Скрытая империя России: что такое РОСАТОМ на самом деле?
Вы думаете, Росатом – это только атомные станции? На самом деле, эта корпорация обеспечивает теплом и светом сотни городов России, от Калининграда до Чукотки, используя не только ядерные, но и самые традиционные технологии. В этом видео Борис Марцинкевич раскрывает реальный масштаб Росатома: от секретных закрытых городов и наукоградов до новейших производств и добычи урана в самых суровых условиях. Узнайте, как гигантская корпорация влияет на вашу жизнь каждый день, даже если вы об этом не догадываетесь. Подробнее в новом видео
00:00 Что такое РОСАТОМ на самом деле?
01:35 Секретные города России: Карта ЗАТО и Наукоградов
02:44 Не только АЭС: Уголь и Газ в Энергетике Росатома
03:51 Технологии Будущего: Гигафабрика и Композиты Росатома
04:51 Росатом как Потребитель Энергии: Зачем им сотни котельных?
06:11 Главный секрет энергетики России: Почему ТЕПЛО важнее всего?
07:28 Производство Центрифуг и Стекловолокна: Энергозатраты Росатома
08:32 Сердце Атомной Промышленности: Как создают реакторы ВВЭР и РИТМ
09:37 Новая Гигафабрика в Подмосковье: Обеспечение гигантов
11:13 Балтийский Завод и Ледоколы: Энергия для Покорения Арктики
12:28 Тяжелое Машиностроение: Ижорские Заводы и Петрозаводскмаш
13:33 Арктический Фронт: Атомфлот и Ядерное Наследие в Мурманске
14:40 Новая Нефть? Добыча Лития и Редкоземельных Металлов
17:03 Парадокс Атоммаша: Почему завод не может брать энергию с соседней АЭС?
18:40 Добыча Урана в России: Курганская Область и предприятие Далур
20:02 География Добычи: Уран в Бурятии и Титан в Томске
21:20 Крупнейшее в России: Эльконское месторождение урана в Якутии
22:41 Золото, а потом Уран: Стратегия освоения "Большого Элькона"
26:22 Золото Чукотки: Месторождение Совиное и вызовы Арктики
29:20 Революция в Энергетике: Реактор ШЕЛЬФ-М для Чукотки и АЭС в Приморье
30:04 АЭС в Приморье: Как ядерное наследие помогает строить будущее
31:37 Наследие СССР: Как Минсредмаш создал Росатом без "рынка"
33:09 Принципы Росатома: Ответственность, Логика и Будущее Энергетики
► Борис Марцинкевич в ТГ https://t.me/borisgeoenergetic
► Геоэнергетика Инфо: https://t.me/geonrgru
► Наш Дзен https://dzen.ru/geonrgru
► CПОНСОР.РУ https://sponsr.ru/geonrgru/
Поддержать канал:
Сбербанк – 2202 2012 9019 8734 Максим Р.
Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.
ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.
https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)
Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!
Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info
Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinmaxim
#новости #политика #россия #путин #сша #европа #экономика #санкции #война #news #newvideo #новостисегодня #украина #наука #история #технологии #будущее #синтез #Fusion #China #реактор #китай
Комментарий редакции
1) производит энергию (в том числе традиционную — газ, уголь, дизель, мазут);
2) потребляет колоссальные объёмы электро- и теплоэнергии;
3) фактически выполняет функции мини-«государства в государстве» в ряде регионов.
Разберём тезисно.
---
1. Росатом как реальная «империя», а не только бренд атомной отрасли
- В составе корпорации — сотни предприятий (порядка 600 компаний) в десятках регионов России.
- Это не только АЭС и ядерное топливо, но:
- закрытые города (Саров, Северск, Озёрск, Новоуральск и др.);
- наукограды (Троицк, Дубна, Обнинск, Черноголовка, Кольцово и др.);
- моногорода (Димитровград, Глазов, Краснокаменск, Волгодонск, и т.д.);
- крупные машиностроительные, химические, металлургические, судостроительные предприятия;
- добычные проекты: уран, титан, редкоземельные, золото (Якутия, Чукотка, Бурятия, Томская область и др.);
- новые высокотехнологичные производства — литиевые гигафабрики, композиты, стекловолокно, криогенные стенды для СПГ и т.п.
