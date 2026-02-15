Концепция славянского мира и оси пяти стран #7

Есть сильные этносы и есть слабые этносы. Сильные этносы сильны тем, что они создали мощные империи и государства, а слабые этносы сильны тем, что без собственной государственности и империи они умудрились дожить до наших дней.

Славяно-арийское жречество.

Заказчики «либерального глобализма», четко осознавали, что его конечная цель должна была заключаться не в приведении мiра к некой константе, на базе которой тот бы «работал» на понятных для всех установленных нормах, а, напротив, в «подготовке» его населения принять рабство как единственно верное условие своего выживания и существования. С этой целью в результате первой мировой войны прежде были разрушены империи и ликвидирована власть королей и императоров, как препятствие глобализму в принципе. В результате второй мировой войны была дискредитирована идея сопротивления глобализму на уровне национальных государств, где фашизм и нацизм, стали её частным случаем. В результате образования ООН и в последующей её деятельности идея национального и по-настоящему независимого государства была растоптана окончательно ввиду набирающих силу различных международных структур типа МВФ, лоббирующих интересы ТНК и ТНБ, а наличие самой организации по сути стало использоваться в качестве ширмы прикрывающей процессы разложения и унификации этнических групп уже внутри наций как таковых под воздействием либерализации общественных отношений, задача которой, как мы недвусмысленно отметили выше, заключалась в том, чтобы подготовить массы к «безболезненному» принятию следующего и завершающего этапа глобализации - «коммунистического», двигателем и инструментом которого заказчики глобализма в XXI веке назначили Китай.

На днях в Давосе, Швейцария, прошёл очередной всемирный экономический форум (ВЭФ 2026), традиционно посвященный проблемам и перспективам глобализации в либеральной обертке.

С точки зрения концепции славянского мира и оси пяти стран, для нас наиболее интересными оказались выступления соответственно Эммануэля Макрона, главы Франции, как ключевого центра развития либеральной мысли; президента США, Дональда Трампа, пребывающего на данный момент в статусе спасителя Америки от последствий следования «либеральной мысли», и канцлера Германии, Фридриха Мерца, страны -защитницы «либеральной мысли» в современных условиях, судя по всему, через гипотетическую войну с Россией. Кроме того, аналитики отметили как «особенную» речь премьер-министра Канады Марка Карни, с него мы и начнём.

КАРНИ

Премьер-министр Канады: «Когда правила больше не защищают вас, вы должны защищать себя сами».

В своей речи Марк Карни по сути подтвердил, что эпоха «сувенирных государств» закончилась. И обратился с призывом к так называемым «средним державам», уровня Канады, признав, что международный порядок, основанный на правилах был лишь «фикцией, полезной для всех», разрушается, объединиться в борьбе за свой суверенитет в современных мировых реалиях, когда «великие державы» вынуждены будут обеспечивать своё лидерство в том числе за счёт игнорирования интересов более мелких держав по праву сильного.

Напоминаем, что Канада до 1931 года юридически сохраняла статус колонии Великобритании. Однако, лишившись этого статуса она продолжила сохранять в недрах своих управленческих структур пробританское лобби, являясь по сути форпостом Англии в Западном полушарии: об этом в частности на сегодняшний день свидетельствует тот факт, что Канада неукоснительно продолжает сотрудничать в экономическом плане с Китаем, являющимся частью «коллективной Британии», вопреки интересам Вашингтона в торговом противостоянии с ним. Несмотря на резкую критику президента США, Дональда Трампа, в адрес руководства Канады, так лидер соединённых штатов заявлял ранее, что Канада «систематически разрушает сама себя», последняя не собирается приостанавливать сближение с Китаем, который, по его мнению, её «успешно и полностью захватывает».

Если углубляться в проблематику взаимодействия между США и Канадой в свете кризиса настоящего международного порядка, то нужно учесть, что Трамп неоднократно напоминал о планах США реализовать новую систему ПРО «Золотой купол». Эта противоракетная система еще начинала разрабатываться при президенте США Рейгане, как ответ на возможный горячий конфликт с СССР. Когда же Советский союз рухнул, проект прикрыли. На фоне развития противостояния США уже с «коммунистическим» Китаем, проект был возрождён: «Золотой купол» по мнению Трампа должен защитить весь Североамериканский континент от угрозы с «Востока», в случае если тот окажется под властью Китая. Для реализации проекта нужна как территория Канады, так и Гренландия. Однако, как мы отметили выше, Канада через пробританский сегмент будет отыгрывать на интересы Китая, а значит и против США, добиваясь их ослабления.

В этой связи посыл выступления Карни в Давосе, где последний заявил о необходимости образования альянса «средних держав» против «великих», наделен долей лукавства, ибо нужно признать, - власти Канады действительно разрушают её во имя торжества еврейского глобализма с китайской спецификой, а риторика об «объединении средних держав дабы отвоевать себе суверенитет», который в период либерального глобализма был лишь иллюзией, как было отмечено премьер-министром Канады, выглядит, с наших позиций, как способ «вставить палки в колеса» Трампу в его стремлении дать бой коммунистическому глобализму. И здесь наделение Карни Канады статусом «энергетической сверхдержавы» в рамках речи в Давосе, как претензия на некую «особость» страны под копирку с ранними выступлениями Трампа в том же духе, выглядят нелепо и смешно - не учитываются, как минимум, ни географическое положение Канады, ни опыт цивилизационного строительства, чтобы иметь возможность претендовать на роль регионального лидера, тогда как, нужно признать: изведанные запасы нефти в Канаде превышают штатовские в пять раз, однако по добыче нефти США впереди.

Такая вот имитация борьбы за лидерство на континенте со стороны Канады в рамках концепции строительства «своего» Нового порядка на базе «средних держав» с привлечением высокопарных эпитетов в защиту своей позиции, ничто иное как жалкая попытка поставить под сомнение позицию США в части планов, касающихся реализации доктрины Монро в новых глобальных реалиях в восприятии её со стороны мирового сообщества, и тем самым запутать последнее на счет способности США возглавить Западное полушарие. Сразу внесем ясность для обывателя, Канада не сможет стать региональным лидером даже на уровне «средней державы» ввиду отсутствия в недрах её передовой мысли соответствующей культуры цивилизационного строительства и вынуждена будет подчиниться национально-ориентированным (местным) элитам США, которые лучше разбираются в вопросе: что такое борьба за независимость.

С позиции нашей концепции США должны стать главой своего панрегиона под девизом развития в пределах стран Западного полушария «панамериканизма» с доминированием, в частности, «белого» американского населения в самих соединенных штатах. Это станет залогом возрождения и укрепления белой расы людей и обеспечит соответствующую этническую основу для формирования Нового порядка в рамках концепции оси пяти стран +1. Соответственно, на данный момент риторика Трампа, связанная с созданием новой системы ПРО, через отсылку нас во времена «холодной войны», где «красная угроза» считалась основной для США и её союзников, используется как политический приём для обоснования вхождения Канады в состав США в качестве 51 штата в рамках процесса укрепления власти над своим панрегионом, что полностью укладывается в канву нашей концепции и по части противостояния Китаю и создания глав панрегионов как альянса шести сверхдержав. Однако, на сегодняшний день приходится засвидетельствовать, что руководство Канады в лице Марка Карни не видит угрозы со стороны Китая, как и не видит в нём инструмента проведения «коммунистического глобализма», либо не хочет видеть, учитывая, как мы отметили выше, пробританский статус нынешней Канады. Тем не менее, мы не сомневаемся, что США наведут «новый порядок» на континенте и в России опять появятся основания называть Соединенные штаты Америки «североамериканскими».

МАКРОН

Президент Франции: «Происходит переход к миру без правил, к миру, в котором попирается международное право, где единственный закон, который, кажется, имеет значение, — это закон сильнейшего.»

В ходе своей речи президент Франции Эммануэль Макрон, как страны – символа мирового жидо-масонского движения, с сожалением отметил, что мировая система, основанная на «концепции многосторонности» разрушается «державами, которые препятствуют или уклоняются от её осуществления», нарушая установленные для них «правовые нормы». При этом лидер Франции подчеркнул, что «без коллективного управления сотрудничество уступает место жесткой конкуренции».

Комментируя речь главы Франции, прежде всего нужно пояснить, что так называемая «концепция многосторонности» предполагала возможность совместного и согласованного решения вопросов, касающихся многих заинтересованных сторон в области международной торговли, денежной системы, разоружения и безопасности, окружающей среды.

