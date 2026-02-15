Сталин и провал крестового похода объединенной Европы против СССР в 1940 г
Моя лекция в День-Центре из цикла "Россия и претенденты на мировое господство".
Поддержать канал:
2202 2082 5824 6769 Игорь Сергеевич Ш
Моя лекция в День-Центре из цикла "Россия и претенденты на мировое господство".
Поддержать канал:
2202 2082 5824 6769 Игорь Сергеевич Ш
Комментарий редакции
1. Современный контекст:
- Лектор начинает с размышлений о расколе на Западе (США–ЕС, Трамп–глобалисты) и подчеркивает: конфликт элит на Западе не делает автоматически никого из них «другом» России.
- Переход к историческому примеру: как похожие противоречия между западными державами использовал Сталин в интересах безопасности СССР в 1940 г.
2. После Первой мировой:
- Британия выходит главным политическим гегемоном (Pax Britannica), но США становятся №1 экономикой и главными претендентами на мировое лидерство.
- Между Англией и США в 20–30-е гг. — ключевое скрытое противостояние за гегемонию.
- Вторая стратегическая проблема Запада — появление СССР с «противоестественной» (с точки зрения Запада) системой, воспринимаемой как экзистенциальная угроза всем капиталистическим странам.
3. Потребность Запада уничтожить СССР:
- На Западе серьезно и открыто декларируется: для процветания Британской империи СССР должен быть уничтожен.
- Военным путем это реально можно сделать только руками Германии; другие страны умирать за это не готовы.
- Отсюда: курс на восстановление и «подкормку» Германии настолько, чтобы она могла воевать с СССР, но не настолько, чтобы стала смертельной угрозой для Англии и США.
4. Создание «убийцы» СССР:
- Решающая встреча промышленно-финансовых элит:
- Банкир Шрёдер (Германия),
- глава Банка Англии Норман,
- братья Даллес как представители ФРС США.
- Фактическое одобрение Гитлера как ключевого проекта. США участвуют финансово и экономически, но политический контроль — у Британии.
- Межвоенные британские премьеры последовательно проводят политику «умиротворения» и усиления Германии для похода на Восток.
5. Мюнхен и расчеты Лондона:
- Мюнхен 1938 г. — триумф, а не провал британской дипломатии:
- Судетская область как дар от Британии Гитлеру:
- признание Гитлером своей зависимости от Лондона,
- получение важного военного-промышленного ресурса.
- Формируется своего рода «директория» по управлению Европой: Англия, Франция, Италия, Германия, с первенством Британии.
6. Гитлер выходит из-под контроля:
- Полный захват Чехословакии без согласования с Лондоном – сигнал, что он действует самостоятельно.
- Вместо создания «независимой Украины» (как антисоветского плацдарма) Гитлер отдает Закарпатье Венгрии — значит, на Восток пока не спешит.
- Британия резко меняет курс: вчера «никто не будет умирать за Чехословакию», сегодня — «все умрем за Польшу».
7. Польский капкан:
- Англия и Франция дают Польше гарантии независимости (в любой ситуации, не только по территории).
- До гарантий Варшава была готова уступить Гитлеру по Данцигу; после гарантий — занимает жесткую позицию, рассчитывая первой войти в Берлин.
- При этом в кулуарах Лондон и Париж уже весной 1939 г. понимают: Польшу придется «пожертвовать» на первом этапе войны, обещая компенсировать потери после «большой победы».
8. План: Германия – Польша – СССР:
- Задача Лондона: спровоцировать германо-польскую войну, затем автоматическое втягивание Германии в войну с СССР.
- Англо-французская военная миссия в Москву без полномочий – имитация переговоров с СССР, чтобы:
- тянуть время,
- показать Берлину, будто СССР рвется в бой на стороне Польши.
9. Пакт Молотова–Риббентропа:
- Подписан внезапно для Англии, стал «тяжелейшим поражением британской дипломатии за несколько веков».
- Злейшие враги — СССР и Германия — заключают договор о ненападении и разграничении сфер интересов.
- Маховик войны уже раскручен:
- 1 сентября 1939 — нападение Германии на Польшу;
- 3 сентября — Англия и Франция объявляют войну Германии.
- Возникает абсурдная для Лондона ситуация: растили Гитлера для удара по СССР, а получили войну с ним при его нейтралитете к СССР.
10. «Странная» / «фальшивая» война:
- Англо-французские силы стоят на границе и фактически не воюют, наблюдая уничтожение Польши.
- Пресса публикует ложные отчеты о якобы ведущихся боевых действиях, чтобы обмануть поляков.
- В реальности, при слабых немецких силах и истощении боеприпасов, англо-французская армия могла прорвать оборону легко, но не делает этого.
- Логика проста: их задача — не уничтожить созданную ими германскую военную машину, а сохранить ее для войны с СССР.
11. СССР и «почему Сталин не ударил по Германии»:
- Лектор иронизирует над упреками в адрес Сталина: СССР не имел договоров о помощи Польше, в отличие от Англии и Франции.
- Немецкие силы на Западе были слабы, боеприпасы на исходе, но именно у западных союзников были юридические обязательства — и именно они бездействовали.
12. Почему Лондон и Париж не объявили войну СССР в сентябре 1939:
- Они умышленно не признали ввод Красной армии в Восточную Польшу агрессией (хотя могли бы), чтобы:
- не загнать Германию и СССР в одну лодку (в совместную войну против Запада),
- сохранить шанс столкновения Вермахта и РККА между собой.
- Отсюда их странная «законопослушность» – не забота о международном праве, а чистый расчет.
13. Переход к прямому планированию нападения на СССР:
- После провала сценария «Германия против СССР через Польшу» начинают готовить прямую агрессию Англии и Франции против СССР:
- на севере – через Финляндию и Карелию,
- на юге – через Кавказ и удары по нефтепромыслам.
- Операция на севере: «Острие копья» – высадка англо-французского корпуса в районе Петсамо, захват Мурманска, наступление на Ленинград совместно с финнами.
- На юге: удары авиации по нефти Баку и всего кавказского нефтяного узла; вторжение экспедиционного корпуса (под командованием Вейгана) на Кавказ, опора на белоэмигрантов и горские сепаратистские формирования.
14. Документальные свидетельства подготовки:
- 19.10.1939 — посол США в Париже Буллит докладывает в Вашингтон: премьер Франции Даладье официально информировал его о плане бомбардировок Баку.
- 19.01.1940 — Даладье направляет записку Гамлену и Дарлану с поручением разработать варианты операций против СССР.
- 24.01.1940 — начальник британского Имперского генштаба Айронсайд подает военному кабинету меморандум «Главная стратегия войны», где главное содержание — удары по кавказской нефти СССР.
- 10.05.1940 — новый французский премьер Рейно сообщает Черчиллю, что англо-французская группировка в Закавказье готова к началу боевых действий с 15 мая. В тот же день начинается наступление Вермахта на Западе (конец «странной войны»).
15. Попытка оправдать планы агрессии:
- Сначала в Британии отрицали сам факт подготовки, затем признавали, но сводили к «общему штабному упражнению на все случаи жизни».
- Позже появился «гуманистический» аргумент:
- Англия и Франция лишь хотели помочь маленькой Финляндии, пострадавшей от «агрессии» СССР;
- или: хотели всего лишь лишить Гитлера советской нефти, которую тот получал по соглашению с СССР.
16. Разбор мифа о «борьбе с поставками нефти Гитлеру»:
- Факты:
- Потребление нефти в Германии в 1940 г. — около 10 млн тонн.
- Стратегический запас – 6 млн тонн.
- Поставки из СССР – 669 тыс. тонн (примерно 6–7 %). Увеличить их технически было невозможно.
- Поставки из Румынии – более 1 млн тонн, с потенциалом двукратного увеличения (что и произошло позже).