Росатом — это не только «высокие технологии», но и повседневная инфраструктура: котельные, ТЭЦ, системы водоснабжения, канализация, теплосети. Всё то «приземлённое», без чего никакой лазер, ускоритель и реактор не заработает.
---
2. Тепло и свет как основа: климат России и «вульгарная» энергетика
Автор настойчиво ломает привычный образ: атом = чистая, прекрасная, высокотехнологичная энергия, а уголь/мазут/дизель — «грязная старь».
Ключевые моменты:
- Две трети первичных энергоресурсов в России идут на производство тепла.
- В регионах присутствия Росатома (от Калининградской области до Чукотки) без традиционной тепловой генерации — никак:
- АЭС есть далеко не везде;
- во многих местах вообще нет крупных сетей, сложная логистика, Крайний Север, вечная мерзлота, разрывы в инфраструктуре;
- предприятия часто критически зависят от локальных котельных, ТЭЦ, дизельных и даже мазутных станций.
Примеры:
- Ангарск: электрохимический комбинат + угольные ТЭЦ-9 и ТЭЦ-10 с крупной мощностью.
- Гусь-Хрустальный: завод стекловолокна — огромный потребитель электро- и тепловой энергии.
- Подольск, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Кулпино, Петрозаводск, Мурманская область — машиностроение, судостроение, научно-производственные комплексы, требующие стабильного энергоснабжения в холодном климате.
- Проекты на Кольском полуострове, в Якутии, Бурятии, на Чукотке — это не только «ресурсы», но и очень тяжёлые условия энергоснабжения: необходимость надёжного тепла и электроэнергии «при любых обстоятельствах».
Таким образом, «экологически чистая электроэнергия» АЭС в реальной практике опирается на вполне традиционные угольные, газовые и дизельные системы. И Росатом это прекрасно понимает и встраивается в эту реальность.
---
3. Росатом как один из крупнейших потребителей энергии
Автор подчёркивает парадокс: мы привыкли видеть Росатом как поставщика энергии, но он:
- один из крупнейших потребителей электроэнергии в России;
- потребление не сконцентрировано в одном месте, а «распылено» по всей стране.
Примеры энергоёмких активов:
- Композитный дивизион (Аллабуга и другие площадки) — десятки миллионов километров углеволокна в год.
- Гусь-Хрустальный — стекловолокно, миллиарды кВт·ч.
- Балтийский завод — атомные ледоколы, уникальная тяжёлая промышленность.
- Криогенный стенд НИИ «Электрофизическая аппаратура» под СПГ — поддержание температур −196 и −162 °C, круглосуточное энергопотребление.
- Ижора, Русскмаш, Атоммаш (Волгодонск) — сталеплавильные, кузнечно-прессовые, термические, механообрабатывающие производства.
- Соликамский магниевый завод — гидрометаллургия и разделение редкоземельных, сотни ступеней процессов, огромная энергоёмкость.
- Добычные проекты (Элькон, Савиновское и др.) — будущие крупные потребители энергии, причём не только электрической, но и тепловой, пара, воды, газоочистки.
Особый случай — Атоммаш и Волгодонск:
- Рядом Ростовская АЭС, но прямого «дешёвого» питания АЭС → завод нельзя сделать из-за структуры энергорынка: всё через «общий котёл», рынки «на сутки вперёд», сетевые компании, сбытовые, регуляторов.
- То есть даже когда «атом» стоит в шаговой доступности, система так устроена, что нельзя использовать очевидное конкурентное преимущество.
