Евгений Геннадьевич Гашо, доктор технических наук, профессор МЭИ, заведующий научно-исследовательской лабораторией методологических проблем энергосбережения – о мучительных метаниях российской системы теплоснабжения между прибылью и надежностью.

Можно ли вообще считать в нашей северной стране тепло товаром? Про что на самом деле креативная идея «Альтернативных котельных»? Насколько важна разработка качественных (а не халтурных!) схем теплоснабжения российских городов для адекватной диагностики проблем, а значит, и эффективного их лечения?

Позитивный опыт, интересные проекты и профессиональные инженеры в России есть – беда в том, что успехи пока достигаются не благодаря, а вопреки гос. управлению.

Пытливым умам на заметку:

Природная энергия для работы и жизни. 150+ инженерных решений на основе возобновляемых источников энергии. Информационный альманах. / Под ред. Е. Г. Гашо – Книжное издательство Наукоемкие технологии в Санкт-Петербурге | Электронная и печатная публикации https://publishing.intelgr.com/index.php/izdannye-raboty?id=563&ysclid=mlc6t7r7317533339

Читать книгу «Царь-холод, или Почему вымерзает Россия» онлайн полностью – Сергея Кара-Мурзы – MyBook. https://mybook.ru/author/sergej-georgievich-kara-murza/car-holod-ili-pochemu-vymerzaet-rossiya/read/?page=2&ysclid=mlb6cvohz4925801469

Ведущая: шеф-редактор Проекта ЭРА Елена Аверченко

