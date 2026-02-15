Главная » Видео, Политика, Творчество, Экономика

Скрытая империя России: что такое РОСАТОМ на самом деле?

29 0
Переслано от: Геоэнергетика инфо

Вы думаете, Росатом – это только атомные станции? На самом деле, эта корпорация обеспечивает теплом и светом сотни городов России, от Калининграда до Чукотки, используя не только ядерные, но и самые традиционные технологии. В этом видео Борис Марцинкевич раскрывает реальный масштаб Росатома: от секретных закрытых городов и наукоградов до новейших производств и добычи урана в самых суровых условиях. Узнайте, как гигантская корпорация влияет на вашу жизнь каждый день, даже если вы об этом не догадываетесь. Подробнее в новом видео

00:00 Что такое РОСАТОМ на самом деле?
01:35 Секретные города России: Карта ЗАТО и Наукоградов
02:44 Не только АЭС: Уголь и Газ в Энергетике Росатома
03:51 Технологии Будущего: Гигафабрика и Композиты Росатома
04:51 Росатом как Потребитель Энергии: Зачем им сотни котельных?
06:11 Главный секрет энергетики России: Почему ТЕПЛО важнее всего?
07:28 Производство Центрифуг и Стекловолокна: Энергозатраты Росатома
08:32 Сердце Атомной Промышленности: Как создают реакторы ВВЭР и РИТМ
09:37 Новая Гигафабрика в Подмосковье: Обеспечение гигантов
11:13 Балтийский Завод и Ледоколы: Энергия для Покорения Арктики
12:28 Тяжелое Машиностроение: Ижорские Заводы и Петрозаводскмаш
13:33 Арктический Фронт: Атомфлот и Ядерное Наследие в Мурманске
14:40 Новая Нефть? Добыча Лития и Редкоземельных Металлов
17:03 Парадокс Атоммаша: Почему завод не может брать энергию с соседней АЭС?
18:40 Добыча Урана в России: Курганская Область и предприятие Далур
20:02 География Добычи: Уран в Бурятии и Титан в Томске
21:20 Крупнейшее в России: Эльконское месторождение урана в Якутии
22:41 Золото, а потом Уран: Стратегия освоения "Большого Элькона"
26:22 Золото Чукотки: Месторождение Совиное и вызовы Арктики
29:20 Революция в Энергетике: Реактор ШЕЛЬФ-М для Чукотки и АЭС в Приморье
30:04 АЭС в Приморье: Как ядерное наследие помогает строить будущее
31:37 Наследие СССР: Как Минсредмаш создал Росатом без "рынка"
33:09 Принципы Росатома: Ответственность, Логика и Будущее Энергетики

► Борис Марцинкевич в ТГ https://t.me/borisgeoenergetic
► Геоэнергетика Инфо: https://t.me/geonrgru
► Наш Дзен https://dzen.ru/geonrgru
► CПОНСОР.РУ https://sponsr.ru/geonrgru/
Поддержать канал:
Сбербанк – 2202 2012 9019 8734 Максим Р.
Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.
ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.
https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)
Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!

Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info
Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinmaxim

#новости #политика #россия #путин #сша #европа #экономика #санкции #война #news #newvideo #новостисегодня #украина #наука #история #технологии #будущее #синтез #Fusion #China #реактор #китай

Комментарий редакции

Ключевая линия этой лекции: Росатом — это не только «атом» и вообще не только про АЭС. Это огромная, распределённая по стране система, которая одновременно:

1) производит энергию (в том числе традиционную — газ, уголь, дизель, мазут);
2) потребляет колоссальные объёмы электро- и теплоэнергии;
3) фактически выполняет функции мини-«государства в государстве» в ряде регионов.

Разберём тезисно.

---

1. Росатом как реальная «империя», а не только бренд атомной отрасли


- В составе корпорации — сотни предприятий (порядка 600 компаний) в десятках регионов России.
- Это не только АЭС и ядерное топливо, но:
- закрытые города (Саров, Северск, Озёрск, Новоуральск и др.);
- наукограды (Троицк, Дубна, Обнинск, Черноголовка, Кольцово и др.);
- моногорода (Димитровград, Глазов, Краснокаменск, Волгодонск, и т.д.);
- крупные машиностроительные, химические, металлургические, судостроительные предприятия;
- добычные проекты: уран, титан, редкоземельные, золото (Якутия, Чукотка, Бурятия, Томская область и др.);
- новые высокотехнологичные производства — литиевые гигафабрики, композиты, стекловолокно, криогенные стенды для СПГ и т.п.