С наших позиций это означало, что в основе своей «заинтересованные стороны» должны были иметь весомой голос на глобальной арене, тогда как право его формирования отдано было бы на откуп концептуальным (жреческим) центрам «ключевых» стран мира. Только данное обстоятельство могло бы создать предпосылки для эффективного и гармоничного сотрудничества в области будущего миропорядка.

По факту же XX век, в частности, обнажил, что такие «центры» не то, чтобы не поощрялись, они целенаправленно уничтожались, тогда как их концептуальность, носителями которой врагам на зло оставались аборигены ключевых стран мира, путём извращения адаптировалась реализации смыслов и идей мирового еврейства, рвущегося к глобальному господству, где «международный финансовый спекулянт», «масон» и «продажный чиновник» стали его основными орудиями в овладении богатствами народов мира и подчинении их своей воле посредством хитрости, предательства и лжи.

Так «концепция многосторонности» с виду вроде бы предлагая равный для всех стран доступ к решению глобальных вопросов (через Лигу Наций, ООН, теперь и через ШОС), работала как средство узаконивания интересов наднациональных элит (космополитов) в непрекращающейся череде инициированных ими событий, в том числе и XX века, которые гарантировано по итогу привели бы их к победе в рамках той формы мироустройства, которая нынче носит название Коммунизм.

Да, вы не ослышались, Коммунизм придумали – мировые финансисты, но «возрождающиеся имперские амбиции», на возникновение которых сегодня сетует Макрон, судя по всему, поставят жирную точку в дальнейшей судьбе коммунистической идеологии, поскольку, как оказалось, «концепция многосторонности» последних десятилетий, в частности, была лишь ширмой, за которой скрывался подлый и мерзкий процесс окончательного обезглавливания стран сильнейших народов мира. В этой связи мы, естественно, не можем не поощрить бунт национально-ориентированных элит США против глобализма - только здоровый империализм не даст возможность привести мир к единому знаменателю.

В этой связи парадоксально выглядит позиция президента Франции: с одной стороны вроде бы признающий, что настоящая мощь Китая и его рыночные практики «угрожают сокрушить целые сектора промышленности и торговли» (что уже произошло в Европе), с другой стороны продолжает оставаться в иллюзиях какого-то «коллективного управления», наивно полагая, что доведенную до промышленного упадка, в том числе усилиями самого Макрона, Францию почему-то кто-то должен позвать к столу переговоров - слабые не решают судьбы мира!

Между тем призыв Макрона к Европе по укреплению своего суверенитета и автономии мы склонны поддерживать, однако спешим засвидельствовать, что изменение стратегии европейских стран на спасительную начнётся не с Франции.

Мы могли бы согласиться с тем, что «правила», о которых вел речь президент Франции, сами по себе уже дают право на голос, если бы они были написаны сильными для взаимодействия с сильными. Однако приходится признать, что они написаны слабыми для уничтожения сильных. И в данной ситуации с этими правилами не стоит считаться. Мы сожалеем, что Франция поздно это поняла, если поняла вообще. Мы не видим хорошего будущего для этой страны: кроме как положение периферийного государства по отношению к Германии ничего лучшего Францию не ждет!

МЕРЦ

Канцлер ФРГ: «Мы будем отстаивать принципы, на которых основано трансатлантическое партнерство, а именно суверенитет и территориальную целостность.»

Выступление Мерца можно охарактеризовать как псевдопатриотическую браваду, призванную скрыть угасание веры в трансатлантическое единство с одной стороны, с другой же, обеспечить идеологическое обоснование для Германии принять предопределённую для неё международным финансовым капиталом роль главной «шестёрки» в Европе в рамках реализации стратегии еврейского глобализма с китайской спецификой.

Если риторика Мерца касательно «сплочения Европы», «повышения безопасности и конкурентоспособности» в условиях деления мира на «сильных» и «слабых» весьма логична, то конечная цель всего этого не выдерживает никакой критики. Например, он наивно полагает, что США отбирает у Европы Гренландию во имя торжества трансатлантического единства, тогда как основная цель Трампа обеспечить своей стране явное преимущество в Западном полушарии над любыми иными странами, в том числе и европейскими. И тогда как для США главный враг в торговой войне это Китай, данное обстоятельство не смущает Мерца, - последний с легкостью напоминает в Давосе о необходимости заключения сделки ЕС и МЕРКАСУР, по итогам которой фермеры Европы оказываются в неконкурентных условиях со странами «Южного конуса», одной из которых является Бразилия, как участница БРИКС, и где главную роль, естественно, играет Китай, как инструмент транснациональных элит замкнутых на глобальный еврейский капитал, чьи интересы лежат явно вне области спасения Америки.

