Белый дом ускоряет внедрение ИИ в государственном секторе, интегрируя эту технологию в полицию, здравоохранение, оборону и науку

Этому посвящен анализ «Вашинтон пост»* «Трамп спровоцировал всплеск использования искусственного интеллекта в федеральном правительстве» (10.02.2026).

В то время как администрация Трампа стремится устранить препятствия на пути развития ИИ, команда президента США перенесла свой энтузиазм по поводу новой технологии непосредственно в федеральное правительство.

В апреле 2025 года из бюджетного управления Белого дома поступили распоряжения, призывающие все сферы государственного управления внедрять ИИ. «Федеральное правительство больше не будет налагать ненужные бюрократические ограничения на использование инновационного американского ИИ в исполнительной власти», — говорится в заявлении Белого дома, объявляющем о начале этой инициативы.

Согласно анализу более чем двух десятков недавних отчетов ведомств об использовании ИИ, проведенному «Вашинтон пост», на призыв откликнулись чиновники всех уровней правительства. Помимо автоматизации рутинных задач, за последний год правительственные учреждения запустили сотни проектов в области ИИ, многие из которых берут на себя ключевые и ответственные роли в правоохранительной деятельности, иммиграции и здравоохранении.

Министерство внутренней безопасности внедрило новые, более совершенные инструменты распознавания лиц. ФБР приобрело инновационные системы для обработки огромного количества изображений и текста с целью получения зацепок для следователей. А Министерство по делам ветеранов разрабатывает программу на основе ИИ для прогнозирования вероятности попытки самоубийства у ветерана.

Отменив — и даже презирая — осторожность администрации Байдена, Белый дом поручил правительственным ведомствам устранить любую бюрократию, которая может замедлить внедрение ИИ.

Федеральные агентства именно этим и занимаются: 29 ведомств, опубликовавших данные в начале февраля 2026 года, указали на 2987 активных случаев использования ИИ к концу 2025 года, что на 1684 больше, чем годом ранее. Раскрытие информации требуется бюджетным управлением и содержит основные сведения о каждом случае использования ИИ. Сотни из этих случаев были отмечены как «имеющие большое значение», то есть используемые в качестве основной основы для принятия важных решений или имеющие последствия для прав человека или его безопасности, согласно федеральным стандартам.

Белый дом утверждает, что эта технология позволит значительно повысить эффективность работы правительства, хотя из представленных данных невозможно судить о том, насколько широко используются тысячи этих инструментов.

Практическая ценность многих из этих инструментов остается неопределенной. Между тем, общественность по-прежнему крайне скептически относится к этим технологиям.

По словам Суреша Венкатасубраманиана, профессора информатики в Университете Брауна, стремление администрации к скорости может происходить в ущерб обеспечению безопасного использования инструментов. ИИ может выдавать ошибочную информацию, что приведет к принятию чиновниками неверных решений, или инструмент распознавания лиц может привести к тому, что человек будет ошибочно внесен в список наблюдения, сказал он. Венкатасубраманиан, работавший над вопросами безопасности ИИ в администрации Байдена, утверждал, что ранее чиновники уделяли больше внимания надзору и управлению рисками.

«Вопрос не в самом сценарии использования, а в том, есть ли у вас необходимые механизмы защиты, чтобы правильно использовать эти очень шумные и мощные инструменты», — сказал он. «Любой конкретный сценарий использования — даже самый безобидный на вид — может обернуться против вас».

Управление по бюджету и управлению Белого дома, которое курирует внедрение ИИ в правительстве, не ответило на запрос о комментарии. В своем апрельском (2025 г.) меморандуме оно предписывает руководителям ведомств обеспечить, чтобы «быстрое внедрение ИИ не происходило за счет американского народа или в ущерб его доверию».

Ускоренное правоохранительное обеспечение

Поскольку администрация резко активизировала усилия по депортации, Министерство внутренней безопасности все чаще прибегает к передовым технологиям для ускорения своей работы. Раскрытые ведомством данные свидетельствуют о внедрении за последний год целого ряда инструментов распознавания лиц, а также еще одной системы для идентификации лиц, подлежащих депортации. В общей сложности 151 случай использования ИИ содержит упоминания либо об «иммиграции», либо о «границе», либо был зарегистрирован иммиграционными и таможенными органами.

Иммиграционная и таможенная служба (ICE), входящая в состав Министерства внутренней безопасности США (DHS), сообщила о внедрении новых функций распознавания лиц, включая мобильное приложение Fortify, используемое для сканирования лиц в полевых условиях. Также было раскрыто использование неуказанной системы для идентификации «уязвимых групп населения», к которым агентство относит «несовершеннолетних без сопровождения, пересекших границу».

Иммиграционная и таможенная служба (ICE) также сообщила, что в июне 2025 года начала использовать новую систему генеративного ИИ от оборонного подрядчика Palantir, которая анализирует рукописные записи, такие как справки о судимости и ордера на арест, для автоматического извлечения адресов в целях оказания помощи подразделению по обеспечению соблюдения законодательства и депортации (Enforcement and Removal Operations), занимающемуся депортацией. Система на основе ИИ, называемая Enhanced Leads Identification and Targeting for Enforcement (ELITE), не должна служить «основным основанием для действий по обеспечению соблюдения законодательства», заявило агентство. Сотрудники вручную проверяют данные и принимают решения, добавило оно.

Другая система Palantir помогает быстро просматривать сообщения, поступающие на горячую линию ICE, суммируя и классифицируя каждое сообщение, независимо от того, на каком языке оно было отправлено.

«Использование различных форм технологий в поддержку расследований и правоохранительной деятельности помогает арестовывать членов преступных группировок, лиц, совершающих сексуальные преступления против детей, убийц, наркоторговцев, лиц, занимающихся кражей личных данных, и многих других, при этом соблюдаются гражданские свободы и права на неприкосновенность частной жизни», — говорится в ранее опубликованном заявлении Министерства внутренней безопасности США.

Министерство юстиции обнародовало информацию о нескольких инструментах, предназначенных для получения зацепок для следователей, включая систему распознавания лиц в ФБР и еще одну систему для приоритизации сообщений, поступающих в отделения бюро по всей стране. Однако многие описания министерства расплывчаты: результат работы одного из инструментов ФБР описывается лишь как «текст».

Валери Виртшафтер, научный сотрудник вашингтонского аналитического центра Brookings, заявила, что недостаток подробностей в некоторых отчетах ведомств затрудняет полную оценку некоторых из их наиболее деликатных способов использования ИИ.

Бум в сфере дел о ветеранах

Министерство по делам ветеранов перечислило больше примеров эффективного использования ИИ, чем любое другое ведомство, обнародовав 174 таких инструмента, находящихся в разработке или эксплуатации, для модернизации системы здравоохранения и предоставления льгот. Ведомство сообщило, что разрабатывает помощников на основе ИИ для подготовки пациентов к операции, использования компьютерного зрения для более точного измерения ран и выявления потенциальных рисков самоубийства, которые могли быть упущены врачами-людьми.

Еще одна система предназначена для того, чтобы помочь ветеранам получить свои льготы. «Этот проект использует возможности ИИ для анализа огромных массивов данных, предоставляя персонализированные рекомендации и упрощенный доступ к широкому спектру льгот для ветеранов», — говорится в заявлении ведомства.

Пит Касперович, представитель Министерства по делам ветеранов, заявил, что эти четыре системы «все еще находятся на стадии оценки на предмет их жизнеспособности и еще не были протестированы или внедрены». Он сказал, что ведомство использует ИИ только в качестве «вспомогательного инструмента», оставляя окончательные решения по вопросам здравоохранения и льгот сотрудникам агентства.

Крис Мацинкович, представитель организации «Ветераны зарубежных войн», заявил, что, хотя использование ИИ Министерством по делам ветеранов обещает помочь ведомству более эффективно обслуживать миллионы ветеранов, этот процесс необходимо тщательно контролировать.

