украины ведётся активная информационная кампания: фейки о массовой эвакуации, тотальном отключении всего и т.д. - Официальные каналы (телеграм губернатора, ВК, «Одноклассники») в регионе воспринимаются как основной источник достоверной информации. - Многие фейки даже не опровергают публично, чтобы не «раздувать» их значимость. 13. Реакция и устойчивость жителей - За четыре года приграничных событий белгородцы адаптировались: «удивить нас уже сложно». - Новизна ситуации — именно в длительном отключении горячей воды зимой; до этого такого не было. - Массового исхода населения нет: - депутат говорит, что лично не знает ни одного человека из своего круга, кто бы уехал навсегда из Белгорода; - возвращение после временных отъездов объясняется чувством «малой родины» и нежеланием бросать свой город. - Подчёркивается своеобразный характер белгородцев: «с нашей земли, естественно, никуда никогда не уйдём».
Подробный вывод и общий смысл происходящегоВ этом видео одновременно просматривается три слоя реальности: технический, административный и человеческий.
1. Технический уровень: хрупкость сложных системЭнергосистема Белгорода показана как классический пример «системы с узким горлышком»: - Тепло города критически завязано на одной крупной ТЭЦ с изношенными элементами. - Электричество — на внешних генераторах (АЭС) и уязвимых подстанциях. Фактически, город живёт в режиме непрерывного стресс-теста: каждый обстрел превращается в проверку на прочность сложной сети, где выход из строя нескольких ключевых узлов тянет за собой целый каскад последствий — от горячей воды до работы садиков. Решение отключить горячую воду до конца отопительного сезона — это неприятный, но инженерно логичный шаг: в условиях нехватки ресурса приходится выбирать меньшее зло: - сохранить отопление и защитить сети от заморозки; - пожертвовать комфортом (горячая вода), чтобы сохранить базовую жизнеспособность системы. С точки зрения физики и инженерии это рациональное перераспределение ограниченной мощности. С точки зрения человеческого быта — это удар по качеству жизни, особенно зимой и для семей с детьми. Здесь хорошо видно, как сложная техносистема, которую в мирное время мы воспринимаем как «фоновую данность» (тепло, свет, вода «просто есть»), в условиях войны становится уязвимой, конечной и требующей постоянных усилий. И это честное напоминание: в любой цивилизации наш комфорт держится на очень материальных, очень хрупких опорах — трубах, трансформаторах, котлах, людях на сменах.
2. Административный уровень: ответственность и коммуникацияРечь губернатора и описание работы федеральных и региональных структур показывают довольно редкую для кризисов комбинацию: - признание проблемы без её замалчивания; - принятие персональной ответственности («претензии — ко мне»); - ставка на оперативную, относительно прозрачную коммуникацию. На фоне информационной войны и множества фейков это становится не только вопросом управления, но и вопросом доверия. Если свести к сути: - Техническая инфраструктура сейчас живёт в режиме постоянного ремонта. - Социальная инфраструктура (сады, школы, больницы) — в режиме «ни при каких условиях нельзя выключать». - Политическая инфраструктура доверия — в режиме «объяснять и признавать, даже когда плохо». Интересно, что губернатор прямо говорит: «претензии обоснованы и понятны». Это важный момент: в условиях, когда людям реально холодно, сыро и страшно, единственная относительно устойчивая платформа — это честность о масштабе проблемы и ограниченности ресурсов. В этом есть парадокс: чем честнее власть говорит о том, что не всё контролирует, тем выше шанс, что люди сохранят лояльность и внутреннюю собранность. Это похоже на работу со стрессом в психологии: признанные чувства проживаются легче, чем вытесняемые.
3. Человеческий уровень: привычка к ненормальному и выбор остатьсяСамое сильное, пожалуй, — то, как говорят жители: - «четыре года мы привыкли уже ко всему»; - «удивить нас сложно»; - «новое — это только отсутствие горячей воды зимой»; - «лично не знаю никого, кто бы окончательно уехал из Белгорода»; - «есть малая родина, и с нашей земли мы никуда не уйдём». Это и адаптация, и своего рода стоицизм. С одной стороны, это защита психики: человек не может бесконечно жить в состоянии острого ужаса, и поэтому обстрелы и блэкауты начинают восприниматься как «новая рутина». С другой – это вопрос идентичности: решение не уезжать, несмотря на угрозу, — это выбор быть привязанным к месту, к людям, к своему «мы». Интересно, что на фоне разрушения инфраструктуры там крепнет именно символическая инфраструктура: - свет больницы в темноте — как знак, что забота и помощь продолжаются; - работа детсада — как подтверждение, что у повседневной жизни всё ещё есть право на существование; - связь, интернет — как клей, удерживающий общую картину мира от распада на слухи и страхи. Философски это напоминает о том, что человеческое «нормально» не фиксировано: то, что для одного — катастрофа, для другого через несколько лет становится «привычным фоном». И вопрос уже не только в обстоятельствах, а в том, какую внутреннюю историю о себе и своём городе люди выбирают рассказывать: историю жертвы или историю устойчивости.
Практический смысл происходящегоЕсли попытаться выделить главное: 1. Ситуация серьёзная, но управляемая. Инфраструктура повреждена, но: - тепло в домах сохраняется; - свет в целом восстанавливают быстро; - соцобъекты работают; - связь и интернет есть. 2. Самое болезненное — это не столько отсутствие света, сколько долгосрочное отсутствие горячей воды. Это удар по быту, гигиене, семьям с детьми — и одновременно вынужденная мера ради сохранения отопления. 3. Ключевые риски — дальнейшие удары по подстанциям и трансформаторам. От их сохранности зависит, насколько долго город сможет выдерживать подобный режим. 4. Люди учатся жить в состоянии хронической неопределённости. Это и нагрузка, и школа устойчивости: - часть ответственности берут на себя (генераторы, бойлеры, запасы); - часть — передают системе (вера в работу энергетиков, медиков, администрации). 5. Информация становится не менее важной, чем тепло и свет. В условиях комбинированных атак (физических и информационных) доверенные каналы связи и честная обратная связь — уже элемент безопасности.
Если отойти ещё на шаг назад, это видео показывает, как современный город — с его трубами, сетями, серверами и привычкой к комфорту — вынужденно вспоминает свою уязвимость и цену базовых вещей: света, тепла, воды, связи. И возникает вопрос, который неизбежно шире Белгорода: насколько каждый из нас — в своём городе, в своей жизни — готов к тому, что «нормальность» в любой момент может оказаться условной, и на чём тогда будет держаться наше внутреннее чувство устойчивости: на инфраструктуре, на доверии к людям рядом или на чём-то ещё?
В Брянске то же самое.
“«То, что пережили жители Брянской области в минувшее воскресенье, не поддается никакому оправданию с точки зрения человеческой морали. ВСУ наносят удары не по военным складам и позициям войск, они бьют по трансформаторным подстанциям и теплотрассам, чтобы оставить наших матерей, стариков без света и тепла. Это не имеет ничего общего с военными действиями, это чистый террор против гражданского населения. Киевский режим показывает свою полную несостоятельность и духовную нищету, уподобляясь самым грязным преступникам в истории человечества», — объявил Иванов”.
https://dzen.ru/a/aZL4QbQyR0fE-9tW?ysclid=mlpmthqnhp713852433
Главное, что Киев без света и тепла. И война скоро закончится.
Так ведь?