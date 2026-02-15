НЕФТЬ, ШПИОНЫ И ПОЭТЫ: 200 лет тайной войны за Персию | Сергей Дмитриев
Вместе с Сергеем Николаевичем Дмитриевым обсуждаем историю российско-иранских отношений: от миссии Грибоедова и Туркманчайского мира до династии Пехлеви, совместной операции СССР и Британии в 1941 году и революции 1979-го. Разбираем культурные связи, влияние персидской поэзии на русскую литературу и современные перспективы сотрудничества.
Комментарий редакции
1. Почему Иран притягивает Россию уже 300 лет
- Геополитика: Иран/Персия — сосед, «подбрюшье» России на юге и выход к «тёплым морям». Столкновение и затем раздел влияния были неизбежны.
- Цивилизационный центр: Персия была «скелетом» целой культурной зоны — от Ближнего Востока до Средней Азии. Персидская культура и язык пронизывали Османскую империю, Кавказ, Бухару, Самарканд, Хиву, грузинскую знать.
- Неизбежность союза: после периодов войн и соперничества (как с Турцией) Россия и Персия были почти обречены в итоге прийти к сотрудничеству. Последние ~200 лет — в целом период союза с эпизодами конфликтов.
2. Грибоедов как символ русско-персидской истории
- Он пришёл в Персию не как колонизатор, а как человек, желающий понять культуру. Выучил фарси, изучал и переводил персидскую поэзию. В Иране его воспринимали с уважением.
- Именно через него в русскую культуру вошла персидская поэтика: рубаи, мотивы роз, вина, любви, восточного романтизма.
- После него в Персию «рвались» почти все крупные русские поэты — Пушкин, Лермонтов, Есенин, Фет, Кюхельбекер и др. Иран становился для них источником мудрости, красоты, иной формы чувствования мира.
- «Туркманчайский мир» (1828) — дипломатическая победа Грибоедова: оформление границ и влияния на Кавказе. Фактически весь Кавказ, Грузия, Армения, Азербайджан закрепились за Россией так, что эта конфигурация дожила до 1991 года.
- Его гибель — результат не «спонтанного фанатизма», а тонкого заговора, связанного с конкуренцией России и Британии. Англичане стремились втянуть Иран в войну на своей стороне (против России и за Турцию), Грибоедов, наоборот, хотел склонить Иран ударить по Турции. Заговор скрыли под видом «мятежа толпы».
- Парадоксально, но кровь Грибоедова в итоге «цементировала» мир: Николай I отказался от войны, Иран отдалился от Англии — это создало долгий фундамент для более спокойных отношений.
3. Персия и русская литература
- В каждый исторический период русские поэты находили «своего» персидского поэта:
- При Пушкине и Грибоедове — Саади, чьи афоризмы цитируются в «Евгении Онегине».
- Фет с его эстетикой роз, цветов, любви и «чистой красоты» фактически построен на восточной, в том числе персидской, образности.
- Сюжеты Пушкина с восточным колоритом (например, «Бахчисарайский фонтан») — вписаны в персидско-османский культурный круг.
- Османские султаны и грузинские князья столетиями говорили и писали стихи на фарси, так что «восточность» для русской культуры была не экзотикой, а соседней цивилизацией.
4. Персия / Иран в ХХ веке: империи, нефть и чужие игры
- Первая мировая война: рушатся почти все империи (кроме британской и отчасти американской). Персия ослабляется и входит в поле жёсткого англо‑американского контроля.
- 1925: династию Каджаров, которых персы до сих пор часто проклинают за потери территорий, сменяет династия Пехлеви.
- Реза Пехлеви — командир казачьей дивизии, фактически военный диктатор, проводивший индустриализацию и модернизацию. Но это быстро превращается в усиление зависимости от Британии, США и компаний, контролирующих нефть.
- Вторая мировая война: шах начинает склоняться к союзу с Гитлером. В 1941 году СССР и Великобритания совместно вводят войска в Иран, за две недели занимают страну и Тегеран. Старый шах уезжает, на троне оставляют молодого Мохаммеда Реза Пехлеви.
- Через Иран идёт около трети поставок по ленд-лизу в СССР: стратегическое «персидское плечо».
- 1946: СССР по договорённостям должен уйти из Ирана после разгрома Японии. Сталин пытается оставить войска, поддерживает идею автономии Южного Азербайджана и рассчитывает на расширение влияния. США (Труман) угрожают ядерным шантажом, и Сталин отступает: у СССР нет ни ПВО, ни своей атомной бомбы.
