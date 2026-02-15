Российские войска получили крупную партию Су-57 в новом техническом облике. В это же время российские истребители были замечены в Алжире, а вскоре появятся на Ближнем Востоке. Кто их получит и что вызвало гнев США, чем отличаются обновлённые Су-57 и как они меняют баланс сил? Расскажем об этом, о новом герое недели, а также о достижениях России в сфере искусственного интеллекта после краткой сводки позитивных новостей.

Время-вперёд! №696

00:00 Вступление

00:32 Время новостей

01:37 Эволюция

03:52 Сокол пустыни

05:03 Вызов

07:01 Главное

08:52 Анонс

10:28 Время Человека