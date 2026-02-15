Саратовский метод управления автоперевозками. Время. Эфир 14 января 1979
Репортаж об автоматизированной системе управления автоперевозками, внедренной в Саратовской области. Интервью начальника Приволжского территориального транспортного управления Арсения Кокушкина об экономическом эффекте от внедрения автоматизированной системы управления.
Информационный сюжет программы “Время”. “Саратовский метод управления автоперевозками”. Эфир 14.01.1979 г.
Главная редакция информации, 1979 г.
Комментарий редакции
1. Масштабы перевозок зерна и необходимость новой системы управления
- В 1978 году в РСФСР автомобильным транспортом было перевезено более 600 млн тонн сельхозпродукции с полей на элеваторы и железную дорогу.
- Рост объёмов потребовал перехода к новой, более эффективной системе управления автотранспортом.
2. Саратовский опыт автоматизации управления
- В Саратове ещё в 1972 году решили перейти к автоматизированной системе управления автотранспортными предприятиями.
- Была создана новая организационная структура:
- кустовой вычислительный центр,
- центр оперативного управления,
- автотранспортная контора.
- Эта система позволила успешно организовать перевозку 5 млн тонн зерна.
- Тысячи водителей работали по часовым графикам, разрабатываемым с использованием вычислительной техники (НВМ — электронно-вычислительные машины).
3. Экономический эффект и человеческий фактор
- Отмечается вклад конкретных людей: Еремеев Виктор Васильевич (ставший Героем Социалистического Труда), товарищ Иванник и множество водителей и ремонтных рабочих.
- Экономический эффект от внедрения системы в двадцати районах превысил полмиллиона рублей.
- Подчёркивается, что успех — это сочетание технологии (автоматизированной системы) и добросовестного труда людей.
4. Проблемы и ограничения системы
- Руководитель (Арсений Алексеевич) говорит о наличии проблем, которые планируют решать в зимний период подготовки к новому сезону перевозки зерна.
- Часть проблем ведомство может решить самостоятельно, но есть вопросы, выходящие за рамки Министерства автомобильного транспорта РСФСР.
5. Ключевая проблема: несправедливость оплаты труда
- Главная обозначенная проблема — система оплаты за чёткое выполнение графика:
- Водители Министерства автомобильного транспорта получают премии за соблюдение графиков.
- Водители других ведомств, выполняющие ту же работу в тех же условиях, этих премий не получают.
- Возникает ситуация, когда люди, выполняющие одинаковый труд, оплачиваются по-разному, что воспринимается как несправедливость.
- Подчёркивается важность экономического стимула и необходимость межведомственного решения этого вопроса.
6. Расширение опыта на всю республику
- Если ранее по саратовскому методу работали в пяти районах десяти областей, то в 1979 году этот метод планируется внедрить во всех областях РСФСР.
- Саратовский опыт превращается из локального эксперимента в общереспубликанский стандарт.
Вывод:
Видео демонстрирует типичную для позднесоветской эпохи связку: вера в рационализацию и автоматизацию (вычислительная техника, новые схемы управления) и одновременно — признание того, что без человеческого фактора, мотивации и справедливой оплаты система не работает полноценно. С одной стороны, мы видим технократический оптимизм: создание вычислительных центров, чёткие графики, измеримый экономический эффект. С другой — очень человеческую проблему: одинаковый труд оценивается по-разному в зависимости от ведомственной принадлежности.
Интересно, что в этой истории правда как бы разделяется на две плоскости:
- Техническая истина: система работает, перевозки растут, экономика выигрывает, цифры убеждают.
- Социальная истина: пока стимулы распределены несправедливо, ощущение «правильности» происходящего подтачивается изнутри.
Это похоже на то, как в современных информационных системах алгоритм может быть формально корректным, но несправедливым по отношению к разным группам пользователей. Внешне — эффективность и рост показателей, внутри — напряжение, вызванное неравенством.
Практический смысл видео в том, что любая оптимизация — будь то транспорт, управление, программирование или даже духовная практика — упирается не только в технологии, но и в вопрос: как мы оцениваем вклад разных участников системы и насколько честно распределяем результаты?
Возникает более широкий вопрос: можно ли считать систему действительно «эффективной», если её формальные успехи покупаются за счёт внутреннего ощущения несправедливости у части людей, без которых эта система вообще не работала бы?