Мина в центре Европы: проблемы переговоров по Украине | Николай Азаров и Руслан Сафаров
Переговоры по урегулированию украинского кризиса дают надежду на скорое урегулирование конфликта, но что мешает и кто стоит на пути? О заявлении Макрона про архитектуру безопасности Европы, о Мюнхенской конференции и хамской речи Зеленского в адрес Орбана, о положении украинского народа и о том, сколько времени уйдет на восстановление энергосистемы Украины говорят государственный деятель, премьер-министр Украины (2010-14) Николай Азаров и политолог Руслан Сафаров
Комментарий редакции
1. Переговоры по Украине: без прорывов и без иллюзий
- Азаров считает, что прорывов ждать не стоит: идет сложный, затяжной поиск компромисса.
- Повышение уровня российских переговорщиков (от Минобороны до помощника президента) – признак некоторого продвижения, но конкретики нет.
- Украинская сторона, по его словам, подает противоречивые сигналы: то выборы «невозможны», то «можно при двухмесячном перемирии».
2. Американский фактор и «утечки» про сроки мира
- Истории о том, что США якобы поставили дедлайн к июню для перемирия, Азаров воспринимает как спекуляции из украинских медиа, а не официальную линию Вашингтона.
- Прямых и четких заявлений Трампа об обязательных сроках завершения конфликта он не видит.
3. Мюнхенская конференция: «безопасность», которая создает опасность
- По составу участников – серьезный форум (десятки глав правительств и министров), но по содержанию Азаров видит «шизофрению»:
- с одной стороны, утверждения, что Россия слабеет и «ползет как улитка»,
- с другой – призывы срочно вооружаться, строить «пояса безопасности» и создавать объединенный флот для контроля российских танкеров.
- Он делает вывод: конференция превращается не в площадку для безопасности, а в источник опасных решений для Европы и мира.
4. Зеленский, Орбан и деградация европейской элиты
- Азаров резко критикует выступление Зеленского в Мюнхене, где тот фактически оскорбил Виктора Орбана («перестать наращивать живот и лучше наращивать армию»).
- Главный для него момент – молчаливое одобрение или игнорирование этого выпада со стороны европейских лидеров, включая руководство ЕС:
- никто публично не одернул Зеленского, хотя он оскорбил лидера государства – члена ЕС.
- Из этого он делает вывод о нравственной и политической деградации западного истеблишмента.
5. «Мина в центре Европы» – украинский режим как фактор взрыва
- Образ, который Азаров многократно повторяет:
- Европа – как большая квартира,
- в центре лежит заряженная мина – киевский режим,
- все ходят вокруг, предлагают только «накрыть одеялом» (перемирием, разговорами о безопасности), но сами взрыватель не обезвреживают.
- С его точки зрения, любая архитектура безопасности в Европе бессмысленна, пока не решен сам вопрос: что делать с нынешним украинским режимом, который он называет нацистским и крайне опасным.
6. Историческая и моральная инверсия на Украине
- Азаров цитирует Джона Стейнбека («Русский дневник», поездка 1947 года):
- Стейнбек описывает тотальную ненависть украинцев к нацистам и их пособникам.
- Азаров сопоставляет это с нынешней Украиной, где:
- именами коллаборационистов названы улицы,
- им ставят памятники,
- молодежь воспитывают на противоположной системе ценностей.
- Для него это – метаморфоза и один из элементов той самой «мины».
7. Сцена с мобилизатором и смертью человека: дегуманизация
- Азаров пересказывает увиденное на киевском канале «Киев 24»:
- мобилизационная группа хватает мужчину, выкручивает руки, у него случается сердечный приступ,
- в течение десяти минут его фактически добивают бездействием: не вызывают скорую, продолжают держать в наручниках, женщины вокруг кричат, что он умирает,
- в итоге он умирает прямо на улице.
- Его особенно поражает не только жестокость, но и отсутствие элементарного человеческого сочувствия у исполнителей: они видят, что человеку плохо, и сознательно доводят до смерти.
- Реакция представителя власти (Вениславского) – обвинение, что это «постановка» – для Азарова символ морального краха системы.
8. Почему нет массового протеста на Украине?
Азаров выделяет несколько причин:
- Отсутствие организующей политической силы:
- народ сам по себе может выйти из подъезда, перекрыть дорогу и потребовать свет, но не смену режима или прекращение войны;
- любые независимые политики быстро получают уголовные дела или оказываются в тюрьме.
- Долгая системная работа по «оглуплению»:
- изменение школьных программ (снижение уровня математики и сложных дисциплин; логика: «бином Ньютона в жизни не нужен, формулу всегда можно посмотреть в интернете»);
- снижение способности к критическому мышлению.
