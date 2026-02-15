Материально поддержать проект Александра Колпакиди можно по ссылке: https://knigi-kolpakidi.ru/

Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

Конференция: https://delib.ru/meetings/1708

Полный цикл лекций Ольги Четвериковой на Delib.ru : https://delib.ru/channel/7b259380-47a9-4bde-ac74-656de23dc29f/playlist/11

Историк Александр Колпакиди и юрист Евгений Именитов разбирают главную беду современного государства — тотальный кризис доверия к закону.

Почему фундаментальные принципы Римского права сегодня подменяются «политической целесообразностью»? В выпуске подробно обсуждаем проблему выборности судей: как это работало в Древнем Риме, как устроено в США и почему в России общество охватила правовая апатия. Честный разговор о коррупции как системной ошибке разрушения государства, роли прокуроров, партийном контроле в СССР и о том, что происходит с суверенитетом страны, когда закон перестает быть безусловной ценностью.

Книга "НАТО и Россия. Непреодолимые противоречия | Артамонов Александр Германович":

Ozon: https://www.ozon.ru/product/nato-i-rossiya-nepreodolimye-protivorechiya-artamonov-aleksandr-germanovich-3195290126/

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/683957204/detail.aspx

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings

00:00 — Введение: закон и порядок сегодня

00:55 — Почему право превратилось в фикцию

02:50 — Книга по римскому праву и роль адвокатуры

03:27 — Конференция о феномене советского человека

05:51 — Роль прокуроров и судей в системе

07:37 — Закон vs Целесообразность: опасная подмена

09:12 — Конституция СССР: как работал партийный контроль

13:03 — Первый принцип римского права: верность Отечеству

21:37 — Свобода и социальные лифты в Древнем Риме

28:12 — Система ежегодных выборов в Риме: защита от узурпации

31:29 — Как выбирают судей в США

33:21 — Проблема выборности судей в России

44:27 — Коррупция как вирус, разрушающий систему

50:25 — Апатия общества: почему люди не верят государству

01:04:00 — Принцип суверенитета и ответственность власти

01:11:31 — Наследие СССР: что мы безвозвратно потеряли

#Колпакиди #Именитый #Право #Суд #Коррупция #Россия #РимскоеПраво #СССР #Выборы