- Взамен Сталин добивается формальных уступок — нефте-концессий и некоторой автономии для Южного Азербайджана. Но вскоре Тегеран проводит жестокие репрессии там, сворачивает автономию, а Иран всё глубже входит в орбиту США.
- 1953: операция «Аякс» — ЦРУ организует переворот против премьера Моссаддыка, который пытался национализировать нефть и ограничить влияние Запада. Схема очень похожа на более поздние перевороты в Латинской Америке и других регионах. После этого нефтяной сектор фактически контролируется западным капиталом, а шахский режим — их опорой.
5. Шах Пехлеви, США, СССР и исламская революция
- 1970-е: на фоне нефтяного кризиса 1973 года доходы Ирана резко растут. Шах получает колоссальные деньги, строит одну из сильнейших армий региона, закупая новейшее западное вооружение.
- Чем больше он богатеет и становится самостоятельным, тем меньше он устраивает тех же американцев. Появляется линия на его замену.
- 1978–79: массовые протесты, тысячи погибших, возвращение Хомейни, падение шахского режима.
- Шах, который долго был опорой США, в финале пытается опереться на СССР, но поздно.
- 11 февраля 1979 года — окончательное падение шахской монархии. Это в точности 150 лет со дня смерти Грибоедова (11 февраля по новому стилю) — символический, почти мистический рифмующийся сюжет: династия, причастная к заговору против Грибоедова, окончательно уходит в прошлое.
- После революции:
- Захват американского посольства — известен всему миру.
- Разгром наших консульств и посольств — малоизвестный факт. В Табризе бывшее русское консульство до сих пор стоит разрушенное, с разбросанными журналами политпросвещения 1979 года. СССР становится не врагом №1, но «малым сатаной», наряду с «большим» США.
6. Советская и русская литература о шахском Иране и об исламской Персии
- До 1917 года и до установления власти Пехлеви русские писатели в Иран почти не ездят. Грибоедов — уникальная фигура.
- Начало ХХ века: Василий Каменский, друг Маяковского, случайно попадает в Иран (1906).
- 1920–1921: Гилянская (гелянская) революция на севере Ирана, поддержанная Советской Россией. В ней участвуют Красная армия (Раскольников, Блюмкин), формируется советско-ориентированное движение. В этот период в Иран попадает целая плеяда русских: Велимир Хлебников, Багрицкий, Сергей Городецкий, Виктор Шкловский. Пишутся стихи, очерки, но революция в Иране терпит поражение.
- После укрепления шахской власти советских писателей в Иран почти не пускают или не рекомендуют ездить (случай с Есениным — его отговаривают). Он пишет «персидский цикл» не выезжая, в мардокянских дачах под Баку: Иран для него — мифо‑поэтическое пространство, а не реальная страна.
- В 1946-м едет Алексей Сурков — фиксирует революционное, антишахское настроение.
- В 1960–70-е — Расул Гамзатов несколько раз бывает в Иране, пишет о природе и людях, обходя острые политические темы, поскольку СССР и шах в тот момент поддерживают достаточно ровные отношения.
- После 1979 года — длительный разрыв: писатели практически не ездят, литература об Иране почти исчезает.
- Уже в 2000-х появляются отдельные современные авторы (включая самого Дмитриева и, например, Аиду Соболеву-переводчика), которые вновь пишут об Иране — и стихами, и нон-фикшн.
7. Иран глазами современного русского исследователя
- Дмитриев описывает свои поездки в Иран (с 2009 по 2021 годы). Проехал страну от Машхеда до Шираза, Исфахана, Тебриза, Джульфы.
- Впечатление:
- Страна гораздо более светская, чем принято думать из российских и западных новостей.
- Женщины одеваются свободнее (яркие платки, более расслабленный дресс-код).
- Молодёжь (около 30% населения) критична к жёсткой религиозной системе, хочет свободы, развития, контактов с миром. Официально многие «за власть», но в частном разговоре чувствуется внутренний протест и усталость от идеологии.
- При этом к России относятся тепло: видят в нас не агрессора, а соседа, который, в отличие от западных держав, не рвал страну на части и не высасывал нефть. И это отношение — больше к образу России, чем к реальной современной политике, которую они знают слабо.
- Огромная приветливость, желание фотографироваться, человеческая открытость — все это разрушает стереотип «мрачной теократической диктатуры».
- В 1979 году иранцы сначала закрыли шахские дворцы как «символ тирании», но затем превратили их в музеи, сохранив обстановку 1979 года (особенно дворец Неаваран). Люди идут туда толпами. Это их способ не рвать с прошлым до конца, а смотреть на него, понимая его сложность.