«Наш опыт показал, что, хотя ИИ может быть ценным инструментом, он не является непогрешимым», — написал Мацинкович в электронном письме. «Человеческое суждение имеет решающее значение для обеспечения точности, справедливости и подотчетности в решениях, которые оказывают прямое и долгосрочное влияние на ветеранов и их семьи».

Министерство здравоохранения и социальных служб сообщило о еще 89 проектах, связанных с медицинским обслуживанием. Среди них – использование ИИ для контроля клинических испытаний и отслеживания доступности вакцин.

Чат-боты

Многие государственные приложения аналогичны тем, что доступны широкой публике. Ведомства используют как минимум 180 чат-ботов, предназначенных не только для помощи федеральным служащим в выполнении рутинных задач, таких как планирование поездок и ИТ-поддержка, но и для поддержки в более деликатной работе, например, в понимании запутанных внутренних сводов правил. Несколько ведомств используют аналогичные инструменты для помощи в разработке федеральных правил и принятии решений о присуждении контрактов.

В год, когда сотни тысяч федеральных служащих были уволены или получили компенсации в результате сокращений, проведенных администрацией Трампа, представитель Министерства обороны на конференции в январе 2026 года рассказал, как одна команда смогла использовать искусственный интеллект, чтобы завершить обязательный отчет, несмотря на потерю помощи команды из примерно 20 подрядчиков.

«В этом участвовали четыре человека, и знаете что? — сказал Джейк Глассман, высокопоставленный сотрудник Пентагона по вопросам технологий. — Они подготовили этот отчет, и я осмелюсь предположить, что никто не увидит в нем никакой разницы».

Национальная безопасность

Пентагон освобожден от процедуры раскрытия информации, но другие правительственные документы показывают, как он активно ускоряет свои эксперименты с ИИ. Министр обороны Пит Хегсет в служебной записке, изданной в январе 2026 года, распорядился, чтобы чиновники не были ограничены необоснованными опасениями по поводу рисков. Будущие контракты с поставщиками в области ИИ должны предусматривать «любое законное использование», написал он, без дополнительных ограничений на использование.

«Мы должны устранить препятствия для обмена данными», — говорится в записке. «…Мы должны подходить к оценке рисков… и другим субъективным вопросам так, как если бы мы находились в состоянии войны». В последние недели Пентагон сообщил поставщикам, что стремится приобрести передовые «агентные» системы ИИ, демонстрирующие «возможности принятия решений» и «человекоподобную самостоятельность», для своих элитных подразделений специального назначения. Одним из потенциальных применений таких систем является оценка различных «ограничений», определяющих, когда подразделения могут начинать или продолжать боевые действия, а также риск убийства или ранения мирных жителей.

«Эти ограничения пересекаются и иногда содержат противоречивые указания», — говорится в запросе ведомства к представителям отрасли, добавляя, что агенты ИИ должны понимать, почему одни ограничения имеют приоритет над другими.

В запросе говорилось, что инструменты должны адаптироваться и обучаться в режиме реального времени, хотя им будет запрещено «онлайн»-обучение в таких контекстах, как «кинетические стрельбы» — использование боевых патронов, — «поскольку это может привести к нежелательному поведению».

Наука и исследования

Государственные ученые экспериментируют с использованием ИИ для решения проблем в сотнях узкоспециализированных областей, включая восемь, связанных с китами и дельфинами. Некоторые сотрудники Национального управления океанических и атмосферных исследований работают над проектом «Автоматическое обнаружение фонтанов китов» — частью программы отслеживания популяций. Еще 49 проектов используют ИИ для оценки спутниковых и аэрофотоснимков с целью обнаружения тюленей на льду, отслеживания инвазивных видов, оценки урожайности сои и определения местоположения градирен, которые могут быть переносчиками легионеллёза.

Федеральные архивисты также обратились к ИИ, чтобы сделать историю Америки более доступной.

Джим Байрон, старший советник Национального управления архивов и документации, заявил, что в январе 2026 года агентство запустило инструмент на основе ИИ, позволяющий общественности осуществлять поиск по недавно оцифрованным документам. Среди них документы, касающиеся убийств президента Джона Ф. Кеннеди и Мартина Лютера Кинга-младшего, а также исчезновения выдающейся летчицы Амелии Эрхарт.

