Назначенные тиранами
Назначенные тиранами
Использовались материалы книги И. Чибисова Крушение Империи Русских Царей. 1675-1700.
https://proza.ru/2017/04/19/1547
Поддержать автора канала можно здесь: https://yoomoney.ru/to/4100116592555073
карта Сбера: 5336690111152924. Сердечная благодарность всем, кто помогает каналу выжить. Любая ваша поддержка очень важна для меня.
Предлагай свою ресурсность #edanavsegda покупай, вкладывай ресурсы, время и деньги , трудись https://t.me/edanavsegda действуй, заполни https://forms.gle/HhuwryYYj3JBExLo7 – коллективное хозяйство.
Ю-туб жив, но на территории РФ при смерти, поэтому для комфортного доступа подписывайтесь на пока еще открытых для РФ площадках:
Бастион: https://bastyon.com/aleksandrchuklanov?ref=PL1Djaj2rkgcDLbQ8C4Z8krdcSBaEKXbxf
Дзен: https://dzen.ru/id/5f089960394c5357298680a6
моя страница на Бусти: https://boosty.to/istoriaalter
телеграм: https://t.me/alexchuklanov
Рутуб: https://rutube.ru/channel/19902518/
История Руси: https://www.youtube.com/watch?v=AVOzP_XbTvE&list=PLsSvFsedC4fyfgGOv-sArGC81gi4fUnKH
Сталин, его соратники и противники: https://www.youtube.com/playlist?list=PLsSvFsedC4fzx7YNPLgeJhEOg5N5joqGl
Если кому-то интересно каким образом я публикуюсь на ю-туб, пишите на почту achuklanov@mail.ru, все расскажу.
Комментарий редакции
1. Образ «кровавых тиранов»
- Сталин и Иван IV Грозный названы «тиранами» и «палачами» только противниками «истинно русского» и малограмотными людьми.
- Автор изначально ставит эпитеты в кавычки, показывая несогласие с господствующим дискурсом.
2. Иван Грозный в контексте европейской жестокости
- По данным Скрынникова, за всё правление Ивана IV казнено 3–4 тыс. человек.
- Для сравнения приводятся массовые казни в Европе (Нидерланды при Карле V и Филиппе II, Варфоломеевская ночь, подавление восстаний в Англии и Германии) — там счёт идёт на десятки и сотни тысяч.
- На этом фоне образ Ивана как «уникального тирана» объявляется историческим мифом.
3. Разбор «мифов» о жестокости Ивана Грозного
- Миф 1: «беспричинный террор»
- Заговоры бояр признаются нормой для любой монархии.
- Казни объясняются как ответ на реальные заговоры против царя и государства.
- Вывод: террор был обусловлен политической борьбой, а не личной «кровожадностью».
- Миф 2: «разгром Новгорода»
- По документам — около 155 казнённых.
- Массовая смертность и запустение объясняются чумой 1569–1571 гг. (до 300 тыс. погибших по Руси).
- Автор утверждает, что эпидемия стала основой мифа о «десятках тысяч жертв» царя.
- Миф 3: «убийство сына»
- Источник мифа — иезуит Антонио Поссевино, заинтересованный политически.
- Версия: царевич умер от болезни, сопровождаемой ранением от удара жезлом, но не от самого удара.
- При отсутствии прямых доказательств убийства — «оправдан за недостаточностью улик».
- Миф 4: «разгром немецкой слободы»
- Лютеранский пастор Адерборн описывает ужасные зверства, но он не очевидец и враждебно настроен.
- Француз Маржерет и немецкие купцы описывают не массовую резню, а конфискации и наказания за нарушение законов о торговле алкоголем.
- Ливонцы обвиняются в спаивании русских, нарушении московского законодательства и злоупотреблении привилегиями.
- Наказание объявлено законным и относительно мягким (не тюрьма, а выселение).
4. Битва при Молодях (1572) как забытая веха
- Подробно описывается крупнейшее сражение с Давлет-Гиреем:
- 120 тыс. крымско-турецких войск против гораздо меньшего русского войска.
- Использование «гуляй-города» и тактики манёвра (Хворостинин, Воротынский).
- Потери противника — до 110 тыс.; турецкие янычары уничтожены полностью.
- Значение битвы:
- Слом мощи Крымского ханства и, по версии автора, предопределение его последующего вхождения в состав России.
- «Спасение Европы» от возможного турецкого завоевания.
- Сравнение с европейским нарративом:
- Битва «забыта», потому что победу одержал «неправильный правитель» и «неправильный народ».
5. Вопрос о статусе русского царя и природе империи
- Автор вспоминает детские вопросы: кто «главнее» — король или царь? кто назначает императора?
- Ставится под сомнение традиционная версия: до Петра I империи не было, цари — лишь «национальный» титул.
6. Царь как император, «тиран» как повелитель держав
- Слово «царь» объявляется эквивалентом «кесарь/цесарь/император».
- «Император тираниус» трактуется как «повелитель всех держав», а не «жестокий правитель».
- Царь рассматривается как наместник Бога на земле, обладатель высшей, надевропейской власти.
- Иностранцы XV–XVII вв., по приводимым цитатам, нередко называют русского царя именно императором.
7. Лингвистические и картографические аргументы
- Утверждается первичность слова «царь» и производность «кесарь/цезарь».
- Приводятся примеры совпадающих звучаний и трактовок в раннелатинском.
- На картах XVI века (Дженкинсон, Артелиус) Иван IV подписан как «великий император Руси» и показан под монгольским шатром.
- Делается вывод: монгольские ханы и русские цари — это разные названия одной и той же императорской власти; «Тартария» отождествляется с Русской империей.