- 72–80 % потребностей Рейха обеспечивалось синтетическим горючим (к концу войны – до 97 %).
- Хотя именно СССР convenient объявляют главным источником топлива для Германии, в реальности удары по советской нефти почти не могли повлиять на боеспособность Вермахта.
- Лондон и Париж не планируют никаких операций против румынской нефти, которая была куда важнее для Германии. Логика «борьбы с фашизмом» не выдерживает проверки.
17. Масштабы войск и истинные расчеты:
- Критика либеральной интерпретации: «это был казус, мелкая авантюра — всего 100 тыс. на севере и 300 тыс. на юге, несерьезно для войны с СССР».
- Лектор подчеркивает:
- цель не была в полномасштабном походе на Москву;
- задача — создать внутри СССР хаос и гражданскую войну и выбить из-под него нефтяную базу.
- Генерал Гамлен и адмирал Дарлан прямо говорят в документах:
- северный удар должен вызвать восстание политзаключенных и оппозиции (в т.ч. троцкистов) в лагерях Карелии и Мурманска, создать антисталинскую армию;
- Троцкий синхронно публикует обращение к советским рабочим с призывом к вооруженному восстанию (после чего его и устраняют).
- Южный удар:
- использование кавказских горских и эмигрантских сепаратистов,
- блокирование перевалов,
- массированный бомбовый удар по Баку и кавказской нефти.
18. Значение кавказской нефти:
- Оценка Гамлена:
- более 90 % добычи и 80 % переработки нефти СССР — на Кавказе (в основном Баку);
- 9-месячный перерыв поставок может привести к краху военной, промышленной и сельскохозяйственной системы страны.
- Война уже моторизована: без горючего нет танков, нет авиации, ограничена логистика.
- Лектор подчеркивает:
- удары, задуманные Лондоном и Парижем, превращали бы СССР в страну с пехотой и конницей против моторизованных армий Германии.
- Идея: англо-французские удары по нефти и провокация внутренних мятежей — детонатор, а основной «молот» по СССР снова должна была быть Германия.
19. Почему это было бы опаснее «Барбароссы»:
- В реальности 1941 г.: СССР воюет с Германией и ее сателлитами без официального участия Англии и Франции против СССР.
- В сценарии 1940 г.:
- против СССР — Германия + Британия + Франция,
- с большой вероятностью подключаются Турция и Япония,
- страна оказывается в кольце врагов с куда более мощным совокупным экономическим и военным ресурсом.
- Характер войны оставался бы тем же (война на уничтожение, с элементами геноцида), но масштаб и ресурсы противников — существенно выше.
20. Как Сталин сорвал планы:
- Советская разведка знала о планах операций против СССР как на севере, так и на юге; документы военных кабинетов Англии и Франции ложились на стол Сталину.
- Важнейшая задача — как можно быстрее выбить Финляндию из войны, не дать закрепиться англо-французскому корпусу.
- Лондон и Париж отчаянно уговаривали финнов не подписывать мир и «чуть-чуть потерпеть», обещая скорую помощь; финны, увидев, что их обманывают, наконец соглашаются на мир.
- Советские условия к Финляндии были сравнительно мягкими именно для того, чтобы у Хельсинки не возник соблазн продолжать войну в ожидании западной помощи.
- На юге СССР срочно усиливает Закавказье:
- перебрасываются крупные части,
- насыщается регион зенитной артиллерией и истребительной авиацией.
- Это заставляет Лондон и Париж откладывать воздушные удары, наращивать силы, чтобы быть уверенными в разрушении нефтяной инфраструктуры.
- К моменту, когда, по их оценкам, группировка была готова (май 1940 г.), Вермахт ударил по Франции, и все планы рухнули.
21. Роль Гитлера и двойственность:
- Гитлер, взяв Париж, по его приказу отправляет Сталину захваченные документы с планами англо-французской агрессии против СССР (на севере и юге).
