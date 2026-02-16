«Альтернативно одаренное» теплоснабжение, или Почему Генерал Мороз не всегда воюет на нашей стороне
Евгений Геннадьевич Гашо, доктор технических наук, профессор МЭИ, заведующий научно-исследовательской лабораторией методологических проблем энергосбережения – о мучительных метаниях российской системы теплоснабжения между прибылью и надежностью.
Можно ли вообще считать в нашей северной стране тепло товаром? Про что на самом деле креативная идея «Альтернативных котельных»? Насколько важна разработка качественных (а не халтурных!) схем теплоснабжения российских городов для адекватной диагностики проблем, а значит, и эффективного их лечения?
Позитивный опыт, интересные проекты и профессиональные инженеры в России есть – беда в том, что успехи пока достигаются не благодаря, а вопреки гос. управлению.
Пытливым умам на заметку:
Природная энергия для работы и жизни. 150+ инженерных решений на основе возобновляемых источников энергии. Информационный альманах. / Под ред. Е. Г. Гашо – Книжное издательство Наукоемкие технологии в Санкт-Петербурге | Электронная и печатная публикации https://publishing.intelgr.com/index.php/izdannye-raboty?id=563&ysclid=mlc6t7r7317533339
Читать книгу «Царь-холод, или Почему вымерзает Россия» онлайн полностью – Сергея Кара-Мурзы – MyBook. https://mybook.ru/author/sergej-georgievich-kara-murza/car-holod-ili-pochemu-vymerzaet-rossiya/read/?page=2&ysclid=mlb6cvohz4925801469
Ведущая: шеф-редактор Проекта ЭРА Елена Аверченко
Комментарий редакции
1. Контекст и масштаб проблемы
- Тепло в России потребляется примерно вдвое больше, чем электроэнергии, но к теплу традиционно относятся как к «пасынку» энергетики.
- В условиях русской зимы тепло — не роскошь и не обычный товар, а фактическое право на жизнь.
2. Советский опыт и «схемы теплоснабжения»
- В СССР для крупных городов и промышленных узлов создавались детальные схемы теплоснабжения:
- все источники тепла, сети, насосы;
- гидравлические расчёты;
- план развития на 15 лет вперёд;
- жёсткий отбор по эффективности (ни килограмма лишнего топлива).
- Это была системная инженерная работа: сбор данных, аудит, диагностика проблем, оптимальные решения.
3. Разрушение планового подхода в 1990‑е–2000‑е
- После смены системы: «какие схемы, это же бизнес».
- Появление множества посредников в тепле и электрике, рост тарифов и аварийности.
- Инженеры 10 лет «вопреки, а не благодаря» пробивали закон о теплоснабжении (2000–2010 гг.).
4. Закон о теплоснабжении (2010)
- Впервые принят по сути технический закон о сложной системе.
- Закреплены:
- энергетическое планирование;
- обязательность схем теплоснабжения для городов;
- принцип эффективности, надёжности, когенерации (ТЭЦ).
- Но в закон добавили и «рыночные» элементы:
- приоритет антимонопольной логики и прибыли;
- свободный «доступ к сети» для любых поставщиков тепла;
- возможность зашивать дорогие кредиты в тариф.
5. Пропасть между инженерной логикой и логикой прибыли
- Для инженера главное — надёжность и эффективность системы.
- Для части чиновников и бизнеса — прибыль, зачастую через рост тарифов и навешивание кредитов.
- Автор подчёркивает: проблема тепла — не только в деньгах, а в мозгах, в проектах и в честной диагностике.
6. Про схемы сегодня: от реального инструмента к формальности
- Много схем сделано, но качество разное:
- примерно 40–45 крупных городов (миллионники и близкие) имеют относительно приличные схемы;
- в большинстве схем раздел «надёжность» либо отсутствует, либо сводится к фразе «обеспечивается существующими решениями».
- Часто схемы делаются формально, под тендер, одними и теми же фирмами, без реальной проработки.
7. Пример разницы между городами
- Сопоставление Воронежа и Новосибирска:
- разные мощности и структура источников;
- в одном случае — маленькая ТЭЦ и множество котельных, в другом — крупные ТЭЦ.
- Схемы позволяют увидеть, что два «миллионника» живут в принципиально разных энергетических реальностях, зависящих, в том числе, от наличия/отсутствия АЭС и структуры потребления.
8. Альтернативная котельная: суть «мерзкой схемы»
- Идея: представить, что где-то «сбоку» города стоит некая «альтернативная котельная», способная теоретически обеспечить весь город теплом.
- На её основе рассчитывают «альтернативный тариф», часто гораздо выше существующего.
