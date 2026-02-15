Су-57 обновился и пошёл в крупную серию. Вот что это меняет
Российские войска получили крупную партию Су-57 в новом техническом облике. В это же время российские истребители были замечены в Алжире, а вскоре появятся на Ближнем Востоке. Кто их получит и что вызвало гнев США, чем отличаются обновлённые Су-57 и как они меняют баланс сил? Расскажем об этом, о новом герое недели, а также о достижениях России в сфере искусственного интеллекта после краткой сводки позитивных новостей.





Время-вперёд! №696

Комментарий редакции
1. Су-57: новая партия, новый этап
Основные тезисы:
- Российские войска получили крупную партию Су-57 в новом техническом облике — важный сигнал, что речь уже не о штучном производстве, а о переходе к действительно массовым поставкам.
- Обновления включают:
- новые бортовые системы и комплексы вооружения;
- модуль 101-КСУ: круговой обзор в УФ-диапазоне, автоматическое обнаружение угроз и активное противодействие;
- эволюция силовой установки:
- испытания Су-57 с перспективным двигателем пятого поколения «изделие 117»;
- разработка модификации Су-57М1 с двигателем второго этапа АЛ-51Ф1 с плоским соплом и управляемым вектором тяги;
- наличие экспортной версии Су-57Э.
- За 16 лет машина превратилась из прототипа Т-50 в многофункциональный комплекс фронтовой авиации с постоянной доработкой под новые задачи.
Вывод по этому блоку:
Россия, судя по контексту, перешла от демонстрационной стадии и "витринных" экземпляров к регулярному, масштабному производству своего истребителя пятого поколения. Это не только военная, но и промышленная декларация: «мы способны тянуть сложнейший авиационный проект в одиночку».
---
2. Экспорт Су-57 и изменение баланса сил
Алжир:
- В сети появились кадры Су-57 в небе Алжира — косвенное подтверждение, что страна уже купила первую партию.
- Алжир — традиционный покупатель российской техники, поэтому сделка логична.
- США оперативно заявили о возможности санкций против Алжира, что демонстрирует их тревогу не столько за «права человека», сколько за рынок и баланс сил.
Ближний Восток:
- На выставке в Саудовской Аравии министр Мантуров сообщил о заключённых контрактах на поставку Су-57 в регион, без раскрытия покупателей.
- Предполагаемый главный кандидат — Иран:
- парк ВВС Ирана в основном устаревший (F-4, F-5 времён Вьетнама, немного Су-35С);
- по зарубежным данным, Россия планирует продать Ирану 48 Су-35 и неназванное количество Су-57.
- Это оценивается как открытый вызов США, поскольку:
- американский флот до сих пор опирается на F/A-18, которые, по признанию самих военных США, вскоре не смогут свободно действовать в воздушном пространстве Ирана из-за его ПВО;
- программы истребителей шестого поколения (F/A-XX, NGAD/F-47) буксуют: много разговоров, мало реального железа;
- F-35, включая израильские, продолжает испытывать проблемы с ПО и эксплуатацией.
Другие потенциальные покупатели:
- Эфиопия — уже купила Як-130 «тихо», без широкого освещения, флот ВВС в основном советско-российский; планируются крупные совместные проекты (АЭС, алюминиевый завод, автопром).
- Аналитики также упоминают Вьетнам и Северную Корею.
- С Индией продолжается подготовка к совместному производству.
Смысл происходящего:
- Экспорт Су-57:
- даёт России валюту и загрузку промышленности;
- укрепляет военно-технические связи с целым рядом стран глобального Юга;
- ломает монополию США на "высшую лигу" боевой авиации.
- Санкционное давление США выглядит попыткой сохранить контроль над рынком и военно-политическое влияние, а не только «заботу о безопасности».
Вывод по блоку:
Поставки Су-57 превращаются в инструмент перераспределения военно-политического веса. Когда высокотехнологичное оружие пятого поколения перестаёт быть эксклюзивным атрибутом одного блока, меняется не только баланс сил в регионе, но и сама структура международной игры: больше центров силы, меньше «единственного арбитра».
---
3. Российская промышленность: шире, чем один самолёт
В видео перечисляются другие позитивные новости:
- успешные пуски «Союз-2.1б» и «Протон-М»;
- новые партии Су-57 и БМП-3 в войска;
- новый поршневой двигатель М-105 для малой авиации;
- запуск производства морской версии ЗРК ТОР-М2КМ;
- серийный выпуск модернизированного ПП СР-2М;
- запуск производств автокомпонентов, титановых заготовок, криогенного оборудования и др.