---
4. Добыча: уран, золото, титан, редкоземельные — и снова энергия
Отдельный пласт — добычный дивизион (бывший Атомредметзолото, ныне Росатомнедра):
- Урановые месторождения:
- Курганская область (Далур),
- Краснокаменск (Забайкалье),
- Бурятия (Хиагда),
- Эльконский район в Якутии (крупнейшее урановое поле — 295 тыс. т урана, очень низкое содержание).
- Золото-урановые месторождения (Северное в рамках Большого Элькона) — сначала золото и серебро (сплав доре), затем уран.
- Титановые руды (Туганское месторождение в Томской области).
- Чукотский кластер:
- месторождение Савиново и перспективные Надара, Рывеем, общий потенциал ~500 т золота (десятки миллиардов долларов по текущим ценам).
Все эти проекты:
- требуют колоссальной инфраструктуры в пустых и суровых территориях, где нет «ничего» — ни жилья, ни сетей, ни дорог;
- нуждаются в электроснабжении, тепле, транспортабельности топлива и оборудования;
- становятся якорными потребителями энергии и одновременно драйверами локальной энергетической инфраструктуры.
Отсюда связка:
- Эльконский ГМК и возможная Конкунская ГЭС (1000 МВт) — потенциальное партнёрство угольной гидроэнергетики и ураново-золотых проектов, которое пока существует лишь как идея.
- Савиновское месторождение и планируемый шельф-М — малый модульный реактор капсульного типа (до 10 МВт) как источник экологически чистой и автономной энергии в экстремальных условиях, вместо привязки к угольным/дизельным ТЭЦ.
---
5. Исторический контраст: Минсредмаш vs. «рынок решит»
Автор постоянно возвращается к историческому сравнению:
- В СССР Минсредмаш был реальным «государством в государстве»:
- сам строил и управлял городами, инфраструктурой, теплом, светом;
- сам проектировал и возводил электростанции без тендеров, субподрядчиков и сложных рыночных схем;
- ключевые принципы — ответственность и логика, а не «рынок и частный собственник всё оптимизируют».
Сейчас:
- введены сложные контуры: оптовый рынок, сетевые компании, сбытовые, «рынок на сутки вперёд», множество посредников;
- это создаёт парадоксальные ситуации, когда:
- очевидные решения (питать крупный завод от стоящей рядом АЭС по льготному тарифу) запрещены во имя «конкуренции»;
- энергетика превращается не только в техническую, но и в бюрократически-рыночную конструкцию с высокой транзакционной стоимостью.
На этом фоне Росатом — одна из немногочисленных структур, которые продолжают:
- мыслить категориями ответственности за людей и инфраструктуру;
- пытаться сохранять связку «производство — город — тепло — свет» как единую систему.
---
6. Главный вывод автора
Росатом:
- не отстраняется от «грязной» части энергетики — наоборот, он глубоко погружён в традиционную тепловую генерацию;
- является не только производителем атомной электроэнергии, но и:
- крупным распределённым потребителем;
- участником тепловой, газовой, угольной, дизельной энергетики;
- организатором энергообеспечения городов, моногородов, закрытых территорий, арктических и северных проектов;
- сохраняет при этом язык ответственности и логики, унаследованный от Минсредмаша:
- люди и их города должны быть обеспечены энергией;
- «свет и тепло» — не менее важны, чем нейтроны и быстрые реакторы.
И ещё один смысловой слой: образ Росатома в публичном дискурсе чрезмерно «очищен» и идеализирован — как будто это только про чистые АЭС, инновации и экспорт. Автор показывает «изнанку» — уголь, мазут, зимники, котельные, гидрометаллургические цеха, чукотские морозы, старые базы подлодок. Эта «грязная» реальность и есть настоящая ткань энергетики и промышленности.
---
Философски это подталкивает к вопросу:
мы привыкли говорить об «чистой» энергии, технологиях и развитии, но готовы ли мы смотреть на ту реальную инфраструктуру — трубы, уголь, котельные, мазут, — на которой всё это стоит, и признавать её частью правды о нашей цивилизации, а не чем-то стыдливым и «недостойным» высоких слов?