- Ссылка на международные исследования IQ:
- Россия, по его словам, в первой пятерке,
- Украина – примерно на 84-м месте,
- более половины выпускников школ не способны связать действие и его последствия.
- Тотальная пропаганда (телемарафон 24/7), которая:
- объясняет все беды действиями России,
- оправдывает любые решения власти,
- навешивает на население удобные мифы:
- о «российских агентах», наводящих удары по энергообъектам,
- о сотрудниках МАГАТЭ как «агентах ФСБ», после визитов которых якобы следуют удары.
- Глубоко укорененное «хатаскрайничество» – бытовая установка «я в стороне», усиленная страхом и усталостью.
9. Энергетика Украины: разрушения и перспективы восстановления
- Азаров подчеркивает:
- реальная оценка требует технического обследования, но по общему виду разрушений – речь о годах.
- При условии:
- смены власти на работоспособную,
- поставок оборудования, запчастей,
- наличия компетентных специалистов, –
восстановление крупных объектов (как, например, ТЭЦ-6) – минимум 2–3 года.
- Временные схемы (переключения, резервные линии, допгенерация) могут дать частичное обеспечение электроэнергией за несколько месяцев – но это не полноценное восстановление.
- Проблема, по его мысли:
- киевский режим будет в первую очередь снабжать военные заводы (подземные цеха, склады, сборку дронов и ракет), а не жилые кварталы.
- Поэтому удары по энергетике, как по базе военного производства, в логике войны будут продолжаться, если не будет политического урегулирования.
10. Демография и мобилизация: ресурс «на полтора года»
- Азаров ссылается на оценки украинского демографа (замдиректора института демографии):
- реальный мобилизационный ресурс – не более 1,5 млн человек,
- с учетом ограничений по здоровью и возрасту – примерно на полтора года активной мобилизации.
- На фоне того, что население Украины когда-то было около 50 млн, он называет это фактическим геноцидом:
- рождаемость втрое ниже смертности,
- фронтовые потери огромны.
- Для него симптоматично, что западные лидеры (включая США) публично не задают Зеленскому вопрос: «что ты делаешь со своей страной?», а, наоборот, говорят ему о «пути к победе».
11. Переговоры и цена мира
- Азаров не отрицает необходимости переговоров: другого пути формально нет.
- Но он подчеркивает:
- вести переговоры с нынешним режимом – как когда-то пытаться строить безопасность с Гитлером:
можно подписывать пакты о ненападении, но они не останавливают войну.
- Цена возможных соглашений будет очень высокой, и иллюзий насчет доброй воли Киева и Запада иметь не стоит.
- Его принципиальный вывод:
- корень проблемы – сам украинский режим,
- без его смены говорить о прочной архитектуре безопасности бессмысленно.
12. Позиция ведущего (Руслана Сафарова)
- Сафаров пытается удерживать «умеренный оптимизм»:
- отмечает сигналы из Европы о необходимости разговора о новой архитектуре безопасности,
- говорит о возможных дипломатических треках через ОАЭ, Швейцарию, Китай.
- Но, признавая аргументы Азарова, он констатирует:
- пока перевес на стороне нерешенных противоречий и «подводных камней»,
- надежда на мир есть, но она тонет в массе «но».
Вывод:
Вся беседа вращается вокруг одной центральной идеи:
в центре Европы создан политический и моральный механизм, который одновременно:
- разрушает Украину физически (демография, экономика, энергетика, мобилизация),
- заражает Европу идеологически (реабилитация нацистских символов, деградация элит),
- и подталкивает весь континент к нарастающему конфликту.
Азаров видит в нынешнем киевском режиме не просто «неудобного партнера», а именно ту самую «мину», которую либо нужно обезвредить, либо она неизбежно взорвется. Переговоры, перемирия, разговоры об «архитектуре безопасности» – в его логике лишь перестановка мебели в квартире, где на полу лежит активированная бомба.
Интересно, что ведущий, оставаясь оптимистом, все же внутренне признает: для реального мира мало просто дипломатических площадок и красивых формул. Нужна честная оценка того, кто и как именно довел ситуацию до нынешней точки, и готов ли кто-то в Европе и США признать, что ставка на нынешний украинский курс была ошибкой не только геополитически, но и человечески.
И здесь возникает более общий вопрос, выходящий за рамки украинского сюжета:
готово ли современное международное сообщество признать собственные заблуждения и изменить курс, или оно предпочтет идти до конца, даже если этот конец будет означать разрушение самой основы европейской безопасности и гуманности?