Таким образом, можно засвидетельствовать, что Мерц прикрываясь риторикой о сохранении трансатлантического партнерства, на самом деле пытается обосновать необходимость его существования на базе все тех же, как оказалось, ущербных для стран Запада леволиберальных началах, где падающие экономики США и Европы должны были отыгрывать свою роль на усиление Китая при переходе центра глобализма с Запада на Восток. В этой связи, основная задача подобных Мерцу персонажей в когорте евросоюзовской клики - как можно дольше создавать видимость борьбы за «светлое будущее» Европы, одновременно сдавая её интересы во имя исполнения целей глобалистов, сделавших ставку в отношении ближайших десятилетий на Китай, товарная экспансия которого сегодня набрала такие обороты, что никакая, даже самая энергообеспечения страна не способна конкурировать на равных с ним, в виду дешевизны выпускаемой им продукции.

На фоне этого обстоятельства канцлер Германии, видимо осознав в себе выдающегося экономического гения, тем не менее с присущей для него придурью, решил бороться с дороговизной энергоносителей всего лишь постройкой газовых электростанций - от этого, надо полагать, газ подешевеет и Германия станет конкурентоспособной! При этом об активации ранее законсервированных АЭС, что было бы более логичным в условиях, когда Германия сама прекратила деловые отношения с Москвой по закупке газа у России, не было сказано ни слово – не кашерно!

В целом можно с уверенностью отметить, что положение Германии при Мерце будет только ухудшаться с позиций тех, кто является её истинным патриотом, в то время как текущий канцлер страны будет продолжать хвастаться своими «успехами» перед своими закулисными хозяевами в деле разрушения страны.

С позиций концепции славянского мира и оси пяти страны, Германия – одна из ключевых стран Нового порядка, глава вверенного ей панрегиона – Западной Европы, где «пангерманизм» станет идеологической основой её величия и сохранения. При этом союз пангерманизма и панславизма, где последний получит развитие в Восточной Европе и в России явит миру новую форму развития и процветания великих народов.

Как мы напоминали неоднократно в рамках достижения выше текущих целей в ранних докладах, посвященных концепции славянского мира и оси пяти стран, к власти в Германии должна прийти партия «Альтернатива для Германии». Это мгновенно изменит внешнеполитический курс страны и перезапустит отношения с Россией на базе взаимовыгодного сотрудничества, что в частности приведет к возобновлению газовых контрактов. При этом новая власть в Германии должна обеспечить политическую поддержку России в наведении «славянского порядка» на Украине в рамках стратегии развития панславизма в странах Восточной Европы.

Касательно заявлений Мерца о необходимости сохранения НАТО, мы ранее напоминали в статье «СВО как двигатель деиудаизации Украины в процессе деиудаизации мира», что североатлантический альянс изначально создавался как средство противодействия странам Варшавского договора, то есть по сути направлен был против распространения коммунизма (с которым в России покончили в 1991 году), и смысл его сохранения на данный момент лежит лишь в плоскости затягивания России в сферу влияния Китая в качестве его сырьевой базы путём нагнетания напряженности между Европой и РФ через «фактор НАТО».

Поскольку Германия и Китай на данный момент имеют общих хозяев через их руководства (международный еврейский банковский капитал), а сам Китай после краха СССР возглавил коммунистический глобализм, как средство порабощения народов мира, нет ничего удивительного в том, что НАТО сегодня не агрессирует по отношению к китайцам, хотя бы на уровне политической риторики, что заставляет предположить следующее: как только к власти в Германии придут правоконсервативные силы, о чём мы писали выше на примере партии «АдГ», североатлантический альянс начнёт трещать по швам, где первыми его покинут Польша и Германия прежде, чем тот будет полностью расформирован. Что, в частности, создаст и благоприятные предпосылки для успешного завершения СВО: полной деИудаизации Украины (по итогам которой вся еврейская клика, затеявшая резню славян руками славян, воспользовавшись глупостью «разноплеменного сброда» специально поставленного глобалистами у кормила власти, должна будет собрать чемоданы и покинуть страну), и разделении её земель между тремя славянскими государствами: Россией, Белоруссией и Польшей (после выхода из НАТО) - в рамках концепции образования Союза славянских государств на базе Союзного государства Белоруссии и России, что предполагает, в частности, сохранение государственности Украины на уровне народной республики в составе РФ – таков наш замысел!

