Запретная история: почему колыбель цивилизации находится на Русском Севере? И. В. Прохорцев

10 0
Переслано от: Картина Мира

Почему при проекции созвездий на территорию Русского Севера, координаты звезд совпадают с расположением древних мегалитических комплексов и священных мест. Как была обнаружена связь Петра I с гиперборейской идеологемой и технологическими изысканиями, такими как создание двигателей, работающих на воде и воздухе. Как концепция «Золотого века» связана с северными территориями России, откуда эллины и египтяне получили свои фундаментальные знания о науках и искусствах. Рассказывает председатель комитета по современным технологиям Международного клуба учёных Илья Викторович Прохорцев, с гостем беседует журналист Сергей Зотов.

Комментарий редакции

Краткие тезисы:

- Пётр I в январе 1725 года прямо произнёс идею «золотого века» России, связав окончание войны со Швецией с возможностью построить «золотой век» и «испросить на это позволение у Бога».
- Фейерверк тогда был в виде Сатурна (Крона), что отсылает к мифу о Кроне в Гиперборее и идее золотого века — прямая апелляция к гиперборейской традиции.
- «Золотой век» рассматривается как русская идеологема, отсылающая к Гиперборее; ведущий даже задаётся вопросом, почему Трамп использовал риторику «золотого века», заходя, по мысли автора, «на чужую территорию».
- Гость передачи – Илья Викторович Прохарцев, научный руководитель гиперборейской исследовательской экспедиции, продолжает тему прошлой беседы о Гиперборее, отвечая на скептические и «провокационные» вопросы.
- Термин «примордиальная традиция» (первоосновная традиция) восходит к Рене Генону, который, анализируя религии и философские учения, пришёл к выводу об общем истоке всех традиций и связал его с Гипербореей (хотя конкретно русским Севером он её не ограничивал).
- Эллинская традиция связывала золотой век с Гипербореей: туда был сослан Крон после поражения Зевсу; там он устроил «золотой век». Элины говорили о Гиперборее как о «счастливой стране». Это подробно описано у Гесиода.
- Вопрос о столице Гипербореи: слово «столица» связывается с «столом» и «двором» как местом царского служения богам; через астрономическую проекцию созвездий «Столовая гора» коррелирует с Ярославлем, где локальный исторический материал подтверждает мотив «стола».
- Светлана Васильевна (ученица академика Рыбакова) локализовала Гиперборею вдоль древнего горного пояса: от Хибин до Урала (Рипейские/Гиперборейские горы), ориентированных с востока на запад.
- По этой дуге: Хибины – восточно-балтийский глинт (вкл. Таллин), возвышенности Вологодской области, Северные Увалы, Тиманский кряж, Полярный Урал и далее на восток.
- В этих местах экспедиции обнаруживают мегалитические комплексы и свидетельства самобытной древней цивилизации. Исследования ведутся энтузиастами, с ограниченными ресурсами, в кооперации с Русским географическим обществом и частными экспедициями.
- Локализация Гипербореи автором подаётся как факт, подтверждённый:
- реконструкциями карт Птолемея, где Гиперборея обозначена в районе русского Севера;
- совпадением указанных Птолемеем координат с современными находками мегалитов.
- Позже выяснилось, что «гиперборейский ареал» не ограничивается Уралом: экспедиция от Архангельска до Чукотки фиксировала те же архетипические образы и комплексы, что и на русском Севере, а также аналогии в Швеции, Норвегии, Англии, Ирландии, Исландии.
- Ключевое открытие Международного клуба учёных – методика «проекции созвездий» на земную поверхность:
- в точках проекции звёзд, как правило, находятся мегалитические комплексы, священные места, культовые объекты;
- это повторяется как на Русском Севере, так и в северной Европе.
- Особая роль отводится северным народам (ненцы, саамы и др.):
- их священные места часто совпадают с проекциями звёзд;
- они сохранили многие архетипические образы – например, фигуры «деда и старухи» как образ предков-богов.
- Ненцы и саамы на больших расстояниях (от Вайгача до Кольского полуострова) репрезентируют невероятно схожие образы в святилищах, особенно созвездие Орион, которое они «манифестируют» снова и снова.
- Район Саха (Якутия) описывается как «клондайк» архетипов и мегалитов; параллельно упоминаются богатые природные ресурсы Русского Севера (редкоземы, алмазный пояс от Якутии до Подмосковья), но главный «золотой запас» – мудрость предков.
- «Сах» интерпретируется через египетскую традицию как аспект души (связанный с Орионом):
- у египтян человек состоит из нескольких «тел», первое – Шуит (изображаемое как рыба);
- через обряд «тверзание уст» человек получает видение иных миров и возможность сознательной реинкарнации;
- автор связывает это с гиперборейским пониманием смерти и идеей метемпсихоза (переселения душ), которую, по античной традиции, гиперборейские девы принесли в Грецию (Платон и другие античные источники).
- Автор подчёркивает: учение о бессмертии души и переселении душ – не «индийское изобретение», а более древний гиперборейский пласт, позднее воспринятый Индией и Грецией.
- Важный историко-культурный тезис:
- произошёл переход от «устной цивилизации» к «письменной»;
- индоевропейцы принципиально не доверяли письменности для сакральных знаний, удерживая традицию устно – не из примитивности, а из принципиальности и развитости;
- нынешняя борьба с цифровизацией сравнивается с возможным древним сопротивлением письменности: письменность тоже могла быть «цифровизацией» своего времени.
- Отмечается, что человеческий мозг, по современным исследованиям, уменьшился примерно на 200 грамм – одно из возможных последствий перехода от запоминания огромных массивов устной информации к письменной фиксации.
- Применение метода звёздной проекции:
- исследуются только созвездия, проецирующиеся на Русский Север;
- дальше на юг проекция «ломается», перестаёт работать.
- Последнее созвездие, которое ещё проецируется – Актант; его бета-звезда соответствует Москве.
- Созвездие не видно с уровня земли (−4°), надо подняться на холм – Боровицкий холм (место Кремля).
- Тем самым Москва оказывается вписанной в гиперборейскую «звёздную схему».
- Датировки:
- по созвездию Южный Крест и его проекции на определённые мегалиты на Русском Севере получена дата порядка 9000 г. до н.э.;
- гиперборейцы, по словам автора, «повторяли» важные идеи в разных местах, поэтому один и тот же знак (наклонённый крест, как ЮЖНЫЙ КРЕСТ) появляется в нескольких точках с маркерами для геодезических измерений;
- измеряя высоту и положение этих «крестов» и сопоставляя с астрономическими программами, датируют, когда это созвездие было видно в данной точке.
- Валерий Никич (один из предшественников в теме Гипербореи и Северной традиции) со своими коллегами в 1990-е получал ту же дату ~9000 лет, но по созвездию Ориона, используя сходную методику.
- О Петре I и Лифляндии (Эстония + Латвия):
- Пётр купил Лифляндию у Карла XI за сумму, сопоставимую с современным ВВП России;
- автор шутливо называет Эстонию «жемчужиной», потому что на её крошечной территории максимальная плотность точек проекции звёзд;
- Эстония и Ленинградская область (часть созвездия Арго) – идеальные регионы для иллюстрации метода проекции: в местах проекций регулярно находятся мегалиты, в том числе крупнейший мегалит Северо-Западной Европы – камень Халкиви.

Подробный вывод:

В этом видео выстраивается любопытная, хотя и весьма спорная с точки зрения академической науки, но внутренне цельная картина: Гиперборея подаётся не как мифологический фантом, а как реальная древняя цивилизация Русского Севера, оставившая след в мифах, религиях и астрономических ориентирах многих народов.

1. Идеологическая ось: от Петра I к Гиперборее
Пётр I, по словам автора, не просто строил «новую Россию», а сознательно подключался к древнему архетипу золотого века, который в эллинской мифологии связан с Крононом/Сатурном, сосланным в Гиперборею. Заявление Петра о «золотом веке» на фоне фейерверка-Сатурна интерпретируется как символическое присвоение Гиперборейской идеологемы: Россия – наследница страны золотого века.

Здесь мы видим типичную для традиционализма логическую связку: политический акт осмысляется не только через рациональные мотивы (война, реформы, торговля), но и через скрытую «сакральную геополитику» – игра архетипами, образами, мифологемами. Так же трактуется и риторика Трампа о «золотом веке» – как попытка войти в поле чужого архетипа.

2. Примордиальная традиция: единый исток и Гиперборея
Через Рене Генона вводится ключевая идея: за множеством религий и философий стоит один исток – примордиальная (первоосновная) традиция. Генон, далёкий от русоцентризма, указывает на Гиперборею как на этот исток, пусть и без точной географической привязки к конкретному региону России.

Автор передачи развивается в русле того же традиционализма, но уже с явным «северным акцентом»: гиперборейский центр локализуется в районе Русского Севера, Урала и прилегающих земель, а Россия осмысляется как наследница не только Византии или Орды, но ещё более древней, доисторической цивилизации.

3. «Золотой век» как гиперборейская социальная модель
Эллины помещали золотой век в Гиперборею: страна счастливых людей, где царит гармония, нет страданий, а люди живут в согласии с богами. Это представление связывается и с мифом о Кроне, и с текстами Гесиода.

В современной интерпретации гостя передачи Гиперборея – не просто мифологическое «там, далеко, на севере», а реальное культурное ядро, откуда расходятся учения о душе, бессмертии, справедливом обществе. Идея золотого века, апеллирующая к потерянному раннему состоянию гармонии, становится тем мостом, который соединяет:
- античную мифологию,
- петровскую риторику,
- и сегодняшние поиски «русского пути».

