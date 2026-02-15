Вы думаете, Росатом – это только атомные станции? На самом деле, эта корпорация обеспечивает теплом и светом сотни городов России, от Калининграда до Чукотки, используя не только ядерные, но и самые традиционные технологии. В этом видео Борис Марцинкевич раскрывает реальный масштаб Росатома: от секретных закрытых городов и наукоградов до новейших производств и добычи урана в самых суровых условиях. Узнайте, как гигантская корпорация влияет на вашу жизнь каждый день, даже если вы об этом не догадываетесь. Подробнее в новом видео

00:00 Что такое РОСАТОМ на самом деле?

01:35 Секретные города России: Карта ЗАТО и Наукоградов

02:44 Не только АЭС: Уголь и Газ в Энергетике Росатома

03:51 Технологии Будущего: Гигафабрика и Композиты Росатома

04:51 Росатом как Потребитель Энергии: Зачем им сотни котельных?

06:11 Главный секрет энергетики России: Почему ТЕПЛО важнее всего?

07:28 Производство Центрифуг и Стекловолокна: Энергозатраты Росатома

08:32 Сердце Атомной Промышленности: Как создают реакторы ВВЭР и РИТМ

09:37 Новая Гигафабрика в Подмосковье: Обеспечение гигантов

11:13 Балтийский Завод и Ледоколы: Энергия для Покорения Арктики

12:28 Тяжелое Машиностроение: Ижорские Заводы и Петрозаводскмаш

13:33 Арктический Фронт: Атомфлот и Ядерное Наследие в Мурманске

14:40 Новая Нефть? Добыча Лития и Редкоземельных Металлов

17:03 Парадокс Атоммаша: Почему завод не может брать энергию с соседней АЭС?

18:40 Добыча Урана в России: Курганская Область и предприятие Далур

20:02 География Добычи: Уран в Бурятии и Титан в Томске

21:20 Крупнейшее в России: Эльконское месторождение урана в Якутии

22:41 Золото, а потом Уран: Стратегия освоения "Большого Элькона"

26:22 Золото Чукотки: Месторождение Совиное и вызовы Арктики

29:20 Революция в Энергетике: Реактор ШЕЛЬФ-М для Чукотки и АЭС в Приморье

30:04 АЭС в Приморье: Как ядерное наследие помогает строить будущее

31:37 Наследие СССР: Как Минсредмаш создал Росатом без "рынка"

33:09 Принципы Росатома: Ответственность, Логика и Будущее Энергетики

► Борис Марцинкевич в ТГ https://t.me/borisgeoenergetic

► Геоэнергетика Инфо: https://t.me/geonrgru

► Наш Дзен https://dzen.ru/geonrgru

► CПОНСОР.РУ https://sponsr.ru/geonrgru/

Поддержать канал:

Сбербанк – 2202 2012 9019 8734 Максим Р.

Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.

ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.

https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)

Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!

Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info

Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinmaxim

#новости #политика #россия #путин #сша #европа #экономика #санкции #война #news #newvideo #новостисегодня #украина #наука #история #технологии #будущее #синтез #Fusion #China #реактор #китай