ТРАМП

Президент США: «В последние десятилетия в Вашингтоне и европейских столицах бытует мнение, что единственный способ развить современную западную экономику — постоянно увеличивать государственные расходы, продвигать бесконтрольную массовую миграцию и бесконечный импорт.

Все сошлись на том, что так называемые "грязные" рабочие места и тяжелую промышленность надо перенести в другие страны, что доступные источники энергии надо заменить новой "зеленой" энергетикой и что экономику можно поддержать, завозя новое и совершенно чуждое население из далеких стран.», тогда как «мы должны вернуть своей стране былое величие.» - заявил Трамп входе своего выступления на форуме в Давосе.

Несмотря на всю простоту подачи информации входе своей речи, нужно отдать должное, президенту США все же удалось подвергнуть глумлению весь глобалисткий курс последних десятилетий, где красной строкой прошла мысль: всё, что последние десятилетия делалось по-глобалистки, мы будем делать по-своему.

Причём завуалировано высмеивалась не только публика реализации этого курса (глобалисткие «шестерки»), отчасти присутствующая на форуме, но и собственно само «закулисье», как заказчики глобализма, не ожидавшие, что после десятилетий промывки мозгов местным элитам США либеральными ценностями, погрузивших последних в разврат и самооглупление, найдется хоть кто-то в недрах страны, чей здравый смысл еще даёт надежду на выздоровление Америки.

Так, например, Трамп с лихвой поиздевался над «зеленой повесткой», называя её «новой зеленой аферой» где лидер Штатов, в частности, открыто дразнит европейцев, покупающих ветряки у Китая, которые последний сам не использует, тогда как в США «вместо того, чтобы транжирить деньги на ветряки, мы их сносим, а новых не одобряем — ни одного» - говорит Дональд Трамп.

Сам же вопрос о возобновлении добычи угля, наращивании добычи газа, и в, частности, нефти, как краеугольного камня сохранения дееспособности местных элит, чьё благосостояние привязано к доходам от нефти (это касается и России, в частности) в США уже не стоит. Трамп ясно дал понять всем собравшимся, что невозобновляемые источники энергии будут использоваться в развитии реального сектора экономики как никогда прежде.

Мы же напомним: пока дилемма «глобальной власти» не решена, пока еврейский капитал еще имеет слово на международной арене, отказ от нефти сравним с добровольным отказом от защиты «осажденной крепости», что, кстати, перекликается с речью Карни, премьер-министра Канады, на форуме, где тот упомянул о «мире состоящем из крепостей», правда в ином контексте, где последний подверг сомнению устойчивость такого мира, намекая на то, что якобы единое мировое правительство обеспечило бы всем странам «справедливость», тогда как гегемоны «не смогут бесконечно долго монетизировать свои отношения». Мы же говорим: вместо «гегемонов» - альянс великих держав и их периферий, вместо «мирового правительства» - совет жрецов интеллектуальных центров глав пан-регионов.

Так по сути Трамп подчеркивал, что, если по-глобалистки было логичным выносить производства за пределы США, в частности, в Китай, где последнему в мировом разделении труда предписывалось стать глобальным промышленным центром, то по-трамповски их нужно возвращать: «темпы строительства заводов в стране увеличились на 41%» - смеётся над глобалистами президент США.

Если по-глобалистки было логичным наводнять США ордами нелегальных мигрантов, ссылаясь на известный «мем» (meme) «США – страна мигрантов», а более того раскрепощать политически нацменьшинства (негров, латиноc, азиатов и др.), добиваясь превосходства последних над коренными белыми американцами, которые создавали основы государственности, то по - трампистки нужно всё делать наоборот: мигрантов выдворить из страны, чем и занимается ICE , а представителей малых народов, возомнивших из себя великих политических деятелей, «поставить на место».