Росатом — это не только «высокие технологии», но и повседневная инфраструктура: котельные, ТЭЦ, системы водоснабжения, канализация, теплосети. Всё то «приземлённое», без чего никакой лазер, ускоритель и реактор не заработает.

---

2. Тепло и свет как основа: климат России и «вульгарная» энергетика


Автор настойчиво ломает привычный образ: атом = чистая, прекрасная, высокотехнологичная энергия, а уголь/мазут/дизель — «грязная старь».

Ключевые моменты:

- Две трети первичных энергоресурсов в России идут на производство тепла.
- В регионах присутствия Росатома (от Калининградской области до Чукотки) без традиционной тепловой генерации — никак:
- АЭС есть далеко не везде;
- во многих местах вообще нет крупных сетей, сложная логистика, Крайний Север, вечная мерзлота, разрывы в инфраструктуре;
- предприятия часто критически зависят от локальных котельных, ТЭЦ, дизельных и даже мазутных станций.

Примеры:

- Ангарск: электрохимический комбинат + угольные ТЭЦ-9 и ТЭЦ-10 с крупной мощностью.
- Гусь-Хрустальный: завод стекловолокна — огромный потребитель электро- и тепловой энергии.
- Подольск, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Кулпино, Петрозаводск, Мурманская область — машиностроение, судостроение, научно-производственные комплексы, требующие стабильного энергоснабжения в холодном климате.
- Проекты на Кольском полуострове, в Якутии, Бурятии, на Чукотке — это не только «ресурсы», но и очень тяжёлые условия энергоснабжения: необходимость надёжного тепла и электроэнергии «при любых обстоятельствах».

Таким образом, «экологически чистая электроэнергия» АЭС в реальной практике опирается на вполне традиционные угольные, газовые и дизельные системы. И Росатом это прекрасно понимает и встраивается в эту реальность.

---

3. Росатом как один из крупнейших потребителей энергии


Автор подчёркивает парадокс: мы привыкли видеть Росатом как поставщика энергии, но он:

- один из крупнейших потребителей электроэнергии в России;
- потребление не сконцентрировано в одном месте, а «распылено» по всей стране.

Примеры энергоёмких активов:

- Композитный дивизион (Аллабуга и другие площадки) — десятки миллионов километров углеволокна в год.
- Гусь-Хрустальный — стекловолокно, миллиарды кВт·ч.
- Балтийский завод — атомные ледоколы, уникальная тяжёлая промышленность.
- Криогенный стенд НИИ «Электрофизическая аппаратура» под СПГ — поддержание температур −196 и −162 °C, круглосуточное энергопотребление.
- Ижора, Русскмаш, Атоммаш (Волгодонск) — сталеплавильные, кузнечно-прессовые, термические, механообрабатывающие производства.
- Соликамский магниевый завод — гидрометаллургия и разделение редкоземельных, сотни ступеней процессов, огромная энергоёмкость.
- Добычные проекты (Элькон, Савиновское и др.) — будущие крупные потребители энергии, причём не только электрической, но и тепловой, пара, воды, газоочистки.

Особый случай — Атоммаш и Волгодонск:

- Рядом Ростовская АЭС, но прямого «дешёвого» питания АЭС → завод нельзя сделать из-за структуры энергорынка: всё через «общий котёл», рынки «на сутки вперёд», сетевые компании, сбытовые, регуляторов.
- То есть даже когда «атом» стоит в шаговой доступности, система так устроена, что нельзя использовать очевидное конкурентное преимущество.

---

4. Добыча: уран, золото, титан, редкоземельные — и снова энергия


Отдельный пласт — добычный дивизион (бывший Атомредметзолото, ныне Росатомнедра):

- Урановые месторождения:
- Курганская область (Далур),
- Краснокаменск (Забайкалье),
- Бурятия (Хиагда),
- Эльконский район в Якутии (крупнейшее урановое поле — 295 тыс. т урана, очень низкое содержание).
- Золото-урановые месторождения (Северное в рамках Большого Элькона) — сначала золото и серебро (сплав доре), затем уран.
- Титановые руды (Туганское месторождение в Томской области).
- Чукотский кластер:
- месторождение Савиново и перспективные Надара, Рывеем, общий потенциал ~500 т золота (десятки миллиардов долларов по текущим ценам).

Все эти проекты:

- требуют колоссальной инфраструктуры в пустых и суровых территориях, где нет «ничего» — ни жилья, ни сетей, ни дорог;
- нуждаются в электроснабжении, тепле, транспортабельности топлива и оборудования;
- становятся якорными потребителями энергии и одновременно драйверами локальной энергетической инфраструктуры.

Отсюда связка:

- Эльконский ГМК и возможная Конкунская ГЭС (1000 МВт) — потенциальное партнёрство угольной гидроэнергетики и ураново-золотых проектов, которое пока существует лишь как идея.
- Савиновское месторождение и планируемый шельф-М — малый модульный реактор капсульного типа (до 10 МВт) как источник экологически чистой и автономной энергии в экстремальных условиях, вместо привязки к угольным/дизельным ТЭЦ.

---

5. Исторический контраст: Минсредмаш vs. «рынок решит»


Автор постоянно возвращается к историческому сравнению:

- В СССР Минсредмаш был реальным «государством в государстве»:
- сам строил и управлял городами, инфраструктурой, теплом, светом;
- сам проектировал и возводил электростанции без тендеров, субподрядчиков и сложных рыночных схем;
- ключевые принципы — ответственность и логика, а не «рынок и частный собственник всё оптимизируют».

Сейчас:

- введены сложные контуры: оптовый рынок, сетевые компании, сбытовые, «рынок на сутки вперёд», множество посредников;
- это создаёт парадоксальные ситуации, когда:
- очевидные решения (питать крупный завод от стоящей рядом АЭС по льготному тарифу) запрещены во имя «конкуренции»;
- энергетика превращается не только в техническую, но и в бюрократически-рыночную конструкцию с высокой транзакционной стоимостью.

На этом фоне Росатом — одна из немногочисленных структур, которые продолжают:
- мыслить категориями ответственности за людей и инфраструктуру;
- пытаться сохранять связку «производство — город — тепло — свет» как единую систему.

---

6. Главный вывод автора


Росатом:

- не отстраняется от «грязной» части энергетики — наоборот, он глубоко погружён в традиционную тепловую генерацию;
- является не только производителем атомной электроэнергии, но и:
- крупным распределённым потребителем;
- участником тепловой, газовой, угольной, дизельной энергетики;
- организатором энергообеспечения городов, моногородов, закрытых территорий, арктических и северных проектов;
- сохраняет при этом язык ответственности и логики, унаследованный от Минсредмаша:
- люди и их города должны быть обеспечены энергией;
- «свет и тепло» — не менее важны, чем нейтроны и быстрые реакторы.

И ещё один смысловой слой: образ Росатома в публичном дискурсе чрезмерно «очищен» и идеализирован — как будто это только про чистые АЭС, инновации и экспорт. Автор показывает «изнанку» — уголь, мазут, зимники, котельные, гидрометаллургические цеха, чукотские морозы, старые базы подлодок. Эта «грязная» реальность и есть настоящая ткань энергетики и промышленности.

---

Философски это подталкивает к вопросу:
мы привыкли говорить об «чистой» энергии, технологиях и развитии, но готовы ли мы смотреть на ту реальную инфраструктуру — трубы, уголь, котельные, мазут, — на которой всё это стоит, и признавать её частью правды о нашей цивилизации, а не чем-то стыдливым и «недостойным» высоких слов?
Редактор: novafone
Источник: https://rutube.ru/video/5ad2c7796a60aa5eb5e3a81967b95924/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Чему на самом деле можно научиться в старейшем университете мира.
Скрытый код подорожника: Что он на самом деле делает с вашей кожей?
Как на самом деле шла „холодная война”
Как на самом деле живут во Франции - 2
Наука не хочет знать. Часть 6 [Как на Земле появился Человек?]
Что же на самом деле произошло на Руси 15 января 2020 года?
ALAJE/АЛАЕ (ПЛЕЯДЫ): Ответы на вопросы, Часть 6.
Что такое эфир?

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru