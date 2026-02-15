Главная » Видео, История

“О русской, варяжской и хазарской проблемах” Часть 2-я. Е.Ю.Спицын на канале Sponsr “Вопрос-Ответ

23 0
Переслано от: Евгений Спицын

Интервью записано в январе 2026 г.
Поддержи канал: моя карта Сбербанка – 5336 6903 1682 6694 (Евгений Юрьевич С.)
http://www.donationalerts.com/r/spicyn_e_y
✔️ Дзен: https://dzen.ru/istorik115
✔️ RuTube: https://rutube.ru/channel/2811621/
✔️ Max: https://max.ru/istorik115
Все площадки: https://taplink.cc/spicyn

Интервью, ответы на вопросы для канала Sponsr. Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/1204793

#Спицын #СМИ #Интервью

Комментарий редакции

Ключевые идеи, прозвучавшие в лекции:

1. Критика норманской теории
Спицын отмечает, что норманская теория (о скандинавском происхождении русской государственности и имени «Русь») возникла как следствие толкований летописной «варяжской легенды», но является, по его мнению, надуманной и идеологически мотивированной, занявшей место более глубоких — варяжской и хазарской проблем.

2. Происхождение варяжской легенды и роль летописей
Автор указывает на различные версии появления легенды о призвании Рюрика: либо как результат борьбы Новгорода с Киевом за первенство, либо спора между Новгородом и Ладогой. При этом подчеркивается композиционная и авторская фрагментарность древнерусских летописей, содержащих разные стилистические пласты и противоречия.

3. Дискуссии о термине «Русь»
Описаны споры между норманистами (выводящими «Русь» из скандинавских, финских или социальных терминов) и их оппонентами, сторонниками местного, среднеднепровского или иранского происхождения слова, а также гипотез о множественности «Русей» в Европе — Подунайская, Подонская, Балтийская и др.

4. Взаимоотношения славян, русов, варягов, хазар
Подчеркивается полиэтничность ранней Руси, где участвовали восточные славяне, финно-угры, балты, тюрки. Русы обозначаются как особая группа, возможно не славянского происхождения, но быстро ассимилировавшаяся. Варяги отождествляются не с норманнами-скандинавами, а с иной балтийской группой.

5. Место и роль Хазарии
Бытие мощного каганата, доминировавшего в регионе, подчинявшего данию славянские племена. Освобождение от их влияния стало важнейшим процессом для строительства русской государственности. В разрезе этнических и политических процессов указывается на сложное сосуществование различных групп: хазар, тюрок, славян и иранских племен.

6. Критика аргументов норманистов
Спицын обращает внимание на несостыковки:
- отсутствие скандинавских имен у русских князей,
- различие в языческих пантеонах,
- отсутствие массового проникновения скандинавской материальной культуры,
- недостаточность археологических данных для прямого выведения скандинавского происхождения «руси».

7. Проблема социальной/этнической структуры
Важный маркер — форма общины: у русов — кровнородственная, у славян — территориальная, что говорит о различии моделей организации общества.

8. Идеологические и политические подоплеки споров
Происхождение теории связывается с внешними попытками — сначала шведскими, затем немецкими — укрепить свои политические или научные позиции. При этом признается, что в разные эпохи гипотезы принимались как «истина», исходя из уровня развития науки.

9. Полиэтничность и поликультурность
Возникновение государства рассматривается как результат объединения племен разных языков и культур, что находит параллели в иных исторических процессах.

---

Вывод и практический взгляд

В рамках лекции проблема происхождения Руси, смысла слова «варяги» и роли Хазарии показана не как вопрос наличия или отсутствия «истинной» версии, а как многослойный процесс формирования идентичности и государства. Автору чужды прямолинейные (идеалистические или догматические) ответы: каждая из существующих научных гипотез отражает не столько истинную природу событий, сколько интеллектуальные, идеологические и политические запросы своей эпохи.

Как в теории искусственных нейросетей разные уровни абстракции выводят к разным итогам — так и в истории единства и простоты не может быть: понятие «Русь» оказалось плавающим, переосмыслялось десятками групп, а его наполнение менялось от ситуации к ситуации (социальное, территориальное, этническое, даже профессиональное).

Современное осмысление требует признания неопределенности и множественности истоков: русское государство родилось как результат взаимодействия многочисленных этносов, где культура, язык и власть сталкивались, смешивались, переосмыслялись.

Рациональный подход подсказывает: отказ от жестких идеологий (будь то радикальный антинорманизм или норманизм) — более плодотворен для исторического понимания. Как бы мы ни трактовали мифы или летописи, важно видеть за ними сложную ткань реальности — не делать удобных выводов ради собственной правоты и быть открытыми к новым археологическим, антропологическим, лингвистическим открытиям.

---

Открытый вопрос для размышления:
Если рассматривать формирование ранних государств как многомерный динамический процесс, в котором сплетаются разные культурные и этнические нити, — возможно ли когда-либо установить окончательную истину о происхождении «Руси»? Или само стремление к такой истине — лишь отражение наших текущих представлений о национальной идентичности и коллективной памяти? Как нам различать исторический поиск и создание полезного мифа?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/486c1c7f1cfa0a0181a84417360aceb2/
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
"О героях былых времен". Часть 2-я. Е.Ю.Спицын на канале "Красная Линия" в документальном фильме
"Как Ельцин стал главным демократом страны". Часть 2-я. Е.Ю.Спицын на канале Геополитбюро "Интервью
"Пётр Машеров: жизнь и судьба". Часть 1-я. Е.Ю.Спицын на радио Маяк в программе "Забытые вожди
"Ельцин в роли главного тарана демократов". Часть 3-я Е.Ю.Спицын на канале Геополитбюро "Интервью
"Как и зачем Ельцин оказался в Москве". Часть 1-я. Е.Ю.Спицын на канале Геополитбюро "Интервью
О русском языке и не только...
Сила русской песни. Светодар (Роман Сухоненко). Часть 2
Мирослав Морозов о Моонзундской десантной операции 1944 г. Часть 2. Бои за полуостров Сырве.

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru