“О русской, варяжской и хазарской проблемах” Часть 2-я. Е.Ю.Спицын на канале Sponsr “Вопрос-Ответ
Интервью записано в январе 2026 г.
Поддержи канал: моя карта Сбербанка – 5336 6903 1682 6694 (Евгений Юрьевич С.)
http://www.donationalerts.com/r/spicyn_e_y
✔️ Дзен: https://dzen.ru/istorik115
✔️ RuTube: https://rutube.ru/channel/2811621/
✔️ Max: https://max.ru/istorik115
Все площадки: https://taplink.cc/spicyn
Интервью, ответы на вопросы для канала Sponsr. Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/1204793
#Спицын #СМИ #Интервью
Комментарий редакции
1. Критика норманской теории
Спицын отмечает, что норманская теория (о скандинавском происхождении русской государственности и имени «Русь») возникла как следствие толкований летописной «варяжской легенды», но является, по его мнению, надуманной и идеологически мотивированной, занявшей место более глубоких — варяжской и хазарской проблем.
2. Происхождение варяжской легенды и роль летописей
Автор указывает на различные версии появления легенды о призвании Рюрика: либо как результат борьбы Новгорода с Киевом за первенство, либо спора между Новгородом и Ладогой. При этом подчеркивается композиционная и авторская фрагментарность древнерусских летописей, содержащих разные стилистические пласты и противоречия.
3. Дискуссии о термине «Русь»
Описаны споры между норманистами (выводящими «Русь» из скандинавских, финских или социальных терминов) и их оппонентами, сторонниками местного, среднеднепровского или иранского происхождения слова, а также гипотез о множественности «Русей» в Европе — Подунайская, Подонская, Балтийская и др.
4. Взаимоотношения славян, русов, варягов, хазар
Подчеркивается полиэтничность ранней Руси, где участвовали восточные славяне, финно-угры, балты, тюрки. Русы обозначаются как особая группа, возможно не славянского происхождения, но быстро ассимилировавшаяся. Варяги отождествляются не с норманнами-скандинавами, а с иной балтийской группой.
5. Место и роль Хазарии
Бытие мощного каганата, доминировавшего в регионе, подчинявшего данию славянские племена. Освобождение от их влияния стало важнейшим процессом для строительства русской государственности. В разрезе этнических и политических процессов указывается на сложное сосуществование различных групп: хазар, тюрок, славян и иранских племен.
6. Критика аргументов норманистов
Спицын обращает внимание на несостыковки:
- отсутствие скандинавских имен у русских князей,
- различие в языческих пантеонах,
- отсутствие массового проникновения скандинавской материальной культуры,
- недостаточность археологических данных для прямого выведения скандинавского происхождения «руси».
7. Проблема социальной/этнической структуры
Важный маркер — форма общины: у русов — кровнородственная, у славян — территориальная, что говорит о различии моделей организации общества.
8. Идеологические и политические подоплеки споров
Происхождение теории связывается с внешними попытками — сначала шведскими, затем немецкими — укрепить свои политические или научные позиции. При этом признается, что в разные эпохи гипотезы принимались как «истина», исходя из уровня развития науки.
9. Полиэтничность и поликультурность
Возникновение государства рассматривается как результат объединения племен разных языков и культур, что находит параллели в иных исторических процессах.
---
Вывод и практический взгляд
В рамках лекции проблема происхождения Руси, смысла слова «варяги» и роли Хазарии показана не как вопрос наличия или отсутствия «истинной» версии, а как многослойный процесс формирования идентичности и государства. Автору чужды прямолинейные (идеалистические или догматические) ответы: каждая из существующих научных гипотез отражает не столько истинную природу событий, сколько интеллектуальные, идеологические и политические запросы своей эпохи.
Как в теории искусственных нейросетей разные уровни абстракции выводят к разным итогам — так и в истории единства и простоты не может быть: понятие «Русь» оказалось плавающим, переосмыслялось десятками групп, а его наполнение менялось от ситуации к ситуации (социальное, территориальное, этническое, даже профессиональное).
Современное осмысление требует признания неопределенности и множественности истоков: русское государство родилось как результат взаимодействия многочисленных этносов, где культура, язык и власть сталкивались, смешивались, переосмыслялись.
Рациональный подход подсказывает: отказ от жестких идеологий (будь то радикальный антинорманизм или норманизм) — более плодотворен для исторического понимания. Как бы мы ни трактовали мифы или летописи, важно видеть за ними сложную ткань реальности — не делать удобных выводов ради собственной правоты и быть открытыми к новым археологическим, антропологическим, лингвистическим открытиям.
---
Открытый вопрос для размышления:
Если рассматривать формирование ранних государств как многомерный динамический процесс, в котором сплетаются разные культурные и этнические нити, — возможно ли когда-либо установить окончательную истину о происхождении «Руси»? Или само стремление к такой истине — лишь отражение наших текущих представлений о национальной идентичности и коллективной памяти? Как нам различать исторический поиск и создание полезного мифа?