- Затем этот завышенный виртуальный тариф используется как ориентир/верхняя граница для реальных тарифов в системе.
- Реальные сложности города (рельеф, протяжённость сетей, режимы, структура источников) игнорируются или упрощаются.
- Это удобный инструмент для повышения тарифов под лозунгами «привлечения инвестиций» и «повышения надёжности».
9. Политическое проталкивание альтернативной котельной
- Идея пришла с участием западных консалтинговых фирм.
- Продавливалась через:
- постановления правительства;
- затем через закон, с попыткой сделать её обязательной.
- Госдума всё же смягчила: убрала обязательность и прямое навязывание регионам.
- Аналитический центр проводил опрос регионов: почти все ответили в духе «идея интересная, но давайте не на нас, а сначала на ком‑нибудь другом».
10. Разрыв между декларацией и практикой
- Официально цель альтернативной котельной — привлечение инвестиций и повышение надёжности.
- Фактически:
- в большинстве схем слово «надёжность» никак не проработано;
- нет системной методики оценки надёжности;
- Министерство не предоставляет открытой честной статистики: где стало лучше, где хуже.
- Автор прямо просит Минэнерго:
- опубликовать статистику по городам, перешедшим на альтернативную котельную;
- показать влияние на аварийность и качество теплоснабжения.
11. Сравнение с европейским опытом
- Пример Дании:
- короткий закон о теплоснабжении (11–12 страниц);
- три ключевых принципа:
1) государство контролирует новые подключения и их эффективность;
2) тарифная комиссия, где большинство (7 из 15 плюс председатель) не зависят от поставщиков;
3) чёткие правила обращения с деньгами.
- У нас:
- объёмный закон (111 страниц);
- потребитель почти не представлен в тарифных комиссиях;
- нет реального общественного контроля, в отличие от Европы, где потребительские общества могут «съесть» крупную компанию за нарушения.
12. Реальные успешные примеры внутри России
- Есть города и системы, где всё работает относительно хорошо, без чудовищного роста тарифов:
- Мытищи: с 1990‑х системное внедрение индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в домах, модернизация, снижение потребления.
- Ряд других городов Подмосковья и страны, где удалось обновить сети и оборудование без 10‑кратного роста платежей.
- Есть практики комбинирования тепла и распределённой генерации, локальных решений.
13. Локальные инициативы «от беды»
- На юге России тысячи частных примеров:
- люди делают собственные системы электроснабжения (солнечные панели, генераторы и т.п.);
- избегают частых отключений;
- иногда ещё и продают избыток энергии.
- Пример под Анапой:
- теплица с экзотическими фруктами (папайя, киви и т.д.);
- рядом — собственная система энергоснабжения;
- владелец самодостаточен: не только не платит за энергию, но и продаёт её, плюс реализует урожай.
- Почти нет госстимулирования — это инициативы «от беды», а не сверху.
14. Инженерные решения уже есть
- Существует масса уже реализованных проектов по повышению эффективности и надёжности теплоснабжения:
- не «космические» технологии, а вполне доступные решения;
- собраны в книге/сборнике (~150 проектов), написанном практиками.
- 99 % описанных решений — результат частной инициативы, а не государственных программ.
- Готовятся дополнения — каталог «наилучших доступных технологий» энергоснабжения городов.
15. Проблема — не в отсутствии технологий, а в отсутствии спроса на правду
- Технические решения, примеры, методики есть.
- Главный дефицит:
- политической воли;
- честного планирования;
- реального учёта надёжности как ключевого показателя;
- системного интереса государства к этим практикам.
- Без этого тепло продолжает превращаться в товар с высокой маржой, а не в базовое условие жизни.
16. Царь Холод и образ Мороза
- Книга Сергея Карамурзы «Царь Холод»:
- критикует представление о тепле как о товаре;
- напоминает о естественном праве человека на тепло и крышу над головой.
- Метафора из видео:
- Санта-Клаус в лёгком красном халатике — образ из тёплого мира, где холод — игра, декорация.
- Морозко, одетый всерьёз — символ нашей реальности, где холод убивает.
- Генерал Мороз не всегда «на нашей стороне»: если система теплоснабжения запущена, он воюет и против нас.
---
Подробный вывод
В этом видео тепло рассматривается не как техническая деталь хозяйства, а как нерв всей северной цивилизации. Автор говорит об очень рукодельной вещи — трубах, котельных, ТЭЦ, тарифах, — но за этим проступает куда более широкий сюжет: как общество относится к базовой реальности собственного выживания.
В советской модели теплоснабжение было частью общей логики планирования: сложная система, продумываемая на десятилетия вперёд. Не из идеализма — из жёсткой необходимости. Чтобы выбить турбину или построить котельную, нужно было доказать, что это лучший из возможных вариантов. Дефицит топлива и мощностей играл роль регулятора честности: лишних ресурсов не давали. Там, где в ход шёл «Царь Холод», росла инженерная совесть.
После перехода к рыночной риторике фокус сдвинулся: тепло стало «товаром», а система — полем для извлечения ренты. Но товаром стало то, что в российском климате по сути ближе к праву на жизнь, чем, условно, кроссовки или подписка на сервис. И в этот момент мы попадаем в очень опасную зону: когда жизненно необходимое начинает подчиняться логике максимизации прибыли, а не минимизации риска.
Парадокс в том, что инженеры не проиграли сразу. Они 10 лет пробивали закон о теплоснабжении, где пытались институционализировать техническую рациональность: схемы, планирование, надёжность, когенерацию. Это попытка закрепить в праве то, что раньше держалось на партийной и ведомственной дисциплине. Но, как часто бывает, поверх инженерной логики налегла логика финансовых интересов. В закон встроили элементы, позволяющие доминировать критерию «доступа к сети» и «антимонопольной конкуренции» над критерием системной устойчивости.
Альтернативная котельная в этом сюжете становится почти символической фигурой — виртуальным объектом, который позволяет легализовать повышение тарифов, опираясь на модель, оторванную от реального города. Это как в экономике: рисуем чистый рынок в учебнике и строим под него тариф, игнорируя, что снаружи не идеальная плоскость, а холмистый, изрезанный, старый город с изношенными сетями и разными потребителями. Модель начинает подменять реальность, а не описывать её.
Здесь хорошо видно столкновение двух типов мышления:
- инженерного: «Сначала пойми, что есть. Построй схему. Посчитай гидравлику, надёжность, режимы. Потом ищи решения»;
- рентно‑экономического: «Сначала обеспечь себе тарифную высоту и юридическую конструкцию. А дальше как-нибудь разберёмся».
Показательно, что регионы на опрос «хотите ли альтернативную котельную?» отвечают вежливым «давайте сначала на ком-то другом». Интуитивное недоверие к инструменту, который слишком явно пахнет возможностью «подороже продать то же самое тепло», довольно прозрачно.
Важно и то, что автор не говорит: «всё плохо, потому что рынок». Он показывает, что и в рыночной логике можно выстраивать более честные правила — пример Дании с прозрачными тарифными комиссиями и доминированием независимых членов. Там рынок встроен в рамку общественного интереса. У нас же зачастую рамка общественного интереса имитируется, а не реализуется.
С другой стороны, видео разрушает и миф о том, что «ничего нельзя сделать, пока сверху не захотят». В стране уже есть:
- города, где системно работали над теплом, модернизируя сети и вводя ИТП;
- частные инициативы на югах, где люди выстраивают автономные системы, чтобы выживать в условиях ненадёжных сетей;
- сотни реализованных проектов по повышению эффективности, собранных в открытых сборниках.
Технологического чуда не требуется: почти всё — это комбинация здравого смысла, проектирования и дисциплины эксплуатации. То, что в духовных традициях называлось бы «осознанностью в каждом действии», здесь проявляется как осознанность в каждом клапане, счётчике и участке трубы.
Но без политического запроса «на правду» — на честную оценку надёжности, на сопоставление разных городов, на выявление неудач и ошибок — это остаётся разрозненным островным опытом. Тепло, как и многие базовые вещи, оказывается заложником того, что мы можем назвать коллективной неготовностью смотреть на реальность без идеализации. Легче поверить в красивую формулу «альтернативная котельная привлечёт инвестиции», чем признать: нам нужен кропотливый, неглянцевый труд по восстановлению системного подхода.
Философски здесь возникает вопрос границ рынка: что вообще допустимо делать объектом свободной игры цен, а что должно оставаться под особой защитой? Вода, воздух, тепло, минимальное жильё — это товары или инфраструктура человеческого существования? От ответа на этот вопрос зависит, будет ли «Генерал Мороз» нашим союзником в войнах истории, или он всё чаще будет оборачиваться против нас самих, когда системы, отданные на откуп сиюминутной выгоде, начнут отказывать в самый неподходящий момент.
И, если посмотреть шире: где в нашей собственной жизни мы обращаемся с жизненно важными вещами — здоровьем, отношениями, вниманием — как с «товаром», а не как с чем‑то, требующим дисциплины и заботы? Не повторяем ли мы на личном уровне ту же «альтернативную котельную» — красивую модель, прикрывающую отсутствие реальной схемы и честного аудита?