Это создаёт фон: Су-57 — не уникальное чудо на фоне пустыни, а часть широкого развёртывания промышленной и технологической базы. Смысловой акцент: «мы не только продаём, но и сами насыщаем войска, и делаем это в условиях давления и относительной изоляции».
---
4. Искусственный интеллект и «финансовая карусель» Запада
Кратко затрагивается тема ИИ:
- Беседа с Игорем Петренко — о:
- мифах вокруг ИИ;
- новой российской архитектуре, которая якобы позволит не догонять Big Tech, а обойти на повороте.
- Критикуется модель развития американского Big Tech:
- гигантские дата-центры, потребляющие энергию как небольшой город;
- «финансовая карусель»: крупные корпорации инвестируют друг в друга огромные суммы, создавая замкнутую систему, оторванную от реальной эффективности.
- Россия представляется как игрок, который может:
- избежать «накачки пузырей»;
- искать более рациональные пути, учитывая ограниченность ресурсов.
Философски здесь интересна аналогия:
как в военной сфере США опираются на монополию + санкции, так и в сфере ИИ — на капитализацию + инерцию инфраструктуры. В обоих случаях Россия пытается играть альтернативную роль — не самой богатой, но более гибкой и вынужденной искать нестандартные решения.
---
5. Человеческий подвиг: конкретная этика вместо абстрактной
История героя недели — Евгения Антонова из Нижнего Тагила:
- ДТП, горящая машина, водитель без сознания, заблокированная дверь, уже горящее заднее сиденье.
- Евгений:
- под огнём вытаскивает пострадавшего;
- оказывает первую помощь (обработка раны, повязка);
- сохраняет хладнокровие, действуя «по учебнику».
- Его опыт:
- командир отделения в зоне боевых действий;
- сейчас — отец двоих сыновей, занимается начальной военной подготовкой в школах;
- готовится снова идти на службу.
Эта часть — важный контрапункт:
на фоне разговоров о балансе сил, пятом поколении и ИИ всплывает очень простая, но предельно реальная истина действия: один человек, который не проехал мимо и спас жизнь.
С философской точки зрения здесь интересен баланс:
государство демонстрирует способность производить «героев-железяк» (Самолёты, ракеты, ИИ) и одновременно признаёт ценность героя-человека, который действует не из стратегии, а из немедленной этики — «вижу беду, помогаю».
---
Общий вывод
1. Военно-технический уровень:
Россия демонстрирует, что не только догнала «клуб стран пятого поколения», но и начала:
- массово вооружать собственные войска;
- предлагать этот уровень технологий союзникам и партнёрам.
2. Геополитический уровень:
Экспорт Су-57, судя по всему, начинает перестраивать баланс сил:
- США вынуждены учитывать, что их авиационное превосходство больше не гарантировано;
- страны Ближнего Востока, Африки и Азии получают альтернативу западному вооружению, а значит — и политическим условиям, которые обычно к нему прилагаются.
3. Промышленно-технологический уровень:
На фоне санкций Россия делает ставку на:
- суверенное производство (от двигателей до ЗРК);
- развитие собственных архитектур в ИИ, не полагаясь на инфраструктуру Big Tech;
- экспорт как способ финансировать собственное развитие, примерно так же, как это десятилетиями делали США.
4. Человеческий уровень:
Вся «большая игра» возвращается к одному простому факту:
ценность создаёт не только сложный самолёт, но и человек, который:
- готов рисковать собой ради другого;
- передаёт опыт молодёжи;
- сохраняет внутреннюю дисциплину и спокойствие перед лицом реальной угрозы.
Можно сказать, что видео показывает две параллельные линии развития силы:
техническую (Су-57, ИИ, ракеты) и нравственную (конкретный поступок в критической ситуации). Оба типа силы важны, но только вместе они формируют не просто «могущество», а нечто ближе к подлинной устойчивости.
Открытый вопрос для размышления:
если военная техника и ИИ становятся всё более сложными и автономными, как нам — как обществу и как отдельным людям — не потерять ту простую человеческую способность к «правильному действию здесь и сейчас», которую показал Евгений Антонов, и не спрятаться за иллюзию, что за нас всё решат большие системы и большие машины?