Байрон заявил в своем обращении, что агентство планирует развивать свою работу, назвав этот инструмент «гигантским шагом вперед».

Дисбаланс в развитии ИИ

Шира Овиде пишет в «Вашинтон пост» в статье «Бурный рост искусственного интеллекта настолько масштабен, что вызывает дефицит во всех остальных сферах» (07.02.2026):

«Найти электриков становится все сложнее, а некоторые строительные проекты приостановлены. Ожидается, что смартфоны будут дорожать, возможно, еще долгие годы. А перспективные инновации испытывают острую нехватку инвестиций.

Это лишь некоторые из последствий ненасытных расходов технологической индустрии на искусственный интеллект, которые отвлекают ресурсы и внимание от других секторов экономики».

Пять ведущих публичных компаний, занимающихся разработкой ИИ, в совокупности планируют потратить в 2026 году около 700 миллиардов долларов на масштабные проекты, вложив значительные средства в строительство и оснащение центров обработки данных мощными компьютерными чипами для ускорения вычислений в области ИИ. Эти расходы Amazon, Google, Microsoft, Meta** и Oracle почти вдвое превысят сумму, потраченную ими в 2025 году, и составят три четверти недавнего годового бюджета вооруженных сил США.

Технологические компании утверждают, что вложение огромных средств в разработку ИИ уже приносит компании и потребителям, стремящимся использовать эту технологию, более высокую прибыль. Однако критики опасаются, что первоначальные затраты на разработку ИИ стали настолько колоссальными, что инвестиции могут окупиться только в том случае, если ИИ изменит жизнь, работу и экономику таким образом, что это принесет технологическим фирмам огромную прибыль.

Прошлой осенью JPMorgan подсчитал, что для получения разумной отдачи от инвестиций технологической индустрии необходимо ежегодно получать дополнительно 650 миллиардов долларов дохода — в три раза больше, чем годовой доход гиганта в области чипов для ИИ Nvidia. Вероятно, сейчас этот показатель еще выше, поскольку расходы на ИИ выросли.

Компания OpenAI, которая в конце 2022 года спровоцировала в США ажиотаж вокруг ИИ по прогнозам, потеряет более 100 миллиардов долларов к концу десятилетия, сообщило в сентябре 2025 года технологическое новостное издание The Information.

Ещё долго не будет ясно, продолжит ли ИИ развиваться так же быстро, как в последние несколько лет, и значительно ли он повысит производительность труда людей и бизнеса. Ясно одно: каждый доллар, потраченный сейчас на его разработку, увеличивает как потенциальную выгоду, так и риски для его инвесторов.

«Вполне возможно, что объем инвестиций в ИИ в США с середины 2022 года превышает все предыдущие инвестиции во всю технологическую отрасль», — написал в электронном письме Роджер Макнейми, один из первых инвесторов Facebook** за свою 40-летнюю карьеру в качестве технологического инвестора. «Уже одно это должно заставить всех задуматься».

Хотя потенциальная отдача от инвестиций проявится лишь через несколько лет, масштабные вложения в ИИ уже сегодня создают дефицит — даже для компаний, которые не являются их основной специализацией.

В начале февраля 2026 года Apple сообщила своим инвесторам о трудностях с закупкой достаточного количества двух типов компьютерных чипов, необходимых для iPhone и компьютеров Mac.

Компаниям, занимающимся разработкой ИИ, также требуется огромное количество таких же чипов для создания центров обработки данных, и их не хватает на всех. По мнению отраслевых аналитиков и производителей, этот ненасытный спрос привел к резкому росту цен на микросхемы памяти, которые обеспечивают высокую скорость работы смартфонов и компьютеров. Дополнительные затраты, как ожидается, приведут к повышению цен на потребительскую электронику.

