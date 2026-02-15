ПОЧЕМУ МЫ ВСЕ ТЕРПИМ? Апатия общества как результат бесправия | А. Колпакиди и Е. Именитов
Материально поддержать проект Александра Колпакиди можно по ссылке: https://knigi-kolpakidi.ru/
Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video
Конференция: https://delib.ru/meetings/1708
Полный цикл лекций Ольги Четвериковой на Delib.ru : https://delib.ru/channel/7b259380-47a9-4bde-ac74-656de23dc29f/playlist/11
Историк Александр Колпакиди и юрист Евгений Именитов разбирают главную беду современного государства — тотальный кризис доверия к закону.
Почему фундаментальные принципы Римского права сегодня подменяются «политической целесообразностью»? В выпуске подробно обсуждаем проблему выборности судей: как это работало в Древнем Риме, как устроено в США и почему в России общество охватила правовая апатия. Честный разговор о коррупции как системной ошибке разрушения государства, роли прокуроров, партийном контроле в СССР и о том, что происходит с суверенитетом страны, когда закон перестает быть безусловной ценностью.
Книга "НАТО и Россия. Непреодолимые противоречия | Артамонов Александр Германович":
Ozon: https://www.ozon.ru/product/nato-i-rossiya-nepreodolimye-protivorechiya-artamonov-aleksandr-germanovich-3195290126/
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/683957204/detail.aspx
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings
00:00 — Введение: закон и порядок сегодня
00:55 — Почему право превратилось в фикцию
02:50 — Книга по римскому праву и роль адвокатуры
03:27 — Конференция о феномене советского человека
05:51 — Роль прокуроров и судей в системе
07:37 — Закон vs Целесообразность: опасная подмена
09:12 — Конституция СССР: как работал партийный контроль
13:03 — Первый принцип римского права: верность Отечеству
21:37 — Свобода и социальные лифты в Древнем Риме
28:12 — Система ежегодных выборов в Риме: защита от узурпации
31:29 — Как выбирают судей в США
33:21 — Проблема выборности судей в России
44:27 — Коррупция как вирус, разрушающий систему
50:25 — Апатия общества: почему люди не верят государству
01:04:00 — Принцип суверенитета и ответственность власти
01:11:31 — Наследие СССР: что мы безвозвратно потеряли
#Колпакиди #Именитый #Право #Суд #Коррупция #Россия #РимскоеПраво #СССР #Выборы
Комментарий редакции
Ключевые идеи и тезисы
В этом видео Александр Колпакиди и Евгений Иминитов ведут беседу о причинах апатии и безразличия современного общества, связывая это с проблемой отсутствия подлинной законности, нарушением прав и историческим опытом как России, так и Запада. Анализ строится на сравнении современных российских реалий с римским и советским опытом, а также обсуждении фундамента устойчивых обществ — правовых принципов. Приводятся примеры, иллюстрирующие кризис веры в институты и деградацию публичной жизни. Прозвучали параллели с Древним Римом, Советским Союзом, современными США и обсуждение истоков пассивности населения.
Основные тезисы:
1. Апатия как результат беззакония и бесправия
Авторы убеждены, что массовая апатия и “отстраненность” в обществе — это не психологическая абстракция, а прямое следствие разрушения системы подлинного права. Люди перестают верить, что их действия могут что-то изменить, когда закон применяется избирательно, а институты (власть, суды, прокуратура) служат не обществу, а носят кланово-бюрократический характер.
2. Сравнение: Римское право, Советский Союз и современность
Устойчивость Римской империи (и частично Советского Союза) обеспечивалась системой правовых и этических принципов: личная верность обществу (гражданственность), верховенство закона, свобода как социальный лифт, выборность и сменяемость власти, а также личная ответственность за результат.
Нарушение этих принципов в пользу “целесообразности”, личной выгоды или сиюминутной эффективности приводило к деградации институтов, росту коррупции, социальной апатии — и, в конечном счете, к падению систем.
3. Невежество и утрата контроля
Подчеркивается, что не только беззаконие, но и институциональное невежество элит способствует деградации системы: когда власть отстраняется от граждан, а люди перестают быть субъектами, социальное тело слабеет, утрачивает смысл и энергию для изменений.
4. Актуальность выборности и прозрачности
Делается акцент на жизненной важности выборности чиновников, судей, прокуроров — и осмысленного участия граждан. Выборы рассматриваются не как формальный процесс, а как гарантия обратной связи, ответственности, мотивации действовать на благо общества.
5. Коррупция и “принцип целесообразности” как системный дефект
Коррупция понимается энергетически: любые структуры, отрабатывающие не для передачи энергии (общественного блага), а для личной выгоды — ведут к потере устойчивости всего государства.
6. Современное социальное выгорание и “участие без смысла”
Отмечается явление выгорания, "скрытых увольнений", социального двуличия — учителя и чиновники, втянутые в имитацию демократических процессов, стремительно теряют внутреннюю опору и инициативу, лишаясь ощущения субъектности.
7. Невозможно “случайное насилие” государства
Цензура, административный произвол, отсутствие публичной дискуссии, ложь в отношении истории или современной жизни — ломают личность и подрывают клей социальной ткани.
8. Кризис “ресурсной базы”: амортизация советского наследия
Не только институты, но и физическая инфраструктура изношена, и на фоне неэффективного управления и воровства это становится объективной угрозой социальной стабильности.
9. Идеализация прошлого и манипуляция общественным сознанием
Власть склонна манипулировать образом “отдаленного прошлого” (будь то имперское, советское или римское величие), подменяя живое содержание пустыми символами и тем самым уводя фокус от реальных проблем.
Практические выводы
- Для реанимации общества необходим возврат к принципам подлинного, а не декларативного права: равенство перед законом, прозрачность институтов, выборность, реальная обратная связь.
- Ликвидация коррупции и преодоление институционального невежества возможны только при возвращении субъектности гражданам; иначе система теряет “энергию смысла” и склонна к распаду.
- Любая историческая или культурная идеализация должна быть критически переосмыслена — иначе она становится инструментом манипуляции, порождающей лишь дополнительное отчуждение.
- Современная цифровизация и технологические средства могут стать инструментом обновления, но лишь если не останутся фикцией.
Вывод
Беседа подводит к мысли, что апатия — не прирожденное свойство общества, а продукт разрушения доверия, бесправия, имитации норм и деградации институтов. Возврат к работающему публичному праву, уважению к свободе и субъектности, а не псевдоисторическим мифам, — основа социальной энергии. Только так возможно не только преодолеть сегодняшнюю пассивность, но и заложить фундамент для обновления.
Открытый вопрос
Но если подлинная энергия общества рождается из осознанной свободы, доверия и включенности, как вернуть субъектность в условиях, когда сами механизмы общественного контроля и саморефлексии преднамеренно разрушены — и возможно ли это без новой культуры доверия и ответственности каждого?
Тут нужно понять а что считать активностью общества? Количество обращений граждан в фискальные службы? Тогда лидер по этой активности Германия. Количество акций профсоюзов и ответов бюрократов на акции? Снова Германия. Количество бесполых браков и перемены мест слагаемых? А нам нужна такая активность? Объективно любому обществу нужна активность процветания, все его аспекты которые как правило сторонятся общественного надзора и контроля.