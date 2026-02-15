Советы рабочих депутатов возникнут из забастовочной борьбы. М. В. Попов.
Советы рабочих депутатов возникнут из забастовочной борьбы.
Михаил Васильевич Попов, сопредседатель идеологической комиссии ЦК Рабочей партии России.
Комментарий редакции
1. Стратегическая цель
- Главная программная задача, как её формулирует автор:
восстановление советской власти, социализма и СССР.
- Средство: диктатура пролетариата, доведение классовой борьбы до уничтожения классов.
2. Центральная практическая задача
- Без партийных организаций на фабриках и заводах невозможно:
- ни нормальная профсоюзная работа;
- ни забастовочная борьба;
- ни создание советов.
- Советы понимаются не как «клубы делегатов», а как органы власти, выходящие из забастовочных комитетов, способных останавливать производство и реально влиять на события в стране.
3. Необходимость первичных партийных ячеек
- Для организации профсоюзной и забастовочной борьбы нужна первичная партийная организация на предприятии — минимум 3 человека.
- Без такой ячейки:
- профсоюз остаётся под влиянием буржуазных партий и буржуазной идеологии;
- одинокий член партии на заводе мало что может реально изменить.
4. Задачи по построению структуры партии
Предлагается чёткая организационная схема:
1. Создание фабрично-заводских партийных ячеек на всех крупнейших заводах России.
2. Создание опорных (городских) партийных организаций во всех крупных городах.
3. Объединение заводских организаций в городские, а городских – в областные.
- Только такая система позволит:
- организовать широкую забастовочную борьбу;
- формировать советы по представительству от стачкомов/забасткомов, а не от «просто коллективов».
5. Конкретные требования к членам партии
- Каждый рабочий — член партии должен считать своим долгом (не формальной обязанностью),
привлечь минимум двух рабочих в партию и создать на своём предприятии партийную ячейку.
- Каждый интеллигент должен также привлечь не менее двух рабочих.
- Интеллигент, который не смог этого сделать, по мысли автора, не доказал свою «интеллигентность» — его знания не реализованы на практике.
6. Критика "внешней" и чисто теоретической работы
- Агитация, СМИ, газеты, лекции, Красный университет, изучение марксизма и ленинизма – всё это важно, но:
- если это не приводит к созданию реальных организаций, всё превращается в “красный университет” без реального движения к власти;
- «идея становится материальной силой» только когда овладевает массами и оформляется в организационные формы.
- Автор прямо говорит: в организационном плане партия «топчется на месте» и давно, и здесь нужны подвиги, личная инициатива, а не ожидание инструкций «сверху».
7. Роль забастовочной борьбы и советов
- Советы возникают на подъёме забастовочной (стачечной) борьбы, когда класс действует как класс.
- Если нет:
- партийной организации;
- структуры советов от забасткомов,
то волны забастовок напоминают прилив и отлив: приходят и уходят, не меняя систему.
- Пример: международное движение фабзавкомов после Октябрьской революции – без связи с советской системой и без прочных профсоюзов оно оказалось тупиковым (резолюции есть, реальной власти нет).
8. Ограниченность стихийной борьбы
- Во всём мире бастуют даже больше, чем в России, но:
- достигаются лишь мелкие уступки;
- затем инфляция, рост цен, увеличение рабочего времени (пример – пенсионная реформа) сводит эти победы на нет.
- Без партийной организации и советов забастовочная борьба:
- циклична;
- не приводит к изменению власти и строя.
9. Ответственность трудящихся и связь с «судьбой России»
- Восстановление советской власти и социализма, по логике автора, объективно связано с судьбой России.
- Это не может «прийти само собой»; необходимо:
- организованная классовая борьба;
- участие рабочих коллективов как основных субъектов;
- помощь других слоев (в том числе интеллигенции), но не пассивное наблюдение и скепсис: «у вас ничего не получится».
10. Ключевой организационный вывод
- Нужно:
- на каждом крупном заводе — хотя бы по 3 коммуниста и партийная ячейка;
- в каждом городе и области — партийная организация, направляющая борьбу отдельных предприятий и формирование советов.
- Только после выполнения этих условий можно говорить о реальном «пороге» восстановления советской власти.
- Без этого все разговоры о советской власти — лишь разговоры, а грамотные марксисты в капиталистической стране будут служить хорошей иллюстрацией «демократии», при которой их всё равно эксплуатируют.
Обобщающий вывод
В этом видео сформулирована довольно жёсткая, но прагматичная мысль:
идея социализма, как бы стройно и глубоко она ни излагалась, сама по себе ничего не меняет. Знание марксизма, Красные университеты, лекции, статьи — это лишь потенциал. Материальной силой идея становится только тогда, когда она оформляется в устойчивые структуры: партийные ячейки, профсоюзы, забасткомы, советы.
Автор фактически разводит два уровня истины:
- Теоретический: верные положения о классовой борьбе, о советской власти, о диктатуре пролетариата.
- Практический: насколько эти положения воплощены в реальных организациях на фабриках, в городах, в стране.
Стихийная борьба без организации — как волны моря: впечатляют, но ничего не перестраивают. Подлинная политическая сила, согласно этой логике, — это не просто множество недовольных людей, а сеть дисциплинированных коллективов, связанных в единую систему, способную:
- останавливать производство;
- выдвигать требования;
- и, в пределе, брать власть в свои руки через советы.
Интересно здесь и то, как выступающий переносит центр тяжести с абстрактного «мы, партия» на конкретного человека: каждого рабочего, каждого интеллигента, который должен не ждать «правильной линии», а взять на себя инициативу. В этом есть парадоксальная встреча марксистской идеи коллективного действия с почти экзистенциальной ответственностью индивида: либо ты действуешь — либо ты просто участник разговора.
На более философском уровне здесь звучит вопрос:
истина о справедливом обществе — это то, что мы знаем,
или то, что мы готовы строить ценой личных усилий и риска?
Как тебе ближе: видеть истину как правильную теорию или как то, ради чего ты готов менять свою повседневную практику — хотя бы в самых маленьких шагах?