«Обстановка в Миннесоте напоминает нам, что Запад не может массово импортировать чуждую культуру из стран, которые не сумели построить у себя успешное общество. Я имею в виду, мы принимаем людей из Сомали, а Сомали — это несостоятельное ... это даже не государство.» - говорит Трамп, подвергая сомнению возможность слабых народов в принципе «качать права» на ниве политиканства.

И продолжает: «А у нас эта фальшивая конгрессвумен, у которой 30 миллионов долларов состояние. Можете в это поверить? Ильхан Омар говорит о конституции, указывает мне... А сама приехала из страны, которая и не страна вовсе. И она говорит нам, как управлять Америкой...»

«Мы обязаны защищать эту культуру и заново открывать тот дух, который возвысил Запад, вывел его из глубин средневековья, поднял на вершину человеческих свершений» - говорит Трамп, что по умолчанию означает возвышение белой расы людей в США. Как мы отмечали ранее, если «белые» не смогут вернуть себе Америку и навести «свой порядок», то она превратится в один сплошной Нью-Йорк из фильма «Побег из Нью-Йорка». Мы сможем избежать самый жуткий сценарий для США, если «белые» обратятся к силе своих предков, приехавших когда-то на континент из Европы.

В России, нужно добавить, протекают аналогичные процессы: этнические славяне, которые в РФ представлены русскими (80% от всего населения) по сути подвергаются культурной, социальной, деловой и политической дискриминации, тогда как нацменьшинствам и мигрантам из стран средней Азии, либо представителям исламского радикального сообщества из серии «умма голодная - умма хочет есть», дан полный карт-бланш на усиление своих позиции во власти, в культуре и в бизнесе, что сверху покрывается международным еврейским капиталом и прокитайским лобби внутри страны,- то есть, впору уже можно говорить о некотором «нацизме» малых народов по отношению к государствообразующему, как не парадоксально это не звучит, ведь глобалистами поставлена задача переформатирования страны в азиатское государство под нужды Китая и мы наблюдаем, как это происходит. Поэтому мы, естественно, не можем не быть солидарными с президентом США по части его текущей миграционной политики и защите в целом «белого мира», частью которого является и мир славянский. Россия должна сохранить статус славянского государства, при этом союз еврейства и представителей одурманенных нацменьшинств внутри страны, призванный развалить РФ, будет ликвидирован.

Вторя нашей концепции о разделении мира на пан-регионы, где Германии отведена роль смотрящей за Западной Европой, Трамп говорит: «Нам нужны крепкие союзники, а не обессиленные. Мы хотим, чтобы Европа была сильной. В конечном счете это вопрос национальной безопасности…». Очевидно, чтобы победить мировое еврейство, как наднациональную силу, которой нет дела до отдельной нации, нужно, чтобы существовал союз мощных держав, жреческие центры которых вели бы настолько суверенную политику при взаимодействии друг с другом, чтобы в ней не оставалось места для манипулирования со стороны космополитов. Европе предлагается добиться появления такого центра у себя, тогда как на данный момент приходится засвидетельствовать, что последняя продолжает находиться во власти «иудейского спрута», подчиняющего народные массы против его воли своим интересам.

Только, когда каждый из жреческих центров отдельного пан-региона будет способен осознать и проявить себя как самостоятельная сила, только тогда наступит возможность для работы выше обозначенного в концепции союза, как единого организма.

«Дома предназначены для семей, а не для корпораций, и мы не допустим, чтобы Америка превратилась в страну съемщиков. Ни за что. Поэтому я подписал распоряжение, запрещающее крупным инвестиционным фондам скупать частные дома. Это вопиющая несправедливость. Простой народ просто не может пробиться на рынок жилья» - сетует Трамп.

Понимая, что для нормального функционирования мощного государства требуется сильная прослойка людей, которую в капстранах называют «средним классом» способный из своей среды выделять конкурентоспособные кланы, а последний не может существовать без собственности, в частности, без собственного жилья, Трамп искусно сталкивает лбами леволибералов, стремящихся подсадить население США на аренду всего и вся, и еврейских ростовщиков, работающих на ниве глобализма, обеспечивающих им экономическую основу для проведения такой социальной политики: «Где же предел ростовщичеству?» - взывает к сознательной общественности Трамп и продолжает: «я требую ограничить ставки по кредитным картам десятью процентами на год. Это даст миллионам американцев шанс скопить на дом».

