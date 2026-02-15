9 февраля 2026 года Центральное разведывательное управление США объявило о планах по созданию новой системы закупок, которая позволит сократить бюрократические процедуры и оптимизировать проверку поставщиков, чтобы ускорить внедрение более инновационных инструментов.

В заявлении, разосланном по электронной почте, заместитель директора ЦРУ Майкл Эллис сообщил, что агентство заключает ряд коммерческих партнерств со стартапами и лидерами отрасли в таких областях, как искусственный интеллект, биотехнологии, финансовые технологии и микрочипы. Он призвал компании, «расширяющие границы новых технологий», помочь ЦРУ «опережать иностранных противников».

Федеральные процедуры закупок громоздки и часто включают длительные сроки приобретения, что может отпугивать стартапы и ограничивать доступ агентства к новейшим технологиям. Этот шаг направлен на решение проблемы, о которой говорил директор ЦРУ Джон Ратклифф в своем выступлении на слушаниях в Сенате в 2025 году, — о том, что агентство изо всех сил пытается «успевать» за инновациями, — и перекликается с инициативой министра обороны Пита Хегсета по реформированию системы закупок в Пентагоне.

В рамках новой программы агентство ускорит внедрение прототипов, что позволит сотрудникам как на местах, так и в штаб-квартире тестировать новые технологии. Разведывательное агентство уже сотрудничает с такими компаниями, как AWS (Amazon.com Inc.) и Palantir Technologies Inc., в области облачных вычислений и анализа данных.

По словам представителя ЦРУ, бывшая сотрудница Агентства перспективных оборонных исследований DARPA (Пентагон) Эфстатия Фрагогианнис присоединилась к агентству в ноябре 2025 года в качестве нового руководителя отдела закупок и будет возглавлять эту работу.

Новая система закупок включает централизованную систему проверки поставщиков и упрощенный процесс авторизации ИТ-оборудования, что, по словам агентства, позволит «значительно сократить время между определением ЦРУ требований к миссии и получением разрешения на ее выполнение».

«Эта структура также предоставляет ЦРУ четкие пути для использования своих уникальных полномочий с целью приобретения необходимых возможностей, быстрого внедрения прототипов прорывных технологий и модернизации основных систем для удовлетворения неотложных потребностей миссии», — добавило агентство.

Новая система закупок является ответом на многолетнее признание замедления сроков государственных закупок, что может создавать препятствия для инновационных новых компаний и затруднять быстрое получение агентством доступа к необходимым новым технологиям, заявил представитель ЦРУ. На фоне экономических проблем и опасений по поводу национальной безопасности со стороны иностранных противников, таких как Китай, новая система необходима сейчас как никогда, добавил чиновник.

В последние месяцы ЦРУ предприняло заметные шаги, подчеркивающие его роль в приоритетах национальной безопасности США: от распространения вербовочных видеороликов на китайском языке, направленных на то, чтобы побудить китайских чиновников тайно делиться информацией с американской разведкой, до проведения тайных операций в Венесуэле.

В ходе слушаний по утверждению своей кандидатуры директор ЦРУ Джон Ратклифф подчеркнул необходимость ускорения и модернизации процесса закупки технологий для разведывательного агентства. В течение многих лет ЦРУ полагалось на частный сектор для выполнения своих секретных миссий, используя подрядчиков, коммерческие данные и технологии частного сектора для восполнения пробелов в сборе разведывательной информации и оперативных возможностях по мере усложнения задач национальной безопасности.

«Мы оптимизируем наш подход к работе с частным сектором», — заявил Ратклифф в своем заявлении. «Быстро меняющаяся миссия ЦРУ требует радикального перехода к культуре скорости, гибкости и инноваций. Используя лучшие технологические решения, доступные сегодня, ЦРУ будет лучше подготовлено к решению разведывательных задач завтрашнего дня».

ЦРУ долгое время считалось агентством, в основе которого лежала агентурная разведка, но его способность вербовать информаторов и оценивать полученные данные все больше связывается с технологиями. В 1999 году оно запустило In-Q-Tel, некоммерческое инвестиционное подразделение, призванное выявлять и финансировать стартапы, разрабатывающие передовые инструменты для разведывательных и оборонных ведомств США.

В последние 15 лет ЦРУ активно перестраивало свою техническую инфраструктуру, ориентируясь на многомиллиардный коммерческий рынок облачных и ИИ-сервисов. В 2019 году ЦРУ начало создание своей обширной коммерческой облачной сети, предназначенной для хранения данных, вычислений и аналитики. А около десяти лет назад оно запустило Управление цифровых инноваций для расширения своих технологических и кибервозможностей.

«ЦРУ открыто для бизнеса. Мы заключаем ряд коммерческих партнерских соглашений, от стартапов до лидеров отрасли, в таких областях, как искусственный интеллект, биотехнологии, финтех и микроэлектроника», — заявил заместитель директора агентства Майкл Эллис в комментариях, предоставленных Nextgov/FCW. «Если вы — компания, расширяющая границы новых технологий, мы хотим сотрудничать с вами, чтобы помочь ЦРУ опережать иностранных противников, быстрее предоставляя нашим сотрудникам революционные возможности».