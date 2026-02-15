Кто в РФ самый-самый эффективный менеджер? Сергей Собянин. 9 февраля он представил Владимиру Путину отчёт об итогах работы за 2025 год. Валовый региональный продукт столицы вырос на 2,3%. А за шесть лет прибавка составила 28%. Инвестиции в основной капитал увеличились аж на 60%! Президент назвал работу «отличной». А что Россия? Какую оценку управления страной поставим мы, названные в Конституции единственным источником власти, на благосостояние которых кладёт свои силы и таланты «элита»? ВРП Москвы за 2025 год достиг 28,5 трлн. рублей — это 21,3% от общего объёма экономики России при доле населения 8,4%. Разрыв даже с Московской областью – в разы. В мировой практике такое встречается лишь в жутко колониальных странах. На душу населения в Москве приходится 420 тыс. рублей в год. В Ивановской области — 58 тыс. рублей. Зарплатный разрыв бьёт все рекорды. Средняя зарплата в Москве 145 тысяч рублей в месяц. В России — 87 952 рубля. Но это в целом по «больнице». Реальная картина буквально «маслом»: 27 регионов имеют среднюю зарплату ниже 60 тыс. рублей. Когда ты живёшь и работаешь среди людей в нищающей глубинке, знаешь, что здесь рады и зарплате в 30 тысяч.

Москва через деньги буквально всасывает население, высасывая Русь. 63 из 89 регионов России население сократили. Вымирание небывалое! Интересно, что традиционная культура в докладе Собянина фактически отсутствует. Департамент культуры Москвы формально потребил в 2025 году 262 млрд. рублей. И что? Подмена культуры «креативом» — уже открытая трансформации Москвы в глобальный город-анклав, где главный критерий — не национальный код, а интеграция в мировую паразитическую систему. В то время как Москва финансирует новые линии метро и реновацию, бесконечно перекладывает «собянинскую» плитку, регионы вынуждены сокращать расходы на культуру, образование и здравоохранение. Художественная самодеятельность разве не историческая национальная ценность? Не из интернета знаю, что в Костромской области в сохранившихся ещё клубах баянистов единицы. Все они уже в солидном возрасте, «рудимент» социализма. И вот новость уже 2026 года. Баянистам пришло извещение, что зарплату будут получать уже не 0,5 от ставки, а 0,25. Причина названа – сократилось «обслуживаемое» население. Словно подготовить концерт на 25 человек затраты меньше, нежели на 250.

Образовавшийся духовный вакуум в последнее время власти пытаются заполнять так называемым «патриотическим воспитанием». Патриотизм, как известно, - любовь к Родине. Патриотами в годы Гражданской войны считали себя и белые, и красные. Но патриотизм белых был иллюзорным: прежде всего они любили себя и свою сытую и весёлую дореволюционную жизнь. На деньги западных держав эти «патриоты» топили восставший народ в крови, едва не разорвав Россию на части. Большевики же показали себя истинными патриотами, посвятив свою жизнь служению народу. Именно они создали государство с ярко выраженной идеологией — Советский Союз, который за короткий срок воспитал замечательное поколение тружеников и героев. Вывод очевиден: тот патриотизм, который культивирует нынешняя Москва, не может сплотить народ: олигархов, более мелких паразитов и простых тружеников, которых большинство.

Возвращаясь к Москве и лучшему из лучших мэров Собянину, нельзя не сказать про Кострому. Сергей Семёнович в советской молодости закончил Костромской технологический институт. Специальность - «технологии машиностроения, металлорежущие станки и инструменты». И где отечественные станки, машиностроение, инструменты? Подшипники, даже гвозди РФ закупает!

Есть и другой знаменитый выпускник «Технолога», как называют славный ВУЗ костромичи - Борис Константинович Коробов, который там получил специальность «инженер-механик». При социализме прекрасная биография. Работал на заводе деревообрабатывающих станков, в управлении «Водоканал», потом начальником городского управления жилищно-коммунального хозяйства. По праву награжден орденом Трудового Красного Знамени и орденом Почета. Но в декабре 1995 года был избран мэром Костромы…