8. Споры о Флетчере и «запрещённых» источниках
- Книга Джильса Флетчера о русском государстве (1591) якобы в оригинале называет правителя только императором.
- Позднейшие издания и переводы подверглись правкам, оригиналы уничтожались, книга запрещалась к распространению.
- Это трактуется как сознательная цензура для сокрытия имперского статуса русских царей.
9. Признания со стороны европейских монархов
- Ссылаясь на Герберштейна, Фабри, Рейтенфельса и др., автор утверждает:
- Австрийский кесарь Леопольд I «отдаёт» титул императора русским царям.
- В договорах Василия III с Максимилианом русский правитель именуется «кесарь» (император).
- Папа Римский и император Фердинанд признают Ивана IV защитником истинной христианской церкви.
- На основании дипломатического этикета и церемониала делается вывод:
- Европейские короли — вассалы русского царя;
- шведский король — «ниже» новгородского наместника;
- обращения и поклоны послов иллюстрируют реальную иерархию.
10. Родословие и геральдика как доказательство
- Доклад геральдмейстера Лаврентия Хурилевича Леопольда I:
- В центре геральдического древа — герб Владимира Мономаха, как основателя всех европейских монархий.
- Русские великие князья признаны родоначальниками европейских династий.
- Этот труд и первый имперский герб России объявляются «забытыми» и не публикуются, что трактуется как попытка скрыть истинную картину.
11. Датские и болгарские свидетельства вассалитета
- Ратификационная грамота короля Фредерика II (1562) написана по-русски, где он говорит, что русским царём «учинён» королём.
- Подчёркивается, что король обращается как вассал к своему сюзерену.
- Болгарский митрополит Дионисий обращается к русскому царю как к «самодержцу всея России» и царю Болгарии, признавая его своим государём.
12. Титулы русских царей как отражение имперского статуса
- Подробно перечисляются длинные титулы Ивана III, Василия III, Ивана IV.
- Особый акцент на «угорский» и «болгарский» — как признаваемое владычество над Венгрией и Болгарией.
- Монеты «угорские» (венгерские дукаты) с именем русского правителя трактуются как общеимперская валюта.
13. Посольский приказ как центр управления империей
- Официальное определение (как орган внешней политики) объявляется недостаточным.
- В действительности, по версии автора, посольский приказ — это штаб империи, управляющий вассальными землями через «послания» (отсюда название).
- Высказывание Фёдора Ивановича «ко нам за честь, что государя посылают посольство к нашим слугам» приводится как прямое признание иерархии.
14. Русский царь как «царь Англии»
- Цитируется эпизод из записок Мильтона: боярин Щёлкалов сообщает английскому послу, что «умер русский и английский царь» (то есть Иван Грозный).
- Попытки Толстого объяснить это «шуткой» интерпретируются как искажение.
- Делается вывод, что русский царь считался правителем и Англии (по крайней мере в символическом или вассальном смысле).
15. Общий образ
- Русские цари — не локальные автократы, а законные императоры Европы и всего христианского мира.
- Пётр I — не «первый император», а тот, кто оформил уже существующий титул, но при этом возглавил уже ослабленную, частично разрушенную империю.
- Современная историография — продукт систематического вытеснения и искажения реальной роли России и её правителей.
Вывод с учётом философской перспективы:
Текст строится как ревизия привычного образа российской истории:
— Ивана Грозного из «патологического тирана» превращают в жёсткого, но рационального правителя, ничем не более жестокого, чем его европейские коллеги, а по масштабам репрессий — значительно мягче.
— Русского царя из фигуры «на обочине Европы» превращают в центрального игрока, императора над императорами, сюзерена для королей и даже для австрийского кесаря.
— Все ключевые обвинения и «чёрные мифы» (Новородский погром, убийство сына, безумные расправы) объявляются результатом политической пропаганды, иезуитской вражды и последующей либерально-западной историографической традиции.
С точки зрения строгой академической науки значительная часть аргументации спорна:
— источники цитируются выборочно и зачастую без контекста;
— не проводится различие между придворным ритуалом, дипломатическим лестным преувеличением и реальным политическим суверенитетом;
— лингвистические и картографические интерпретации местами опираются на допущения, а не на общепринятую филологию и картографию.
Но на уровне «большого мифа» текст выполняет другую задачу: он предлагает альтернативную оптику на русскую историю, где:
- Россия — не отстающий ученик Запада, а изначальная цивилизационная ось;
- русские цари — не «исторический стыд» и не случайные деспоты, а центральные фигуры мировой политики;
- «ужасы самодержавия» во многом — продукт позднейшего идеологического монтажа.
Практическая ценность такого взгляда зависит от того, что мы хотим получить от истории:
- Если успокоительный национальный миф — он работает как средство самоидентификации: показывает Россию великой, целостной, изначально имперской.
- Если исследование реального прошлого — нужно отделять эмоцию от факта, проверять цитаты по критическим изданиям, сопоставлять с альтернативными источниками (включая неприятные для любой стороны).
Истина здесь скорее процесс, чем готовый результат: разоблачая один миф («кровавого тирана»), мы легко можем впасть в другой — миф об идеальной «вселенской империи», заговорчески скрытой «официальной наукой». Обе крайности подпитывают идентичность, но обе уязвимы перед проверкой фактом.
Остаётся открытый вопрос для размышления:
как найти баланс между потребностью народа в вдохновляющем мифе о своём прошлом и необходимостью честно видеть и величие, и тень собственной истории, не сводя её ни к демонизации, ни к идеализации?