И в этой связи нужно отметить и то, каким благом для народа США, вопреки мнению экспертов о том, что Трамп «выпустил джина из бутылки», стало подписание последним закона о легализации криптовалют «Genius Act», о чем и рассказал на форуме президент США, глумясь над глобальной финансово - ростовщической системой, заботливо выстраиваемой десятилетиями еврейскими финансистами. Все их труды по закабалению народа пошли насмарку, поскольку закон позволит любому сколь-нибудь значимому игроку в мире бизнеса становиться эмитентом своей собственной валюты с перспективой создания «государства в государстве» на период решения еврейского вопроса.

«Сейчас конгресс очень упорно работает над структурой крипторынка, над законодательством о биткойнах, над всем прочим, и я надеюсь очень скоро это подписать. Открыть новые пути американцам для достижения финансовой свободы»- говорит Трамп. С концептуальной точки зрения это сильнейший удар по глобальной финансовой олигархии, призванный повысить конкурентоспособность отдельных мелких и средних американских кланов на ниве финансов по отношению к мировому еврейству - держателей денег. Это и способ для промышленных элит США сохранить свои капиталы в преддверии быть может обвала доллара. Это и новый уровень развития промышленного капитала в его войне с капиталом финансовым.

Напоследок Трамп, как борец за возврат к прошлому, когда «всё было хорошо», всё же проявил себя и как сторонник новых технологий, где и крипто валюта, о которой мы упомянули выше, и искусственный интеллект идут рука об руку.

«Я имею в виду искусственный интеллект. Два года назад никто даже не слышал этот термин, а сегодня все о нем говорят. Ему можно найти очень хорошее применение. Но можно также найти опасное применение. И мы должны внимательно за этим следить. Но благодаря нему происходит много чего замечательного» - сказал Трамп, лишний раз подчеркивая своё взвешенное отношение к вопросу внедрения ИИ технологий в массовый оборот. Это означает, в частности, что повестка трансгуманизма, активно продвигаемая леволибералами, как часть глобалисткого проекта по переформатированию США и далее всего мира, улетает в Китай, где ей самое место, потому что последний еще долгое время будет оставаться инструментом глобалистов по проведению еврейского глобализма с китайской спецификой. Сегодня трансгуманизм – это Китай!

Напомним, что незадолго до смерти папы Франциска была выпущена первая в истории Римско-католической церкви «строгая» этическая инструкция к ИИ, а в мае 2025 года сообщалось, что папа Римский Лев XIV, преемник Франциска, в своём первом обращении к кардиналам заявил, что ИИ — одна из главных проблем человечества. Он отметил, что ИИ создаёт проблемы для защиты человеческого достоинства, справедливости и труда.

Таким образом, в этой связи слова Трампа на Давосе лишний раз подтверждают, как высоко Белый дом чтит авторитет Ватикана и его корректирующую роль в мировых процессах в условиях, в которых человечеству предлагается по сути каждый день делать лукавый выбор.

Подводя итоги ,на основании речей четырех выступающих, можно сделать вывод, что некогда единый Запад, шедший в мейнстриме либерального глобализма раскололся на тех, кто понял, что из него нужно выбираться и начал это делать – это Трамп; на тех, кто еще тешит себя иллюзиями по поводу того, что всё еще может «узакониться» и «прийти на круги своя», надо лишь подождать – это Макрон; те, кто начал что-то подозревать по части того, что их используют в темную, но скажем честно, ничего не может сделать (нужна новая сила) – это Мерц; и наконец те, кто осознав, что либеральному глобализму - конец, а вне его они – никто, ищет себе новых союзников на марше следующего этапа еврейского глобализма – коммунистического в лице Китая – это Карни.

Славянскому миру и в его составе России следует в свете всего вышесказанного выходить на уровень субъектности, осознавая важность своей роли в формировании и установлении Нового порядка, в котором Россия станет одним из столпов его незыблемости.

На этом очередной обзор концепции славянского мира и альянса пяти стран завершён, но будет далее продолжен в следующих статьях.

В контакте с вами было славяно-арийское жречество. До скорых встреч!