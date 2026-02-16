Массированные удары ВСУ оставили Белгород без света и горячей воды до конца отопительного сезона, затронув более 220 тысяч жителей. В этом выпуске Борис Марцинкевич и Александр Фролов детально разбирают состояние энергосистемы Белгородской области, зависимость от внешних АЭС и технические причины отключений. Как город справляется с блэкаутом после обстрелов Украины, и какие прогнозы дают специалисты на ближайшее время. Подробнее в новом видео

00:00 Удары Украины по Белгороду. Что происходит?

01:00 Белгород без горячей воды: Что будет с отоплением?

01:38 Кто восстанавливает свет и тепло: Работа оперативного штаба

02:25 Обращение Гладкова: «Выбор между теплом и…»

04:27 Экспертный анализ: Как устроена энергосистема Белгорода

05:07 Энергосистема Белгорода в цифрах: Мощности и нагрузки

06:25 История Белгородской ТЭЦ: От основания до наших дней

07:30 Почему отключили горячую воду? Как это спасает отопление

09:03 Когда вернут горячую воду? Прогноз до конца сезона

09:54 Резервное питание: Генераторы и помощь для Белгорода

11:16 Жизнь в Белгороде: Рассказ местного депутата из эпицентра

13:42 Работают ли школы и больницы? Как город пережил блэкаут

17:32 Связь и интернет во время отключений: Как это работает?

20:48 Психология Белгорода: Реакция жителей на фейки и трудности