Куда делись деревообработка, иные социалистические производства – не вопрос. На тот момент уже четвёртый год промышленность всей страны интенсивно разрушалась на высшем уровне. Борис Константинович помогал многим, в том числе и мне, тоже бывшему советскому хозяйственнику, хотя и районного масштаба. Мэр всячески старался найти деньги, чтобы костромичи не передохли с голода. Даже проезд через единственный мост через Волгу сделал было платным. Но вмешалась прокуратура и, как я понимаю, что-то «щёлкнуло» в душе кавалера ордена Трудового Красного Знамени. Коли страну повели не туда, политическая Система по умолчанию взяла курс на разрушение Державы, надо успеть хотя бы что-то сделать для собственных детей и внуков. «Прихватил» несколько зданий в самых маркетинговых местах древнего города, земли «подгрёб» прилично и так далее. (Кстати, далеко смотрел: дети и внуки сегодня на Кипре, в Сингапуре, хотя бизнес потомков Сусанина в Костроме). То, что поимел мэр, не было криминалом: все, у кого была возможность, поступали так. Не об этом я пишу, а про «идеологию», которая вольно или нет пронизала бывшего инженера-механика. Втихаря став крупным собственником, ещё будучи мэром Борис Константинович почти доказал, что он – потомок Ивана Сусанина. И всячески начал накачивать авторитет Романовых. Благо Кострома считается началом воцарения на Руси этой династии. Сейчас «потомок Сусанина» живёт где-то на тёплых островах, а обнищавшим костромичам упорно втюхивает идеологию «жизнь за царя». Даже, как говорят знатоки, типографию приобрёл, которая шлёпает и шлёпает «царскую литературу». Библиотеки Костромы буквально забиты книгами и буклетами о царском периоде Костромы и Руси в целом. И деятельность «потомка Сусанина», живущего в заморском тепле, прекрасно вписывается в государственную «идеологию» власти, захватившей Россию в 1991 году. Не случайно же возвращены символы самодержавия, белогвардейщины. Студенты, многие депутаты, учёные и честная, грамотная общественность совсем недавно протестовали против вопиющего идеологического безобразия – присвоения Высшей политической школе, где готовится управленческая элита, имени Ивана Ильина. У сторонников ярого борца с большевизмом, апологета Муссолини и Гитлера не нашлось ни одного аргумента в защиту своей позиции. Но ВПШ по сию пору носит имя этого идеологического позорника. Люминь и всё тут! Ельцин-центр тоже цветёт и пахнет, идеологически воняет уже и в Москве в элитной дворянской усадьбе.

Что Николай II, что Борис Ельцин – наша история. Из «песни» слова не выкинешь. Но как ЭТО подавать для ныне живых и будущих людей? Отрицательное отношение к Борису II (был ещё Годунов) у живых можно вышибить только вместе с мозгами. Или отбить память об СССР, что и делается. Да, при царизме успехов Империи не счесть и они описаны. Но нынешние монархисты помалкивают, что Николай II внёс взнос в паразитическую ФРС США - 88,8% уставного капитала в золоте! В открытых источниках находим, что для создания «золотого пула» Лиги Наций Россия через банкира Дома Ротшильда внесла в уставной капитал 48,6 тонны золота. А Россия ли? Романовы, отняв у России!

Золото, деньги - далеко не всё. Это восполнимо, если есть люди. ВСЁ – это мировоззрение людей, которое можно назвать идеологией, поскольку в цифре это не выражается. Важно правильно ориентироваться в Мироздании. Культура Руси – это навигационная система Цивилизации Созидателей. При Романовых ориентация в буквальном смысле, (время и пространство) вдруг изменилась. Время стало считаться по Гринвичу. Почему? Кроме Костромы на Руси есть город Самара, сохранивший древнее, изначальное имя: Сама – Ра. Далёкие предки жили по Солнцу: по-ра пахать, по-ра сеять, иначе жизнь кончится. Говоря просто, нулевой меридиан был именно по Солнцу, движением которого мы по сию пору измеряем время. Российский Пулковский меридиан проходил через центр Круглого зала главного здания Пулковской обсерватории. Это был единственный из меридианов, который проходит через четыре части света: Европа, Азия, Африка, Антарктида. Но 13 октября 1884 года участники Международной меридианной конференции в Вашингтоне путём голосования выбрали Гринвичский меридиан в качестве нулевого. Для всех государств! Выбор Гринвича был связан с тем, что Британия в то время была крупнейшей морской державой: СИЛА! А ПРАВДА где? На Руси ещё за пять тысячелетий до образования Лондона уже были города-обсерватории. К примеру – Аркаим. Без воли Гольштейн-Готторпских, (Романовых) владеющих Русью, подмену сделать было невозможно. В книгах про династию, издающихся под патронажем потомка Ивана Сусанина мы этого не найдём. Но смысл мессианских подвижек Александра II состоял в том, чтобы перекроить Землю. Он перенёс нулевой меридиан в Гринвич и этим отсёк Американское полушарие с его Новым Светом от Света Старого. Земля «идеологически» раскололась надвое: Этот Свет – Старый, с Европой, и – Новый Свет, с США. Новый Свет с Трампом именно сегодня «светит» особенно ярко. Европа, а с ней и РФ «одной крови со Швабом» уже почти в ж…

