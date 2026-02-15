Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

Историк Фёдор Лисицын рассказывает о забытом гении отечественной педагогики — Никифоре Алексеевиче Костине. Именно он довел до идеала метод, который позволил в кратчайшие сроки ликвидировать неграмотность в СССР и создать самую читающую нацию в мире.

Почему старый советский букварь работал в разы эффективнее современных учебников? Разбираем битву методик: классический аналитико-синтетический подход против западного метода «целых слов». Честный разговор о послевоенной реформе школы, структурном мышлении и о том, почему современная система образования деградирует, заставляя родителей искать советские учебники у букинистов.

00:00 — Кто такой Никифор Костин и почему его забыли

02:06 — Биография народного учителя

07:00 — Битва методик: как учили читать до революции

13:02 — Наследие Ушинского и аналитико-синтетический подход

15:25 — Ликбез: как СССР массово побеждал неграмотность

19:49 — Рождение идеального метода Костина

26:09 — Реформа послевоенной школы: дисциплина и система

33:51 — Почему советские учебники работали лучше современных

37:22 — Катастрофа современного образования: что мы потеряли

39:53 — Истинное наследие Костина