8. Что Иран взял от России
- Военное наследие:
- Русские пленные солдаты и офицеры XIX века (например, мякинцев) стали костяком персидской армии, внесли российскую военную школу в Иран.
- Казачий корпус и «казачья дивизия» Пехлеви — прямое следствие присутствия русских казачьих частей в Иране (полк Баратова, охранявший шаха).
- Более широкий культурно-цивилизационный обмен: ментально Россия и Иран во многом похожи — две крупные, сложные, упрямые цивилизации между Востоком и Западом, постоянно балансирующие между традицией и модернизацией.
9. Современность: политика, туризм, культурный обмен
- Официально Россия и Иран сегодня — союзники (по крайней мере, так это подается). В риторике подчёркивается борьба с западным либерализмом и защита «традиционных ценностей».
- Но между официальной картинкой и реальным настроением внутри Ирана огромная дистанция. Для значительной части иранской молодёжи «традиционные ценности» в форме теократии — это не спасение, а сковывающая оболочка. Они хотят и хлеба, и свободы, и самоопределения.
- В России же Иран часто знают только через заявления МИДов, роль в ближневосточной политике и через стереотипы о «фанатиках в чёрных чалмах».
- Туризм и живой культурный обмен пока слабо развиты. Дмитриев говорит о существующих возможностях:
- Иранский культурный центр в Москве.
- Турфирмы, организующие поездки, в том числе по историческим маршрутам.
- Изданный им путеводитель «Иран. Исторический путеводитель» — один из первых русскоязычных гидов по стране.
- Но массовое сознание всё ещё живёт страхами: протесты, запреты, непонимание, противоречивые новости. В итоге политический Иран знают лучше, чем человеческий.
10. Философский срез: Россия и Иран как зеркало друг для друга
Вся линия беседы — о том, как две имперские, глубоко исторические цивилизации постоянно отражаются друг в друге:
- Мы привыкли думать, что «несём цивилизацию», но в Иране (как и в Средней Азии) Россия сама многому училась: поэзии, образности, отношению к красоте, крошечным формам рубаи, искусству соединять чувственность и духовность.
- Мы видим в Иране «традиционные ценности», а иранцы часто видят в нас страну, которая, несмотря на свои грехи, не стремилась их полностью колонизировать и не превращала нефть в повод тотального разграбления.
- Русские поэты, приезжая в Иран (или хотя бы мечтая о нём, как Есенин), менялись — их внутренняя география расширялась. Восток становился не просто направлением на карте, а другим способом дышать, любить, страдать.
И здесь возникает тонкий парадокс: чем больше Россия и Иран обмениваются реальными людьми, текстами, впечатлениями, тем сложнее становится держать чёрно‑белую картинку «союзников» или «врагов». Историческая правда проявляется как сложная ткань: в ней и предательства, и взаимное спасение, и культурное заимствование, и убийства дипломатов, и восхищение поэтов.
Вывод:
В этом видео Иран показан не как «страна нефти и фанатиков», а как древняя цивилизация, с которой Россия уже три века ведёт сложный танец: войны и союзы, культурное заимствование и политическое соперничество, любовные восторги поэтов и кровавые дипломатические разрывы.
Грибоедов становится символом этого узла: он принёс в Персию уважение и интерес к культуре, заложил юридические основы наших границ на Кавказе, был уничтожен в игре британских интриг — и при этом его смерть на полтора века вперёд предопределила и мир, и странную «кармическую» развязку в 1979 году.
С другой стороны, образ Ирана в российском сознании сильно идеологизирован: сначала царский «варварский Восток», потом советский «объект борьбы с империализмом», затем «малый сатана» в иранской риторике и теперь — «традиционный союзник против Запада». Реальный Иран — живой, противоречивый, молодой, уставший от жёсткой теократии и одновременно гордый своей культурой — почти не проглядывает сквозь эти схемы.
Прагматически это означает простую вещь: без прямого человеческого контакта — поездок, текстов, живого общения — мы постоянно будем иметь дело не с Ираном, а с его идеологическими фантомами. А фантомами легче управлять, но невозможно с ними по‑настоящему дружить.
И здесь возникает вопрос к нам самим: готовы ли мы относиться к Ирану (и вообще к «другим») не как к геополитическому инструменту и не как к красивому восточному мифу из стихов Есенина, а как к реальному, сложному обществу, которое, как и мы, разрывается между прошлым и будущим, традицией и свободой — и, значит, нуждается не только в союзах, но и в честном взгляде друг на друга?