С переносом нулевого меридиана появились даже научные исследования на основе астрологии, в которых «научный» вывод: Англия – кармический хозяин Руси. В шестнадцати странах мира, в так называемом Британском союзе, английская королевская корона считается главой государства. И в конституции США есть одна интереснейшая поправка: «Королева Великобритании делегирует право управлять США президенту». Королева председательствовала в Бильдербергском клубе, а её сын принц Чарльз был председателем «Островного клуба», в который входит 400 олигархов из всех стран Британского содружества. Сейчас Чарльз стал королём Великобритании, Карлом III. Всё в этом мире меняется и не будет дивом, если королевская корона окажется на Трампе. Не зря же дряхлеющая «владычица морей» вовремя отползла от Евросоюза. И не зря Пушкин писал: "Не доверяйте историю и политику профессионалам! - они продают свои труды за деньги!". Так что оставим для потомков Сусанина один вопрос: откуда в гербе Дмитрия Пожарского, который стал печатью второго ополчения, появились львы? Пожарские — ветвь Рода князей Стародубских. Герб этого Рода был украшен мощным зелёным дубом – тотемным деревом Русов. И вдруг на новом гербе мы видим ворона, клюющего череп. Щит, в котором картинка, держат два льва, над щитом корона, а внизу извивается дракон. Вокруг надпись: «Стольник и воевода князь Дмитрей Михайловичь Пожарской Стародубской». Что за алхимия? Смотри изразцы в Ипатьевском монастыре. Их оставил сын Джона Ди.

Вернёмся к дню сегодняшнему. В центре на фото Владимир Боглаев, директор Череповецкого литейно-механического завода. Сам он в шутку иногда называет себя мигрантом, поскольку приехал из Белоруссии. А не в шутку можно сказать – вот он, настоящий Герой, настоящий, а не «кармический» хозяин Руси. В то время, когда на всей территории бывшего Союза рушились все предприятия, Владимир Николаевич работал на Белорусском автомобильном заводе. Казалось бы, кранты БЕЛАЗу, хоть станки в металлолом сдавай, чтобы прокормить рабочих. Новая на Руси власть пережала главную артерию производства. Но молодой инженер идёт к директору с «криминальным» предложением: печатать деньги самим! Риск, но воля руководителя проявлена, Боглаев включает цветной принтер и «кровь» в организме завода начинает циркулировать, налаживаются связи с поставщиками и покупателями. Пожалуй, это единственный пример пользы отделения республик от РФ. В Федерации за такую партизанщину светила тюрьма: функцию ЦБ присвоили! Но Батько Лукашенко проявляет политическую волю: издает специальный Указ и ручонки «юристов» не дотянулись до «партизан». Сегодня БЕЛАЗ производит: карьерные самосвалы; самосвалы повышенной проходимости; погрузчики, бульдозеры; машины для металлургических предприятий; машины для обслуживания горно-транспортных работ; машины специального назначения; грузовой подвижной состав; машины для подземных работ. Также завод развивает инновационные направления: создаёт электрические модели самосвалов и разрабатывает автономные системы управления (например, беспилотный БелАЗ-7513R). Продукция БЕЛАЗа поставляется более чем в 80 стран по всему миру.

Белорусский городишко Жодино, где расположен БЕЛАЗ, имеет населения всего 63 354 человека. А суммарная численность населения Москвы и Московской области — 22 050 020 человек. И что на фоне белорусских тружеников производят москвичи, имея самую высокую зарплату, под руководством лучшего из мэров РФ?

Про Боглаева писать можно и нужно не статьи, а целые книги. Именно потому оставим эту великую по делам личность, чтобы сказать несколько строк про Президента Республики Беларусь. Там под красным флагом, на котором такое же восходящее солнце, как и на флаге СССР, всего 9 109 280 человек. Не имея природных ресурсов, за счет правильного управления людьми, в агрессивной политической среде суверенная Республика творит чудеса. Цифрами сыпать не буду, скажу лишь про эмоциональный шлейф после роликов с участием Лукашенко. В Пакистане ему предъявили «претензию»: тракторы из Беларуси слишком мощные. Лукашенко ответил, что не вопрос: скажите, какие надо и мы вам завод построим. Действительно, природные условия везде разные, разные почвы. На Руси, частью которой всегда была Белоруссия, природа суровая. Тут требуется мощность и надёжность. Тракторы «Беларусь», кстати, оставшиеся после СССР, по сию пору прекрасно служат. Надёжно! Чего не скажешь про технику огромной «Фабрики», продукция которой заполонила весь мир. Где нельзя допустить поломок техники? На пожаре, который в случае промедления сожрёт всё. Так вот: пожарные машины китайцы закупают в Белоруссии…

Смотрел и видео о визите в Беларусь делегации Псковской области. Лукашенко предлагал многое из того, что делает его Республика, что нужно для устройства нормальной жизни. А что «россияне»? Пришлём художественные коллективы… …Индейцы уже третье столетие пляшут на родной земле под флагом пришедших янки. Судьба? Но не наша! Слава Союзному государству, честь и хвала Александру Лукашенко!

Эдуард Наипов,

Кострома