Франсиско Херонимо, аналитик исследовательской компании IDC, ожидает, что производители смартфонов и персональных компьютеров либо повысят цены на 5 процентов или более в конце 2026 года, либо выпустят менее функциональные устройства, либо, возможно, сделают и то, и другое. Он отметил, что высокие цены могут сохраняться в течение многих лет, если бум искусственного интеллекта продолжится, что потенциально может привести к закрытию некоторых мелких производителей телефонов.

Генеральный директор Apple Тим Кук заявил во время телефонной конференции по итогам финансового года, что он «не хотел бы строить предположения» о том, может ли Apple повысить цены на iPhone в результате увеличения стоимости чипов. Компания не ответила на запрос о дополнительных комментариях.

Строительный бум центров обработки данных поглощает не только компьютерные чипы, но и людей. В американских городах, где возводятся эти объекты, строительные фирмы и их рабочие зарабатывают огромные деньги. Но эта активность, вероятно, отодвинула на второй план другие виды строительных проектов, в которых нуждаются США, считает Анирбан Басу, главный экономист Ассоциации строителей и подрядчиков, отраслевой группы строительной индустрии.

По словам Басу, для проектов центров обработки данных и других сложных строительных работ, таких как многоквартирные дома, заводы и медицинские учреждения, не хватает квалифицированных электриков и других специалистов. Центры обработки данных для ИИ, как правило, более прибыльны для строительных компаний, что отодвигает все остальное на второй план.

На основе правительственных данных группа Басу подсчитала, что расходы на строительство новых центров обработки данных выросли на 32 процента в период с 2025 года по октябрь включительно по сравнению с теми же 10 месяцами 2024 года. В других видах коммерческой недвижимости расходы на строительство практически не растут, а в некоторых случаях даже снижаются.

Басу заявил, что спад в производстве жилья, офисов и заводов в США, вероятно, произошел бы даже без бума строительства центров обработки данных для ИИ, из-за таких факторов, как рост цен на строительные материалы, ограничения зонирования, повышение тарифов и ужесточение иммиграционной политики. Но он отмечает, что спрос на центры обработки данных для ИИ, вероятно, усугубляет хронический дефицит производственных мощностей в строительстве.

В октябре 2025 года компания OpenAI сообщила Белому дому, что для строительства запланированных ею центров обработки данных в ближайшие годы потребуется примерно 20 процентов существующего штата квалифицированных специалистов, таких как электрики и механики. Компания призвала администрацию Трампа укрепить систему подготовки кадров с такими навыками.

Ассоциация строителей и подрядчиков заявляет, что в 2027 году строительной отрасли будет не хватать почти полумиллиона рабочих.

Стремление к развитию ИИ также усугубляет классовое расслоение в Кремниевой долине между относительно небольшим числом стартапов-суперзвезд в области ИИ и всеми остальными, что может подавить появление новых идей.

Согласно обновленному анализу, опубликованному на этой неделе Silicon Valley Bank, около трети инвестиций в американские стартапы в 2025 году досталось компаниям, входящим в 1% самых ценных компаний. В отчете также отмечается, что финансирование менее элитной группы стартапов достигло десятилетнего минимума. «Средний класс стартапов сокращается», — заявил Рой Бахат, руководитель инвестиционной компании Bloomberg Beta, специализирующейся на стартапах.

Неравномерное финансирование грозит затормозить развитие некоторых перспективных технологических стартапов, предупредил банк. «Компании, не обладающие таким мощным влиянием, как опытный основатель или феномен в области искусственного интеллекта, столкнутся с серьезными перспективами в 2025 году», — говорится в отчете.

Даррелл Уэст, старший научный сотрудник вашингтонского аналитического центра Brookings Institution, специализирующийся на ИИ, заявил, что бум ИИ может поглотить столько внимания и ресурсов, что это поставит под угрозу динамику развития Америки.

«Существует множество секторов экономики, которые не зависят от ИИ, — сказал Уэст. — Не создадим ли мы проблемы другим секторам в привлечении средств и найме необходимых им работников?»

*вражье сми

**компания Meta (соцсеть Facebook) признана экстремистской организацией и запрещена в РФ

Владимир Овчинский