4. Методика: звёздная проекция и археология архетипов
Самая оригинальная (и самая уязвимая с точки зрения строгой науки) часть концепции – это идея проекции созвездий на земную поверхность. Логика такова:

- На небесном своде существуют созвездия, связанные с определёнными архетипами.
- Древние «гиперборейцы» якобы перенесли их структуру на землю – через мегалиты, святилища, сакральные места.
- Если наложить карту звёздного неба на карту Русского Севера, выясняется, что в точках «попадания» звёзд действительно находятся мегалитические комплексы, священные озёра, культовые объекты северных народов.
- Та же корреляция отмечается в Эстонии, Ленинградской области, Швеции, Норвегии, Британии, Исландии.

С точки зрения строгого скептика здесь множество потенциальных ловушек: выборка, подтверждающее смещение, «подгонка под модель». Но автор подаёт это как эмпирический факт, опираясь на многолетние экспедиции и сопоставления с реконструкциями карт Птолемея.

Интересно, как вводится Птолемей: древний астроном и картограф, первый составитель атласа созвездий, указывает гиперборейский ареал на севере – и современные находки мегалитов «подтверждают» образование некоей цепочки между античной наукой, мифом и реальным ландшафтом.

5. Северные народы как хранители памяти
Ненцы, саамы, саха, другие северные племена в этом дискурсе не «периферия», а хранители древнейшего слоя традиции. Они:
- указывают священные места, где экспедиции находят мегалиты и архетипические фигуры;
- сохраняют образы «дедов» – предков-богов;
- постоянно воспроизводят в каменных и культовых композициях созвездие Ориона.

То есть то, что обычная этнография может трактовать как локальные мифы, здесь включается в глобальную гипотезу о гиперборейской матрице: северные народы не «отсталые», а, наоборот, носители фрагментов утраченной примордиальной традиции.

6. Учение о душе, реинкарнации и гиперборейский след
Через египетскую концепцию нескольких «тел» человека (Шуит, Сах и др.) и ритуал «тверзания уст» проводится мост к идее сознательной реинкарнации. Сопоставление Ориона и Саха (душа) формирует ещё одну линию:
- созвездие Орион и его проекции на землю;
- северные традиции;
- египетские представления о душе;
- позднейшие индийские и греческие учения о переселении душ.

Античные источники, по словам автора, прямо говорят о гиперборейских девах, которые принесли в Грецию учение о бессмертии души. Так возникает ещё одна провокационная мысль: то, что мы привыкли считать «индийской» философией (реинкарнация), в действительности – гиперборейское наследие, «пересаженное» на индийскую почву.

Здесь очень показателен сам подход: вместо линейной истории «от простого к сложному», предлагается модель «рассеянных осколков»: разные цивилизации сохраняют фрагменты одной изначальной мудрости, слегка её переоформляя.

7. Устная цивилизация против письменности и цифровизации
Важный акцент – критика письменности как потенциальной «первой цифровизации».
- Индаевропейские предки сознательно хранили сакральные знания в устной форме, видя в письменности не прогресс, а угрозу глубине памяти и живому знанию.
- Переход к письменности мог привести к «уплощению» сознания, снижению необходимости удерживать большие объёмы информации в памяти – отсюда и метафора (подкреплённая исследованием) об уменьшении массы мозга.
- Сегодняшняя цифровизация, возможно, повторяет тот же процесс, только в другой технической оболочке: мы перекладываем память и мышление на внешние носители.

Философский нерв здесь прост: развитие технологий почти всегда несёт двойной эффект – расширение возможностей снаружи и обеднение изнутри. Вопрос в том, где проходит разумная граница отказа и принятия.

8. Москва, Эстония и геополитика созвездий
Через звёздную проекцию Москва оказывается точкой бета-звезды созвездия Актант, видимой с Боровицкого холма. Это символически закрепляет Кремль в гиперборейской картине мира как финальную точку северной звёздной схемы.

Покупка Лифляндии Петром I интерпретируется не как чисто рациональный политико-экономический шаг, а как интуитивное или осознанное «включение» ещё одного важного сегмента звёздной карты – Эстонии, буквально нашпигованной точками проекций. Так историческая геополитика подаётся как разворачивание глубинного «небесно-земного» сценария.

*

Если попытаться всё это собрать в одно целое, то возникает образ мира, где:

- История – не хаотический набор случайностей, а разыгрывание большой, но частично забытой схемы;
- Мифы, космология, топонимика, мегалиты и политика – разные языки, через которые одна и та же Примордиальная традиция время от времени «проговаривает» себя;
- Россия и Русский Север занимают в этой схеме особое место – как один из главных носителей гиперборейского наследия, даже если сами современные жители об этом и не подозревают.

Можно спорить с логикой этих связей, с достоверностью интерпретаций и степенью «подгонки» данных, но само направление мысли задаёт любопытный вектор: вместо линейного прогресса – цикличность и забывание, вместо национальных мифов – попытка вписать себя в космическую, звёздную картину.

И вот на этом фоне неизбежно встаёт вопрос, который каждый решает для себя: если допустить, что за нашими историями, мифами и городами действительно может стоять некая утраченная «звёздная матрица», то что для нас важнее – доказуемость такой гипотезы или тот способ видеть мир, который она открывает?
Редактор: novafone
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GykZ_jtJdM4