- Через два дня после распоряжения передать эти бумаги выходит директива о подготовке войны против СССР – старт процесса, ведущего к плану «Барбаросса».
- Для лектора это еще одно подтверждение принципа: «враг моего врага – далеко не обязательно мой друг».
22. Общий смысл и исторический вывод:
- В 1940 г. мир находился на грани войны против СССР, которая была бы существенно страшнее реальной «Барбароссы» 1941 г.:
- общий европейский (и, вероятно, глобальный) поход,
- ключевые капиталистические державы не просто «на стороне» Германии, а действующие в единой логике уничтожения СССР.
- Сталин, пользуясь противоречиями между западными центрами силы и грамотно лавируя (пакт с Германией, быстрый мир с Финляндией, укрепление Кавказа), сорвал эту комбинацию.
- История англо-французских планов агрессии против СССР показывает иллюзорность моральной схемы «цивилизованный Запад vs гитлеровский фашизм» и обнажает реальную борьбу за гегемонию, где вопрос «кто наш друг» куда сложнее и циничнее, чем простая формула «враг моего врага — мой друг».
Подробный вывод и философское измерение:
В этом видео война предстает не как борьба «добра и зла», а как столкновение центров силы, где идеологические лозунги — лишь оболочка для холодного расчета. Лектор показывает любопытный парадокс:
- те, кто позже оказался в роли «антифашистских союзников» СССР,
- до этого готовили проект, который по масштабу разрушения мог превзойти собственно нацистский план «Барбаросса», и делали это, во многом, руками тех же самых немцев.
С одной стороны, это вскрывает неудобную правду:
- западные демократии, идеологически противопоставленные фашизму, были готовы идти на союзы и косвенное соучастие с ним, если это вело к устранению конкурента в лице СССР;
- «демократические ценности» на уровне элит легко приносились в жертву геополитическому интересу.
С другой стороны, в этом есть и более общий, почти экзистенциальный момент. Мы видим, насколько относительны привычные моральные метки:
- «союзник»,
- «враг»,
- «освободитель»,
- «агрессор».
Они зависят не только от фактических действий, но и от того, в какой момент мы встаем в точку наблюдения и какие документы в этот момент уже рассекречены. В реальном времени люди живут внутри мифа: британский обыватель мог искренне верить, что его страна спасает Финляндию и борется с тоталитаризмом, даже не подозревая, что за кулисами готовят удары по Баку, чтобы обрушить целое государство.
На этом фоне особенно важно понимание, которое, по мысли лектора, было у Сталина:
- противоречия между западными державами можно и нужно использовать,
- но эти противоречия не превращают ни одну сторону автоматически в «друга».
Это близко к тому, как в психологии человек может использовать свои внутренние конфликты – между желанием и долгом, между страхом и амбицией – для роста, но не обязан обожествлять ни одну из сторон. В политике то же самое: Трамп против глобалистов, ЕС против США, Лондон против Берлина – все это открывает пространство маневра, но не рождает автоматической дружбы.
История 1940 года – хороший прививочный пример против наивной веры в «хороший Запад» или «хорошего Гитлера», или любого другого «спасителя», который якобы по самой своей оппозиции кому-то становится нашим естественным союзником. В конечном счете, это вопрос не морали, а интересов, и мораль здесь часто становится лишь языком маскировки.
Практический смысл такого взгляда в том, что он возвращает нас к ответственности за собственный выбор: вместо того чтобы искать «правильный лагерь» и «надежного покровителя», приходится трезво оценивать, кому на самом деле выгодно наше выживание, а кому – лишь наше использование как «детонатора» в чужой игре.
И вот тут возникает более общий вопрос, уже философский: если в сфере политики истина о «друзьях» и «врагах» так сильно зависит от скрытых интересов и неполноты информации, то как вообще человеку — или целой стране — возможно выстраивать подлинно честные союзы, не превращаясь при этом в очередной «инструмент» в чужом плане?